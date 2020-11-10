Бразилия остановила третий этап испытания китайской вакцины от COVID-19 Coronavac
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В Бразилии остановлен завершающий этап испытаний китайской вакцины-кандидата от COVID-19 Coronavac после "серьезного неблагоприятного события".
Как пишет Bloomberg, речь идет о вакцине Coronavac, информирует Цензор.НЕТ. Агентство здравоохранения Бразилии не уточняет, что за "неблагоприятное событие", но уточняет, что остановка предусмотрена правилами, проводится анализ целесообразности продолжения исследований.
В Институте Бутантан в Сан-Паулу, который вместе с китайской компанией Sinovac участвовал в разработке вакцины на местном уровне, сообщили, что один из добровольцев умер, но это не связано с вакциной. Там удивлены решением остановить испытания и изучают подробности случившегося.
Между тем Китай уже начал испытания своих вакцин от COVID-19, в частности Coronavac, на сотнях тысяч своих добровольцев. Разработчики вакцины заявили, что уверены в ее безопасности и сказали, что смерть человека не имеет отношения к новому препарату. Отмечается, что Китай выступает за предоставление экспериментальных вакцин тысячам людей.
Напомним, в конце октября в Бразилии умер доброволец, который участвовал в клинических тестах вакцины против COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
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Сообщение китайского агенства Синьхуа:
Вчера ХХ.ХХ.19ХХ запущен китайский спутник ``Большой Поход-15``.
При запуске спутника погибло сто миллионов китайцев.
95 миллионов умерли на стартовой площадке от грыжи.
5 миллионов улетели в космос вместе с резинкой.