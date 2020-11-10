Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн
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В Конституционном Суде Украины назвали некорректным заявление депутата от "Слуги народа" Галины Янченко о том, что содержание одного судьи этого органа обходится государству в 21 млн гривен в год. Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Конституционного Суда Украины в размере 314 500 000 гривен, однако нельзя просто разделить эту сумму на 15 судей.
Об этом говорится в ответе КС на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Расходы Конституционного Суда Украины - это не только вознаграждение судей, но и расходы на обеспечение организационного, аналитического, юридического, информационного и материально-технического обеспечения, то есть осуществление конституционной юрисдикции в Украине", - говорится в ответе на запрос.
За 10 месяцев 2020 году на выплату зарплаты одного судьи Конституционного Суда Украины потрачено около 2,5 миллиона гривен, сообщили в КСУ. Средний размер вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины - 254 000 гривен в месяц.
Зарплаты судей различаются, а на сумму влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к государственной тайне, уточнили в ответе на запрос. Кроме того, судья Конституционного Суда имеет право на выплату выходного пособия в случае отставки.
Финансирование Конституционного Суда Украины за 10 месяцев 2020 г. стоило государству 211 000 000 гривен, а за весь 2019 г. - 254 000 000 гривен.
Галина Янченко 3 ноября внесла в Верховную Раду законопроект о лишении КСУ государственного финансирования до обновления его состава. Она заявила, что содержание одного судьи обходится бюджету, а именно налогоплательщикам, в 21 000 000 гривен в год.
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А кто принял этот бюджет? Зеленое стадо ничтожеств.
Расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год увеличили на 40%.
Лично мне она не по карману .
то може вже давно пора піднімати це питання до громадського обговорення і зясувати які козли нараховують їм ту зарплатню і за який ...ер!
а чому ці зажирівші і запливші упирі-трутні не розглянуть в тому сраному суді неконстуційність 24 годинного робочого дня(за царя був більш як у два рази менший)??????!!
і ще сотні подібних антилюдських і неконституційних ляпів яких настругали продажні горе-депутати на замовлення найнікчемніших у світі, доморощених олігархів-покидьків(писати українських, язик не повертається)?
они тоже станут гражданами раши ?
А ВЕСЬ СОСТАВ 95 квартала имеет один многоквартирный дом в Крыму около Никитского ботанического вроде
Они тоже станут гражданами раши? Банкиры , вкл Приват банк, тоже имеют квартиры в Крыму
Если владельцы недвижимости не имеют кацапского гражданства , с марта 21 года эта недвижимость отбирается в собственность раши
Зато кожен суддя приносить незлічегі здобутки для держави.
*****, там 15 мавп посадити і то буде більше користі.
То-то СН так хотел сделать двойное гражданство 😀😀😀
Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
С другой стороны у нас 15 жирных боровов и свиней в пурпурных императорских мантиях, с золотыми цепурами на шеях, которые получают по 250 тысяч гривен, работают в мраморном дворце в центре Киева, имеют кучу привилегий, включая служебное жилье лакшери, которое можно приватизировать, не могут быть уволены никаким органом власти кроме самих себя. И при этом явно за огромные взятки выносят антигосударственные решения.
Ребята, каждый думающий человек увидев такое должен задать себе вопросы. А зачем мне служить этому государству? Зачем мне платить ему налоги если эти налоги идут на содержание вот таких проституционных свинарников? Гоу всеми правдами и неправдами пробивать дорогу в Польшу, Потугалию, Италию - да куда угодно, где нас примут и где государство не ****** вконец.
Попробуй , попробуй все , но Украина это курорт , это сказка- а тостомордые судьи это хреново, но мелочи!!! Удачи!
Что же мы имеем за эти налоги? Медицина де факто платная, дороги разваливаються, пенсии мизерные, госуслуги как в Зимбабве - коррупция и бюрократия зашкаливают, даже армию государство почти просрало и только после отжатия Крыма и Донбасса принялось лихорадочно восстанавливать. Зато у нас 300-тысячная армия ментов - гораздо больше чем численность ВСУ.
Да, в Польше или Германии те же 50% налогов, а то и больше. Но зато государство их не просирает а таки возвращает налогоплательщикам в виде инфраструктуры, медицины, образования, пенсий. А у нас их тупо отбирают на красивую жизнь 200 тысяч высших силовиков и бюрократов. Что это как не феодализм, подогнанный под 21-й век?
Надоест - возвращайся и живи!!!! А у нас тут дел куча!!!!
https://twitter.com/sashkof2/status/1326086246389719041