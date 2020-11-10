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акциз (378) сигареты (851) табак (284) электронные сигареты (44)

Стремительное повышение акцизов на ТИЭН сразу в 4,2 раза приведет к росту уровня курения контрабандных сигарет, что будет иметь негативные последствия

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Стремительное повышение акцизов на ТИЭН сразу в 4,2 раза приведет к росту уровня курения контрабандных сигарет, что будет иметь негативные последствия

Об этом пишет экономист, доктор наук Валерий Воротин.


"За последние 3-4 года почти 1 млн украинцев перешли с сигарет на ТИЭН. Но при этом почти каждый четвертый украинец до сих пор продолжает курить сигареты, причем не всегда легального происхождения. Не сложно догадаться, что резкое подорожание ТИЭН приведет к тому, что упомянутый 1 млн украинцев переключиться на преимущественно контрабандные сигареты ", - считает эксперт.
По его словам, именно курение сигарет с фильтром считается одним из основных факторов, влияющих на катастрофический уровень смертности в Украине - рядом с плохой профилактикой, низким охватом периодических медицинских обследований и неразвитой системой оперативного оказания помощи.


"Именно это вносит свой вклад в две основные причины смертности украинцев - болезни системы кровообращения (инфаркты, инсульты) и онкологию (причем среди "лидеров"- рак легких). Именно курение в том числе нелегальных сигарет является одним из факторов, почему украинские мужчины (среди которых уровень курения сигарет в разы больше) в основном не доживают до 70 лет, а разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в Украине (в отличие от стран ЕС) составляет фактически 10 лет ", - констатирует эксперт.
Воротин убежден, что с точки зрения общественного здоровья такой шаг со стороны власти абсолютно лишен логики и здравого смысла.
По его словам, налоги это не только инструмент фискальной политики, это и огромный рычаг, которым можно управлять экономикой и влиять на поведение людей.


"Во всех странах Евросоюза акцизы на т.н. ТИЭН - табачные изделия электронного нагрева - в 3-4 раза ниже, чем на обычные сигареты. И здесь действует логика: ниже потенциальный вред - ниже акциз", - добавляет специалист.
Кроме того, по словам эксперта, возвращение "к старым добрым сигаретам" несет еще один потенциальный риск: в отличие от традиционных сигарет, на ТИЭН гораздо меньше подсаживаются подростки.
"Согласно результатам прошлогоднего исследования UNICEF среди подростков в возрасте 15-19 лет в Украине, 21,8% признались, что за предыдущий месяц выкурили хотя бы одну сигарету. При этом только 2,2% заявили, что за последний месяц хотя бы раз использовали табачные изделия для электронного нагрева. То есть разница вовлечения подростков в курение сигарет в 10 раз (!) выше, чем в использовании ТИЭН", - констатирует Воротин.


Напомним, US Food and Drug Agency - Управление по безопасности продовольственных и фармацевтических товаров США - один из самых авторитетных контролирующих государственных органов в мире, в этом году официально признал, что вред от использования ТИЭН существенно меньше по сравнению с сигаретами.
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Топ комментарии
+3
именно курение сигарет с фильтром считается одним из основных факторов, влияющих на катастрофический уровень смертности в Украине
Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки - Цензор.НЕТ 6392

Нужно курить Беломор?
Выбросы от автомобилей не влияют? 20-30 кг. газов на 100 км пробега.
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10.11.2020 17:26
+2
Я тоже заметил , что почти исчезли вопли прикольных : "порохоботы!"
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10.11.2020 17:16
+1
Мерзкие зелепутики подсадили украинцев на самосад и махорку, уничтожили здоровье нации падлы!
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10.11.2020 17:37
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Таки точно бюджет пустий, слюги не тільки розгребли все надбане Порошенком, а і вигребли не слабу яму.
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10.11.2020 17:13 Ответить
Я тоже заметил , что почти исчезли вопли прикольных : "порохоботы!"
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10.11.2020 17:16 Ответить
Не бачу різниці між електронними та звичайними цигарками. Чому за пачку звичайних цигарок чи мають сплачувати шалені акцизи, а за ароматизовану рідина для вейпа акцизи не беруть? В чому принципова різниця для держави? Хай беруть акцизи і з рідини для вейпів і з самих вейпів і з айкосів і з стіків для них. Зі всього потрібно брати акциз, а поліція має жорстко присікати роздрібну торгівлю безакцизними тютюновими виробами! В той же час потрібно зняти ліцензування на виробництво тютюнових виробів. Будь який бізнесмен має мати право виробляти тютюнові вироби без ліцензі, сплачуючи тільки акциз і продавати їх споживачам - це багатократно збільшить кількість виробників тютюнових виробів і зменшить кількість нелегальних цигарок на ринку.
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10.11.2020 17:40 Ответить
опять попытка у власти мыролюбно отреформировать карманы граждан?
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10.11.2020 17:14 Ответить
Просрали украинскую табачку. Теперь контрабас прут из Рашки, Беларуси, Молдовы, ОРДЛО и сами украинцы левак шпилят. А бюджет получает болт с Петровского завода.
Стремительное повышение акцизов на ТИЭН сразу в 4,2 раза приведет к росту уровня курения контрабандных сигарет, что будет иметь негативные последствия - Цензор.НЕТ 7119
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10.11.2020 17:19 Ответить
Вот только непонятно, если сигареты дорогие из-за акциза, то почему ТИЭН дороже сигарет если акциз на них существенно ниже? Может табачным компаниям стоит немного уменьшить аппетит?
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10.11.2020 17:22 Ответить
именно курение сигарет с фильтром считается одним из основных факторов, влияющих на катастрофический уровень смертности в Украине
Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки - Цензор.НЕТ 6392

Нужно курить Беломор?
Выбросы от автомобилей не влияют? 20-30 кг. газов на 100 км пробега.
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10.11.2020 17:26 Ответить
именно курение сигарет с фильтром считается одним из основных факторов, влияющих на катастрофический уровень смертности в Украине

Ну считать можно что угодно. Некоторые вон до сих пор считают что Земля плоская.
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11.11.2020 01:18 Ответить
С землей всё понятно. В семимерной системе координат она действительно плоская, а в девятимерной системе координат галлактики, вообще точка.
Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки - Цензор.НЕТ 8844
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11.11.2020 09:26 Ответить
Мерзкие зелепутики подсадили украинцев на самосад и махорку, уничтожили здоровье нации падлы!
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10.11.2020 17:37 Ответить
а гнойный ося и бакайцынюк цены на сигареты только понижали?
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10.11.2020 18:39 Ответить
Там такое бабло!!!!!! Доить не передоить!!!
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10.11.2020 17:43 Ответить
Ці падли не за здоров'я наше переживають, а за те Шо бабла менше з курців візьмуть Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки - Цензор.НЕТ 7308
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10.11.2020 18:55 Ответить
Уже несколько месяцев я не покупаю сигарет. Перешел на самостоятельную забивку табака в гильзы. Килограмма табака (от 185 до 700 грн.) и 1000 гильз (90-160 грн.) мне более чем хватает на месяц. Для пенсионера самое то. Но особо радует что ни одной копейки зелебобики с этих денег не получают кроме 20% НДС за услуги "Новой почты". Вот так. А до этого на сигареты я тратил от 3 до 3,6 тысяч в месяц. Кроме того я теперь курю настоящий табак, а не переработанную в пыль жижу высушенную на термических барабанах и пропитанную химическим дерьмом. Начинаю разбираться в сортах табака. Забивка гильз на день у меня забирает пол часа времени. Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки - Цензор.НЕТ 8927
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11.11.2020 03:02 Ответить
Вроде бы учёный человек а несёт бредятину.
Как одни сигареты могут быть вредными а другие менее вредными??????
Не стоит выбирать между говном и дерьмом и устраивать полемику что меньше воняет и приятнее на ощупь. Сигареты любые это отвратительно, вредно и совершенно безцельно для употребления.

Человек отрабатывает заказную статью
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11.11.2020 05:25 Ответить
 
 