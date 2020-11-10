Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин

По состоянию на 06 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использованы 39 млрд грн, или 59% выделенных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Из них на здравоохранение использованы 6,6 млрд грн из 16,3 млрд грн предусмотренных средств, или 40%. В сфере здравоохранения из Фонда предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из которых использованы 42 млн грн средств. Почти 3 млрд грн предусмотрены на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых пока использовано 709,7 млн грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлен 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачены 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

Важно, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Кроме того, на 5 ноября 2020 из средств местных бюджетов израсходованы 3,8 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

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