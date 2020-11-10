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Новости Политика Украины
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Байден (2382) Арахамия (956) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Сотрудничество Украины и Америки будет позитивным и активным во всех отраслях, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сотрудничество Украины и Америки будет позитивным и активным во всех отраслях, -

Во фракции "Слуга народа" ожидают активизации украинско-американского парламентского сотрудничества после победы кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Очень оптимистические прогнозы… Мне кажется, процесс интенсифицируется в интересах Украины… Новый президент очень хорошо знаком с Украиной, хорошо понимает политическую ситуацию в нашей стране, отлично понимает нашу позицию с точки зрения сохранения двухпартийной поддержки", - отметил глава фракции.

Арахамия подчеркнул, что украинские парламентарии будут коммуницировать с обеими партиями США (Демократической и Республиканской – ИФ), с обеими палатами Конгресса, соблюдая максимальный нейтралитет и работая в интересах Украины.

"Для нас это очень важно, Конгресс и Сенат принимает решения о военной помощи, которую мы получаем, о программах, о макроэкономической помощи… Естественно, дождемся оглашения финальных результатов выборов, инаугурации, и после этого можем уже планировать рабочие визиты и налаживать межпарламентские связи", - отметил Арахамия.

Также читайте: Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику"

Отвечая на вопрос, знаком ли он с Байденом, Арахамия сказал: "Я лично с Байденом виделся два раза, но я не знаю, помнит ли он меня или не помнит. Я в то время был активным представителем волонтерского сообщества. Последний раз, когда мы его провожали из Украины, подарили ему каску, расписанную военнослужащими… она у него в кабинете, как мне говорили".

Как сказал в комментарии агентству первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" и лидер одноименной партии Александр Корниенко, его политическая сила всегда исходила из принципа двухпартийной поддержки США.

"Наш президент поздравил уже господина Байдена. И мы, как партия, будем ждать результатов партийных выборов, в принципе, они идут вровень, у нас с обеими партиями есть контакты и мы будем продолжать с ними взаимодействовать по партийной линии", - подчеркнул Корниенко.

Он высказал надежду, что после открытия границ, передвижение через которые ограничено в связи с эпидемией коронавируса, будут возобновлены обмены поездками народных депутатов и конгрессменов.

"Уверен, что сотрудничество с американским народом будет позитивным и активным во всех отраслях, и в экономической, и в антикоррупционной, и в социальной, и в гуманитарной", - отметил народный депутат.

Читайте также: Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Когда Алкарик начинает делать заявления на международные темы, мне становится стыдно за Украину.
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10.11.2020 15:19
+5
Идиот.
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10.11.2020 15:26
+4
Абы не пассивным...
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10.11.2020 15:16
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Абы не пассивным...
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10.11.2020 15:16 Ответить
Ніякого співробітництва не буде поки Зеленський буде Президентом. Байден не забуде що проти нього за наказом Зеленського з подачі Трампа відкрили і досі не закрили кримінальне провадження і буде давити Зеленського та всю зелену команду всіма засобами і в першу чергу Байден буде виставляти Зеленського як нікчемного неадекватного Президента який порушив закон і примусив Генпрокурорку незаконно відкрити кримінальне провадження проти Байдена! Тому Зеленському зараз краще достроково скласти повноваження, щоб відносини з США лишались добрими і союзницькими.
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10.11.2020 15:23 Ответить
Якщо буде якесь співробітництво то хіба що з депутатами від "ЄС".
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10.11.2020 18:01 Ответить
Что-то Остапа сегодня понесло.
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10.11.2020 15:17 Ответить
Когда Алкарик начинает делать заявления на международные темы, мне становится стыдно за Украину.
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10.11.2020 15:19 Ответить
Конечно будет- если вам это нужно!!!! Не уверен ,что вам это нужно!!!
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10.11.2020 15:19 Ответить
"зеленое деркачество" о позитивных отношениях мечтает, обгадив перед этим эти отношения негативным дерьмом
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10.11.2020 15:22 Ответить
Сотрудничество Украины и Америки будет позитивным и активным во всех отраслях, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 344
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10.11.2020 15:22 Ответить
Санкции снимут с Ведмедчука и Коломойского и будет всем счастье.А 450 миллиардов долларов Коломоского украденных у украинцев через Приватбанк Омерика Байдена отдаст РАБссии Сотрудничество Украины и Америки будет позитивным и активным во всех отраслях, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 734
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10.11.2020 15:23 Ответить
А этот продолжает зесрань сечей поливать -то фейковые результаты выборов вытащит,то рассказывает,шо им уголовное дело против президента США просто так пройдет)))))))
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10.11.2020 15:24 Ответить
Сотрудничество Украины и Америки будет позитивным и активным во всех отраслях, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8199 Понять и простить,каждый Зелемойский имеет право на ошибку....)))
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10.11.2020 15:26 Ответить
Идиот.
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10.11.2020 15:26 Ответить
А у них спросили? Вроде не вы командуете парадом.
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10.11.2020 15:31 Ответить
Коломойский купил в США несколько Небоскребов в нескольких штатах,Байден подарит пару щтук Украине,для налаживания взаимоотношений со слугами Путлера... Співпраця України й Америки буде позитивною та активною у всіх галузях, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8822
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10.11.2020 15:34 Ответить
Конечно будет. Но уже без слуг Коломойского.
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10.11.2020 15:44 Ответить
корнієнка, напиши адресу, куди вам надіслати ящик вазеліну, щоб майбутнє "співробітницвто" не було таким болючим))
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10.11.2020 15:46 Ответить
И это естественно!
У Байдена младшего есть схема отмывания украинского бюджета.
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10.11.2020 15:46 Ответить
Ну що, троляки, переміг ваш Байден?
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10.11.2020 15:59 Ответить
Какое-то недоношенное чмо возомнило себя великим политиком. А что если у США другой взг ляд по этому вопросу?
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10.11.2020 16:48 Ответить
69
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10.11.2020 16:55 Ответить
но...не при вас....вам лучше сблызнуть с Банковой ...хоть Байдену и 77 лет, но у него хорошая память.....и вам, жополизам обнуленного, не поможет то, что вы сегодня закрыли против него уголовное дело, открытое по заявлению коррупционера -путиниста Шокина.....а чего закрыли то ?...что,после поражения рыжего клоуна на выборах в Америке подонок Шокин стал у вас не в моде?....опоздали переобуться, клоуны....
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10.11.2020 20:34 Ответить
 
 