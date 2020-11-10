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Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин

По состоянию на 06 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использованы 39 млрд грн, или 59% выделенных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Из них на здравоохранение использованы 6,6 млрд грн из 16,3 млрд грн предусмотренных средств, или 40%. В сфере здравоохранения из Фонда предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из которых использованы 42 млн грн средств. Почти 3 млрд грн предусмотрены на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых пока использовано 709,7 млн грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлен 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачены 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

Важно, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Кроме того, на 5 ноября 2020 из средств местных бюджетов израсходованы 3,8 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 473
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10.11.2020 17:15
+7
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6409
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10.11.2020 17:17
+6
Банкет продолжается , господа
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10.11.2020 17:12
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Банкет продолжается , господа
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10.11.2020 17:12 Ответить
потом это приравняют к умышленному массовому убийству..
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10.11.2020 17:14 Ответить
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 473
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10.11.2020 17:15 Ответить
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6409
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10.11.2020 17:17 Ответить
лизати буде,ефект звичайно не той,але також вставляе.
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10.11.2020 19:42 Ответить
А скільки коронавірусних лаве закатали в асфальт , де інфа .? Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6919 .
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10.11.2020 17:22 Ответить
А касса уже все ближе и ближе. Скоро придется держать ответ.
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10.11.2020 17:29 Ответить
Ви в це вірите, що в нашій країні топ корупціонери хоч за щось або перед кимось понесуть відповідальність?
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10.11.2020 19:45 Ответить
Деньги на фонд давал МВФ. И они требуют полного аудита использования переданных средств. И на Западе с барыгой Зелей и его холуями церемониться не будут, как бы Зеля сейчас не врал.
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10.11.2020 20:02 Ответить
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7483
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10.11.2020 17:30 Ответить
красавцы! и бабло потратили и ни одного аппарата ивл не купили...
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10.11.2020 17:44 Ответить
зебобики, суд будет страшный Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 9293
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10.11.2020 18:32 Ответить
Золотий час для ворів! Тепер такі "пандемії" будуть проходити регулярно раз в 5-6 років.
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10.11.2020 18:55 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·3 ч

Во время встречи главы НБУ Шевченко с главой миссии МВФ в Украине Иванной Голлар.снова акцентировался вопрос проведения международного аудита использования бюджетного фонда для борьбы с COVID-19.





Было высказано удивление фактом использования средств фонда на не относящиеся к медицине расходы.
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10.11.2020 19:07 Ответить
И МВФ послало Шевченко НХЙ?
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10.11.2020 19:44 Ответить
 
 