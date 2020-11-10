НАБУ сообщило о подозрении в незаконном обогащении фигуранту дела о рекордной взятке в $6 млн Ильяшенко

Антикоррупционные органы уведомили о подозрении в незаконном обогащении бывшего первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, который должен был передать руководителям НАБУ и САП взятку за закрытие уголовного производства в интересах экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В начале октября бывший первый заместитель начальника ГУ ГНС Киева уведомлен о новом подозрении – совершение преступления, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины", - сказали в Бюро.

При этом в пресс-службе добавили: "Следствие расценило действия бывшего чиновника, который решил оставить у себя $1 млн из $6 млн неправомерной выгоды, которые предназначались руководителям НАБУ и САП, как незаконное обогащение".

Таким образом, как пояснили в Бюро, в настоящее время действия бывшего чиновника квалифицируются по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 и ст. 368-5 УК.

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Напомним, САП и НАБУ 12 июня сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

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По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

14 июня фигуранта дела Николая Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. На следующий день Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании его под стражей.

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ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.