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ЕС закупит 300 млн доз антиковидной вакцины Pfizer и BioNTech, показавшей 90% -ную эффективность

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

ЕС закупит 300 млн доз антиковидной вакцины Pfizer и BioNTech, показавшей 90% -ную эффективность

Власти ЕС в среду заключат сделку с компаниями Pfizer и BioNTech на покупку до 300 млн доз разрабатываемой этими фирмами вакцины против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает FT со ссылкой на представителей ЕС.

Евросоюз находится на заключительной стадии переговоров по сделке на 300 миллионов доз, заявила в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стоимость вакцины в США на данный момент составляет примерно 19,50 долларов за дозу для курса из двух доз.

Ранее ЕК уже подписала контракт с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson по поводу их вакцин и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

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Накануне американская компания Pfizer, сотрудничающая в разработке вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90% эффективность.
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Топ комментарии
+5
Вот это распил!
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10.11.2020 16:37
+5
А россияне путинскую колоть будут!!!!
Миротворцы херовы!!!
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10.11.2020 16:39
+5
Він її продавати буде,у крамницях Рошен))
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10.11.2020 16:49
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Интересно, какая побочка вылезет у столь быстро разработанной вакцины.
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10.11.2020 16:36 Ответить
Из побочек основная - кацапы и их прихлебатели будут вопеть о побочках. Тихо промолчав про еще более быстро разработанную рашенскую вакцину "Спутник"...
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10.11.2020 17:06 Ответить
Интересно, какая побочка вылезет у столь быстро разработанной вакцины.

Абигроші- гріха не буде!
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10.11.2020 17:08 Ответить
Вот это распил!
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10.11.2020 16:37 Ответить
А россияне путинскую колоть будут!!!!
Миротворцы херовы!!!
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10.11.2020 16:39 Ответить
Хмм...
https://de.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-distribut/why-pfizers-ultra-cold-covid-19-vaccine-will-not-be-at-the-local-pharmacy-any-time-soon-idUSKBN27P2VI

И прям-таки будут соблюдаться условия хранения в -70, что даже для США (как указано в статье) не то чтобы легко выполнимо.
Ну-ну...
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10.11.2020 16:39 Ответить
ЕС закупит 300 млн доз антиковидной вакцины Pfizer и BioNTech, показавшей 90% эффективность - Цензор.НЕТ 4385
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10.11.2020 16:40 Ответить
Тю, а я вже подумав що то Петролексіїч закупить вакцину )
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10.11.2020 16:44 Ответить
Він її продавати буде,у крамницях Рошен))
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10.11.2020 16:49 Ответить
как добавка в шоколад...
но кацапне и вате не стоит беспокоиться-у них стойкая аллергия к чоколаду.
говорили же,что шоколад нельзя кушать одновременно смотря кацаптиви ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 8051
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10.11.2020 16:58 Ответить
РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ - чистопородні боти з охвістя ЗЕ-подоляка
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10.11.2020 18:06 Ответить
ПЄС своє не відає!
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10.11.2020 17:10 Ответить
це якою мовою? ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 2114
шож вы палитесь,кацаплята?ай кью хватает только шоб ник с вяличием придумать?
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10.11.2020 18:17 Ответить
Вакцина зберігає свої властивості лише при -75 -100, так що ціна на ню буде дуже і дуже високою
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10.11.2020 16:52 Ответить
но при должной организации все можно сделать.чай там не бубочка руководит асфальтной санитарией ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 5988
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10.11.2020 16:59 Ответить
Вангую що в якийсь момент нам завезуть партію як гумдопомогу і на наступний день її вже будуть перепродувати закордоном, все буде як завжди, українці заплатять подвійну ціну.
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10.11.2020 17:03 Ответить
дотура кажуть,що для запобігання захворюванню ковідкой треба три речі
1.мити руки
2.носити маску
3.бути завжди в доброму гуморі,бо чим гірше настрій-тим нижче імунітет ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 6026
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10.11.2020 17:11 Ответить
Вангую що в якийсь момент нам завезуть партію як гумдопомогу

Та просто физ раствор будут продавать как "заграничую" вакцину!
А то еще транспортные расходы- и так на пропаганду пандемии в СМИ растратились!
Надо же свои деньги отбить!...
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10.11.2020 17:14 Ответить
А чому не росіянську? Вони ж так її хвалили, навіть Мертвенчук вкольнувся. Які ненависники расеюшки, одним словом фашизди.
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10.11.2020 17:41 Ответить
Я прочиав "ЄС закупить вакцину", і подумав, що це Порох купуватиме... Хоча, з нього станеться...
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10.11.2020 18:05 Ответить
Расфасованный глюконат и бабло полетело в штаты и германию, думаете почему они поддерживают панику. Та было уже это, было в 1997 г
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10.11.2020 20:25 Ответить
300 млн доз антиковидной вакцины Pfizer и BioNTech, показавшей 90% -ную эффективность??????????????????

Ви що з глузду з"ихали!? Какая 90% эффективность, если болеет 3 от силы 5%. А здесь получается заболевает 10%. 100-90=10%
Люююди караул! Вас не только дурят но и заражают. После вакционирования болеет больше чем без вакцинирования!
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10.01.2021 00:30 Ответить
 
 