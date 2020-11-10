Полное завершение разминирования на Донбассе может занять не менее 25 лет, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что полное завершение разминирования на Донбассе может занять не менее 25 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич провели онлайн-встречу.

Указано, что с 2014 года Евросоюз направил более 1 млрд евро гуманитарной помощи Донбассу. Стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования.

"Я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это, в том числе и завершение разминирования, займет не менее 25 лет", - отметил Резников.

В свою очередь Ленарчич заявил о готовности Евросоюза помогать Украине и в этом направлении.

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