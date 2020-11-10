ЕС закупит 300 млн доз антиковидной вакцины Pfizer и BioNTech, показавшей 90% -ную эффективность

Власти ЕС в среду заключат сделку с компаниями Pfizer и BioNTech на покупку до 300 млн доз разрабатываемой этими фирмами вакцины против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает FT со ссылкой на представителей ЕС.

Евросоюз находится на заключительной стадии переговоров по сделке на 300 миллионов доз, заявила в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стоимость вакцины в США на данный момент составляет примерно 19,50 долларов за дозу для курса из двух доз.

Ранее ЕК уже подписала контракт с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson по поводу их вакцин и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

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Накануне американская компания Pfizer, сотрудничающая в разработке вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90% эффективность.