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У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые

Почти вдвое больше психических расстройств за последние три месяца диагностировано среди тех, кто имел положительный результат COVID-19.

У 18% пациентов, у которых был положительный тест на COVID-19, диагностируется психическое заболевание, такое как тревога, депрессия или бессонница в течение трех месяцев после положительного тестирования на вирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Исследователи пришли к выводу, что надо принимать конкретные меры для смягчения воздействия пандемии на психическое здоровье. Анализ, проведенный исследователями Центра биомедицинских исследований здравоохранения Оксфорда и Национального института медицинских исследований, также обнаружил, что у людей с ранее существовавшим диагнозом нарушения психического здоровья на 65% больше шансов диагностировать COVID-19, даже с учетом таких факторов риска, как возраст, пол, раса и основные физические условия.

"Эта находка была неожиданной и требует расследования. Между тем наличие психического расстройства следует добавить в перечень факторов риска для COVID-19" , - считает доктор Макс Таке, один из авторов анализа.

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Расчеты были проведены на основе примерно 70 000 000 медицинских карт США, включая более 62 000 случаев заболевания COVID-19, которые не требовали пребывания в больнице или экстренного посещения отделения.

Частота любого диагноза психического заболевания через 14-90 дней после диагностики коронавируса составляла 18,1%, в том числе 5,8% - первым диагнозом.

Для того, чтобы изучить, связан ли чрезмерный риск напрямую с COVID-19, исследователи сравнили данные с шестью другими состояниями за тот же период: грипп; другие инфекции дыхательных путей; кожная инфекция; желчнокаменная болезнь; камни в мочевыводящих путях ..

Через три месяца после диагностики коронавируса у 5,8% пациентов впервые был зафиксирован диагноз психического заболевания, по сравнению с 2,5%-3% пациентов в группах сравнения - почти удвоение риска, по данным статьи, опубликованной в журнале Lancet Psychiatry.

Пол Харрисон, профессор психиатрии из Оксфордского университета, заявил, что нужны дополнительные исследования, чтобы установить, может ли диагноз психического расстройства быть непосредственно связан с заражением коронавирусом.

Не были учтены в анализируемых записях общие факторы, влияющие на физическое здоровье, такие как социально-экономическое происхождение, курение или употребление наркотиков. Он также отметил, что общая стрессовая среда пандемии играет роль.

Исследования показывают, что люди из бедной социально-экономической среды чаще страдают психическим заболеванием. Бедность также увеличивает влияние коронавируса из-за таких факторов, как перенаселенность жилья и опасные условия труда.

Особенно озабочивающим оказалось удвоение диагноза болезни Альцгеймера, которая, как правило, необратима.

В июле неврологи опубликовали детали более 40 британских пациентов с COVID-19, осложнения у которых варьировались от воспаления мозга и бреда до повреждения нервов и инсульта.

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Только время покажет, будут ли случаи психических заболеваний после коронавируса продолжать расти или сохраняться и после трехмесячного периода, говорится в исследовании.

"Трудно судить о важности этих выводов, возможно, не удивительно, что это случается несколько чаще у людей с коронавирусом, которые, разумеется, переживали, что им может стать очень плохо, и которым также предстоит пережить период изоляции", - сказал Дэвид Кертис, почетный профессор Лондонского университета королевы Мэри, не принимавший участия в исследовании.
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Топ комментарии
+23
Українцям це не грозить.Ми вже давно несповна розуму. І без ковіду. Особливо 73% У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 4573
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10.11.2020 15:16
+23
господи, я и не знала, что тревога, депрессия и бессонница - это психические заболевания, и их можно лечить, я с ними живу с 2014 года..., а с выборами нового президента, так вообще накрыло...
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10.11.2020 15:20
+18
У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 7005
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10.11.2020 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Українцям це не грозить.Ми вже давно несповна розуму. І без ковіду. Особливо 73% У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 4573
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10.11.2020 15:16 Ответить
В Україні психічні розлади бувають за 3 місяці до виборів у 3/4. Є навіть відповідна статистика, затверджена ЦВК.
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10.11.2020 15:21 Ответить
Судячи з статистики місцевих виборів, хвороба не виліковна, чим ближче до параші, тим прояви хвороби все тяжчі, аж до 146%)
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10.11.2020 16:08 Ответить
ужас какой,чтоб только лексеич не повредился, не стал пятым
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10.11.2020 15:34 Ответить
скоріше ЗЄнаркалига обнюхаєтья
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10.11.2020 15:41 Ответить
Та йому не страшно - воно і так .....................
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10.11.2020 15:54 Ответить
переживаю, какой-то он уже видно болеет
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10.11.2020 16:51 Ответить
100%
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10.11.2020 19:22 Ответить
А в Украине один поциент чеканулся до ковид)
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10.11.2020 15:16 Ответить
Та при чому тут ковід? Він по життю довбанутий.
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10.11.2020 15:25 Ответить
думаєш, - "хуже нє будєт"? У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання, - британські вчені - Цензор.НЕТ 3638
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10.11.2020 15:45 Ответить
Та куда вже "хужє". Хоча... блін, аж страшно стає.
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10.11.2020 15:48 Ответить
Як казав один мій викладач. - Не буває настільки погано щоб не могло стати ще гірше)
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10.11.2020 15:53 Ответить
Точно, тут межі нема. Ну нічого, прорвемось. Хіба нам звикати?
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10.11.2020 15:56 Ответить
Песиміст: «О, ну як же воно все погано....»
Оптиміст: «А буде ще гірше !!!!!! »
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10.11.2020 16:19 Ответить
Реаліст: Здається мені , хлопчики, що буде зовсім ........єць
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10.11.2020 16:37 Ответить
Зеленский может не опасаться, у него психическое заболевание с рождения.
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10.11.2020 15:17 Ответить
в палату №6 его, там Наполеоны
У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 5293
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10.11.2020 15:20 Ответить
вот это и опасно минус плюс минус равно плюс как бы Вова не стал Эзопом Цицероном Цезарем Бонапартом Черчилем Лениным Марксом во тогда нам будет весело...
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10.11.2020 15:21 Ответить
Он как был член(ом), так им и пребудет "на вечныя врямена".
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10.11.2020 16:40 Ответить
У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 7005
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10.11.2020 15:22 Ответить
нашего полку прибывает...
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10.11.2020 15:18 Ответить
И все молчат ОТКУДА эта хрень!!!! Просто молчат!!!
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10.11.2020 15:18 Ответить
не психуй!
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10.11.2020 15:22 Ответить
ну тогда уже можно и попсиховать
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10.11.2020 15:29 Ответить
У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 9472
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10.11.2020 15:29 Ответить
господи, я и не знала, что тревога, депрессия и бессонница - это психические заболевания, и их можно лечить, я с ними живу с 2014 года..., а с выборами нового президента, так вообще накрыло...
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10.11.2020 15:20 Ответить
Я підкажу рецепт - ставтесь до своїх опонентів, як до хворих. У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 3138
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10.11.2020 15:23 Ответить
То фігня, у нас на голову ОТГ вибрали донецького мєнта- переселенця, а він першим заступником призначив ще бувшого одного донецького мєнта з переселенців, котрого поперли за наркотики. Так що я взагалі офігєваю.
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10.11.2020 15:23 Ответить
Інколи мені здається, що цю ідіотію можуть спинити тільки небесні сили, бо все схоже на суцільні чортовщину. У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 4812
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10.11.2020 15:30 Ответить
нуууу, у них наверняка окажутся скрытые таланты по управлению громадой..., а в милиции они были не нужны )))
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10.11.2020 15:56 Ответить
Є гарний рецепт очищення шлунку - включаєш відосік Бубочки і виходять шлаки. ))
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10.11.2020 15:31 Ответить
Потерпіть.
На щастя ми тут не на завжди. У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання, - британські вчені - Цензор.НЕТ 4943
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10.11.2020 16:16 Ответить
лять...вот сто пудов зелупа,с нашим везением, в их число попадет ...и будет у нас в презах уже шизанутый тупой клоун
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10.11.2020 15:21 Ответить
А до этого клоун был при уме ?)))
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10.11.2020 15:23 Ответить
Так еще ж хуже будет,как в фильме ужасов-клоун псих))))
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10.11.2020 15:27 Ответить
до этого у него справки не было
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10.11.2020 15:30 Ответить
😁👺😁
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10.11.2020 19:50 Ответить
а до болезни их тестили? ото ж! ведь возможно всё обстоит по другому, - каждый пятый имеющий психические заболевания, склонен к заболеванию ковидом ))
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10.11.2020 15:25 Ответить
Ну ось. Ви не фізик, випадково? Тут у них вже майже відкриття було, а ви своїм питанням все їм зіпсували. У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання, - британські вчені - Цензор.НЕТ 9931
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10.11.2020 17:01 Ответить
А Вова у нас ШЕСТОЙ. Не всем так повезло.
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10.11.2020 15:28 Ответить
...Вова-полшестого У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання, - британські вчені - Цензор.НЕТ 4460
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10.11.2020 15:40 Ответить
Сначала нагнетание истерики, паники, слухов и домыслов о вирусе. Потом идёт сам вирус. И бах, британские учёные: мы фиксирует психические заболевания. Протестируйте людей на психоз - вирусу, такой успех, и не снился.
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10.11.2020 15:30 Ответить
Тут інше.
Відмічено, що ті хто заперечує взагалі пандемію коронавірусу роблять це з жаху.
Як діти, що закривають очі, коли їх щось налякало.
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10.11.2020 16:22 Ответить
Пригласить британцев протестировать нашу ВР, КМ, АП.
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10.11.2020 15:37 Ответить
так и знал, что зе-псих
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10.11.2020 15:41 Ответить
Ага, значит пятый к январю окончательно сдуреет
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10.11.2020 15:46 Ответить
А тот, который полшестого, когда по твоим расчётам?
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10.11.2020 15:53 Ответить
У тебя в матне полшестого, вот ты и должен знать когда
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10.11.2020 16:05 Ответить
Каломойского ЗЕбариги??
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10.11.2020 15:53 Ответить
не стоит так веселиться. Просто пообщайтесь с медиками, что работают в ковид-отделениях. Это действительно страшно
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10.11.2020 15:50 Ответить
Просто в кожного п"ятого дах не зовсім на місці, що з короною, що без
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10.11.2020 16:07 Ответить
Доктор Барик і Білл Гейтс кожному дарують свою частинку корони.
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10.11.2020 16:09 Ответить
не считаю верующих обладателями устойчивой психики. А пропаганда короны дает свои плоды. Этакая всемирная религия с оттенком сталинских " английских шпионов , врагов народа (те кто старше 60лет... ну и прочие ньансы- каждая смерть от короны,мировой кризис тоже от нее генетический груз стареющего населения итд итп. Для гуманизма места не осталось... Всемирный театра вроли Карабаса- ТНК.
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10.11.2020 16:28 Ответить
Обычный грипп, ага.

Тут по поведению Дидовика давно было видно, что он кукухой от ковида поехал, а сколько заболевших еще в окна сигануло...
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10.11.2020 16:35 Ответить
У МЕНЯ НА РАБОТЕ ВСЕ ДОЛБАНУТЫЕ И БЕЗ КОВИД-19
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10.11.2020 16:53 Ответить
ТВАЮ МАТЬ!
Заразился вирусом - и возникла тревога!
Кто бы мог подумать?
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10.11.2020 16:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AQMSleXbc1k&fbclid=IwAR3wKVDDs8NPQOh73SEbEXyLfxvfy4tQFutgNGuTaAaAgsVdahiu5I2a2Ow
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10.11.2020 17:54 Ответить
Ну то, что грузит психику вирус это точно. Ибо выздоровление идет волнами. Попустило-ухудшилось и так достаточно долгий период времени.
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10.11.2020 18:10 Ответить
У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання

**********ї
Тобто, ковід-ідіотизм таки точно існує. )))
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10.11.2020 22:25 Ответить
 
 