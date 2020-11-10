Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и отсутствие борьбы с олигархами
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Комитет Европейского парламента по иностранным делам раскритиковал Украину за недостаточные усилия по реформированию судебной власти и слабую борьбу с олигархами.
Об этом говорится в принятом в среду отчете об имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отчет был утвержден 53 голосами "за", 7 "против", 8 членов комитета воздержались.
Евродепутаты похвалили Украину за прогресс в выполнении обязательств, взятых на себя по Соглашению об ассоциации с ЕС, особенно в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.
Однако они предупредили, что необходимо провести ряд реформ, чтобы избежать отката.
Евродепутаты выделили судебную систему как один из институтов, который пользуется наименьшим доверием в Украине.
В отчете они также раскритиковали попытки украинской власти оказывать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы, и выразили разочарование отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в стране.
По словам депутатов Европарламента, существенные результаты в борьбе с коррупцией крайне необходимы для сохранения поддержки реформ среди граждан.
"Путь, которым страна шла со времен Революции Достоинства, впечатляет. Огромные вызовы остаются: агрессия России, пандемия COVID-19 и деятельность тех, кто продолжает игнорировать верховенство права и усилия по борьбе с коррупцией. Настоящие реформаторы в Украине заслуживают нашей постоянной поддержки, чтобы оправдать ожидания своих граждан", - заявил докладчик Европарламента, немецкий депутат Михаэль Галер.
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Данные за 2020 год Форбс .
Минус $3,6 млрд. Ахметов потерял 600 позиций в рейтинге Forbes
07.04.2020, 17:40
Ринат Ахметов (Фото: Robert Ghement/EPA)
В 2020 году Forbes насчитал в Украине шесть долларовых миллиардеров. Выбыл Новинский
Владелец СКМ Ринат Ахметов за год потерял $3,6 млрд и 600 позиций в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Выбыл из списка основатель Смарт-холдинга Вадим Новинский, чье состояние, по подсчетам журнала, не дотянуло в этом году до $1 млрд.
Ахметов остается самым богатым украинцем с состоянием в $2,4 млрд. Он опустился на 875 строчку в рейтинге с 272, которую занимал годом ранее.
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В список также традиционно вошли: основатель EastOne Виктор Пинчук ($1,3 млрд, 1613 место), участники группы Приват Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд, 1730 место) и Игорь Коломойский ($1 млрд, 1990 место), владелец МХП Юрий Косюк ($1,1 млрд, 1851 место) и основатель Ferrexpo Константин Жеваго ($1 млрд, 1990 место). По сравнению с прошлогодней оценкой, каждый из них, кроме Боголюбова, потерял от $0,1 млрд до $0,5 млрд.
Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье.
https://biz.censor.net/news/3230095/okrujenie_kolomoyiskogo_poluchilo_1_milliard_iz_koronavirusnogo_fonda_na_remont_dorog_v_prikarpate
Иначе не считается.