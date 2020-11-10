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Новости За рубежом
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авария (1265) АЭС (479) Лукашенко (3501)

Торжественно открытая Лукашенко три дня назад первая белорусская АЭС приостановила выработку энергии из-за аварии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Торжественно открытая Лукашенко три дня назад первая белорусская АЭС приостановила выработку энергии из-за аварии

Белорусская атомная станция (БелАЭС) временно приостановила производство электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфаксу" официально сообщили на БелАЭС.

Когда выработка будет возобновлена, на станции сказать затруднились, пояснив, что сейчас идет наладка оборудования.

Информация о том, что БелАЭС прекратила выработку энергии, появилась еще в воскресенье, 8 ноября. По неофициальным данным, причиной этого стал выход из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, связанных с генератором. Подчеркивалось, что опасности с точки зрения утечки радиации инцидент не представлял.

Агентство BNS в понедельник со ссылкой на литовского оператора системы электропередачи Litgrid сообщило, что с полудня воскресенья БелАЭС перестала производить электроэнергию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Беларусь становится ядерной державой"

Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко торжественно открыл БелАЭС в городе Островец в субботу, 7 ноября.

"Исторический момент: страна становится ядерной державой", - заявил он на церемонии открытия.

Сейчас мощность первого энергоблока БелАЭС составляет 400 мегаватт, в будущем она возрастет до 1190 мегаватт; такую же мощность будет выдавать второй, еще не построенный блок. Ввод АЭС в промышленную эксплуатацию предполагается в первом квартале 2021 года.
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Топ комментарии
+11
Рукожопы проектировали и помогали строить.

"Електростанція в Гродненській області будувалася з 2011 року за російським проєктом і за кошти з російської позики.
Будівництво електростанції супроводжувалось критикою з боку екологічних активістів.
Вони наголошували на тому, що велика частина території країни і так заражена радіоактивними викидами після катастрофи в Чорнобилі.
Проти будівництва також виступала Литва, оскільки електростанція розташована приблизно за 50 кілометрів від Вільнюса. У результаті 3 листопада литовська компанія Litgrid припинила закупівлю електроенергії у Білорусі."
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10.11.2020 14:53
+10
Поясніть Луці, що звьоздная болєзнь і лучєвая болєзнь - це не одне й те саме.))
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10.11.2020 14:53
+8
видно в понедельник их мама родила (с)
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10.11.2020 14:52
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Правила форума Совет форумчан
Не удивлюсь, если случится Чернобыль-2.
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10.11.2020 14:51 Ответить
слава Богу, что Белорусия уже не "атомная держава",
ну хоть временно Урочисто відкрита Лукашенком три дні тому перша білоруська АЕС призупинила вироблення енергії через аварію - Цензор.НЕТ 8403
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10.11.2020 15:07 Ответить
Часом не кацапи це чудо будували?
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10.11.2020 23:05 Ответить
Найтяжча аварія на реакторах типу ВВЕР -тримайлайленд. Значущого зовнішнього забруднення не було.

Я розумію, що срати на маскалів потрібно, але в даному випадку технологія відпрацьована, пускові хроби будуть усунені і станція буде нормально працювати.

От, чи потрібні ці ДВА блоки білорусам, без можливості експорту в європу, це ВЕЛИКЕ питання)
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10.11.2020 15:49 Ответить
Oni kak ja ponial i mi tut poniali cerez Latviju nam prodajut elektru.Budem govorit s Latvijej stob etogo nebylo .U nas jasno napisano i dogovereno sto nekoj atomnoj energiji tut nedolzno bit.So Sveciji bi zakupali vsiu energiju no tam moznocti mali dlia nas,nuzno prolozit drugoj kabel.
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10.11.2020 16:27 Ответить
Технологія це одне,а кацапске рукожопство - інше,і теж добре відпрацьовано.
А от най більшою залишається Фукусімв,і найменшою за наслідками.
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10.11.2020 23:34 Ответить
Для ДУЖЕ, ДУЖЕ розумних, подивись тип реакторів на фукусімі, гугля тобі в руку
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11.11.2020 09:11 Ответить
Знов біжиш попереду паровозного диму,прохфеор?
Дочитай!
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11.11.2020 11:21 Ответить
Найбвльша за наслідками - чорнобиль.
Казати, що фукусіма найменша за наслідками, це зовім нічого не знати про аварію.

Як дістали ділетанти від вікіпедії, вони все знають, все розуміють, вони ***...

Ніколи не коментував про бізнес, мистецтво, літературу, я там ділетант, а ви, вікою напхані, вже всьо про все знаєте..
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11.11.2020 14:07 Ответить
Для того и строилась.
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10.11.2020 23:31 Ответить
видно в понедельник их мама родила (с)
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10.11.2020 14:52 Ответить
Это всё животворящие санкции работают . Беларусская электроника до сих пор работает на украденной у японцев и швейцарцев технологии и дизайну 80 - 90 х годов двадцатого века . Так шо тут ничего удивительного . На росии - та же картина , но там технологии немного выше , - им удавалось красть и в 2000 - х . ))
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10.11.2020 17:58 Ответить
Було у той день 13-те число,п"ятниця.
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10.11.2020 23:06 Ответить
Рукожопы проектировали и помогали строить.

"Електростанція в Гродненській області будувалася з 2011 року за російським проєктом і за кошти з російської позики.
Будівництво електростанції супроводжувалось критикою з боку екологічних активістів.
Вони наголошували на тому, що велика частина території країни і так заражена радіоактивними викидами після катастрофи в Чорнобилі.
Проти будівництва також виступала Литва, оскільки електростанція розташована приблизно за 50 кілометрів від Вільнюса. У результаті 3 листопада литовська компанія Litgrid припинила закупівлю електроенергії у Білорусі."
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10.11.2020 14:53 Ответить
Радянщина у свій час зсигизмундила прект ВВЕР на заході, принципово чогось нового в білоруському варіанті нічого немає, окрім посилення систем безпеки.
Як фахівець, вам скажу, що воно буде працювати.
І не треба переводити рейки на ТИ МОСКАЛЬ, це буде безглудо та не конструктивно)
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10.11.2020 15:57 Ответить
Поясніть Луці, що звьоздная болєзнь і лучєвая болєзнь - це не одне й те саме.))
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10.11.2020 14:53 Ответить
Кацапы...с) Далеко то рукожопое говно от Киева?
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10.11.2020 14:54 Ответить
Не нужно было называть себя "чдерной державой".На планете уже есть одни лаптеклоуны.
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10.11.2020 14:54 Ответить
Авжеж, головне - відкрити, а там хоч не розсвітай. Торжественно открытая Лукашенко три дня назад первая белорусская АЭС приостановила выработку энергии из-за аварии - Цензор.НЕТ 9737
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10.11.2020 14:55 Ответить
щас бульбохуйло отдаст приказ арестовать отказавшиеся работать трансформаторы, демонтировать их и выкинуть за пределы станции, как забастовщиков. аэс и без них обойдётся )
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10.11.2020 14:55 Ответить
не, не захотела атомная станция работать на бульбе...... кацапские новаторские технологии многого стоят.....
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10.11.2020 14:56 Ответить
Чернобиль))росіянські "братья" будували))
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10.11.2020 15:01 Ответить
не с проста ее возле границы с Литвой построили...тьху тьху тьху
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10.11.2020 15:04 Ответить
теперь всё зависит от ветра.
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10.11.2020 15:09 Ответить
Именно!
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10.11.2020 23:36 Ответить
Никогда не было, и вот опять(с)...Куды "русьский" придьёть !!! - там обязательно чавойто и.....нёть!!!
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10.11.2020 15:07 Ответить
Прокляття, а дує то в наш бік
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10.11.2020 15:09 Ответить
Made by russia, однако. Сурово и по скрепному.
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10.11.2020 15:13 Ответить
Урочисто відкрита Лукашенком три дні тому перша білоруська АЕС призупинила вироблення енергії через аварію - Цензор.НЕТ 8279
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10.11.2020 15:15 Ответить
Живэ Беларусь!
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10.11.2020 15:15 Ответить
Видел такие лозунги в Польше, в начале 80-х
"С Советским Союзом - на вечные времены
И ни секундой больше!"
Чье оборудование на АЭС?
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10.11.2020 15:15 Ответить
Как чье, станция строилась по кацапскому проекту кацапами на кацапские деньги.
А теперь самое смешное, в том месте, где её построили, такое количество электроэнергии беларусам не нужно. Кацапы строили её с прицелом привязать ей к себе энергетически Прибалтику. Но прибалты хором наконец то отдуплились и решили перейти на синхронизацию энергосетей с евросоюзом, до сих пор у них энергосети были, как впрочем и у нас, синхронизированы с кацапской ЕЭС. И теперь, чтобы экспортировать электроэнергию прибалтам, Беларуси придется тащить линию электропередач с частотой как в евросоюзе, и делать вставку постоянного тока, что весьма недешево. Короче Лука попал...
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10.11.2020 15:25 Ответить
Частота та сама 50гц, проблема усіх пострадянських країн - підтримувати стабільність частоти, для цього треба модернізувати системи регулювання турбін, виділити в енергосистемі регулючі потужності.
От і все.
Вставки постіного струму дорого і не надійно.
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10.11.2020 15:38 Ответить
Частоту і фазу!
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10.11.2020 23:38 Ответить
Особливо про фазу осіннього загострення психічних хвороб у проХвесури цензору.
Чередування фаз виконане АПРІОРІ.
Може ти мав на увазі зсув частоти і фаз при синхронізації?
Ні? Ти про таке не чув?
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11.11.2020 09:09 Ответить
косінус фі
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11.11.2020 10:39 Ответить
Бажано (при нормальній структуоі споживання) 0.9 на генеруючих потужностях, на споживачах буде іншим.
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11.11.2020 10:46 Ответить
Спочатку зрозумій,про що йдеться,прохфесор!
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11.11.2020 11:18 Ответить
Мені всьо зрузуміло, а вам?
Розумітися на речах, в котрих забов^язаний розумітися ща фахом, це є добре.
Ви прцюєте в енергетиці? Прибиральником? Чи каву розносите?
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11.11.2020 14:11 Ответить
Ви мабуть таксуєте,що все про всіх маєте свою думку. Хибну до речі.
Стальной гігант зрозумів. А ви й надалі амбітній ділетант. Хоч дорожні знаки всі вивчили?
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11.11.2020 17:15 Ответить
Ні не вивчив, керую без прав, давлю тупорилих
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11.11.2020 18:47 Ответить
Хобі в мене таке, після роботи туорилих чавити.
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11.11.2020 18:50 Ответить
Гідне розвага путінятка.
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11.11.2020 20:24 Ответить
Когда пишешь частота 50Гц, ты забываешь, что это не незыблемая константа, а конкретно сейчас у меня в розетке, если частотомером померить, 49.98Гц, а в это время где-нибудь в Польше может быть европейских 49.99 или даже 50.01. Кажется "да какая блин разница", но нет, для согласования энергосистем требуется точное совпадение частоты, с точностью до хренадцатого знака после запятой. Если говорить точнее, то важно даже не совпадение частоты, а совпадение фазы напряжения, но для обычного обывателя понятие "фаза" означает совсем другое А объяснить, что же это такое на самом деле, обычно не удается, потому что обычный обыватель в детстве учебники физики и геометрии скурил, а не выучил.
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11.11.2020 02:36 Ответить
Прохфесор, ти хоть читав, що мною написано?
Слово стабільність тобі вже ні про що не каже?
І не пиши про те, в чому не розуміешься, про безліч знаків після коми і т.д.
І співпадіння фаз засунь собі подалі в... такі речі виконані апріорі.
Що таке синхронізація потужних генераторів та систем я мабуть трохи більше знаю. 1000 мвт турбіну 35 років вмикаю в систему.

Не розумієшся, не пиши.
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11.11.2020 09:04 Ответить
О, а вот и офицерские жены подтянулись. "не всё так однозначно, да?"
PS Но нет, гражданин практик, стабильность частоты в больших энергосистемах обеспечивается перетоками электроэнергии. Резервные мощности нужны, да, но только для того, чтобы эти перетоки не выходили за пределы возможного в техническом, а главное в финансовом плане.
PPS Турбины я не включал, и даже вживую не видел никогда, но зато я делал бизнес-план переподключения двух районов Львовской области от ЕЭС к UCTE и пришлось залезать глубоко в технические дебри. А то, о чем ты пишешь, это больше проблемы отдельной электростанции, а не энергосети в целом.
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11.11.2020 09:22 Ответить
И да, побуду занудой. Господин практик, у вас там странная турбина. Если читать, как образованные люди обычно пишут, то 1000 мвт - это одна тысяча милливатт, или один ватт. Совсем крохотная турбинка должна быть, как копеечная монетка.
Или если 1000 мвт, это на самом деле 1000 МВт, как это принято писать в энергетике, я тебя прошу, урежь осетра, богом клянусь (с) анекдот. Где ты такую турбину нашел?
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11.11.2020 09:31 Ответить
Ідіот, стабільність частоти залежить від балансу виробляємої та споживаємої егергії!
Ви унікальний ідіот!
Не пишіть про перетоки, про кола, про реактори (електричні), бо ви в цьому баран.
В мене ДВА профільних - автоматизація виробництва, та розподілу електроенергії та атомні станції.
Іди в/на ... школу.
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11.11.2020 09:42 Ответить
"стабільність частоти залежить від балансу виробляємої та споживаємої егергії!" - а вот с этим полностью и безоговорочно соглашусь. Но, почитай свой собственный первый пост, ты не находишь, что ты сам себе противоречишь?
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11.11.2020 10:00 Ответить
Ні не рахую, пишу в останній раз не лізь технічну сторону, пиши біхнес плани х урахуванням констукцій, матеріалів, логістики, головне закладай запас на строки виконання робіт, бо просереш чужі гроші.
Стабільність частоти підтримується (окрім запасу потужнестей в системі) якістю систем регулювання турбін, котрі працюють в режимі регулювання частоти.
Що таке базовий, напів базовий, та піковий режим пояснювати не збираюся.
Також ж не буду пояснювати принципи регулювання перетоків та напруги, реактивну потужність, зсув фаз між током та напругою, про слабкі зв^язки в системі і БАГАТО, БАГАТО чого іншого

Пишіть бізнес плани
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11.11.2020 10:12 Ответить
А, я понял. Ты реально практик. Ты просто ничего не видишь дальше своей станции и смотришь на мир глазами узкого специалиста. Т.е. я вижу, правильные умные слова ты знаешь, а вот сути и взаимосвязей - нет, потому что они тебе в работе не нужны.
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11.11.2020 10:15 Ответить
Це раз кажу, не лізь. Є різниця між бідівництвом мереж, та їх ескплуатацією.
Не лізь бовдуре, ти нахватався верхів і рахуєш себе спецом широкого профілю.
Для тупорилих повторюю - виробництво та розподіл електроенергії, готували на диспетчера СИСТЕМИ, в себе спецура включала базові - мережі та системи, електричні станціі, елелектропостачання міст.
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11.11.2020 10:25 Ответить
Если ты такой уж специалист, то скажи тогда, как одной электростанции без вставки постоянного тока поставлять электроэнергию в две разных энергосистемы? Элементарный вопрос, тривиальный ответ. Зачем ты тогда вообще затеял этот спор?
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11.11.2020 10:34 Ответить
нужен трансформатор и что-то еще
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11.11.2020 10:41 Ответить
Нет, ответ неверный, никакой "трансформатор и что-то ещё" там не поможет. Частоты в разных энергосетях всегда будут разные. Хоть на чуть-чуть, но будут отличаться. Господин практик выше в принципе всё правильно написал, про "принципи регулювання перетоків та напруги, реактивну потужність, зсув фаз між током та напругою". Там на самом деле имеется целая наука, как это вообще возможно, объединять множество отдельных электростанций в одну большую единую энергосеть. И я верю в то, что господин практик прослушал целый курс лекций в ВУЗе на одну только эту тему.
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11.11.2020 10:50 Ответить
"Если ты дружиш с ворами - опасайся за свой кошелек"
(с) "Пикник"
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10.11.2020 15:43 Ответить
Замеры радиации в студию
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10.11.2020 15:18 Ответить
(ссылка)
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10.11.2020 15:20 Ответить
Ну и дураки же вы все))))
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10.11.2020 15:25 Ответить
дякуємо Богу, що не так! А то майбуть рузьке будувало? !
Урочисто відкрита Лукашенком три дні тому перша білоруська АЕС призупинила вироблення енергії через аварію - Цензор.НЕТ 8494
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10.11.2020 15:34 Ответить
"Кина не будет!Электричество кончилось..."©🙌
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10.11.2020 17:03 Ответить
ну якщо через три дні після запуску зламалась, то готуйтесь до того, що вона злетить у повітря скоро!!! В москальні літаки падають, ракети взриваються, підводні човни тонуть, дірки на МКС з'являються, то ви думаєте, що вони можуть АЕС нормально збудувати???
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10.11.2020 17:27 Ответить
Фсё уже не ядерная держава ?
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10.11.2020 17:41 Ответить
Недолго маялась старушка в высоковольтных проводах или недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал.
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10.11.2020 17:47 Ответить
Частушка времён СССР снова актуальна ?
Ускоренье - важный фактор,
Но не выдержал реактор,
И теперь наш мирный атом
Вся Европа кроет матом!
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10.11.2020 18:43 Ответить
Да, не долго Белоруссия была ядерной державой
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10.11.2020 20:24 Ответить
 
 