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Новости Политика Украины
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Россия (91250) Донбасс (26945) Резников (1168) КПВВ (330)

Не открыв КПВВ на Донбассе, Россия продемонстрировала свое отношение к гражданам и договоренностям "нормандской четверки", - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не открыв КПВВ на Донбассе, Россия продемонстрировала свое отношение к гражданам и договоренностям

Россия сорвала возобновление работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Такие действия вновь демонстрируют отношение России к гражданам и договоренностям.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает пресс-служба Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Люди ждали этого открытия и оно должно было быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам и договоренностям нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы", - отметил Резников.

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Вице-премьер отметил, что со стороны подконтрольной территории сегодня были открыты не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье, где люди могли получить пенсии и соцвыплаты.

Напомним, сегодня Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.
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Топ комментарии
+10
як це несподівано!
виявляється хутєн не хоче миру!
а що ж тоді побачив в його очах бубочка?
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10.11.2020 16:03
+6
Спрашиваю членов секты Голобородько в третий раз - зачем Украине эти КПВВ?
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10.11.2020 16:10
+4
чтоб удобней было платить пенсии и соцвыплаты населению ОТСОСа.
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10.11.2020 16:07
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"своё отношение к гражданам".
К чьим гражданам, красавец? К гражданам Украины? Так это нормально, что кацапы срут на граждан Украины. К гражданам ОТСОСа? Так нету такой страны. Или ты их уже к гражданам рашки приписал?
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10.11.2020 16:02 Ответить
як це несподівано!
виявляється хутєн не хоче миру!
а що ж тоді побачив в його очах бубочка?
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10.11.2020 16:03 Ответить
то було очко
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10.11.2020 16:04 Ответить
И увидел он там свою копию в миниатюре
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10.11.2020 16:06 Ответить
а руцький мозок не може ідентифікувати собі подібного, вважає себе завжди не таким, я к той у дзеркалі.
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10.11.2020 23:09 Ответить
Рашисты в своем стиле плюют и на граждан, и на все договоренности.
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10.11.2020 16:05 Ответить
А наши коллаборанты🤢🤡💩🎪, продолжают рашистюгам пятки лизать 👅
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10.11.2020 16:16 Ответить
И зачем нам очередная дыра в жопу рюського мира??

«На данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики», - говорится в заявлении Пушилина.
В августе Пушилин заявлял о 130 тыс. жителей ДНР,
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10.11.2020 16:05 Ответить
резникав, а ти б бажав, щоб через КПВВ до нас пішли ковідні колаборанти, додаючи до хворих на підконтрольній території додаткові цифри епідемії?
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10.11.2020 16:05 Ответить
А на шиша Украина открывала КПВВ? Это что денег не стоит? Или мы уже занимаем деньги МВФ ?
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10.11.2020 16:05 Ответить
чтоб удобней было платить пенсии и соцвыплаты населению ОТСОСа.
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10.11.2020 16:07 Ответить
Не открыв КПВВ на Донбассе, Россия продемонстрировала свое отношение к гражданам и договоренностям "нормандской четверки", - Резников - Цензор.НЕТ 4801 Помочь оккупанту содержать эту помойку.
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10.11.2020 16:11 Ответить
Москва торопит-впихнуть эту заразу в тело Украины.Понимают силы у рашки-на исходе.
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10.11.2020 16:13 Ответить
а може вирішила травить не своїми силами, а самоотравлєнієм. тягти це заболочене бидло стоїть не аби яки зусиль. а вони будуть з попкорном наблюдать та ще ацінки давать, як виборам у сша
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10.11.2020 23:13 Ответить
Спрашиваю членов секты Голобородько в третий раз - зачем Украине эти КПВВ?
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10.11.2020 16:10 Ответить
Показать бурную деятельность, больше все одно ничего не могут...
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10.11.2020 16:20 Ответить
а відвід військ щось дав?
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10.11.2020 23:14 Ответить
У него их все меньше и меньше 😜 И это есть хорошо 👌
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10.11.2020 16:19 Ответить
Если бы даже россосиянские бандюки,пардон,впопучленцы,постреляли всех пришедших на кппв жителей младонедореспублик,все равно для лугандонцев виноваты были бы украинцы.Противотанковые рвы и минные поля - единственно правильные кппв на данный момент.
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10.11.2020 16:20 Ответить
ха, а вони б не стріляли просто так, а за сценарієм.
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10.11.2020 23:15 Ответить
Та хоть лопніть, для "кормільцев" України раша всерівно найкраща.
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10.11.2020 16:25 Ответить
Ну и замечательно!
Пусть пенсы там пошебуршатся!
Хотя им всё равно найдут вину Украины....
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10.11.2020 16:41 Ответить
 
 