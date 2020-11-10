"Есть смысл сделать на две недели полный локдаун, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим", - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Остановить распространение коронавируса COVID-19 в Украине может введение жесткого карантина сроком на две недели.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Кравчук прокомментировала, в частности, возможное введение карантина выходного дня.
"Я и так максимально пытаюсь уменьшить социальные контакты, поэтому я могу выдержать карантин выходного дня, но я себя ставлю на место малых предпринимателей, владельцев заведений питания, работников кинотеатров, театров, и тут открывается другая картина. Если говорить о заведениях питания, то кафе, рестораны 2/3 своей выручки получают на выходные. Если говорить о заведениях культуры, то половину своей прибыли они получают в субботу и воскресенье", - отметила Кравчук.
По этому предварительному постановлению, карантин выходного дня начинается с полуночи субботы.
"То есть в пятницу у магазинов будет двойная нагрузка. Люди после работы будут пытаться сделать то, что они могли бы сделать в субботу и воскресенье", - заявила Кравчук.
"Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия, так как большие супермаркеты будут работать, и с таким количеством посетителей будет больший шанс заразиться. Также будет работать общественный транспорт, и если посмотреть на метро, часто картина, что маска под носом, и там ограничений меньше, чем в театре", - добавила "слуга народа".
Пожалуйста, подождите...
Дві неділі не врятують, а неповний складає враження що влада працює.
Беда в том, что когдато бить всё равно начнут.
І, ні, я нікого не вважаю ні за кого. Висновки роблю в контексті розмови, і перепрошую в разі сумніву.
Гаразд, проїхали це непорозуміння.
Сразу так и пишите - "кравчук (но не тот шо ви подумали) предложила..."
НО и это не даст остановки распространения! Например, в достаточно большой семье, совместно проживающей, вирус может передаваться по цепочке от одного к другому (там и месяца изоляции может не хватить)
Так что это полный идиотизм
Да и это только начало. Эпидемия наберет основную силу к январю-февралю. Дальше пойдет спад. Следующий сезон уже будет намного легче и летом вирус может фактически исчезнуть.
Но этой зимой локдаун неизбежен. Рано или поздно его нужно будет вводить.
Все равно нормального локдауна вы НЕ СДЕЛАЕТЕ!
Будет как весной:
Во всю работающие церкви РПЦ, рестораны и супермаркеты "слуг", ломбарды Юли, ...
А вводить все равно придется. Если не на две сейчас то на месяц ближе к Новому году.
Когда появился спид , невозможно было запретить людям заниматься сексом , нашли другие решения- презервативы стали нормой жизни, стали использовать одноразовые шприцы и тд. То есть с этой заразой научились соседствовать. Так и тут . Как можно остановить жизнь? И кому такая жизнь интересна? Сидя дома и пожирая гречку.
Чем дальше, тем понятней, что коронавирус пришёл , если не навсегда, то надолго. Нужно прививать людям новые правила поведения в социуме. Кстати, находиться в маске в общественном транспорте или в другом большом скоплении незнакомых людей давно нужно было начинать. Даже обычный грипп может дать афигенные осложнения на сердце и оставить инвалидом на всю жизнь.
Вся суть нашего народа.
Объясняю, у меня, например, есть ипотека , взятая заграницей. Так вот: я написала заявление он лайн, мне прислали 'перо', я это заявление подписала и ипотека остановлена , уже с февраля месяца я ничего не плачу. При этом я вообще гражданка Украины. Это какой подвиг нужно совершить в Украине, чтобы получить такие условия?
Поэтому, не можете кормить, не мешайте работать.
Я так думаю. При этом школы у нас работают, супермаркеты работают, так как принадлежат эти супермаркеты богатым людям, а лоудаун , если разобраться, опять все для тех же - которые никогда на шее государства не сидели, сами еле выживают - для мелкого бизнеса.
Law Essay Writers
Какой "локдаун" ? Половина пенсионеров думают, что это новый вирус или теряются в догадках.
Скажите нормально, что это - КАРАНТИН !!
Тем более, что оно пишется одинаково и по украински и по кацапски.....
Стоп! Значит, таки нельзя будет выйти из дома при выходном карантине?
А при ЛОКДАУНЕ тоже? Так магазины люди разорвут и разберут на кусочки вместе с полками, если карантин введут НА ДВЕ НЕДЕЛИ! Или НА ЭТО И рассчитано?
Я опять ищу логику и не нахожу!
Если ОНА имеет желание отдохнуть от "работы" пару недель, то так бы и сказала...
Отпустите уже тётку в отпуск, пусть подлечится.