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Новости Политика Украины
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Минздрав (4828) Устинова (110) фармацевтика (19)

Главой ГЭЦ МОЗ втихую назначили бизнесмена Бабенко, выигрывавшего миллионные тендеры при губернаторе Одессы Степанове, - Устинова. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главой ГЭЦ МОЗ втихую назначили бизнесмена Бабенко, выигрывавшего миллионные тендеры при губернаторе Одессы Степанове, - Устинова. ДОКУМЕНТ

Государственный экспертный центр Минздрава возглавил Михаил Бабенко, который в бытность губернатора Одесчины Максима Степанова выигрывал тендеры на миллионы гривен.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь, это Михаил Бабенко, новый исполняющий обязанности одного из ключевых фармрегуляторив страны - "Государственного экспертного центра МОЗ Украины". Без этого учреждения, вернее его вывода, продать любые лекарства в стране, будь то аспирин или химиотерапия, вы не сможете. Ну как говорится, хлебное место", - написала Устинова.

Устинова подчеркнула, что Бабенко ранее руководил компанией, которая выигрывала тендеры в Одессе на сотни миллионов гривен во времена руководства там нынешнего главы МОЗ Максима Степанова.

Главой ГЭЦ МОЗ втихую назначили бизнесмена Бабенко, выигрывавшего миллионные тендеры при губернаторе Одессы Степанове, - Устинова 01

Главой ГЭЦ МОЗ втихую назначили бизнесмена Бабенко, выигрывавшего миллионные тендеры при губернаторе Одессы Степанове, - Устинова 02
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Топ комментарии
+10
Воруют по черному. Степанов уже и Богатыреву переплюнул
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10.11.2020 17:23
+6
яке ти вальтонуте створіння. жах!
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10.11.2020 17:32
+5
оо!. НАБУ не хочет послушать кабинет Степанова с фразами: тонну масок туда, тесты покупаем у Ку Ван Ю.. ?! ?! ?!.. там будет много интересное инфы!
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10.11.2020 17:23
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оо!. НАБУ не хочет послушать кабинет Степанова с фразами: тонну масок туда, тесты покупаем у Ку Ван Ю.. ?! ?! ?!.. там будет много интересное инфы!
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10.11.2020 17:23 Ответить
Воруют по черному. Степанов уже и Богатыреву переплюнул
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10.11.2020 17:23 Ответить
у степанова хорошая работа - он работает диктором на центральных каналах, где он сообщает населению важную, с его точки зрения, инфу, в перерывах он подрабатывает министром ЗО, ну а самое главное в его деятельности - удачно пристроить на хлебные должности своих лучших друзей...
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10.11.2020 17:23 Ответить
Для цього мафія і поставила Степанова міністром МОЗ, а не для того щоб боротись з коронавірусом і проводити медичні реформи! Потрібно негайно повертати Супрун та її попередню команду!
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10.11.2020 17:24 Ответить
А навіщо ви зєбілоїди зєлєнського і його недоумкуватих слуг вибрали?
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10.11.2020 17:26 Ответить
тому що порошенко провалив медичну реформу, не дав фінансування, постійно ставив палки в колеса Супрун і намагався її звільнити. Тепер Зеленський хоч і критикує медичну реформу, але змушений її впроваджувати і фінансувати краще за порошенка, бо розуміє її безальтернативність.
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10.11.2020 17:29 Ответить
яке ти вальтонуте створіння. жах!
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10.11.2020 17:32 Ответить
Так тама почалось з дружини, яка відразу, з призначенням чоловіка міністром, зробилась медичним бізнєсвуменом...
Чому досі кисень не купляють в одеського кисневого завода???
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10.11.2020 18:42 Ответить
Что то я не понял, какие тендеры он выигрывал? Что он продавал?
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10.11.2020 19:09 Ответить
Степанов так таки буде миллиардером. Будучи руководящим работником налоговой инспекции он уже сделал хороший задел, а сейчас минЗдравом в такой звёздный час нарубит капусту. А где все те, кто говорил. что Супрун была санитаркой в США ? Диплом американского университета не устраивал её оппонентов. Зато все дипломы Степанова их устраивают. Вместе все воруют.
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10.11.2020 19:26 Ответить
бабенко?ломка стереотипов...гэц и моз ассоциируется с хайфоитянами....
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10.11.2020 19:38 Ответить
Сношала зеленая жаба соевую гадюку 😷
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10.11.2020 21:52 Ответить
 
 