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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с оккупированным Крымом из-за COVID-19, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с оккупированным Крымом из-за COVID-19, - Резников

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом из-за ситуации с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции), Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич в ходе онлайн-встречи обсудили ситуацию с COVID-19, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Резников сообщил о готовности Украины развернуть гуманитарные лагеря возле админграницы со временно оккупированной АР Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские "миротворцы" в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Также стороны обсудили вопросы пенсионного обеспечения людей: еврокомиссар выразил надежду, что пенсии украинским гражданам сохранены.

"Правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток, а также предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно. С 10 ноября, например, открыты два новых КПВВ в Луганской области. На одном из них - в Счастье, открыт многофункциональный сервисный центр, где люди могут получить все административные и социальные услуги, в том числе - решить вопросы пенсионного обеспечения и снять наличные", - отметил Резников.

Кроме того, министр и еврокомиссар обсудили Донбасс, где оккупационные власти удерживают в плену украинских граждан, в частности в так называемой "Изоляции".

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"Журналист, герой - Стас Асеев, который 28 месяцев находился в этой пыточные, нашел силы выжить и был освобожден из плена в декабре прошлого года... Я очень прошу вас встретиться со Стасом и из первых уст услышать обо всех зверствах, происходящих в "Изоляции". Мы вместе должны добиться того, чтобы ко всем украинским пленным гражданам был обеспечен доступ МККК. Это касается не только Донбасса, но и оккупированного Крыма", - подчеркнул Резников.

Помимо прочего, была поднята тема гуманитарного разминирования, которое может занять не менее 25 лет. Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине и в этом направлении.

В конце встречи Резников пригласил комиссара ЕС посетить Украину с официальным визитом.
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Топ комментарии
+20
Очень интересно, это за какие заслуги? Я сам оплачиваю своё лечение, а этим КРЫСчанам за мой счёт лечение? Пускай камнями с неба лечаться.
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10.11.2020 14:46
+16
Вы своих людей хоть чем то обеспечьте, кроме трепа ничего...
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10.11.2020 14:48
+16
В сухому залишку: допомагаємо будь кому, аби не власним громадянам, що не втекли з України.
Таке враження, що діє принцип - хто втік, той молодець. А хто залишився, сам собі дурень і нікуди вже не дінеться.
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10.11.2020 14:52
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правильное дело
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10.11.2020 14:44 Ответить
тролить всегда правильно Україна готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі з окупованим Кримом через COVID-19, - Резніков - Цензор.НЕТ 1860
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10.11.2020 15:08 Ответить
и воду пустить надо обязательно
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10.11.2020 15:32 Ответить
а може ще й нам їздити туди прибирати їхнє житло,копати городи безкоштовно.Ми ж багаті та добрі.
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10.11.2020 15:40 Ответить
у вас богатая фантазия,можно идти записываться в Зе слугу.
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10.11.2020 15:47 Ответить
Для кого?
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10.11.2020 14:45 Ответить
для бурятов
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10.11.2020 14:59 Ответить
Очень интересно, это за какие заслуги? Я сам оплачиваю своё лечение, а этим КРЫСчанам за мой счёт лечение? Пускай камнями с неба лечаться.
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10.11.2020 14:46 Ответить
себе разверните мастера по ковиду Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с оккупированным Крымом из-за COVID-19, - Резников - Цензор.НЕТ 448
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10.11.2020 14:48 Ответить
Вы своих людей хоть чем то обеспечьте, кроме трепа ничего...
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10.11.2020 14:48 Ответить
В виннице разверните
В городе мест нет, тестя повезли куда то в район
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10.11.2020 14:48 Ответить
но для украинских граждан плановые операции отменяем...занавес
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10.11.2020 14:51 Ответить
Тому що влада вочевидь не українська.
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10.11.2020 15:21 Ответить
там развернуть... а тут свернуть все лечение у кого не ковид
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10.11.2020 14:51 Ответить
В сухому залишку: допомагаємо будь кому, аби не власним громадянам, що не втекли з України.
Таке враження, що діє принцип - хто втік, той молодець. А хто залишився, сам собі дурень і нікуди вже не дінеться.
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10.11.2020 14:52 Ответить
Ахха, а давайте ще приймем миллионов пять на лечение из Африки
У нас же просто баблосов девать некуда?
Как говорила Леся Украинка в "Лісовой пісні":
У мужички руки чорні - тридварасам смерть собача
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10.11.2020 14:55 Ответить
идиоты!вы в киеве больным не можете оказать помощь!
чтоб вас пидняло да гепнуло!
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10.11.2020 15:01 Ответить
Крим територія двух пенсій (слоган для реклами).
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10.11.2020 15:02 Ответить
Тогда Украина признает что Крым это другая страна и признает границу.
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10.11.2020 15:12 Ответить
Ага, давайте розгортайте. Росія нам теж скоро в якості подяки розгорне лагеря. Концентраційні. На Колимі.
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10.11.2020 15:14 Ответить
В першу чергу забезпечте лікарні України всім необхідним, а вже потім можете зайве поставляти...
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10.11.2020 16:23 Ответить
Чото не понял, нахера это? Какой в этом хитрый смысл? Для кого гум. лагеря? Для крымских врагов Украины?
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10.11.2020 16:49 Ответить
Аби щось сказанути, сколотити народ як раніше балачками про воду в Крим.
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10.11.2020 17:57 Ответить
Влада "тамженашилюди". Переживають, турбуються, забезпечують, ордло та іншу сепарню. Вибрали, "кінець епохи гідності".
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10.11.2020 16:57 Ответить
Резников, ну как так можно? Девять ошибок в слове "гуманитарные"! Правильно - "концентрационные"!!!
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10.11.2020 17:47 Ответить
 
 