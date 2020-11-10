При COVID-19 не нужно спешить делать КТ, пить антибиотики и сбивать невысокую температуру, - врач-пульмонолог Гук
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Людям с симптомами COVID-19 не следует спешить и при температуре чуть выше 37 градусов принимать антибиотики, а также заблаговременно делать КТ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в интервью "Укринформу" врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.
"Антибиотики не должны быть в свободной продаже, как и другие сильнодействующие препараты типа гормональных или кроворазреживающих... Но если врач клинически чувствует, что уже пора давать антибиотик или гормон, то должен был бы выписать препарат и наблюдать пациента или отправить в больницу. А у нас все в свободном доступе, и попробуй сегодня что-то купи - целый ряд препаратов не достать, все раскупили впрок, чтобы принимать, едва температура перевалит за 37... Первые 5-7 дней следует относиться к болезни как к обычному вирусному процессу, который мы в своей жизни переживали не раз. Далее, если сохраняется высокая температура (выше 39°), она плохо реагирует или совсем не реагирует на жаропонижающие, - это уже повод сдать анализы и разбираться, не развиваются ли осложнения", - рассказала Гук.
Она отметила, чтобы определиться, как лечить пациента с ковидом, важны три обстоятельства. Первое - высота температуры и ее управляемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе - сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье - 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения.
Врач добавила, что больным не следует заблаговременно делать и КТ, поскольку процент поражения легких не является объективным показателем.
"Если пациент положительный по ПЦР, мы знаем диагноз или нет сомнений, чем человек болеет, потому что есть потеря вкуса, обоняния и т.д., то КТ не имеет никакого значения. Его вообще не надо назначать - он не несет информации относительно тактики лечения пациента с ковид", - отметила Гук.
По ее словам, на 5-7 день от начала первых симптомов (ломота, температура) не следует сбивать температуру ниже 38,5, если нет сопутствующих осложняющих факторов (судорожный синдром и т.д.).
"Дайте организму поработать, не мешайте ему, он сделает всю работу без осложнений... Пейте 2-3 литра в день жидкости - травяные чаи, воду, принимайте витамины С и Д, цинк (схем уже много опубликовано). Высокая температура после 5-7 дня - это уже повод, но еще не признак, что все плохо. Мы видели случаи, когда и 2 недели высокая температура держалась без осложнений. Но если пациент на телефонном сопровождении, всем будет спокойнее, если сдаст анализы после 7-го дня. Единственное исключение - если в первые 5 дней симптомы, которые не вкладываются в ваш опыт вирусной инфекции, такие как кровохарканье, сильная одышка, отеки ног. Тогда надо сдать раньше", - советует Гук.
Пожалуйста, подождите...
Дмитро Обухов
4 листопада о 08:12 ·
ВАЖЛИВО! Особливо тим, хто ще не хворів.
Вчера, 17 октября, всемирно известный американский реаниматолог и ученый Пол Марик (Paul E. Marik) сделал подробный доклад о коронавирусе, подытожив все знания об этой болезни, известные человечеству на сегодняшний день (видео на английском и тезисный перевод на русский).
Ковид - болезнь, подобной которой еще не было. Это беда. В день у нас семьдесят тысяч заболевших и идет рост. Зимой будет плохо. Готовьтесь.
Количество неправильной информации в интернете зашкаливает. Соцсети распространяют неверную информацию. Мы должны опровергать ерунду типа, что пить отбеливатель спасет от ковида!
Ковид - не грипп, т.е. совсем не похож на грипп. (Показывает график смертности по возрастам: грипп и ковид). При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде - его подавление со всей иммунной системой. Ковид не похож ни на одну другую болезнь, тк вызывает цитокиновый шторм, это опасный и коварный вирус. Сложный и запутанный механизм.
Скорее всего, вирус от летучей мыши, где промежуточный носитель, не вполне понятно, перескочил на человека.
Ковид связывается с АСЕ-2 рецептром в носоглотке и включает протеолиз для проникновения в клетку хозяина. В геноме 28 белков, 4 структурных, 8 вспомогательных, остальные - неструктурные белки, первичный транскрипт подвергается протеолизу.
РТ-ПЦР для обнаружения вируса использует небольшой участок вирусного генома (не весь вирус), в америке это один участок, в европе - другой. Отсюда могут быть расхождения.
Неструктурные белки ковида подавляют синтез белков в клетке хозяина, в основном блокируя иммунный ответ: ингибирование трансляции человеческой рнк, инактивация НК (NK) клеток, блокада синтеза интерферона, ингибирование синтеза МНС-1, мешает автофагии и апоптозу и тд. Иммуный ответ в клеткax хозяина подавлен. Hеструктурные белки защищают вирус от человеческой иммунной системы.
Как распространяется: Главный способ - капельный. Также аэрозоль, это дальше шести футов, особенно зависает внутри помещений. С поверхности (фомиты) видимо, не очень важный, если вы не находитесь в эпицентре ковида, сюда же вопрос стабильности вируса в среде.
Позиция Сидиси (CDC) по этому вопросу - их перевертыши "да,нет, да, нет, да" внесли дополнительную сумятицу.
При разговoре с каждым (!) выдохом выходит примерно миллион вирусных частиц (вирионов). Вирус с вдыхаемым воздухом попадает в носоглотку к случайному бедолаге и там бурно реплицируется в защищенной от иммунитета среде.
Таким образом, самая бурная репликация вируса с наращиванием вирусной нагрузки происходит в носоглотке. Далее вирус попадает в легкие аспирационным путем.
Заразившийся ковидом наиболее заразен в инкубационном периоде до появления симптомов, и (меньше) в первые дни симптомов. В этом основная засада. САРС и МЕРС наиболее заразны с момента пoявления симптомов. Повторить: ковид ниболее заразен с огромной вирусной нагрузкой в пресимптоматичных людях. Вирусная репликация в нососглотке дотигает пика до начала симптомов. Наиболее заразны те, кто об этом не знает.
Наиболее эффективный способ борьбы с ковидом: маски. Обязательно и всем. Маски защищают и себя, и окружающих (Показывет хирургическую маску). Надев маску, человек не распространяет вирусы, и одновременно уменьшaется количество вирусных частиц, которые человек вдыхает если вдыхает (инокулюм, inoclum). Важно: тяжесть заболевания завиcит от размера инокулюма, те ктo вдохнул меньше вируса - заболел легче или перенес асимптоматично. Сам доктор Марик тому доказательство: полгода уже среди интубируемых реанимационых ковидных больных, в маске и ППЕ, тьфу-тьфу, как огурчик.
Итак. Репликационная фаза вируса максимальна до появления симптомов. В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть циркулирующие ошметки вируса (viral debri). Иммунный ответ на эти ошметки убивает хозяина. Живой вирус не убивает.
Температура держится 12 дней. Человек чувствует себя лучше на 6-8 день, но в этом коварство вируса: появляются респираторные симптомы. У некоторых бывет молчаливая гипоксемия, т.наз счастливые гипоксики, сатурация кислорода 43%, а он не чувствует - 3-4 дня такого прогресса, реанимация, интубация, смерть.
Положительный ПЦР не означает, что человек заразен. Ошметки вируса дают положительный ПЦР. Чувствительность ПЦР 80%. Можно быть негативным по ПЦР и иметь ковид.
Живой вирус и вирусная нагрузка: после восьмого дня с момента появления смптомов живой вирус не выделяется, а ПЦР может быть положительным до семидесяти дней. Можно быть положительным по ПЦР и не быть заразным. После шестого дня инфекционность падает. Считается что с десятого дня больной человек не заразен даже если ПЦР положительный.
После 6-8 дня лавинообразно нарастает отложенный иммунный ответ на вирусные ошметки с выделением цитокинов (стимуляторов иммунных клеток). Нарастает эдотелит, проницаемость сосудов, активация свертываемости. Цитокиновый шторм убивает хозяина.
Цитокиновые сигнальные пути избыточны и увеличение цитокинов скорее всего вызвано освобождением из дохлого вируса большого колицества одноцепочечной РНК (сс рнк, ss rna). Одноцепочечная рнк очень иммуногенна, ничто не сравнится. Предстоит выяснить, почему.
На анaлизе крови снижение B, Т (СД4, СД8), и НК клеток. Биомаркеры воспaления повышены (д-димер, феррритин, итд).
В умерших находят очень мало вируса, но обширное повреждение эндотелия, активацию макрофагов, тромбоз.
Итого. Три фактора ведущие к полиорганной недостаточности и смерти: гипоксия, цитокиновый шторм, гипер-коагуляция.
Hеоднородность течения болезни. Количество попавшего в организм вируса имеет зачение! Носите маску!
У некoторых есть кpоcс-реактивность к другим коронавирусам. Возраст, мужской пол и лишний вес - факторы риска ведущие к смерти.
Как лечить: зависит от фазы.
В репликационной фазе вируса - антивирусные. Анивирусные не помогают в поздней стадии. Ремдесивир надо давать рано. Возможно, ивермектин имеет активность.
В легочной фазе - противовоспалительные. В лeгочной фазе падает сaтурация кислорода. Некотрые люди даже не имеют симптомов гипоксии, потому что вирус нейротоксичен.
Pемдесивир показывает очень слабое улучшение (11 дней против 15 дней), обсуждается как сделаны трайлы, кое-где натянуто за уши. Ремдесивир помогает в мягких случаях до начала цитокинового шторма.
Вышло только что европейское WHO Solidarity study, ремдесивир там провалился. Если у вас есть акции Гилеада, производителя ремдесивира, продайте их сейчас! Так же провалились интерферон и хлороквин. Хороших антивирусных нет. Антивирусные работают только в начале!
Чтo работает? Стероиды. Медрол. Противовоспалительные стероиды в поздней, легочной фазе. Чем тяжелее больной, тем выраженнее эффект стероидов. Eсли больной еще не получает кислорода, стероиды не нужны, они вредят. (Зачем Трампу давали стероиды? Значит он был на кислороде?)
Стероиды надо давать достаточно долго, десять дней. Быстрое снятие со стероидов - ни-ни.
Дают Витамин Ц (внутривенно в выской дозе) и Витамин Д.
Антикоагуляция. Чем тяжелее пациент, тем более полезна антикоагуляция.
https://www.obozrevatel.com/society/mer-cherkass-otritsavshij-neobhodimost-karantina-zabolel-koronavirusom.htm
Сильно помогает диафрагмальное дыхание.
Вот почитайте. Пишет профессор, специалист своего дела, который консультирует реальных пациентов, перелопачивает кучу зарубежной научной литературы и уточняет свои рекомендации в зависимости от последних данных - как своих наблюдений, так и наблюдений других специалистов. https://www.facebook.com/profalexkukharchuk/posts/1265843320475331
Толку!
Що падлюки, не по вашому виходить?! Люди не зважаючи на "рехформи доктор смерть" - дохнуть не так масово як було заплановано?!