РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12109 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 294 9
Германия (6012) Зеленский (16530) Меркель (2121) нормандская четверка (1596)

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: затронули тему "Нормандской четверки"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: затронули тему

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом президент сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжить переговоры в "Нормандской четверке" . Желаю немецкому народу сил для преодоления COVID19", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Видеоконференция советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 13 ноября, - Зеленский
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От интересно -- будут Зелю судить за призыв к вооружённому свержению собственной власти? *)
показать весь комментарий
10.11.2020 17:25 Ответить
А Меркель знает ,что оно ей звонило,а то масштаб зеленой брехни уже перешел все немыслимые границы)
показать весь комментарий
10.11.2020 17:26 Ответить
Фрау только чуть окрепла после того, что начало твориться с ее здоровьем после встреч с Вовкой . Оставь ее в покое, Пострадавший!
показать весь комментарий
10.11.2020 17:29 Ответить
Азербайджан решил проблему Карабаха за три недели , а наш вождь по прошествии 7-ми лет у фрау совета просит .
показать весь комментарий
10.11.2020 17:30 Ответить
Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: торкнулися теми "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 5290
показать весь комментарий
10.11.2020 18:19 Ответить
 
 