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Новости Политика УкраиныОбщество Местные выборы-2020
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Слуга народа (2547) Корниенко (651)

"Слуга народа" выиграла местные выборы по количеству мандатов по стране, - Корниенко. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Председатель "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия победила на местных выборах по количеству полученных депутатских мандатов.

Об этом сообщил Корниенко во время брифинга 10 ноября, передает Цензор.НЕТ

"Партия "Слуга народа" выиграла эти выборы по количеству депутатских мандатов по стране. На карте вы можете видеть, какие регионы более зеленые - там больше наших депутатов, которые менее зеленые - там меньше, но в среднем меньше 100 депутатов у нас только в Луганской области", - сказал Корниенко.

По его словам, эти данные базируются на примерно 90-95% посчитанных результатов выборов.

Слуга народа выиграла местные выборы по количеству мандатов по стране, - Корниенко 01

Корниенко отметил, что рекордсменом стала Днепропетровская область, где партия будет иметь 651 депутата местных советов, или около 23-24% от всех избранных депутатов.

В целом по стране на данный момент партия имеет 6093 депутата (14% от всех избранных) местных советов и 223 сельских, поселковых и городских глав.

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Топ комментарии
+20
Хорошая попытка натянуть сову на глобус.
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10.11.2020 13:58
+18
"Слуга народа" выиграла местные выборы по количеству мандатов по стране, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7209
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10.11.2020 13:56
+14
Дурень думкою багатіє....
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10.11.2020 13:56
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А можно сравнительную табличку, да и результатов пока официально нет.
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10.11.2020 13:56 Ответить
- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
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10.11.2020 14:21 Ответить
"Слуга народа" выиграла местные выборы по количеству мандатов по стране, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7209
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10.11.2020 13:56 Ответить
не, ну он прав.
По цифирям так и есть.

Но.
служки "везде третьи" - они и правда везде есть, но "везде третьи", и ни на что влиять не могут.
разве только будучи в коалиции.

Небритый бы лучше назвал кол-во советов, где служки В БОЛЬШИНСТВЕ...
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10.11.2020 14:31 Ответить
По этой же логике и ЕС в пролёте. У них депутатов где-то также, если не меньше. Без коалиции не выиграли нигде. И если зеленые без проблем найдут себе партнёров, то у ЕС все враги.
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10.11.2020 15:10 Ответить
Путаєш, робот. 😊 Це у зелених всюди вороги. Навіть у їхніх фракціях. І як бачиш, пройшло якихось півтора року. Тенденція - залізна річ. Зеленим - звізда. Десь за 1,5-2 роки. Заперечиш? 😁
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10.11.2020 15:28 Ответить
1. есть несколько областей и больших городов (Киев, напр. ), где у ЕС большинство.
У служек же нет ни одного такого.

А отсюда следует:
2. служки найдут себе таки "без труда" - но не партнеров, а *******.
Все прекрасно видят, что их хайповая звезда закатилась.
Они - еще год назад всесильные - катятся вниз как лавина.
И потому их шкуру надо делить и делить, пока другие не поделили.

Их депов будут перекупать и переманывать.
На них просто перестанут обращать внимание - как уже перестают обращать внимание на обосранного бубачкую

ЕС же - самостоятельная сила, за год нарастили поддержку в 2-3 раза, и продолжают расти.
Кто умный - пойдет на союз именно с ЕС.

=====
Хайповый успех служек 19 года - это как велосипедист.
Он держится и даже мчится вперед - но только пока крутит педали БЕЗ ОСТАНОВКИ.
Малейшая остановка, сбой - и он в кювете.
Ибо он неустойчив по природе, он может держаться, пока крутит, крутит и крутит.
Но крутить вечно невозможно - надо что-то уметь и делать.
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10.11.2020 15:29 Ответить
Нету у ЕС большинства нигде. Даже во Львове. Садовой по-любому будет пытаться лепить коалицию без ЕС. Старые счёты.
В Киеве надо еще посмотреть. Кличку явно выгодней коалиция без ЕС. Тогда он будет главный.
У нас в городе тоже как бы формально победил ЕС, хоть мэр и пролетел.
Но у них 7 голосов из 34. И я точно знаю, что всё будут решашь без них.
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10.11.2020 15:37 Ответить
Та не всюди вони є. У Львові їх нема. Від слова - зовсім.
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10.11.2020 15:25 Ответить
Кількість ще не означає якість. Доведено депутатами від "слуг" в ВР.
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10.11.2020 17:37 Ответить
Дурень думкою багатіє....
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10.11.2020 13:56 Ответить
В огороди бузина а в местных советах слуги.
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10.11.2020 14:39 Ответить
на каштані будуть
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10.11.2020 14:00 Ответить
Ну прямо идут по шагам януковича 😂😂😂
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10.11.2020 13:57 Ответить
Набирали в депутати та на голів по тій же методичці, як і в ВРУ - . . .фотографи, безробітні, ресторатори . . .да?
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10.11.2020 13:57 Ответить
та ні, позаписували всіх діючих голів та депутатів сільрад в свою партію. Свого сільського дурачка громада ОТГ в депутати не вибере. А чужа громада, на фоні "Зе" - та на раз.
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10.11.2020 14:03 Ответить
Хорошая попытка натянуть сову на глобус.
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10.11.2020 13:58 Ответить
Ахахаха)))))
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10.11.2020 14:01 Ответить
Нервный?)))я ,в отличии от свинособак,прекрасно знаю сколько зесрани прошло в той же Одессе и обл
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10.11.2020 15:07 Ответить
Не ,ну это вообще ...мы считаем зебилов за идиотов,но ни в какое сравнение это не входит с тем за кого их считает зекодла во власти...
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10.11.2020 14:05 Ответить
Це як при совку врожай рахували в пудах. Щоб більше було.
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10.11.2020 14:06 Ответить
Ви всё врёти!!!! Весде со 100% перевесом пабидили ПЕСыки!
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10.11.2020 14:10 Ответить
Не пропускай уколы,болезный,твоя шизофрения прогрессирует.
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10.11.2020 14:25 Ответить
"Слуга народа" выиграла местные выборы по количеству мандатов по стране, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8924
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10.11.2020 14:11 Ответить
Інфографіка по клоунам в країні
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10.11.2020 14:16 Ответить
Айкос на них неплохо поднялся... не?
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10.11.2020 14:17 Ответить
Ну если вам нравится результат, то мы рады за вас!
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10.11.2020 14:18 Ответить
от силы 25% и то не везде . это вот так выглядит ЗЕленое цунами ? "Слуга народу" виграла місцеві вибори за кількістю мандатів по країні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8154
"Мы хотим на местных выборах продолжить наше политическое цунами" глава фракции Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина"
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10.11.2020 14:19 Ответить
Інфографіка чітко показує рівень адекватності населення та процент "халявщиків" в регіонах
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10.11.2020 14:23 Ответить
зеленое лайно
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10.11.2020 14:28 Ответить
Аутотренинг на самоуспокоение...
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10.11.2020 14:34 Ответить
Если еще с месяц продлится подсчет голосов, то выйдет результат 300 голосов выборщиков США в пользу Зе!ленского! Позорище, а не выборы!!!
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10.11.2020 14:43 Ответить
я помню как в школе нам втирали про победу социализма на капитализмом в совке по отношению к царской россии. В пример брали производство количества холодильников, чугуна и прочего не съедобного в 1913 и сравнивали с 1980 . И о чудо!! Прогресс и изобилие так и фонтанили в цифрах. А на самом деле была ЖОППА.
Нечто подобное и зелёные трут на уши. Так ну если сравнить с 2010, 2012 ,2015 то прогресс ....
а реально ЖОППА или ДУППА
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10.11.2020 14:47 Ответить
Это как в футболе гордиться тем что ты больше всех по времени контролировал мяч но проиграл 0-3))
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10.11.2020 14:54 Ответить
Христос сын ведь а не бог
Запретить он стих не смог
Если был бы Христос богом
Изменил мою б дорогу
Выслал Вам бы шоколада
Шоколад - вот что Вам надо?"Слуга народу" виграла місцеві вибори за кількістю мандатів по країні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9175
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10.11.2020 14:55 Ответить
Карта выборов зебуинов удивительно напоминает карту выборов рыгов. Одна и та же вата гадит
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10.11.2020 14:57 Ответить
Херня , у ПР с БПП схожая ситуация была в 2014 году . Особенно по Харькову . Тем более , шо глава БПП был постоянно во всех рыговских правительствах .
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10.11.2020 16:31 Ответить
Що вже дофальшували і скажуть результати? Чи ще разом із ЖОпою, Родіною, За майбутнє Бені і довірою до Бені будете малювати?
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10.11.2020 15:23 Ответить
Неа с Солідарностью Партії Регіонів ...
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10.11.2020 16:23 Ответить
Ну до этих выборов у них было вообще НОЛЬ местных депутатов , и как-то полтора года прожили ....
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10.11.2020 16:36 Ответить
У Шустера Порошенко тоже пытался сказать, что выборы выиграла ЕС, и это бы прошло, но рядом сидела Юля, которая остановила его нескончаемый поток лжи фактами. И сказала, что больше всех набрали Слуги, потом Батькивщина, на третьем месте опзж, потом долго -долго никто не идёт, а уж потом ЕС.
Конечно. это был нокаут
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10.11.2020 16:45 Ответить
ЕС выиграла выборы в Киеве. Кто владеет Киевом - владеет Украиной.
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10.11.2020 16:50 Ответить
Возможно. Киев , конечно, ключевой город. Но это не отменяет и сказанного в статье.
Кроме того, по Киеву , вроде, Кличко Удар выиграл? Не помню просто
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10.11.2020 16:52 Ответить
По Киеву мэром стал Кличко, а ЕС с Ударом почти поровну поделили Киевсовет, но у ЕС все же больше. Слугам, ОПЗЖ и Батькивщине достались жалкие огрызки.
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10.11.2020 16:57 Ответить
Про мэра понятно. Если киевляне считают, что в Киеве все прекрасно , и ничего не нужно менять, то кто вам доктор? Хотя, Виталий, не самый худший мэр, это точно. Но хотелось бы видеть Киёв современнейшим и красивейшим. Ведь Киев- это не только ваш, это наша общая гордость. Я , например, очень люблю Киев. Когда там бываю, для меня это радость. И гордость. Но вот надо ещё лучше.
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10.11.2020 17:02 Ответить
Точно. Посмотрела - удар -21, ес-18, слуги на третьем месте
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10.11.2020 16:54 Ответить
Я вижу, что у ЕС -20,5, Удар - 19,98. Думаю, нужно дождаться официальных результатов ЦИК. Но в любом случае картина понятна.
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10.11.2020 16:59 Ответить
сам себя не похвалишь, никто не похвалит
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10.11.2020 16:55 Ответить
Ясно одне - тріумфу на 73% у ЗЕлуплянців не вийшло. А вони ж звизділи, що "здєлаєм усєх". "Слуга народу" виграла місцеві вибори за кількістю мандатів по країні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5513
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10.11.2020 19:22 Ответить
 
 