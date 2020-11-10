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Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021 года, - представитель МЗ Литовка

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021 года, - представитель МЗ Литовка

Вакцина от коронавируса будет массово поставляться в страны, в том числе и в Украину, в конце весны или в начале лета 2021 года.

Об этом руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка рассказал в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"По самым оптимистическим прогнозам ВОЗ, массово вакцина сможет поставляться в другие страны где-то в мае-июне 2021 года", - сказал Литовка.

По его словам, сейчас в мире существует около 150 потенциальных вакцин, но ни одна из них официально не зарегистрирована.

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"Вакцин, которые дошли до третьей стадии испытания, есть около десяти. Часть этих вакцин почти готова к производству. Определенные производители заявят о потенциально высокой эффективности своих вакцин. Но на сегодня ни одна вакцина не зарегистрирована и не готова для применения", - уточнил он.

Литовка объяснил, что Украине выгоднее получить вакцину в рамках программы COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19). Тогда ее стоимость будет существенно ниже.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+1
Готовьте зелень для зелени
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10.11.2020 16:49
+1
Скорей бы уже привиться и начать нормально передвигаться по миру
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10.11.2020 16:50
+1
Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021

Ну если стрептоцид изменив название подоражал в три раза то на вакцину лохов наберут с избытком.
Лично у меня лозунг такой- ближе к природе - больше здоровья.
Любое умеренное заболевание рассматриваю как природную вакцинацию
Будте здоровы!
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10.11.2020 16:54
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Готовьте зелень для зелени
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10.11.2020 16:49 Ответить
Скорей бы уже привиться и начать нормально передвигаться по миру
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10.11.2020 16:50 Ответить
До Евро-2021 успеют, как думаете?
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10.11.2020 16:59 Ответить
Скажем так, это одна из самых ожидаемых вакцин в мире. Хотелось бы, чтобы эта вакцина была эффективной. Это главное. Второе, поскорее.
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10.11.2020 17:07 Ответить
До Евро (июнь) Европа успеет вакцинировать 40-50 млн человек. По теории этого недостаточно. Но и откладывать дальше некуда. Поэтому, думаю, что будут выкручиваться по ситуации и впопыхах. Скорее всего без зрителей. А это попандос как для УЕФА, так и для простых болельщиков.
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10.11.2020 20:32 Ответить
Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021

Ну если стрептоцид изменив название подоражал в три раза то на вакцину лохов наберут с избытком.
Лично у меня лозунг такой- ближе к природе - больше здоровья.
Любое умеренное заболевание рассматриваю как природную вакцинацию
Будте здоровы!
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10.11.2020 16:54 Ответить
Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021

Ну если стрептоцид изменив название подоражал в три раза то на вакцину лохов наберут с избытком.
Лично у меня лозунг такой- ближе к природе - больше здоровья.
Любое умеренное заболевание рассматриваю как природную вакцинацию
Будте здоровы!
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10.11.2020 17:00 Ответить
обіцяного три роки чекають..
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10.11.2020 17:08 Ответить
Угу, появится у зебилов вакцина, тысячи по три на лицо. у кого денег нет, улыбаемся и машем.
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10.11.2020 17:26 Ответить
Ще ніколи не була так швидко створена вакцина,яка пройшла всі дослідження і випробовування.
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10.11.2020 17:31 Ответить
Иными словами Украина будет последней страной закупившей вакцину.
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10.11.2020 18:09 Ответить
их если и закупят то чтобы продать в другую страну. А в наших аптеках, будут флаконы подельные, от них умрут больше чем от короновируса.
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10.11.2020 18:31 Ответить
спочатку її отримає золотий мільярд.
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10.11.2020 19:11 Ответить
Коліть її собі самі, якщо це буде не російська вакцина!
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10.11.2020 19:04 Ответить
 
 