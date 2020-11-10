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Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Зеленский инициировал разработку программы

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, которая сложилась во всем мире, Президент Украины Владимир Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе вызванными коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам Зеленского, пандемия показала, что люди, которые имеют сильный иммунитет, регулярно занимаются спортом, имеют легкий ход коронавирусной болезни и выздоравливают быстрее. Поэтому акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечении.

"Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека", - отметил Зеленский.

Поэтому, по мнению главы государства, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм, чтобы он был готов побороть вирус.

В связи с этим было предложено создать программу "Здоровая нация", в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о "Корзине здоровья" - перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепления иммунитета и тому подобное.

Читайте: Глава ОП Ермак пригласил новоизбранного президента США Байдена в Украину

"Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую ​​спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - добавил Зеленский.

Отдельно необходимо улучшать условия для занятий спортом, подчеркнул президент.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в ответ предложил включить в программу спортсменов, переболевших COVID-19, - чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью.

"Ковид нам подсказывает, что национальная идея - это здоровая нация. Это сегодняшнее время может объединить людей на западе и на востоке. Сегодня проблема ковид, проблема здоровья является для всех приоритетной и важной. Поэтому сегодня, в это время, люди, которые являются лидерами, спортсмены, прошедшие через испытания, они могли бы дать надежду, рассказать конкретные рекомендации", - отметил глава Офиса Президента.

Премьер-министр Шмыгаль поддержал идею создания программы "Здоровая нация". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание по решению проблем "Энергоатома": поручил безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед компанией

Автор: Богдан Гуньковський
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Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 3719
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10.11.2020 16:39
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Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 2758
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10.11.2020 16:42
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Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 7246
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10.11.2020 16:45
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Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 3719
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10.11.2020 16:39 Ответить
какаяразница
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10.11.2020 16:50 Ответить
Українські лікарі не знають як лікувати коронавірус, в світі тільки збирають інформацію про дію цього вірусу. Тому програму можна створити але що вона буде радити пацієнтам, якщо ніхто не знає що потрібно робити? Програма одужання від невідомих хвороб існує і сьогодні - церква, сповідь, причастя, активна участь в християнських благодійних програмах. Це дає впевненість хоча б в тім що навіть якщо помреш, в пекло не потрапиш і психічне здоров'я поправляється.
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10.11.2020 16:52 Ответить
Хватит пургу нести.
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10.11.2020 17:45 Ответить
Дмитро Обухов

4 листопада о 08:12 ·

ВАЖЛИВО! Особливо тим, хто ще не хворів.

Вчера, 17 октября, всемирно известный американский реаниматолог и ученый Пол Марик (Paul E. Marik) сделал подробный доклад о коронавирусе, подытожив все знания об этой болезни, известные человечеству на сегодняшний день (видео на английском и тезисный перевод на русский).

Ковид - болезнь, подобной которой еще не было. Это беда. В день у нас семьдесят тысяч заболевших и идет рост. Зимой будет плохо. Готовьтесь.

Количество неправильной информации в интернете зашкаливает. Соцсети распространяют неверную информацию. Мы должны опровергать ерунду типа, что пить отбеливатель спасет от ковида!

Ковид - не грипп, т.е. совсем не похож на грипп. (Показывает график смертности по возрастам: грипп и ковид). При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде - его подавление со всей иммунной системой. Ковид не похож ни на одну другую болезнь, тк вызывает цитокиновый шторм, это опасный и коварный вирус. Сложный и запутанный механизм.

Скорее всего, вирус от летучей мыши, где промежуточный носитель, не вполне понятно, перескочил на человека.

Ковид связывается с АСЕ-2 рецептром в носоглотке и включает протеолиз для проникновения в клетку хозяина. В геноме 28 белков, 4 структурных, 8 вспомогательных, остальные - неструктурные белки, первичный транскрипт подвергается протеолизу.

РТ-ПЦР для обнаружения вируса использует небольшой участок вирусного генома (не весь вирус), в америке это один участок, в европе - другой. Отсюда могут быть расхождения.

Неструктурные белки ковида подавляют синтез белков в клетке хозяина, в основном блокируя иммунный ответ: ингибирование трансляции человеческой рнк, инактивация НК (NK) клеток, блокада синтеза интерферона, ингибирование синтеза МНС-1, мешает автофагии и апоптозу и тд. Иммуный ответ в клеткax хозяина подавлен. Hеструктурные белки защищают вирус от человеческой иммунной системы.

Как распространяется: Главный способ - капельный. Также аэрозоль, это дальше шести футов, особенно зависает внутри помещений. С поверхности (фомиты) видимо, не очень важный, если вы не находитесь в эпицентре ковида, сюда же вопрос стабильности вируса в среде.

Позиция Сидиси (CDC) по этому вопросу - их перевертыши "да,нет, да, нет, да" внесли дополнительную сумятицу.

При разговoре с каждым (!) выдохом выходит примерно миллион вирусных частиц (вирионов). Вирус с вдыхаемым воздухом попадает в носоглотку к случайному бедолаге и там бурно реплицируется в защищенной от иммунитета среде.

Таким образом, самая бурная репликация вируса с наращиванием вирусной нагрузки происходит в носоглотке. Далее вирус попадает в легкие аспирационным путем.

Заразившийся ковидом наиболее заразен в инкубационном периоде до появления симптомов, и (меньше) в первые дни симптомов. В этом основная засада. САРС и МЕРС наиболее заразны с момента пoявления симптомов. Повторить: ковид ниболее заразен с огромной вирусной нагрузкой в пресимптоматичных людях. Вирусная репликация в нососглотке дотигает пика до начала симптомов. Наиболее заразны те, кто об этом не знает.

Наиболее эффективный способ борьбы с ковидом: маски. Обязательно и всем. Маски защищают и себя, и окружающих (Показывет хирургическую маску). Надев маску, человек не распространяет вирусы, и одновременно уменьшaется количество вирусных частиц, которые человек вдыхает если вдыхает (инокулюм, inoclum). Важно: тяжесть заболевания завиcит от размера инокулюма, те ктo вдохнул меньше вируса - заболел легче или перенес асимптоматично. Сам доктор Марик тому доказательство: полгода уже среди интубируемых реанимационых ковидных больных, в маске и ППЕ, тьфу-тьфу, как огурчик.

Итак. Репликационная фаза вируса максимальна до появления симптомов. В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть циркулирующие ошметки вируса (viral debri). Иммунный ответ на эти ошметки убивает хозяина. Живой вирус не убивает.

Температура держится 12 дней. Человек чувствует себя лучше на 6-8 день, но в этом коварство вируса: появляются респираторные симптомы. У некоторых бывет молчаливая гипоксемия, т.наз счастливые гипоксики, сатурация кислорода 43%, а он не чувствует - 3-4 дня такого прогресса, реанимация, интубация, смерть.

Положительный ПЦР не означает, что человек заразен. Ошметки вируса дают положительный ПЦР. Чувствительность ПЦР 80%. Можно быть негативным по ПЦР и иметь ковид.

Живой вирус и вирусная нагрузка: после восьмого дня с момента появления смптомов живой вирус не выделяется, а ПЦР может быть положительным до семидесяти дней. Можно быть положительным по ПЦР и не быть заразным. После шестого дня инфекционность падает. Считается что с десятого дня больной человек не заразен даже если ПЦР положительный.

После 6-8 дня лавинообразно нарастает отложенный иммунный ответ на вирусные ошметки с выделением цитокинов (стимуляторов иммунных клеток). Нарастает эдотелит, проницаемость сосудов, активация свертываемости. Цитокиновый шторм убивает хозяина.

Цитокиновые сигнальные пути избыточны и увеличение цитокинов скорее всего вызвано освобождением из дохлого вируса большого колицества одноцепочечной РНК (сс рнк, ss rna). Одноцепочечная рнк очень иммуногенна, ничто не сравнится. Предстоит выяснить, почему.

На анaлизе крови снижение B, Т (СД4, СД8), и НК клеток. Биомаркеры воспaления повышены (д-димер, феррритин, итд).

В умерших находят очень мало вируса, но обширное повреждение эндотелия, активацию макрофагов, тромбоз.

Итого. Три фактора ведущие к полиорганной недостаточности и смерти: гипоксия, цитокиновый шторм, гипер-коагуляция.

Hеоднородность течения болезни. Количество попавшего в организм вируса имеет зачение! Носите маску!

У некoторых есть кpоcс-реактивность к другим коронавирусам. Возраст, мужской пол и лишний вес - факторы риска ведущие к смерти.

Как лечить: зависит от фазы.

В репликационной фазе вируса - антивирусные. Анивирусные не помогают в поздней стадии. Ремдесивир надо давать рано. Возможно, ивермектин имеет активность.

В легочной фазе - противовоспалительные. В лeгочной фазе падает сaтурация кислорода. Некотрые люди даже не имеют симптомов гипоксии, потому что вирус нейротоксичен.

Pемдесивир показывает очень слабое улучшение (11 дней против 15 дней), обсуждается как сделаны трайлы, кое-где натянуто за уши. Ремдесивир помогает в мягких случаях до начала цитокинового шторма.

Вышло только что европейское WHO Solidarity study, ремдесивир там провалился. Если у вас есть акции Гилеада, производителя ремдесивира, продайте их сейчас! Так же провалились интерферон и хлороквин. Хороших антивирусных нет. Антивирусные работают только в начале!

Чтo работает? Стероиды. Медрол. Противовоспалительные стероиды в поздней, легочной фазе. Чем тяжелее больной, тем выраженнее эффект стероидов. Eсли больной еще не получает кислорода, стероиды не нужны, они вредят. (Зачем Трампу давали стероиды? Значит он был на кислороде?)

Стероиды надо давать достаточно долго, десять дней. Быстрое снятие со стероидов - ни-ни.

Дают Витамин Ц (внутривенно в выской дозе) и Витамин Д.

Антикоагуляция. Чем тяжелее пациент, тем более полезна антикоагуляция.
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10.11.2020 17:55 Ответить
Как говорил мой лечащий врач : "У меня есть один знакомый психиатр".
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10.11.2020 20:39 Ответить
О какой здоровой нации может он говорить?
Безоплатные лекарства стали платными кто не в курсе.
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10.11.2020 21:33 Ответить


Аптечні спостереження@pharmazzzevt





А коли по г+г розкажуть, де і за скільки лікується від корони потерпілий?
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10.11.2020 16:53 Ответить
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 4943 пигулькой его по гугульке
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10.11.2020 22:10 Ответить
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 6940
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10.11.2020 22:41 Ответить
виділять з Ковідфонду пору млн для 95 кварталу щоб ті нікому не потрібний відосік зняли ???.
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10.11.2020 16:40 Ответить
иуда 🤢🤡потерпевший тебе верить - себя не уважать !
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10.11.2020 16:51 Ответить
Безденежная нация не может быть здоровой
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10.11.2020 16:40 Ответить
Здоров'я - це відсутність хвороби. Хвороба - це присутність в організмі чужорідних тіл. Які тіла ти вважаєш чужорідними в організмі української нації?
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10.11.2020 16:48 Ответить
странно читать такой вопрос от виктора фёдоровича)
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10.11.2020 16:52 Ответить
можиш апісать вираженіє сваєво ліца какда прачітал етат вапрос?
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10.11.2020 17:11 Ответить
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 7129
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10.11.2020 17:56 Ответить
Зваважючи на Ваш нік та запитання російскою, написане українською згадався Кіля Янович Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 7706 Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 7624
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10.11.2020 18:10 Ответить
очередной цирк за наши деньги
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10.11.2020 16:41 Ответить
Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 2758
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10.11.2020 16:42 Ответить
У того, шо він в очі дивився паркинсон приключився ...
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10.11.2020 16:44 Ответить
Доречі, а Бідоська Трмапу в очі дивився?
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10.11.2020 16:45 Ответить
Знаю одне, що після зустрічі Трампа і сцикуна- Трамп програв вибори, совпадєніє.... Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 9823
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10.11.2020 16:52 Ответить
стільки совпадєній.. що вже переросли у закономірність...
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10.11.2020 16:56 Ответить
А після прильоту в ОМАН - "двинув коней" шейх та був збитий літак МАУ.
В Турції - землетрус
У Меркель поряд з ним - "паркінсон"
Дуда після зустрічи - захворів на КОВІД
Пожежа зруйнувала Нотр Дам де Парі
І цей список можна ще довго продовжувати...
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10.11.2020 18:54 Ответить
Из предварительного результата Джо Байдена вычли 20 голосов выборщиков и «отобрали» у него победу на президентских выборах в США. По данным агрегатора политических опросов RealClearPolitics, Може краще не виходити з лікарняного бубі і ермі.
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10.11.2020 22:10 Ответить
Вице-президент США Джо Байден рассказал, как он в 2011 г. смотрел в глаза Владимиру Путину, сообщает Reuters. В интервью New Yorker он вспомнил, как встречался с Путиным, тогда премьер-министром в Москве. Путин показывал ему свой кабинет, они говорили через переводчика. Байден похвалил обстановку и пошутил: "Изумительно, на что только способен капитализм". В этот момент они оказались совсем рядом, и, по словам Байдена, он сказал: "Господин премьер-министр, я смотрю в ваши глаза и думаю, что у вас нет души". На это Путин глянул на него, улыбнулся и сказал: "Мы понимаем друг друга".
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11.11.2020 09:11 Ответить
Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 8307
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10.11.2020 16:42 Ответить
сначала штаб же и перезагрузка фотографами
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10.11.2020 16:42 Ответить
например, попадает человек в больницу, ему нужна свободная койка (лучше не в коридоре), кислород, лекарства (тысч на 20-30), а ему тыц в нос программу здоровье нации и все, свободен...
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10.11.2020 16:42 Ответить
Главное под свой контроль возьмите не забудь , Бедосик!
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10.11.2020 16:42 Ответить
Своевременно. Очень своевременно. Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 9720
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10.11.2020 16:42 Ответить
Твари
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10.11.2020 16:43 Ответить
Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 6606 Я так мечтал узреть его повешенным.
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10.11.2020 16:44 Ответить
Янелох42 плутає опонентів з ворогами.
А щодо зло повертається - брехня, бо він ще живий. Хіба що у дууууже віддаленій перспективі.
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10.11.2020 16:48 Ответить
Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 7246
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10.11.2020 16:45 Ответить
Напевно й труселя так само носить, придурок.
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10.11.2020 16:55 Ответить
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 1850
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10.11.2020 18:13 Ответить
Маска для того щоб не розносити інфекцію на іньших як що Ви хворі, Вас вона майже не рятує.
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10.11.2020 19:24 Ответить
Творчій свербіж, і пох на результат. От що ковід животворящий робить Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 2196
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10.11.2020 16:45 Ответить
вот-вот, у нас спасение утопающих (далее - по тексту). Сами-сами защищаемся от корона-вируса, осваиваем школьную программу, защищаемся от преступников и судов( Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 3600)....Вопрос: ну, и нафига все эти минздравы и прочие миносвиты?!
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10.11.2020 16:54 Ответить
..Вопрос: ну, и нафига все эти минздравы и прочие миносвиты?!

Один лишь Бацька разум не терял-
И самогонки выпмв, всех послал!...
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10.11.2020 17:05 Ответить
У Львові Галицький суд сьогодні, 10 листопада, розглядає справу за позовом президента України Володимира Зеленського до волонтера, учасниці АТО Марусі Звіробій та народного депутата з «Євросолідарності» Софії Федини.
Підтримати Федину та Звіробій прибули, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко та активісти, котрі привезли з собою виготовлене з картону піаніно. Автомобіль активістів зупинили для перевірки правоохоронці після отримання повідомлення про нібито закладену в це піаніно вибухівку, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 5382

...
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10.11.2020 16:54 Ответить
сделайте ему ведерную клизму...
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10.11.2020 16:56 Ответить
И дайте селёдки
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10.11.2020 19:03 Ответить
Да ничего сложного. Ложишься в Феофанию и тебя лечат.
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10.11.2020 16:57 Ответить
Подключай своих подельников из "Картеля-95" - пусть со сцены и экрана ТВ ведут разъяснительную работу!
Ленка будет медсестрой, Юзик санитаром, а ты больным..... Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 5928
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10.11.2020 17:01 Ответить
А Лысый - фармацевтом
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10.11.2020 19:06 Ответить
В здоровом Зеле здоровый лох!
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10.11.2020 17:02 Ответить
В маленьком Зеле - большой Лох..... Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 2617
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10.11.2020 17:04 Ответить
Вова, у нас и без тебя здоровая нация, благодаря твоему дешевому газу, +15 хожу в трусах, +12 лезу на жену, довольная такая. Газ экономлю и здоровею, если сил не хватает, занимаюсь бегом с угла в угол. За лекарства забыл, все равно не купишь. Тут главное не отощать.
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10.11.2020 17:04 Ответить
Особенно хорошо про жену.🙂
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10.11.2020 17:29 Ответить
балалайка а перед рождением еще рассказывать что прийдеться ласты клеить
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10.11.2020 17:06 Ответить
Придумав ковідну накопичувальну систему? По принципу пенсійної
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10.11.2020 17:09 Ответить
Пандемия уже вызвала эпидемию псих расстройств. Мерзкие зеленые человечки закрыли половину пнд. Все через задницу!
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10.11.2020 17:13 Ответить
Коли вже гроші з коронофонду всі просрані і розкрадені,то залишається одне - "зарядка і трєніровка"...
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10.11.2020 17:15 Ответить
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 1123
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10.11.2020 17:17 Ответить
Зачем в колено??? Сразу в сердечко, чтоб и не мучился.
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10.11.2020 18:19 Ответить
яка там корона, воно у відпусці. воно за все життя стіко не працювало як а ОСТАННІ місяці)))
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10.11.2020 17:20 Ответить
Вова покупай у Вовы вакцину,иначе и того что есть в Украине неостанется.
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10.11.2020 17:23 Ответить
Проснулся, ***... вянваре нужно было этим заниматься, а не госрезервы воровать и фонд в асфальт закапывать. Уродище.
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10.11.2020 17:27 Ответить
Владимир Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий - вот это забота о народе Вам рекомендации а себе любимому бабло от программы - это по принципу патологоанатом спрашивает родственников "Покойный перед смертью потел" родственники отвечают "Потел" в ответ "Ну это уже хорошо"
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10.11.2020 17:32 Ответить
Что, клюнул жаренный петушок? Раньше был мастером по борьбе с ковидом, а сейчас: "Спасайте меня все! Я тоже люди!".
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10.11.2020 17:55 Ответить
Понты, понты, понты...
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10.11.2020 18:06 Ответить
В связи с тем, что я заболел КОВИД, прошу для поправки здоровья выдать мне из "Фонда КОВИД" полкилометра асфальта. В. Зеленский
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10.11.2020 18:11 Ответить
Значит оставшиеся деньги из ковид-фонда пойдут на строительство беговых дорожек. Все кто выживут будут бегать.
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10.11.2020 18:17 Ответить
интересно чем же зеленые долбайобы занимались пока ситуация не стала критической? дербинали коронавирусный фонд
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10.11.2020 18:19 Ответить
Это после "дорожки" оно решило "завязать"?!
А лысый все квартальные?! Они ж проклянут!
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10.11.2020 18:38 Ответить
Напрасно Зеленский думает что я радуюсь его болезни, ведь я прекрасно знаю что он не сдохнет.
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10.11.2020 18:40 Ответить
Нельзя быть таким пессимистом!😎
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10.11.2020 19:16 Ответить
Зеленый шут продолжает насмехаться над нищим народом - политолог Ноябрь 10, 2020Без рубрикиКомментарии: 1
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 6368Главное, чтобы не оказалось в итоге, что «коронавирусный» Зеленский поехал на недельку на Мальдивы поплавать.
Зеленский, который по его словам якобы болеет коронавирусом (верить Зеленскому - себя не уважать), продолжает ржать над нищим народом во время эпидемии и кризиса.
Так считает и об этом сообщил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему - COVID-19 у Зеленского и Ермака: пусть эти клоуны побудут в шкуре простых людей - Бродский
Голобородько предложил создать программу «Здоровье нации», где людей будут учить, как не заболеть коронавирусом, какими витаминами укреплять здоровье, как спортом заниматься.
Кто-нибудь, скажите зелёному шуту, что нищий народ не может себе позволить купить витамины и лекарства, оплатить коммуналку.
А также передайте шуту, что хватить воровать на дорогах - и пускай деньги направит на больницы, бесплатные тесты и медикаменты для людей. Хотя Голобородько, похоже, нашёл ещё одну кормушку для воровства из бюджета - программу «Здоровье нации».
Честно - ещё ни один наш политик не вызывал у меня такое омерзение, как Голобородько…

Главное, чтобы не оказалось в итоге, что «коронавирусный» Зеленский поехал на недельку на Мальдивы поплавать.
А то мы помним балаган зимой. Когда лохам наврали, что Зеленский в «Буковеле», а он в это время купался в Омане и жил там в самой дорогой гостинице.
Зеленский не обманет)))))
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10.11.2020 18:54 Ответить
Цирк голобородька отыграл и всех развёл, цирк с конституционным судом отыграл, цирк зеленский и ирмак заболели отыграет, закрыт вопрос о власти которая ни чего не делает по защите людей, скоро следующая серия отвлечения внимания от тарифов и т.д.
Задача зеленского устраивать балаган и досидеть на должности, прикрывая воровство.
Увольнять виноватых фунтов зеленского будут долго, это шоу.
Лишь бы не тронуть зеленского.
Не обсуждайте вбросы от зеленского, это шоу разводил.

Циничнее власти не было, у всех раньше была полуправда, а здесь одно враньё.
Он устраивает олигархов, они грабят народ.
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10.11.2020 19:05 Ответить
так беня мохнорылый и усадил шимпан-зе в кресло чтобы и дальше доить УКРАИНУ-- А 73 ПРОЦ ДУМАЛИ ЧТО БУДЕТ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИ ПОРОХЕ И ПОВЕЛИСЬ КАК ПОСЛЕДНИЕ ЛОХИ НА ГОЛОБОРОДЬКА В ЯЩИКЕ
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11.11.2020 06:23 Ответить
Тут ставлять дивні питання - чи не запізно. навіщо і т.п. Все, що зеленський говорить - все заради власного піару. І поки українці будуть'' куплятись'' на це, доти він і буде це робити. Нічого іншого він не вміє як президент.
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10.11.2020 19:07 Ответить
Лучше бы он с реформированием судов начал и закончил, а не как в прошлый раз.
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10.11.2020 19:17 Ответить
а шо оно может реформировать . если оно на пианино не руками а писюном по клавишам тыкает . да на СОФИЮ И МАРУСЮ в суд иск настрогал --- ПРОСТО ПОЗОРИТ ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ---- вова не пора тебе к е....й матери чемойдан собирать
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11.11.2020 06:16 Ответить
Ещё одной финансовой "инициаьтивы" зеленых страна может просто не выдержать.
"АСТАНАВИТЕСЬ!!!" и свалите к вашей маме, пока не поздно.
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10.11.2020 19:25 Ответить
Как, как!? Как получится (или не получится), знать тут особо нечего, это биологический и эволюционный отбор вида (на уровне генов и имунитета)!
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10.11.2020 20:03 Ответить
О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.
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10.11.2020 22:15 Ответить
дебил!нация больна когда выбрала тебя!
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10.11.2020 22:19 Ответить
Шо там Зеленский в коронавирусном бреду придумал? Зимой шапка, а летом трусы думать мешают? Оздоровление в них? Или жрать вредно, а курить нет, и конопля спасет мир?
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11.11.2020 01:00 Ответить
Нет покоя долбо...бам.
Сначала растащить реальное бабло из реального фонда. Потом забрать бабло у онкобольных.

А потом заявить о создании какой-то липовой программы.
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11.11.2020 01:14 Ответить
если зельц взял пид особыстый контроль наше здоровье ---- ТО НАМ ПОЛНЫЙ ******
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11.11.2020 06:03 Ответить
Лікування Зе президента проходить у важкій атмосфері.
Ми прописали Володимиру Сцяничу вітаміни, антибіотики.
Але він замість пити таблетки, їх розтирає, формує в доріжки і вдихає.
На наші зауваження реагує словами "я же не лох какойта" - заявив головлікар клініки Шмаріте 🤣😃
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11.11.2020 08:03 Ответить
Це означає, що знову вкрадуть, а для здоров'я ніц не зміниться
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11.11.2020 08:23 Ответить
Для цього люди повинні добре харчуватися, не тліти від того, що їм нема чим заплатити за компослуги чи у що вдягнути дітей, а потім щось купувати з продуктів на ті копійки, що лишаться. Впевненість у майбутньому повинна бути.
Бо фізичне здоров*я і самопочуття залежить / пов*язане з емоційним / психічним станом.
І ти можеш бігати-стрибати-віджиматися, але, як на душі тоскно і обсідають голову важкі думки, бо, наприклад, втратив роботу, а допомоги нема звідки чекати - не допоможе, навпаки - швидше захворієш.

І чого ти тоді, тля, підхапила вірус, га ? Ти ж відосики, блін, зі спортзалу показувало.
Шо, не допомогло ? Бо відчуваєш, зараза, що уже стільки накрутив, лоскоче воно нерви, правда ? Мовчав би вже.
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11.11.2020 08:46 Ответить
малоПИД...роский, бенин нарко-Дегенерат и здоровая Нация))))
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11.11.2020 10:01 Ответить
Грошей на вас нема,тому займайтеся загортуванням.Ваш Зепрез.)
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11.11.2020 10:25 Ответить
а програми по розвитку промисловості немає????? Треба стровити ще міністерство по вивченню вливу місячного сяйва на зростання бурьянів
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11.11.2020 10:43 Ответить
 
 