При COVID-19 не нужно спешить делать КТ, пить антибиотики и сбивать невысокую температуру, - врач-пульмонолог Гук

Людям с симптомами COVID-19 не следует спешить и при температуре чуть выше 37 градусов принимать антибиотики, а также заблаговременно делать КТ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в интервью "Укринформу" врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.

"Антибиотики не должны быть в свободной продаже, как и другие сильнодействующие препараты типа гормональных или кроворазреживающих... Но если врач клинически чувствует, что уже пора давать антибиотик или гормон, то должен был бы выписать препарат и наблюдать пациента или отправить в больницу. А у нас все в свободном доступе, и попробуй сегодня что-то купи - целый ряд препаратов не достать, все раскупили впрок, чтобы принимать, едва температура перевалит за 37... Первые 5-7 дней следует относиться к болезни как к обычному вирусному процессу, который мы в своей жизни переживали не раз. Далее, если сохраняется высокая температура (выше 39°), она плохо реагирует или совсем не реагирует на жаропонижающие, - это уже повод сдать анализы и разбираться, не развиваются ли осложнения", - рассказала Гук.

Она отметила, чтобы определиться, как лечить пациента с ковидом, важны три обстоятельства. Первое - высота температуры и ее управляемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе - сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье - 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения.

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Врач добавила, что больным не следует заблаговременно делать и КТ, поскольку процент поражения легких не является объективным показателем.

"Если пациент положительный по ПЦР, мы знаем диагноз или нет сомнений, чем человек болеет, потому что есть потеря вкуса, обоняния и т.д., то КТ не имеет никакого значения. Его вообще не надо назначать - он не несет информации относительно тактики лечения пациента с ковид", - отметила Гук.

По ее словам, на 5-7 день от начала первых симптомов (ломота, температура) не следует сбивать температуру ниже 38,5, если нет сопутствующих осложняющих факторов (судорожный синдром и т.д.).

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"Дайте организму поработать, не мешайте ему, он сделает всю работу без осложнений... Пейте 2-3 литра в день жидкости - травяные чаи, воду, принимайте витамины С и Д, цинк (схем уже много опубликовано). Высокая температура после 5-7 дня - это уже повод, но еще не признак, что все плохо. Мы видели случаи, когда и 2 недели высокая температура держалась без осложнений. Но если пациент на телефонном сопровождении, всем будет спокойнее, если сдаст анализы после 7-го дня. Единственное исключение - если в первые 5 дней симптомы, которые не вкладываются в ваш опыт вирусной инфекции, такие как кровохарканье, сильная одышка, отеки ног. Тогда надо сдать раньше", - советует Гук.