Пашинян о Карабахе: Я несу и буду нести ответственность за эту ситуацию. Это большая неудача для нас и катастрофа
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несет личную ответственность за сложившиеся обстоятельства вокруг Нагорного Карабаха.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник в прямом эфире на своей странице в Facebook.
"Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам", - сказал Пашинян
По его словам, необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха.
"Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", - отметил премьер Армении.
8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от Степанакерта.
9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
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Фуле твой ************* лидер воевать начал?
Он что, договариватся начинает только после того, как его раком поставят и отымеют в количестве от 200 человек? Если он собирался это сделать,нафейхоа положил столько и своих граждан и соседских А теперь будет в позе вертолет Сзади пристроились рашкованы - спереди азербайджанцы. Наверное ему просто это нравиццо
Да никогда армяне не победят азеров и турков. Это миф. Даже с Раиссой. Большой вопрос вообще что останется в итоге Армянии от Нагорного Карабаха. Может и вообще ничего.
Алиев будет массово заселять азеров в освобожденные районы как свои, так и Карабаха. Вот под это будут бабки идти, в т.ч. турецкие.
Европейским Союзом выделен Армении грант в размере 35,6 миллионов евро.
- Таки да, Соломон Маркович, особенно если козёл из Армении.
"вторая половина прошлого века.
Спустился с гор ГОРНЫЙ КОЗЕЛ. Травки ему свеженькой захотелось. На
равнинах травка как-то мягче, приятней… Смена впечатлений тоже… Заходит
он в ресторан
- Мне бы травки…
- А нету травки-то
- Как же нет? Вот же я вижу, два козла сидят, травку свежую кушают.
- Вы, простите, кто?
- Я - горный козел!!!
- Так вот, вы - козел горный, а вот тот - Подгорный, а второй -
Полянский…"
- І як, донесеш ... до Гааги, чи кинеш десь у ростовах?
Сегодня начну с международных новостей.
1 - Армения подписала договор о передаче части Нагорного Карабаха Азербайджану - включая город Шушу.
Россия проигрывает там, где противник хоть немного сильнее. В данном случае Анкара в военном отношении переиграла Москву. Утешительный приз для Кремля - размещение его "миротворцев" (1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 БТР, 380 единиц автотехники) на границе НК. Но! Распространяя эту новость, наши агентства умалчивают, что туда будут введены и ТУРЕЦКИЕ миротворцы - об этом заявил Алиев. Так что, в случае чего, вооружённая по последнему слову техники страна НАТО быстренько и, главное, легально, "умиротворит" российских ваньков. Которые даже уничтожение своего вертолёта проглотили с кислой улыбкой.
Подписание соглашения вызвало протесты в Армении - противники "позорного" мира захватили здание правительства, был избит спикер парламента. Ну, это их проблемы - пусть теперь сами разбираются с теми, кто их так эпично подставил.
- Да не согласен я...
- С кем? С Фрейдом или Юнгом?
- Да с обоими... ©
Очевидные уроки для нас: укрепление армии плюс сильные союзники плюс сильный президент плюс умение ждать своего часа = залог успеха. Порошенко и Байден - ваш выход!
2 - Администрация Трампа блокирует процесс передачи дел.
Обама - Трампу: "Мы теперь собираемся сделать всё, чтобы помочь вам добиться успеха. Потому что ваш успех - это успех страны." Эти слова 44-й президент сказал 45-му ровно 4 года назад. Всё познаётся в сравнении.
Вместе с тем, не драматизируйте ситуацию, всё будет норм - это российская пропаганда каждые 4 года кричит о развале США и крахе доллара. И чем хуже живут в России, тем громче кричат об Америке. Хотя у всех русских два сокровенных желания: уничтожить США и получить грин-кард.)
- Друзья-американцы, подскажите, чем нам, русским, победить бедность?
- Economy. Just economy.
- Спасибо. Иконами так иконами.
3 - Зеленский обиделся на "злопыхателей", которые "радуются" его болезни.
А никто и не радуется, кроме асфальтоукладчиков, которым пошёл ковид-фонд.
"Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала...", "Если митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки..." Продолжать?
Просто в жизни есть Великий Уравнитель, а бумеранг имеет свойство возвращаться. Украина уже занимает 12-е место в мире по скорости распространения вируса, деньги из ковид-фонда идут на дороги и пиар-поездки "слуг", а в больницах запретили все плановые операции. Так что не обижайся, Вова - кто ж виноват, что Ермак тебе врач? Сил тебе, здоровья, комнатной температуры и долгих лет жизни. У тюрме. А мы тут как-нибудь сами, без твоего мудрого руководства. И когда госпожа Мендель в очередной раз напишет: "На жаль...", украинцы ответит: "Нарешті!" Мы не злопамятные - просто злые, и память у нас хорошая.
4 - Владимир Омелян заявил, что ему предлагали "неплохую" должность, если не будет критиковать Зеленского/
Даже я, никогда не будучи министром, дважды получал подобное предложение через посредников. Предлагали платить некую сумму за то, чтобы просто НЕ ПИСАЛ о Зе. И сумму вдвое бОльшую за то, чтобы освещал его деятельность в "нейтральных" тонах. Скрины этих предложений бережно храню - очень скоро они пригодятся.
5 - Арахамия пообещал стране "туристический бум" через два года.
Всё, капец туристической отрасли Украины. 40% роста ВВП, 4000 баксов учителям, мир за три месяца уже были. Теперь решили добить отечественный туризм.
6 - Полиция открыла... и закрыла дело об исчезновении Кернеса.
Кернес давно уже не человек, а мем. Я не собираюсь отрицать его заслуг перед городом - считаю, что просто так харьковчане за него не голосовали бы. Но сейчас они с таким же успехом могли выбрать в мэры карбюратор от ВАЗа, брусок пластилина или герань на окне привокзального буфета. Где Адольфович уже 79 дней? Где? В этом месте представьте себе знаменитую гифку с Траволтой.
7 - Какой-то очередной "эксперт" из телевизора (не запомнил фамилию - имя им легион) предложил Зеленскому сесть за один стол с Порошенко, забыть обиды и просто "поговорить".
Хорошая мысль. Но ответьте мне, о чём государственник, опытный дипломат, бизнесмен, экономист, прекрасный оратор будет говорить с киношным Голобородьком? Просто назовите мне хоть одну тему, которую они могли бы обсудить на равных!
8 - Офицер ВСУ обвинил руководство страны в срыве спецоперации по освобождению украинцев из тюрем ОРДО.
Никакие операции не будут успешными, пока у власти коллаборанты, а страна наводнена агентами Москвы. Но, всему своё время. И обновлённая Америка нам в помощь.
9 - Раньше мы жили в стране, олицетворяющей мировое зло, а сейчас дружим с теми, кого когда-то ненавидели по указке. Так и среди людей - заранее не угадаешь, кто достоин доверия: самые близкие порой предают, а самые чужие неожиданно помогают. Иных не спешите вытаскивать из дерьма - возможно, это их естественная среда обитания, а иных следует просто обнять. Я обнимаю всех своих друзей, хотя сегодня я всего лишь текст.) Але всім нам своє робити... Шануймося, бандерівці!
Helgi Sharp
ручной работы частниками -- ценимые в мире. Армяне ковры не ткут. А что они
за 30 лет соорудили ?
Я розумію, що з союзниками у вас там катма, але ж не кацапи, хай йому!
4:32
Жена премьера Армении Пашиняна: "мы все еще на позициях"
Анна Хакобян, жена премьера Армении Никола Пашиняна, написала на своей странице в Фейсбуке, что она вместе со своим подразделением все еще находится на позициях.
"Примерно час назад к нам пришли "срочные" новости, что мне и моему отряду нужно покинуть позиции и вернуться в Ереван. Я ответила, что пока не поговорю с мужем, никуда не перееду. Я переехала в место, где была связь, и, как я и думала, премьер-министр Армении сказал мне никуда не ездить".
По словам жены Пашиняна, на видео - молитва подразделения перед выходом на позиции."