Пограничники выявили в грузовом самолете авиаприборы к вертолету "Ми-8", - Госпогранслужба. ФОТО
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Пограничники в одном из столичных аэропортов обнаружили товары двойного назначения при проверке грузового рейса "Кабул-Тбилиси-Гостомель".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Так, во время мероприятий проверки грузового рейса "Кабул-Тбилиси-Гостомель" были найдены ящики с двумя блоками авиапилота, предварительно к "Ми-8" (МТ, МТВ) и комбинированный агрегат управления "КАБ-30В". Найденные приборы, скорее всего, являются товарами двойного назначения", – сказано в сообщении.
Авиаприборы изъяты, сотрудниками Службы безопасности Украины принимается решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст.333 УК (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
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Его же надо было откуда то вынести...
Чекають хто прийде і скільки запропонує?
Якщо судить з маршруту, то прилади в Україну ВВЕЗЛИ... Що тут поганого? Якби вивозили, отоді була-б проблема...