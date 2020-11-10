Сотрудничество Украины и Америки будет позитивным и активным во всех отраслях, - "слуга народа" Корниенко

Во фракции "Слуга народа" ожидают активизации украинско-американского парламентского сотрудничества после победы кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Очень оптимистические прогнозы… Мне кажется, процесс интенсифицируется в интересах Украины… Новый президент очень хорошо знаком с Украиной, хорошо понимает политическую ситуацию в нашей стране, отлично понимает нашу позицию с точки зрения сохранения двухпартийной поддержки", - отметил глава фракции.

Арахамия подчеркнул, что украинские парламентарии будут коммуницировать с обеими партиями США (Демократической и Республиканской – ИФ), с обеими палатами Конгресса, соблюдая максимальный нейтралитет и работая в интересах Украины.

"Для нас это очень важно, Конгресс и Сенат принимает решения о военной помощи, которую мы получаем, о программах, о макроэкономической помощи… Естественно, дождемся оглашения финальных результатов выборов, инаугурации, и после этого можем уже планировать рабочие визиты и налаживать межпарламентские связи", - отметил Арахамия.

Также читайте: Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику"

Отвечая на вопрос, знаком ли он с Байденом, Арахамия сказал: "Я лично с Байденом виделся два раза, но я не знаю, помнит ли он меня или не помнит. Я в то время был активным представителем волонтерского сообщества. Последний раз, когда мы его провожали из Украины, подарили ему каску, расписанную военнослужащими… она у него в кабинете, как мне говорили".

Как сказал в комментарии агентству первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" и лидер одноименной партии Александр Корниенко, его политическая сила всегда исходила из принципа двухпартийной поддержки США.

"Наш президент поздравил уже господина Байдена. И мы, как партия, будем ждать результатов партийных выборов, в принципе, они идут вровень, у нас с обеими партиями есть контакты и мы будем продолжать с ними взаимодействовать по партийной линии", - подчеркнул Корниенко.

Он высказал надежду, что после открытия границ, передвижение через которые ограничено в связи с эпидемией коронавируса, будут возобновлены обмены поездками народных депутатов и конгрессменов.

"Уверен, что сотрудничество с американским народом будет позитивным и активным во всех отраслях, и в экономической, и в антикоррупционной, и в социальной, и в гуманитарной", - отметил народный депутат.

Читайте также: Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику"