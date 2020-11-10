РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11583 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 746 31
зарплата (2303) КС (2131) судья (2576) Янченко Галина (64)

Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн

В Конституционном Суде Украины назвали некорректным заявление депутата от "Слуги народа" Галины Янченко о том, что содержание одного судьи этого органа обходится государству в 21 млн гривен в год. Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Конституционного Суда Украины в размере 314 500 000 гривен, однако нельзя просто разделить эту сумму на 15 судей.

Об этом говорится в ответе КС на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Расходы Конституционного Суда Украины - это не только вознаграждение судей, но и расходы на обеспечение организационного, аналитического, юридического, информационного и материально-технического обеспечения, то есть осуществление конституционной юрисдикции в Украине", - говорится в ответе на запрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд закрыл дело против судьи КС Мойсика за несвоевременную подачу е-декларации

За 10 месяцев 2020 году на выплату зарплаты одного судьи Конституционного Суда Украины потрачено около 2,5 миллиона гривен, сообщили в КСУ. Средний размер вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины - 254 000 гривен в месяц.

Зарплаты судей различаются, а на сумму влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к государственной тайне, уточнили в ответе на запрос. Кроме того, судья Конституционного Суда имеет право на выплату выходного пособия в случае отставки.

Финансирование Конституционного Суда Украины за 10 месяцев 2020 г. стоило государству 211 000 000 гривен, а за весь 2019 г. - 254 000 000 гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко

Галина Янченко 3 ноября внесла в Верховную Раду законопроект о лишении КСУ государственного финансирования до обновления его состава. Она заявила, что содержание одного судьи обходится бюджету, а именно налогоплательщикам, в 21 000 000 гривен в год.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Боец на передовой получает 21 тысячу гривен со всеми фронтовыми доплатами и надбавками. За эти деньги он переносит жару и холод, рискует своей жизнью под обстрелами, отказывается от кучи гражданских прав и свобод, фактически продавая себя в рабство военной бюрократии. Если его пошлют на смерть, он вынужден будет только взять под козырек.
С другой стороны у нас 15 жирных боровов и свиней в пурпурных императорских мантиях, с золотыми цепурами на шеях, которые получают по 250 тысяч гривен, работают в мраморном дворце в центре Киева, имеют кучу привилегий, включая служебное жилье лакшери, которое можно приватизировать, не могут быть уволены никаким органом власти кроме самих себя. И при этом явно за огромные взятки выносят антигосударственные решения.
Ребята, каждый думающий человек увидев такое должен задать себе вопросы. А зачем мне служить этому государству? Зачем мне платить ему налоги если эти налоги идут на содержание вот таких проституционных свинарников? Гоу всеми правдами и неправдами пробивать дорогу в Польшу, Потугалию, Италию - да куда угодно, где нас примут и где государство не ****** вконец.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:15
+4
Нихуя себе жируют судьишки ******.
показать весь комментарий
10.11.2020 13:45
+4
В цій країні тільки суд Лінча має свою актуальність
показать весь комментарий
10.11.2020 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нихуя себе жируют судьишки ******.
показать весь комментарий
10.11.2020 13:45 Ответить
"Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Конституционного Суда Украины в размере 314 500 000 гривен."

А кто принял этот бюджет? Зеленое стадо ничтожеств.
Расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год увеличили на 40%.

Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 1681
показать весь комментарий
10.11.2020 13:54 Ответить
потому они и не хотят в отставку. А почему так много? Это неправда, высокооплачиваемые люди не берут взятки. Взятку ведь не только деньгами можно дать. Совесть должна быть, а не зарплаты высокие. Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4207
показать весь комментарий
10.11.2020 13:46 Ответить
А потом цыпляются к тупницкому откуда уйого тещи дача за 5 лямов. ТАм все чесно!!!!! Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4321
показать весь комментарий
10.11.2020 13:47 Ответить
Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 9196
показать весь комментарий
10.11.2020 13:48 Ответить
Очень , очень дорогая власть .
Лично мне она не по карману .
показать весь комментарий
10.11.2020 13:48 Ответить
і мені не по карману, і 90% населення країни не по карману .
то може вже давно пора піднімати це питання до громадського обговорення і зясувати які козли нараховують їм ту зарплатню і за який ...ер!
а чому ці зажирівші і запливші упирі-трутні не розглянуть в тому сраному суді неконстуційність 24 годинного робочого дня(за царя був більш як у два рази менший)??????!!
і ще сотні подібних антилюдських і неконституційних ляпів яких настругали продажні горе-депутати на замовлення найнікчемніших у світі, доморощених олігархів-покидьків(писати українських, язик не повертається)?
показать весь комментарий
10.11.2020 14:58 Ответить
В цій країні тільки суд Лінча має свою актуальність
показать весь комментарий
10.11.2020 13:49 Ответить
НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ЖУРНАЛИСТЫ МОЛЧАТ - с марта 2021 года все владельцы недвижимости в Крыму должны иметь РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
показать весь комментарий
10.11.2020 13:56 Ответить
А как поступит Тупицкий? На кого оформит свою недвижимость
Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 3945
показать весь комментарий
10.11.2020 13:57 Ответить
В Крыму имеет недвижимость половина ВЛАСТНОЙ ЭЛИТЫ КИЕВА
они тоже станут гражданами раши ?

А ВЕСЬ СОСТАВ 95 квартала имеет один многоквартирный дом в Крыму около Никитского ботанического вроде
Они тоже станут гражданами раши? Банкиры , вкл Приват банк, тоже имеют квартиры в Крыму
Если владельцы недвижимости не имеют кацапского гражданства , с марта 21 года эта недвижимость отбирается в собственность раши
показать весь комментарий
10.11.2020 14:01 Ответить
получит российский паспорт, да и все.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:07 Ответить
А МОЖЕТ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ? То-то они так нагло себя ведут
показать весь комментарий
10.11.2020 14:12 Ответить
Так и про Бубу криворожского с его недвижимостью в Крыму молчат борцуны с рос. паспортами, надрывавшиеся месяцами, годами о паспорте жены Семочко.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:13 Ответить
Ну Вы поняли ситуацию ? Половина Киева имеет недвижимость в Крыму и их всех заставят принять кацапское гражданство . Представляете ситуацию ? Ведь патриотизма у власти нет , когда касается их имущества
показать весь комментарий
10.11.2020 14:16 Ответить
чому мовчать? так команди з кремля не було. і потім, чому ви холуїв і прислужників називаєте журналістами?
показать весь комментарий
10.11.2020 15:01 Ответить
То є мєлочь), всього в 25 разів більше, ніж середня зарплата по країні і МАЙЖЕ в 100 разів більше середньої пенсії.
Зато кожен суддя приносить незлічегі здобутки для держави.
*****, там 15 мавп посадити і то буде більше користі.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:01 Ответить
Вот жти все имеют недвижимость в Крыму , потому они и подали в КС ЗАПРОС ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВДИВОСТЬ
Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 632
показать весь комментарий
10.11.2020 14:04 Ответить
та половина Киева имеет недвижимость в Крыму
показать весь комментарий
10.11.2020 14:08 Ответить
Значит все с 1 марта 2021 года владельцы должны получить рашкино гражданство
То-то СН так хотел сделать двойное гражданство 😀😀😀
показать весь комментарий
10.11.2020 14:11 Ответить
смедюче шобло України(дууууже скорочений варіант)
показать весь комментарий
10.11.2020 15:03 Ответить
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:08 Ответить
Как сообщали Українськi Новини, глава КС Тупицкий за два месяца получил почти 100 тыс. гривен отпускных в то время как зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина.
Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:09 Ответить
Так это же "мелкое" вознагрождение. У коболева ещё круче. Плюс бронированное супер авто, а то народ очень зол, как бы и не "укатал" туда... Очень нравится опция всех судей- похороны и венки за счет наших налогов. Бедные какие, все судьи и их семьи. Принесу цветочек на могилку. Не обеднею. Очень хочется... А что там говорили, типа, прощай ссср? Всё, что там было, так и осталось: премии, за фиг знает, что; комуналка- минус 50%, улучшение жилища, авто под ж^пой, госдачи,прислуга и личные садовники и охрана, тоже личная, пресс-секретурки пожизненно. Не понятно за какие-таки заслуги народ им все это оплачивает.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:33 Ответить
Боец на передовой получает 21 тысячу гривен со всеми фронтовыми доплатами и надбавками. За эти деньги он переносит жару и холод, рискует своей жизнью под обстрелами, отказывается от кучи гражданских прав и свобод, фактически продавая себя в рабство военной бюрократии. Если его пошлют на смерть, он вынужден будет только взять под козырек.
С другой стороны у нас 15 жирных боровов и свиней в пурпурных императорских мантиях, с золотыми цепурами на шеях, которые получают по 250 тысяч гривен, работают в мраморном дворце в центре Киева, имеют кучу привилегий, включая служебное жилье лакшери, которое можно приватизировать, не могут быть уволены никаким органом власти кроме самих себя. И при этом явно за огромные взятки выносят антигосударственные решения.
Ребята, каждый думающий человек увидев такое должен задать себе вопросы. А зачем мне служить этому государству? Зачем мне платить ему налоги если эти налоги идут на содержание вот таких проституционных свинарников? Гоу всеми правдами и неправдами пробивать дорогу в Польшу, Потугалию, Италию - да куда угодно, где нас примут и где государство не ****** вконец.
показать весь комментарий
10.11.2020 14:15 Ответить
Ярослав - мир это только то , что ты видишь внутри своей головы!!! Если в Украине гос. во ох...ло в конец, то в Польше конец тебе меньше не покажется!!!!
Попробуй , попробуй все , но Украина это курорт , это сказка- а тостомордые судьи это хреново, но мелочи!!! Удачи!
показать весь комментарий
10.11.2020 14:48 Ответить
Каким боком тут курорт? Ну вот возьмем хоть по налогам. Даже работяга, который получает полностью черную зарплату, отдает ежемесячно около 25% от нее через НДС, акцизы и пошлины в цене товаров и услуг. Ну а работяга на белой з/п платит все 50% налогов и сборов. То есть из 21 рабочего дня в месяц 11 дней он пашет на государство.
Что же мы имеем за эти налоги? Медицина де факто платная, дороги разваливаються, пенсии мизерные, госуслуги как в Зимбабве - коррупция и бюрократия зашкаливают, даже армию государство почти просрало и только после отжатия Крыма и Донбасса принялось лихорадочно восстанавливать. Зато у нас 300-тысячная армия ментов - гораздо больше чем численность ВСУ.
Да, в Польше или Германии те же 50% налогов, а то и больше. Но зато государство их не просирает а таки возвращает налогоплательщикам в виде инфраструктуры, медицины, образования, пенсий. А у нас их тупо отбирают на красивую жизнь 200 тысяч высших силовиков и бюрократов. Что это как не феодализм, подогнанный под 21-й век?
показать весь комментарий
10.11.2020 15:07 Ответить
Все правильно ты говоришь!!!! И цифры верные!! Ищи там где этого нет!!! Ищи!!!!
Надоест - возвращайся и живи!!!! А у нас тут дел куча!!!!
показать весь комментарий
10.11.2020 15:16 Ответить
Да, у нас денег - куры не клюют... Потому что клевать нечего...
показать весь комментарий
10.11.2020 15:30 Ответить
А такой преЗедент, как нынешний, обходится налогоплательщикам в миллиард.

https://twitter.com/sashkof2/status/1326086246389719041
показать весь комментарий
10.11.2020 14:16 Ответить
Вот поменяться бы с ними доходами. Пусть они поживут хотя бы 3 мес. на мою пенсию 1746 гр., может хоть тогда поймут, как живется обычным людям и у них совесть проснется. Хоть чему там просыпаться? Ведь у них вместо совести денежные знаки и все их помыслы в одном направлении: "Мало денег, дайте больше"... Хапуги...
показать весь комментарий
10.11.2020 14:18 Ответить
 
 