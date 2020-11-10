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Бразилия остановила третий этап испытания китайской вакцины от COVID-19 Coronavac

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Бразилия остановила третий этап испытания китайской вакцины от COVID-19 Coronavac

В Бразилии остановлен завершающий этап испытаний китайской вакцины-кандидата от COVID-19 Coronavac после "серьезного неблагоприятного события".

Как пишет Bloomberg, речь идет о вакцине Coronavac, информирует Цензор.НЕТ. Агентство здравоохранения Бразилии не уточняет, что за "неблагоприятное событие", но уточняет, что остановка предусмотрена правилами, проводится анализ целесообразности продолжения исследований.

В Институте Бутантан в Сан-Паулу, который вместе с китайской компанией Sinovac участвовал в разработке вакцины на местном уровне, сообщили, что один из добровольцев умер, но это не связано с вакциной. Там удивлены решением остановить испытания и изучают подробности случившегося.

Между тем Китай уже начал испытания своих вакцин от COVID-19, в частности Coronavac, на сотнях тысяч своих добровольцев. Разработчики вакцины заявили, что уверены в ее безопасности и сказали, что смерть человека не имеет отношения к новому препарату. Отмечается, что Китай выступает за предоставление экспериментальных вакцин тысячам людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021 года, - представитель МЗ Литовка

Напомним, в конце октября в Бразилии умер доброволец, который участвовал в клинических тестах вакцины против COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
А лучший китайский футболист будет зваться Пе Ле?
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10.11.2020 18:04
+4
а в тайгу не хотять... Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac - Цензор.НЕТ 6147
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10.11.2020 18:05
+3
патамушта, китайцы с удовольствием готовы заселить Бразилию и назвать её Бра Зинь Ю..
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10.11.2020 17:52
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Маоїсти вірус зробили, а зараз на вакцині бабло рубят
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10.11.2020 17:49 Ответить
Вспомнился мне плакат кажись тридцатых годов двадцатого века , где руский красноармеец впивается зубами в губы китайского сборщика риса . И подпись , ниже : - руский с китайцем -- братья навек . ))
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10.11.2020 18:24 Ответить
Ну сотня тысяч добровольцев в Китае - это как капля в океане .
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10.11.2020 17:50 Ответить
100 000 уйгурів-добровольців
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10.11.2020 17:52 Ответить
😀😀😀

Сообщение китайского агенства Синьхуа:
Вчера ХХ.ХХ.19ХХ запущен китайский спутник ``Большой Поход-15``.
При запуске спутника погибло сто миллионов китайцев.
95 миллионов умерли на стартовой площадке от грыжи.
5 миллионов улетели в космос вместе с резинкой.
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10.11.2020 18:14 Ответить
Смишно. Вообще Китай в этом году уже провёл 29 успешных запусков, Рашка - 12, ЕС - ...4 Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac - Цензор.НЕТ 7114
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10.11.2020 19:30 Ответить
Неужто умер кто?
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10.11.2020 17:51 Ответить
патамушта, китайцы с удовольствием готовы заселить Бразилию и назвать её Бра Зинь Ю..
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10.11.2020 17:52 Ответить
А лучший китайский футболист будет зваться Пе Ле?
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10.11.2020 18:04 Ответить
а в тайгу не хотять... Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac - Цензор.НЕТ 6147
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10.11.2020 18:05 Ответить
Они с кацапами в спарке . Кацапы жгут , а китайцы вывозят .
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10.11.2020 19:07 Ответить
сомневаюсь, что они добровольцы
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10.11.2020 18:11 Ответить
им надо было украинскую покупать - договорились с зелей, ударили по рукам и бразилия сразу здоровее всех здоровых
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10.11.2020 19:06 Ответить
В Китае, захолустный городок -- 2 миллиона жителей... ....а в Бразилии очень много диких обезьян. ...но всё-таки меньше, чем китайцев.
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10.11.2020 19:36 Ответить
 
 