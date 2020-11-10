29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На сегодня 29 населенных пунктов в оккупированном Крыму переведены или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды.
Об этом сообщил руководитель подконтрольного России предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Дебит в скважинах падает. На сегодня 29 населенных пунктов переведены или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды. Износ сетей примерно везде одинаковый, поэтому, естественно, проблемы "в среднем по палате" одни и те же", - сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его словам, в этом нет "ничего неожиданного", поскольку "проблема вододефицита из-за засухи так или иначе касается всего Крыма".
Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
Пожалуйста, подождите...
- А это мой друг Коля..
- Я спрашиваю КТО это??
- как твоя фамилия?
- ..забыл..
Теперь их у них в достатке и с неба падают
Крысы позорные...
Или
Кто вы такие? ...
коли ноги не протягне.
На Потсдамской конференции Сралин спросил Гарри Трумэна,тогдашнего президента США...,как Луну делить будем? Трумэн не моргнув глазом ответил..мы там будем совсем скоро...
Вода из теплосетей будет "выпита", и как следствие - крымский Алчевск.
"скважены" - какой позор!
А если б туда зашли солдаты НАТО?! Да они ж всю ту воду по графику и выпили!!!
А так вы всё-таки в родной говени, ценить надо!!!😈👹
Руцкій мір це або пустеля або болото - третього немає.