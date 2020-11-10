"Слуга народа" выиграла местные выборы по количеству мандатов по стране, - Корниенко. ИНФОГРАФИКА
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Председатель "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия победила на местных выборах по количеству полученных депутатских мандатов.
Об этом сообщил Корниенко во время брифинга 10 ноября, передает Цензор.НЕТ
"Партия "Слуга народа" выиграла эти выборы по количеству депутатских мандатов по стране. На карте вы можете видеть, какие регионы более зеленые - там больше наших депутатов, которые менее зеленые - там меньше, но в среднем меньше 100 депутатов у нас только в Луганской области", - сказал Корниенко.
По его словам, эти данные базируются на примерно 90-95% посчитанных результатов выборов.
Корниенко отметил, что рекордсменом стала Днепропетровская область, где партия будет иметь 651 депутата местных советов, или около 23-24% от всех избранных депутатов.
В целом по стране на данный момент партия имеет 6093 депутата (14% от всех избранных) местных советов и 223 сельских, поселковых и городских глав.
Пожалуйста, подождите...
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
По цифирям так и есть.
Но.
служки "везде третьи" - они и правда везде есть, но "везде третьи", и ни на что влиять не могут.
разве только будучи в коалиции.
Небритый бы лучше назвал кол-во советов, где служки В БОЛЬШИНСТВЕ...
У служек же нет ни одного такого.
А отсюда следует:
2. служки найдут себе таки "без труда" - но не партнеров, а *******.
Все прекрасно видят, что их хайповая звезда закатилась.
Они - еще год назад всесильные - катятся вниз как лавина.
И потому их шкуру надо делить и делить, пока другие не поделили.
Их депов будут перекупать и переманывать.
На них просто перестанут обращать внимание - как уже перестают обращать внимание на обосранного бубачкую
ЕС же - самостоятельная сила, за год нарастили поддержку в 2-3 раза, и продолжают расти.
Кто умный - пойдет на союз именно с ЕС.
=====
Хайповый успех служек 19 года - это как велосипедист.
Он держится и даже мчится вперед - но только пока крутит педали БЕЗ ОСТАНОВКИ.
Малейшая остановка, сбой - и он в кювете.
Ибо он неустойчив по природе, он может держаться, пока крутит, крутит и крутит.
Но крутить вечно невозможно - надо что-то уметь и делать.
В Киеве надо еще посмотреть. Кличку явно выгодней коалиция без ЕС. Тогда он будет главный.
У нас в городе тоже как бы формально победил ЕС, хоть мэр и пролетел.
Но у них 7 голосов из 34. И я точно знаю, что всё будут решашь без них.
"Мы хотим на местных выборах продолжить наше политическое цунами" глава фракции Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина"
Нечто подобное и зелёные трут на уши. Так ну если сравнить с 2010, 2012 ,2015 то прогресс ....
а реально ЖОППА или ДУППА
Запретить он стих не смог
Если был бы Христос богом
Изменил мою б дорогу
Выслал Вам бы шоколада
Шоколад - вот что Вам надо?
Конечно. это был нокаут
Кроме того, по Киеву , вроде, Кличко Удар выиграл? Не помню просто