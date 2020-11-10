ЕС закупит 300 млн доз антиковидной вакцины Pfizer и BioNTech, показавшей 90% -ную эффективность
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Власти ЕС в среду заключат сделку с компаниями Pfizer и BioNTech на покупку до 300 млн доз разрабатываемой этими фирмами вакцины против коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает FT со ссылкой на представителей ЕС.
Евросоюз находится на заключительной стадии переговоров по сделке на 300 миллионов доз, заявила в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Стоимость вакцины в США на данный момент составляет примерно 19,50 долларов за дозу для курса из двух доз.
Ранее ЕК уже подписала контракт с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson по поводу их вакцин и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna.
Накануне американская компания Pfizer, сотрудничающая в разработке вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90% эффективность.
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Абигроші- гріха не буде!
Миротворцы херовы!!!
https://de.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-distribut/why-pfizers-ultra-cold-covid-19-vaccine-will-not-be-at-the-local-pharmacy-any-time-soon-idUSKBN27P2VI
И прям-таки будут соблюдаться условия хранения в -70, что даже для США (как указано в статье) не то чтобы легко выполнимо.
Ну-ну...
но кацапне и вате не стоит беспокоиться-у них стойкая аллергия к чоколаду.
говорили же,что шоколад нельзя кушать одновременно смотря кацаптиви
шож вы палитесь,кацаплята?ай кью хватает только шоб ник с вяличием придумать?
1.мити руки
2.носити маску
3.бути завжди в доброму гуморі,бо чим гірше настрій-тим нижче імунітет
Та просто физ раствор будут продавать как "заграничую" вакцину!
А то еще транспортные расходы- и так на пропаганду пандемии в СМИ растратились!
Надо же свои деньги отбить!...
Ви що з глузду з"ихали!? Какая 90% эффективность, если болеет 3 от силы 5%. А здесь получается заболевает 10%. 100-90=10%
Люююди караул! Вас не только дурят но и заражают. После вакционирования болеет больше чем без вакцинирования!