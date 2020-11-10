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Новости Общество
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Госпогранслужба (5402) самолет (3328)

Пограничники выявили в грузовом самолете авиаприборы к вертолету "Ми-8", - Госпогранслужба. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пограничники в одном из столичных аэропортов обнаружили товары двойного назначения при проверке грузового рейса "Кабул-Тбилиси-Гостомель".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Так, во время мероприятий проверки грузового рейса "Кабул-Тбилиси-Гостомель" были найдены ящики с двумя блоками авиапилота, предварительно к "Ми-8" (МТ, МТВ) и комбинированный агрегат управления "КАБ-30В". Найденные приборы, скорее всего, являются товарами двойного назначения", – сказано в сообщении.

Авиаприборы изъяты, сотрудниками Службы безопасности Украины принимается решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст.333 УК (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Пограничники выявили в грузовом самолете авиаприборы к вертолету Ми-8, - Госпогранслужба 01
Пограничники выявили в грузовом самолете авиаприборы к вертолету Ми-8, - Госпогранслужба 02

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Все бы продали!!!! ВСЕ!
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10.11.2020 14:25 Ответить
Кацапы ничего не умеют делать сами, а только крадут. Вплоть до атомной бомбы. Отсюда и любовь кацапов к цыганским песням. Родство душ.
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10.11.2020 14:51 Ответить
это же не гвоздь а большой прибор!
Его же надо было откуда то вынести...
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10.11.2020 14:30 Ответить
І що, ні чиї, ні кому. Ще й міркують вносити-невносити.
Чекають хто прийде і скільки запропонує?
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10.11.2020 14:34 Ответить
"...під час заходів перевірки вантажного рейсу «Кабул-Тбілісі-Гостомель» було знайдено ящики з двома блоками авіапілота, попередньо до «Мі-8» (МТ, МТВ) та комбінований агрегат управління «КАБ-30В». Знайдені прилади, скоріш за все, є товарами подвійного призначення...".

Якщо судить з маршруту, то прилади в Україну ВВЕЗЛИ... Що тут поганого? Якби вивозили, отоді була-б проблема...
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10.11.2020 14:42 Ответить
 
 