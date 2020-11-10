"Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук

Остановить распространение коронавируса COVID-19 в Украине может введение жесткого карантина сроком на две недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук прокомментировала, в частности, возможное введение карантина выходного дня.

"Я и так максимально пытаюсь уменьшить социальные контакты, поэтому я могу выдержать карантин выходного дня, но я себя ставлю на место малых предпринимателей, владельцев заведений питания, работников кинотеатров, театров, и тут открывается другая картина. Если говорить о заведениях питания, то кафе, рестораны 2/3 своей выручки получают на выходные. Если говорить о заведениях культуры, то половину своей прибыли они получают в субботу и воскресенье", - отметила Кравчук.

По этому предварительному постановлению, карантин выходного дня начинается с полуночи субботы.

"То есть в пятницу у магазинов будет двойная нагрузка. Люди после работы будут пытаться сделать то, что они могли бы сделать в субботу и воскресенье", - заявила Кравчук.

"Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия, так как большие супермаркеты будут работать, и с таким количеством посетителей будет больший шанс заразиться. Также будет работать общественный транспорт, и если посмотреть на метро, часто картина, что маска под носом, и там ограничений меньше, чем в театре", - добавила "слуга народа".

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