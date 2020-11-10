Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: затронули тему "Нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом президент сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжить переговоры в "Нормандской четверке" . Желаю немецкому народу сил для преодоления COVID19", - отметил Зеленский.

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