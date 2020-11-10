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Оккупанты на Донбассе с начала суток единожды нарушили режим прекращения огня, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты на Донбассе с начала суток единожды нарушили режим прекращения огня, - штаб ОС

В течение текущих суток, 10 ноября, российско-оккупационные единожды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Неприцельные враждебные выстрелы не представляли угрозу для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали.

Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеского огня нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 69 найденных взрывоопасных предметов.
Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск.

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Автор: Богдан Гуньковський
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10.11.2020 18:22 Ответить
 
 