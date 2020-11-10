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Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
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"Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Остановить распространение коронавируса COVID-19 в Украине может введение жесткого карантина сроком на две недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук прокомментировала, в частности, возможное введение карантина выходного дня.

"Я и так максимально пытаюсь уменьшить социальные контакты, поэтому я могу выдержать карантин выходного дня, но я себя ставлю на место малых предпринимателей, владельцев заведений питания, работников кинотеатров, театров, и тут открывается другая картина. Если говорить о заведениях питания, то кафе, рестораны 2/3 своей выручки получают на выходные. Если говорить о заведениях культуры, то половину своей прибыли они получают в субботу и воскресенье", - отметила Кравчук.

По этому предварительному постановлению, карантин выходного дня начинается с полуночи субботы.

"То есть в пятницу у магазинов будет двойная нагрузка. Люди после работы будут пытаться сделать то, что они могли бы сделать в субботу и воскресенье", - заявила Кравчук.

"Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия, так как большие супермаркеты будут работать, и с таким количеством посетителей будет больший шанс заразиться. Также будет работать общественный транспорт, и если посмотреть на метро, часто картина, что маска под носом, и там ограничений меньше, чем в театре", - добавила "слуга народа".

Также читайте: У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Отдай свою зарплату за пару месяцев в детский дом, откажись от льгот и милости просим пожить в локдауне, курица безмозглая
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10.11.2020 16:06
+13
"Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2980

Беда в том, что когдато бить всё равно начнут.
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10.11.2020 16:01
+12
Один вопрос: а "слуги" куда на эти две недели уедут - в Трускавец или Оман?
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10.11.2020 16:02
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Правила форума Совет форумчан
Кравчуки всі такі тупі, чи у владу лише тупі потрапляють?!
Дві неділі не врятують, а неповний складає враження що влада працює.
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10.11.2020 16:01 Ответить
"Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2980

Беда в том, что когдато бить всё равно начнут.
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10.11.2020 16:01 Ответить
Два тижні локдауну це втрата десятків тисяч робочих місць. Власники бізнесів просто звільнять персонал, щоб не сплачувати зарплати за ці два тижні, як можуть розтягнутись на два місяці. Євгенія Кравчук озвучує ідіотські тези з Офісу Президента і не розуміє якою ідіоткою вона виглядає в очах українців. Минулий локдаун нічого не дав крім втрати робочих місць та економічної стагнації, вірус від цього не зупинився. То для чого повторювати провальний досвід! Я бачу що команда Зеленського абсолютно не зробила правильних висновків з минулого локдауну. Вони продовжують вважати що минулий березневий локдаун був правильним рішенням, вони не бачать жахливиого впливу березневого локдауну на економіку України та не бачать нікчемність локдауну у боротьбі з коронавірусом. Тобто не зроблений навіть елементарний аналіз минулих рішень, минулих помилок і не проведена робота над цими помилками! Потрібно не зупиняти країну, а робити правильні перерви в роботі, ділити офіси на групи, які працюють по черзі, хтось дистанційно, а хтось в офісі. Ці групи не мають перетинатись щоб не розповсюджувався коронавірус між групами. Вихідні потрібно робити плаваючі, а всі дні робити робочими, щоб не було одночасно вихідних у великої кількості людей. Ми маємо розмазати вихідні по тижню щоб люди не збирались в субботу чи неділю десь в магазинах чи кінотеатрах - саме це унеможливлення скупчення людей і є правильним способом боротьби з коронавірусом.
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10.11.2020 16:16 Ответить
Сказав мудак - А я думаю не так!
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10.11.2020 16:10 Ответить
То є так, зебіліки вони такі. "Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4286 "Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4950 Ви часом не з них?
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10.11.2020 16:15 Ответить
WerwolfSity, коментар відносився не до вашого посту,а до ви...ру отієї .............. І перепрошую, Ви вважаєте мене "зебіликом"? Тот почитайте уважніше мої коментарі...
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10.11.2020 16:29 Ответить
Але залишили його в гілці мого.
І, ні, я нікого не вважаю ні за кого. Висновки роблю в контексті розмови, і перепрошую в разі сумніву.
Гаразд, проїхали це непорозуміння.
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10.11.2020 16:35 Ответить
Вовче ! "Є сенс зробити на два тижні повний локдаун, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9082 "Є сенс зробити на два тижні повний локдаун, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9082 "Є сенс зробити на два тижні повний локдаун, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9082 !
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10.11.2020 16:52 Ответить
мда, с такой-то фамилией только советы раздавать.
Сразу так и пишите - "кравчук (но не тот шо ви подумали) предложила..."
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10.11.2020 16:02 Ответить
Две недели - ничего не дадут...
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10.11.2020 16:02 Ответить
Один вопрос: а "слуги" куда на эти две недели уедут - в Трускавец или Оман?
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10.11.2020 16:02 Ответить
Краще б - " до беніної мами". І назавжди.
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10.11.2020 16:12 Ответить
Вот есть-же депутаты, которые пытаются мыслить разумно! Правда, именно пытаются, т.к. ввести полный локдаун совсем не простая задача. Она абсолютно непосильна для нынешней власти и вместо полного локдауна получится полный лохдаун
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10.11.2020 16:02 Ответить
Это (2 недели которые спасут всех) получится, только в том случае, если НИКТО не будет выходить из домов от слова ВООБЩЕ, включая: пожарных, полицию, комунальщиков...больницы должны закрыться, а скоры не выезжать на вызовы....соответственно, все магазины и рынки будут закрыты, транспорт остановлен....пограничники и ВСУ так же должны будут разбежаться по домам и не выходить 2 недели...нарушители границы тоже должны повести себя разумно и не нарушать границ пока погранцы сидят дома (это же касается обезьян из ОРДЛО).
НО и это не даст остановки распространения! Например, в достаточно большой семье, совместно проживающей, вирус может передаваться по цепочке от одного к другому (там и месяца изоляции может не хватить)
Так что это полный идиотизм
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10.11.2020 17:18 Ответить
Эти все вопросы решаемы. Просто их очень много и вы затронули лишь часть. Вон - в Китае сработало. Но там - тоталитарный режим. Еще в Австралии и Новой Зеландии. Видимо, там граждане очень дисциплинированные. Сделать можно, но чисто теоретически, конечно. Не дай бог, этим займутся наши можновладцi !
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10.11.2020 17:48 Ответить
А потом все равно все вышли и шо))
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10.11.2020 20:30 Ответить
Откуда берутся такие тупые ? Лок-даун разве было когда-либо решением вопроса о короновирусе ? Ну хотя -бы половинчатым, или четвертным? Лок-даун это ничто, это даже не пауза.
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10.11.2020 16:02 Ответить
Мне кажется он переболел ковидом. Британцы сказали, что у каждого пятого после ковида психика повреждается... ну вот он тот самый пятый.
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10.11.2020 16:06 Ответить
Это женщина.
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10.11.2020 16:11 Ответить
ого как ковид повлиял..
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10.11.2020 20:52 Ответить
Ну чего, в Израиле сработало.
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10.11.2020 16:06 Ответить
На 2 недели?
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10.11.2020 16:08 Ответить
Пардон - та самая.
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10.11.2020 16:06 Ответить
А через две недели опять все выйдут из локдауна и через 2 недели снова вернемся к старым показателям. Кравчук бредит?
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10.11.2020 16:04 Ответить
Она наивная и верит что игра в вирус идет по-честному.
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10.11.2020 16:07 Ответить
Ну почему бредит? Для "трускавецких" пограничное состояние - это образ жизни.
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10.11.2020 16:32 Ответить
Ох и дура эта Кравчук. Ведь локдаун вводится не для победы над вирусом, а для социальных и экономических потрясений. Если бы это помогало, то вирус исчез бы уже после первого локдауна.
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10.11.2020 16:05 Ответить
Нет, локдаун вводится чтобы растянуть заболевание во времени и уменьшить нагрузку на больницы. За 2 недели локдауна заболевших будет меньше, а многие заболевшие раньше выздоровеют. Соответственно койкоместа освободятся. Вот и вся суть. Никто и не ставит задачу победить вирус т.к. это бред.

Да и это только начало. Эпидемия наберет основную силу к январю-февралю. Дальше пойдет спад. Следующий сезон уже будет намного легче и летом вирус может фактически исчезнуть.

Но этой зимой локдаун неизбежен. Рано или поздно его нужно будет вводить.
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10.11.2020 16:36 Ответить
Только не пошел "Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 764, а пошла. И не на ..., а в сраку
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10.11.2020 16:08 Ответить
Хоть она и зебилка, но все правильно говорит. Логика есть в ее словах. Я так же думаю, что на половину беременным нельзя быть. Или ты вводишь полный локдаун на два-три недели, или занимайся полумерами, как этот Степашка и жди, пока наступит полный коллапс.
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10.11.2020 16:06 Ответить
весной просидели три месяца почти, дибилы - помогло?
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10.11.2020 16:09 Ответить
никто не сидел.
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10.11.2020 16:12 Ответить
Весной не надо было вводить, так как Ковидных было пару тысяч на всю страну. Это был полный бред. Если сейчас введут локдаун, то это существенно снизит распространение Ковида. Позже придется опять так же поступать пока не придумают эффективные лекарства и вакцины.
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10.11.2020 16:13 Ответить
социально-экономические последствия локдаунов будут ничуть не лучше отсутствия локдаунов. Локдауны - это полный бред, пусть выплачивают среднемесячную з/пл. за время локдауна - и никаких проблем, а, что? денег нет - но вы держитесь... нах..й, проходили уже.
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10.11.2020 16:22 Ответить
Да я все понимаю, но другого выхода просто нет. У Вавы было полгода и 86 лярдов гривен для того, чтобы подготовить десятки тысяч койкомест и кислорода с ИВЛ к ним. Но он видосики снимал и гримасничал. Больных некуда будет ложить и лечить. Уже некуда я так понимаю. Представь, что тебе нужен кислород и ИВЛ а все занято. Что делать?
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10.11.2020 16:26 Ответить
Да подготовили десятки тысяч койкомест. Только когда счет идет на десятки тысяч койкомест в день то нужны сотни тысяч. Но их даже в развитых странах не развернули где есть деньги. О нашей отсталой стране и говорить нечего.
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10.11.2020 16:28 Ответить
От самой койки проку для ковидных столько же, сколько и от видосика Вавы. К кровати нужен кислород. А вот это за полгода можно было бы сделать.
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10.11.2020 16:32 Ответить
А есть смысл вснх нахер послкть?
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10.11.2020 16:06 Ответить
Я это не писал.Чаще меня посылают.Ну это наверно упоротые.
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10.11.2020 21:04 Ответить
Отдай свою зарплату за пару месяцев в детский дом, откажись от льгот и милости просим пожить в локдауне, курица безмозглая
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10.11.2020 16:06 Ответить
"слуги" ви коли людям нарешті будете допомагати,держави як би не існує і весь фінансовий тягар перекладаєте на простих громадян.
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10.11.2020 16:07 Ответить
БРЕДЯТИНА!
Все равно нормального локдауна вы НЕ СДЕЛАЕТЕ!
Будет как весной:
Во всю работающие церкви РПЦ, рестораны и супермаркеты "слуг", ломбарды Юли, ...
"Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8475
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10.11.2020 16:10 Ответить
А кто то должен улицы мести, продукты и лекарства продавать, а кто то поставлять, а кто то на дежурстве, а кто то на призводстве, а кто то на электростанциях, а кто то должен делать переключения, а кто то охранять, а кто то ездить и развозить...а кто то должен просто идти (пешком) на работу, что бы не сдохнуть с голоду, так как локДАУНЫ оставили его без средст к существованию!
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10.11.2020 17:08 Ответить
Предлагаю этой ЗЕбилке начать с себя! Заблокировать ей все счета, карточки, изьять все наличные и посадить на две недели под домашний арест! "Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8496
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10.11.2020 16:12 Ответить
У нас народ которому плевать даже на простые меры предосторожности .... все хотят тусить , гулять , бухать .... по морям и океанам катать .... а потом мы видим печальную статистику ....быдло невозможно научит никакими лок-даунами
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10.11.2020 16:16 Ответить
Три месяца локдауна пережили, а две недели не переживут. Интересно конечно.
А вводить все равно придется. Если не на две сейчас то на месяц ближе к Новому году.
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10.11.2020 16:17 Ответить
локдаун це коли тобі додому військові у хімзахисті їжу(сухпайки) привозять, а та порнографія що була у нас весною не локдаун, а клоунада
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10.11.2020 16:35 Ответить
Нее, это бред. В том то и суть что заболевшие должны быть ровно в том количестве сколько могут принять больницы. Основные места распространения вирусов это маршрутки, метро, автобусы, плюс дискотеки всякие, развлекательные центры. Их и нужно исключать первыми. все остальное может работать.
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10.11.2020 16:42 Ответить
Клоундаун
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10.11.2020 20:33 Ответить
Предприниматели - это опять пинчуки, ахметови и каломойские?!
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10.11.2020 16:17 Ответить
Пользы от нее ровно столько как от твоего коммента. То есть ноль.
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10.11.2020 16:22 Ответить
Нельзя делать никакой локдаун в Украине. Закрыть легче всего , как удобное и бесзответственное решение, но это не решение проблемы. Сложней, конечно, обеспечить всех масками, например, массово тестировать , разворачивать мобильные госпитали, чтобы потом не разворачивать мобильные морги.
Когда появился спид , невозможно было запретить людям заниматься сексом , нашли другие решения- презервативы стали нормой жизни, стали использовать одноразовые шприцы и тд. То есть с этой заразой научились соседствовать. Так и тут . Как можно остановить жизнь? И кому такая жизнь интересна? Сидя дома и пожирая гречку.
Чем дальше, тем понятней, что коронавирус пришёл , если не навсегда, то надолго. Нужно прививать людям новые правила поведения в социуме. Кстати, находиться в маске в общественном транспорте или в другом большом скоплении незнакомых людей давно нужно было начинать. Даже обычный грипп может дать афигенные осложнения на сердце и оставить инвалидом на всю жизнь.
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10.11.2020 16:21 Ответить
Все можно. Но развитые страны вводят локдаун. А мы значит умнее себя считаем.

Вся суть нашего народа.
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10.11.2020 16:24 Ответить
Развитые страны этот локдаун оплачивают. В Украине нет таких возможностей, а предприниматели не имеют уже никаких ресурсов, чтобы сидеть дома и при этом продолжать платить коммуналку и оплачивать кредиты, которые банки все равно хотят получать при любых обстоятельствах.
Объясняю, у меня, например, есть ипотека , взятая заграницей. Так вот: я написала заявление он лайн, мне прислали 'перо', я это заявление подписала и ипотека остановлена , уже с февраля месяца я ничего не плачу. При этом я вообще гражданка Украины. Это какой подвиг нужно совершить в Украине, чтобы получить такие условия?
Поэтому, не можете кормить, не мешайте работать.
Я так думаю. При этом школы у нас работают, супермаркеты работают, так как принадлежат эти супермаркеты богатым людям, а лоудаун , если разобраться, опять все для тех же - которые никогда на шее государства не сидели, сами еле выживают - для мелкого бизнеса.
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10.11.2020 16:34 Ответить
Дело не в деньгах. То есть и в них тоже. На дополнительные места в больницах нужны деньги которых нет, при этом сейчас нужно вложить их в эти койкоместа которые весной уже никому не будут нужны. Все идет к тому что больных скоро не будет где размещать и они будут умирать без помощи. Эти люди в отличие от мелкого бизнеса выживают всю жизнь. Я понимаю что каждый сам за себя. Но для этого и существует государство чтобы защитить те слои которые сами защитить себя не могут. А мелкий бизнес потерпит. Тем более это не месяцами, а две недели. потом еще может две недели. Так и зиму проживем.
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10.11.2020 17:21 Ответить
Нет надо смотреть Г+Г пожирать поп корн и считать не в чем не повинных убитых из за тупизма выбранной вами власти ! Сегодня 191 Гражданин Украины ,большая часть из них голосовала за зеленую плесень ,от которой не получила да же маску за 40 копеек.
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10.11.2020 16:31 Ответить
Послушайте, может не надо разговорить лозунгами? Вы подменяете тему все теми же своими шаблонами . Выборы прошли, уже успокойтесь, купите себе маски и не шастайте без них, не брызжите слюной и не кашляйте. Если так поступят все, то это поможет намного больше, чем сидеть дома
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10.11.2020 16:38 Ответить
Подменяю какую тему ,использования по не назначению фонда борьбы с пандемией? Или тупостью и бездарности зеленой плесени? Все к чему они дотронулись идет прахом.Какие лозунги? За что купить маски ,которые при зедебилах подорожали в 10 -15 раз? Не придумали еще в мире способа остановить распространение ,пандемии,кроме как карантина и самоизоляции! Если этого не будет ,ситуация в Италии ,для Украины ,будет счастьем.
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11.11.2020 09:54 Ответить
Чем компенсировать зедебилы? Дыра в бюджете 300 миллиардов ,а фонд для лечения больных и для помощи неработающим вы закопали в асфальт! Конечно надо и уже неделю назад это сделать ,но ТЕПЕРЬ ИЗ каких источников ? Если вы все прос-рали?
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10.11.2020 16:24 Ответить
можно поздравить партию слуг- нашелся хоть 1 полунормальный. и подумайте о фермерах в частности содержащих молочный крупнорогатый скот продукцию они продают на ярмарка- суббота и воскресенье куда им девать молоко ? а то корове пох на короновирус
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10.11.2020 16:28 Ответить
В рабочие дни молоко на рынках продается ничуть не меньше, чем в выходные. Сам покупаю два раза в неделю. И это не суббота-воскресенье.
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10.11.2020 16:35 Ответить
В выходные не кормите и не доите коров скажут)
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10.11.2020 21:02 Ответить
"Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8696
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10.11.2020 16:28 Ответить
Maybe it bodes well to do a full lockdown for about fourteen days with remuneration for misfortunes to business visionaries, instead of to loosen up for some obscure period an indifferent system that places business visionaries in an inconsistent battleground, since huge general stores will work, and with such various guests there will be a more prominent possibility of contamination.

Law Essay Writers
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10.11.2020 16:32 Ответить
я бы ввела по неделе - неделя локдаун, неделя работы, ...
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10.11.2020 16:34 Ответить
а ещё лучше год работы и год не работать)
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10.11.2020 16:47 Ответить
Чем человек тупее, тем у него больше желание выпендриться иностранным словом!
Какой "локдаун" ? Половина пенсионеров думают, что это новый вирус или теряются в догадках.
Скажите нормально, что это - КАРАНТИН !!
Тем более, что оно пишется одинаково и по украински и по кацапски.....
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10.11.2020 16:39 Ответить
Хай локдауном обзывают, главное чтоб это слово в законы не пхали "Є сенс зробити на два тижні повний локдаун, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1533
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10.11.2020 20:36 Ответить
Дура, и... Дальше что? Что будет через две недели полного локдауна? Антивирус придумают? Нет. Опять локдаун?
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10.11.2020 16:39 Ответить
половинчатый локдаун "Є сенс зробити на два тижні повний локдаун, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2596онив своеммире живут выдуманых слов
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10.11.2020 16:42 Ответить
Две недели слишком мало, месяц минимум.
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10.11.2020 16:46 Ответить
Лох и Даун.
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10.11.2020 16:46 Ответить
До наших все ніяк не дійде: жоден локдаун не поможе. Поки 80% населення не буде відпорне на вірус або поки не з,явиться вакцина (що практично нереально) локдануй-не локдануй- все одно получиш ....рубль. Правда є ще один варіант про який писали фантасти: позаземська цивілізація на 2-3 тижні виключить на землі все живе. Тоді вірус може зникнути. І то не гарантовано.
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10.11.2020 16:48 Ответить
Лучше ввести полный локдаун для слуг урода, в том числе и Кравчук, а не растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим... Думаю, так будет правильно.
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10.11.2020 16:48 Ответить
"То есть в пятницу у магазинов будет двойная нагрузка. Люди после работы будут пытаться сделать то, что они могли бы сделать в субботу и воскресенье"

Стоп! Значит, таки нельзя будет выйти из дома при выходном карантине?
А при ЛОКДАУНЕ тоже? Так магазины люди разорвут и разберут на кусочки вместе с полками, если карантин введут НА ДВЕ НЕДЕЛИ! Или НА ЭТО И рассчитано?
Я опять ищу логику и не нахожу!
Если ОНА имеет желание отдохнуть от "работы" пару недель, то так бы и сказала...
Отпустите уже тётку в отпуск, пусть подлечится.
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10.11.2020 16:49 Ответить
Ваау!
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10.11.2020 20:06 Ответить
Есть смысл все пустить на самотёк, так как за что бы вы не брались, толком ничего не выходило. Неспроможність - жизненное кредо!
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10.11.2020 20:09 Ответить
"Є сенс зробити на два тижні повний локдаун, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1351
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10.11.2020 20:17 Ответить
Да блин, уже всем давно пора верейти на удаленку, даешь локдаун тотальный!
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10.11.2020 21:21 Ответить
 
 