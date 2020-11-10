"Слуга народа" выиграла местные выборы по количеству мандатов по стране, - Корниенко. ИНФОГРАФИКА

Председатель "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия победила на местных выборах по количеству полученных депутатских мандатов.

Об этом сообщил Корниенко во время брифинга 10 ноября, передает Цензор.НЕТ

"Партия "Слуга народа" выиграла эти выборы по количеству депутатских мандатов по стране. На карте вы можете видеть, какие регионы более зеленые - там больше наших депутатов, которые менее зеленые - там меньше, но в среднем меньше 100 депутатов у нас только в Луганской области", - сказал Корниенко.

По его словам, эти данные базируются на примерно 90-95% посчитанных результатов выборов.

Корниенко отметил, что рекордсменом стала Днепропетровская область, где партия будет иметь 651 депутата местных советов, или около 23-24% от всех избранных депутатов.

В целом по стране на данный момент партия имеет 6093 депутата (14% от всех избранных) местных советов и 223 сельских, поселковых и городских глав.

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