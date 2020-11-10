Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус
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В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, которая сложилась во всем мире, Президент Украины Владимир Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе вызванными коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По словам Зеленского, пандемия показала, что люди, которые имеют сильный иммунитет, регулярно занимаются спортом, имеют легкий ход коронавирусной болезни и выздоравливают быстрее. Поэтому акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечении.
"Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека", - отметил Зеленский.
Поэтому, по мнению главы государства, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм, чтобы он был готов побороть вирус.
В связи с этим было предложено создать программу "Здоровая нация", в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о "Корзине здоровья" - перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепления иммунитета и тому подобное.
"Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - добавил Зеленский.
Отдельно необходимо улучшать условия для занятий спортом, подчеркнул президент.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в ответ предложил включить в программу спортсменов, переболевших COVID-19, - чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью.
"Ковид нам подсказывает, что национальная идея - это здоровая нация. Это сегодняшнее время может объединить людей на западе и на востоке. Сегодня проблема ковид, проблема здоровья является для всех приоритетной и важной. Поэтому сегодня, в это время, люди, которые являются лидерами, спортсмены, прошедшие через испытания, они могли бы дать надежду, рассказать конкретные рекомендации", - отметил глава Офиса Президента.
Премьер-министр Шмыгаль поддержал идею создания программы "Здоровая нация".
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4 листопада о 08:12 ·
ВАЖЛИВО! Особливо тим, хто ще не хворів.
Вчера, 17 октября, всемирно известный американский реаниматолог и ученый Пол Марик (Paul E. Marik) сделал подробный доклад о коронавирусе, подытожив все знания об этой болезни, известные человечеству на сегодняшний день (видео на английском и тезисный перевод на русский).
Ковид - болезнь, подобной которой еще не было. Это беда. В день у нас семьдесят тысяч заболевших и идет рост. Зимой будет плохо. Готовьтесь.
Количество неправильной информации в интернете зашкаливает. Соцсети распространяют неверную информацию. Мы должны опровергать ерунду типа, что пить отбеливатель спасет от ковида!
Ковид - не грипп, т.е. совсем не похож на грипп. (Показывает график смертности по возрастам: грипп и ковид). При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде - его подавление со всей иммунной системой. Ковид не похож ни на одну другую болезнь, тк вызывает цитокиновый шторм, это опасный и коварный вирус. Сложный и запутанный механизм.
Скорее всего, вирус от летучей мыши, где промежуточный носитель, не вполне понятно, перескочил на человека.
Ковид связывается с АСЕ-2 рецептром в носоглотке и включает протеолиз для проникновения в клетку хозяина. В геноме 28 белков, 4 структурных, 8 вспомогательных, остальные - неструктурные белки, первичный транскрипт подвергается протеолизу.
РТ-ПЦР для обнаружения вируса использует небольшой участок вирусного генома (не весь вирус), в америке это один участок, в европе - другой. Отсюда могут быть расхождения.
Неструктурные белки ковида подавляют синтез белков в клетке хозяина, в основном блокируя иммунный ответ: ингибирование трансляции человеческой рнк, инактивация НК (NK) клеток, блокада синтеза интерферона, ингибирование синтеза МНС-1, мешает автофагии и апоптозу и тд. Иммуный ответ в клеткax хозяина подавлен. Hеструктурные белки защищают вирус от человеческой иммунной системы.
Как распространяется: Главный способ - капельный. Также аэрозоль, это дальше шести футов, особенно зависает внутри помещений. С поверхности (фомиты) видимо, не очень важный, если вы не находитесь в эпицентре ковида, сюда же вопрос стабильности вируса в среде.
Позиция Сидиси (CDC) по этому вопросу - их перевертыши "да,нет, да, нет, да" внесли дополнительную сумятицу.
При разговoре с каждым (!) выдохом выходит примерно миллион вирусных частиц (вирионов). Вирус с вдыхаемым воздухом попадает в носоглотку к случайному бедолаге и там бурно реплицируется в защищенной от иммунитета среде.
Таким образом, самая бурная репликация вируса с наращиванием вирусной нагрузки происходит в носоглотке. Далее вирус попадает в легкие аспирационным путем.
Заразившийся ковидом наиболее заразен в инкубационном периоде до появления симптомов, и (меньше) в первые дни симптомов. В этом основная засада. САРС и МЕРС наиболее заразны с момента пoявления симптомов. Повторить: ковид ниболее заразен с огромной вирусной нагрузкой в пресимптоматичных людях. Вирусная репликация в нососглотке дотигает пика до начала симптомов. Наиболее заразны те, кто об этом не знает.
Наиболее эффективный способ борьбы с ковидом: маски. Обязательно и всем. Маски защищают и себя, и окружающих (Показывет хирургическую маску). Надев маску, человек не распространяет вирусы, и одновременно уменьшaется количество вирусных частиц, которые человек вдыхает если вдыхает (инокулюм, inoclum). Важно: тяжесть заболевания завиcит от размера инокулюма, те ктo вдохнул меньше вируса - заболел легче или перенес асимптоматично. Сам доктор Марик тому доказательство: полгода уже среди интубируемых реанимационых ковидных больных, в маске и ППЕ, тьфу-тьфу, как огурчик.
Итак. Репликационная фаза вируса максимальна до появления симптомов. В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть циркулирующие ошметки вируса (viral debri). Иммунный ответ на эти ошметки убивает хозяина. Живой вирус не убивает.
Температура держится 12 дней. Человек чувствует себя лучше на 6-8 день, но в этом коварство вируса: появляются респираторные симптомы. У некоторых бывет молчаливая гипоксемия, т.наз счастливые гипоксики, сатурация кислорода 43%, а он не чувствует - 3-4 дня такого прогресса, реанимация, интубация, смерть.
Положительный ПЦР не означает, что человек заразен. Ошметки вируса дают положительный ПЦР. Чувствительность ПЦР 80%. Можно быть негативным по ПЦР и иметь ковид.
Живой вирус и вирусная нагрузка: после восьмого дня с момента появления смптомов живой вирус не выделяется, а ПЦР может быть положительным до семидесяти дней. Можно быть положительным по ПЦР и не быть заразным. После шестого дня инфекционность падает. Считается что с десятого дня больной человек не заразен даже если ПЦР положительный.
После 6-8 дня лавинообразно нарастает отложенный иммунный ответ на вирусные ошметки с выделением цитокинов (стимуляторов иммунных клеток). Нарастает эдотелит, проницаемость сосудов, активация свертываемости. Цитокиновый шторм убивает хозяина.
Цитокиновые сигнальные пути избыточны и увеличение цитокинов скорее всего вызвано освобождением из дохлого вируса большого колицества одноцепочечной РНК (сс рнк, ss rna). Одноцепочечная рнк очень иммуногенна, ничто не сравнится. Предстоит выяснить, почему.
На анaлизе крови снижение B, Т (СД4, СД8), и НК клеток. Биомаркеры воспaления повышены (д-димер, феррритин, итд).
В умерших находят очень мало вируса, но обширное повреждение эндотелия, активацию макрофагов, тромбоз.
Итого. Три фактора ведущие к полиорганной недостаточности и смерти: гипоксия, цитокиновый шторм, гипер-коагуляция.
Hеоднородность течения болезни. Количество попавшего в организм вируса имеет зачение! Носите маску!
У некoторых есть кpоcс-реактивность к другим коронавирусам. Возраст, мужской пол и лишний вес - факторы риска ведущие к смерти.
Как лечить: зависит от фазы.
В репликационной фазе вируса - антивирусные. Анивирусные не помогают в поздней стадии. Ремдесивир надо давать рано. Возможно, ивермектин имеет активность.
В легочной фазе - противовоспалительные. В лeгочной фазе падает сaтурация кислорода. Некотрые люди даже не имеют симптомов гипоксии, потому что вирус нейротоксичен.
Pемдесивир показывает очень слабое улучшение (11 дней против 15 дней), обсуждается как сделаны трайлы, кое-где натянуто за уши. Ремдесивир помогает в мягких случаях до начала цитокинового шторма.
Вышло только что европейское WHO Solidarity study, ремдесивир там провалился. Если у вас есть акции Гилеада, производителя ремдесивира, продайте их сейчас! Так же провалились интерферон и хлороквин. Хороших антивирусных нет. Антивирусные работают только в начале!
Чтo работает? Стероиды. Медрол. Противовоспалительные стероиды в поздней, легочной фазе. Чем тяжелее больной, тем выраженнее эффект стероидов. Eсли больной еще не получает кислорода, стероиды не нужны, они вредят. (Зачем Трампу давали стероиды? Значит он был на кислороде?)
Стероиды надо давать достаточно долго, десять дней. Быстрое снятие со стероидов - ни-ни.
Дают Витамин Ц (внутривенно в выской дозе) и Витамин Д.
Антикоагуляция. Чем тяжелее пациент, тем более полезна антикоагуляция.
Безоплатные лекарства стали платными кто не в курсе.
Аптечні спостереження@pharmazzzevt
А коли по г+г розкажуть, де і за скільки лікується від корони потерпілий?
В Турції - землетрус
У Меркель поряд з ним - "паркінсон"
Дуда після зустрічи - захворів на КОВІД
Пожежа зруйнувала Нотр Дам де Парі
І цей список можна ще довго продовжувати...
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным.
А щодо зло повертається - брехня, бо він ще живий. Хіба що у дууууже віддаленій перспективі.
Один лишь Бацька разум не терял-
И самогонки выпмв, всех послал!...
Підтримати Федину та Звіробій прибули, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко та активісти, котрі привезли з собою виготовлене з картону піаніно. Автомобіль активістів зупинили для перевірки правоохоронці після отримання повідомлення про нібито закладену в це піаніно вибухівку, повідомляє агентство «Укрінформ».
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Ленка будет медсестрой, Юзик санитаром, а ты больным.....
А лысый все квартальные?! Они ж проклянут!
Главное, чтобы не оказалось в итоге, что «коронавирусный» Зеленский поехал на недельку на Мальдивы поплавать.
Зеленский, который по его словам якобы болеет коронавирусом (верить Зеленскому - себя не уважать), продолжает ржать над нищим народом во время эпидемии и кризиса.
Так считает и об этом сообщил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему - COVID-19 у Зеленского и Ермака: пусть эти клоуны побудут в шкуре простых людей - Бродский
Голобородько предложил создать программу «Здоровье нации», где людей будут учить, как не заболеть коронавирусом, какими витаминами укреплять здоровье, как спортом заниматься.
Кто-нибудь, скажите зелёному шуту, что нищий народ не может себе позволить купить витамины и лекарства, оплатить коммуналку.
А также передайте шуту, что хватить воровать на дорогах - и пускай деньги направит на больницы, бесплатные тесты и медикаменты для людей. Хотя Голобородько, похоже, нашёл ещё одну кормушку для воровства из бюджета - программу «Здоровье нации».
Честно - ещё ни один наш политик не вызывал у меня такое омерзение, как Голобородько…
…
Главное, чтобы не оказалось в итоге, что «коронавирусный» Зеленский поехал на недельку на Мальдивы поплавать.
А то мы помним балаган зимой. Когда лохам наврали, что Зеленский в «Буковеле», а он в это время купался в Омане и жил там в самой дорогой гостинице.
Зеленский не обманет)))))
Задача зеленского устраивать балаган и досидеть на должности, прикрывая воровство.
Увольнять виноватых фунтов зеленского будут долго, это шоу.
Лишь бы не тронуть зеленского.
Не обсуждайте вбросы от зеленского, это шоу разводил.
Циничнее власти не было, у всех раньше была полуправда, а здесь одно враньё.
Он устраивает олигархов, они грабят народ.
"АСТАНАВИТЕСЬ!!!" и свалите к вашей маме, пока не поздно.
Сначала растащить реальное бабло из реального фонда. Потом забрать бабло у онкобольных.
А потом заявить о создании какой-то липовой программы.
Ми прописали Володимиру Сцяничу вітаміни, антибіотики.
Але він замість пити таблетки, їх розтирає, формує в доріжки і вдихає.
На наші зауваження реагує словами "я же не лох какойта" - заявив головлікар клініки Шмаріте 🤣😃
Бо фізичне здоров*я і самопочуття залежить / пов*язане з емоційним / психічним станом.
І ти можеш бігати-стрибати-віджиматися, але, як на душі тоскно і обсідають голову важкі думки, бо, наприклад, втратив роботу, а допомоги нема звідки чекати - не допоможе, навпаки - швидше захворієш.
І чого ти тоді, тля, підхапила вірус, га ? Ти ж відосики, блін, зі спортзалу показувало.
Шо, не допомогло ? Бо відчуваєш, зараза, що уже стільки накрутив, лоскоче воно нерви, правда ? Мовчав би вже.