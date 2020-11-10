Не открыв КПВВ на Донбассе, Россия продемонстрировала свое отношение к гражданам и договоренностям "нормандской четверки", - Резников
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Россия сорвала возобновление работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Такие действия вновь демонстрируют отношение России к гражданам и договоренностям.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает пресс-служба Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Люди ждали этого открытия и оно должно было быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам и договоренностям нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы", - отметил Резников.
Вице-премьер отметил, что со стороны подконтрольной территории сегодня были открыты не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье, где люди могли получить пенсии и соцвыплаты.
Напомним, сегодня Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.
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К чьим гражданам, красавец? К гражданам Украины? Так это нормально, что кацапы срут на граждан Украины. К гражданам ОТСОСа? Так нету такой страны. Или ты их уже к гражданам рашки приписал?
виявляється хутєн не хоче миру!
а що ж тоді побачив в його очах бубочка?
«На данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики», - говорится в заявлении Пушилина.
В августе Пушилин заявлял о 130 тыс. жителей ДНР,
Пусть пенсы там пошебуршатся!
Хотя им всё равно найдут вину Украины....