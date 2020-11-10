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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26016) водоснабжение (697) вода (880)

29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается

На сегодня 29 населенных пунктов в оккупированном Крыму переведены или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды.

Об этом сообщил руководитель подконтрольного России предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Дебит в скважинах падает. На сегодня 29 населенных пунктов переведены или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды. Износ сетей примерно везде одинаковый, поэтому, естественно, проблемы "в среднем по палате" одни и те же", - сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".

По его словам, в этом нет "ничего неожиданного", поскольку "проблема вододефицита из-за засухи так или иначе касается всего Крыма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Октябрьские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Также читайте: Стоимость одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей, - марионетка Кремля Аксенов

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+36
29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 2450
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10.11.2020 16:23
+27
29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 8979
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10.11.2020 15:42
+26
Как практикующий врач, предлагаю крымчанам заместительную уринотерапию.
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10.11.2020 15:38
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Как практикующий врач, предлагаю крымчанам заместительную уринотерапию.
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10.11.2020 15:38 Ответить
29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 8979
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10.11.2020 15:42 Ответить
Цікаво, як склалася доля морячка?
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10.11.2020 16:16 Ответить
Була інфа,що помер років три тому старпер.
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10.11.2020 16:22 Ответить
29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 2450
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10.11.2020 16:23 Ответить
Опять мы виноваты )))
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10.11.2020 20:56 Ответить
Нет уж, мы сотрудничаем с терапевтами. Очень положительно влияет как успокоительное.
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10.11.2020 15:49 Ответить
Срочно отправить из Москвы партию соковыжималок - и попробовать добывать воду из камней с неба, которых теперь в Крыму навалом!!!!
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10.11.2020 15:44 Ответить
Можна ще спітнілі шибки лизать - у мене кіт так робив.
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10.11.2020 16:13 Ответить
и что бы не проливали сосать друг у друга
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10.11.2020 16:18 Ответить
Яка сумна новина29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 3928...
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10.11.2020 15:38 Ответить
29...в сумме 11,типа 2+9=11....все что в инете появляется с цифрой 11 ...это Фейк...
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10.11.2020 15:40 Ответить
Баран,читай Таблицу Пифагора...Там для таких как ты много интересного.. 29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 8813
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10.11.2020 15:51 Ответить
Хочу процитувати Г.Г.Москаля, але не буду.
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10.11.2020 15:40 Ответить
Та ми ітак пам'ятаємо... 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 737
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10.11.2020 16:04 Ответить
Пробачте " і так".
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10.11.2020 16:05 Ответить
камни с неба не падают и хорошо....
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10.11.2020 15:41 Ответить
Меньше всего этот вопрос парит россиян.
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10.11.2020 15:42 Ответить
29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 774
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10.11.2020 15:43 Ответить
- Кто это?\
- А это мой друг Коля..
- Я спрашиваю КТО это??
- как твоя фамилия?
- ..забыл..
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10.11.2020 15:45 Ответить
речка Колима.Води хватит всем.

29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 5156
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10.11.2020 15:43 Ответить
начавшееся перераспределения масс в этом районе, по любому приведёт к знаменитому крымскому землетрясению 202Х го года )).
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10.11.2020 15:43 Ответить
Пусть начатся пить камни
Теперь их у них в достатке и с неба падают
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10.11.2020 15:46 Ответить
Камень хотеть прокрутки падающего в реку столовых требований.Без низвержения водоносных глыб урочищ ответит невозможность поступи русскоязычного зеркального карпа.
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10.11.2020 15:53 Ответить
Любовно и прельстиво
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10.11.2020 15:59 Ответить
В Крым заехало 900 000 РАБссиянцев которые там никогда не жили...точно так было в 1944 году когда за сутки паковали крымских татар и отправляли на Сибирь и Казахстан...
Крысы позорные...
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10.11.2020 15:47 Ответить
29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 2876
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10.11.2020 15:50 Ответить
29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 2950 29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 2950
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10.11.2020 15:52 Ответить
Странно с этой горячей водой. Идите и купите себе бойлер не будете тогда ничего ждать. Это так просто
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10.11.2020 15:55 Ответить
Сходил, проверил. Есть вода. И вчера была, и весь прошлый и позапрошлый и поза-позапрошлый месяц была. Что не так?
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10.11.2020 15:55 Ответить
Просто чєлу Віталік нє нравіцца.))
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10.11.2020 16:10 Ответить
Думаю что это просто заблудившийся запоребрик с нулём читателей и читаемых.
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10.11.2020 16:15 Ответить
Только дебил может покупать горячую воду после рэформ по 100 грн за куб
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10.11.2020 15:56 Ответить
Тільки дебіл не може поставити бойлер в квартирі і мати гарячу воду в 4-5 разів дешевше.Ці ж дебіли також не знають,що в Парижі і Берліні немає централізованого постачання гарячої води.
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10.11.2020 16:28 Ответить
'А в селе гадюкино дожди', так и тут -на оккупированном крыму нет воды. Ничего страшного, главное, что люди не пострадали. Можно ещё по примеру Армении подписать капитуляцию , и тогда Украина подаст воду.
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10.11.2020 15:53 Ответить
Фашисты, атдайте воду!
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10.11.2020 15:55 Ответить
А хуху не хохо?
Или
Кто вы такие? ...
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10.11.2020 16:01 Ответить
Меняю евротрусики с кружевами..на воду.
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10.11.2020 16:04 Ответить
😁
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10.11.2020 16:06 Ответить
Браво!!! 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 8499
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10.11.2020 22:16 Ответить
" Днепр - огромная река, которая течет через 3 страны и потом впадает в Черное море. Если крысчане хотят днепровской воды, то они могут пить ее прямо в Черном море. Пойти на пляж, и, как говорится, наслаждаться " (с)
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10.11.2020 15:54 Ответить
Крысы Мавзолейные демонтируют Северный и Турецкий потоки и уложат их на трассу водовода Байкал-Крым.... 29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 665 29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 665
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10.11.2020 15:57 Ответить
Мыться и какаться по расписанию. Привыкайте.
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10.11.2020 15:58 Ответить
Одновременно
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10.11.2020 17:25 Ответить
З Байкалу трубу х%йло протягне,
коли ноги не протягне.
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10.11.2020 16:00 Ответить
Владимир Ибрагимович, когда же ми будем делить нашу воду?
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10.11.2020 16:00 Ответить
нехай щастить
29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 6107
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10.11.2020 16:01 Ответить
Исторический факт.
На Потсдамской конференции Сралин спросил Гарри Трумэна,тогдашнего президента США...,как Луну делить будем? Трумэн не моргнув глазом ответил..мы там будем совсем скоро... 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 5075
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10.11.2020 16:05 Ответить
Теперь осталось получить сухую и холодную зиму.
Вода из теплосетей будет "выпита", и как следствие - крымский Алчевск.
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10.11.2020 16:09 Ответить
Кто-то думал что скважены ведут в бесконечный пресный океан?
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10.11.2020 16:14 Ответить
Боже мой!
"скважены" - какой позор!
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10.11.2020 17:16 Ответить
Айзиров, тебе не привікать.
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10.11.2020 20:51 Ответить
В случае проблем с теплосетями будут массово включаться обогреватели - это энергетический коллапс. Ни воды ни электричества.
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10.11.2020 16:15 Ответить
Не розумію навіщо стільки уваги Криму: то переживаємо, що бідняги не мають води і дехто хоче щоб українці носили її туди пляшками (правда самі не дуже хочуть це робити), то сльози ріками течуть з приводу корони в Криму, то біднягам роблять сприятливий режим для отримання біометричних паспортів. Повна бредятина. В нас мусить бути зараз одна ціль:робити все щоб Крим був гирею на нозі РосіЇ. Так як вони хочуть зробити це з Донбасом по відношенню до України. А тому всіх тих, хто лише заікнеться про воду для Криму або гуманітарні табори на границі потрібно відразу відправляти на нари в інші табори.
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10.11.2020 16:19 Ответить
Дефицит воды компенсирует ,,божья роса,, Пуйла29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 4718
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10.11.2020 16:21 Ответить
Интересные наступают времена. Реки, ручейки, лужи уже высохли. Уже кончается вода в водохранилищах. Скоро будет выпита вода со скважин, из систем теплоносителей. В Кремле рисуют фантастические проекты добычи воды, от которых становится еще хуже. А хуже уже настает. Вывод один. Крым без Украины не может быть. Только в составе Украины он может развиваться. Поэтому громко кричите, что Зеленский помоги и спаси.
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10.11.2020 16:22 Ответить
29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 1196
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10.11.2020 16:24 Ответить
В Криму присланих кацапів, зрадників, солдатні та матросні багато - розбити їх на трійки, дати упряж, візки з бочками і гайда до Волги в Кримнаш прісну воду тягати.

29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 9328
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10.11.2020 18:09 Ответить
От невдячні! Ми, українці і Чорне море їм викопали і стільки припасів наготували... Собі сала засолили, а їм он, води скільки... Теж засолили... 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 8738
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10.11.2020 16:58 Ответить
Это все мелочи, Крым должен стать солончаковой пустыней, каким был исконно.
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10.11.2020 17:01 Ответить
І тоді постане питання варто його повертати, щоб замість подальшого розвитку держави затратити гігантськи кошти на цей "убитий" півострів. Чогось фіни не ставлять питання про поверненя Карелії.
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10.11.2020 17:29 Ответить
Його й зараз не варто повертати, від нього проблем багато, а користі 0.
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10.11.2020 17:39 Ответить
Одні затрати, дотаціонний регіон.
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10.11.2020 17:43 Ответить
Колись при Совку був проект по розвороту течії великих північних рік (Обь, Єнісей) на південь в середньоазійські пустелі. Мабуть Кацапія скоро повернеться до цього проекту. А якже, міст побудували і ріки повернуть.
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10.11.2020 18:05 Ответить
а камни с неба, тоже по графику?
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10.11.2020 19:15 Ответить
Нет. Там уже сталагмиты растут сольные.
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10.11.2020 20:53 Ответить
От смешные! Трагеедия у них!
А если б туда зашли солдаты НАТО?! Да они ж всю ту воду по графику и выпили!!!
А так вы всё-таки в родной говени, ценить надо!!!😈👹
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10.11.2020 20:28 Ответить
Зато без биндер!
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10.11.2020 20:59 Ответить
Здравствуй пустеля 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 5007
Руцкій мір це або пустеля або болото - третього немає.
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10.11.2020 21:27 Ответить
Хоть и дефицит водички, но за то вы теперь - россия, радуйтесь, вы же сами этого хотели. 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 6093
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10.11.2020 22:28 Ответить
 
 