"Мы ожидаем "поправочный спам" от тех коллег, которые вносят представление в Конституционный Суд", - "слуга народа" Корниенко

В "Слуге народа" ожидают "поправочный спам" к законопроектам по урегулированию ситуации вокруг Конституционного суда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Есть несколько законов. Я думаю, что один из тех законов, которые более правильно выписаны с точки зрения юридической техники и более общие, такие как закон Совгири и Вениславского (проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Конституционном Суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины), №4319. - Ред.), - у него тоже есть шансы на принятие. Единственное что, к сожалению, возможно, не получится принять в целом. И будет между первым и вторым чтением... Мы ожидаем "поправочный спам" от тех коллег, которые вносят представление в Конституционный Суд. Я думаю, что они будут "поправочным спамом" тоже, к сожалению, заниматься", - сказал Корниенко.

В свою очередь глава фракции "СН" Давид Арахамия не исключил, что профильный комитет примет решение о поддержке какого-то доработанного законопроекта.

"Это может быть какая-то сублимация нескольких законопроектов... И у нас будет новый законопроект. Это тоже такой вероятный сценарий", - сказал он.

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