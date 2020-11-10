Украинский план по достижению мира на Донбассе взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах, - делегация в ТКГ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Делегации Украины в Трехсторонней контактной группе заявила, что предложенный украинской стороной "План действий" по Донбассу взят за основу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение делегации в Facebook.
"На заседании политической подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". Некоторое недоумение нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что якобы украинская делегация обещала утверждение "Плана" украинским парламентом. Однако после напоминания российским представителям, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в конструктивное русло. Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - сообщает делегация.
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"-У вас єсть план...!?"
Зе, за планом в Чуйську долину!
Про припинення вогню, розброєння, виведення окупаційний військ та український контроль над окупованою територією і кордоном кравчук вимог не ставив, бо кацапів ці пункти бісять, як і розмови про український крим.
первій раз я согласен с москалями - ну, ок, давайте рассмотрим єту филькину грамоту, которая ничего не сотит и не значит))
Задача зеленского устраивать балаган и досидеть на должности, прикрывая воровство.
Увольнять виноватых фунтов зеленского будут долго, это шоу.
Лишь бы не тронуть зеленского.
Не обсуждайте вбросы от зеленского, это шоу разводил.
Циничнее власти не было, у всех раньше была полуправда, а здесь одно враньё.
Он устраивает олигархов, они грабят народ.
Он устраивает россиян, у него план устраивающий россиян, они требуют, что бы этот план утвердила ВР.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·1 чКравчук заговорив про Військові Злочини з боку України на Донбасі
"Україна має нести відповідальність за військові злочини на рівні з "ЛДНР" НЕ буде поділу на ОРДЛО і Україну Такі дії не мають терміну давності." -сказав Кравчук
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@mzvaleriy
·1 ч
мразо...та
надання законного статусу колаборантам та покидькам, їхня присутність в місцевих органах влади це "невелика ціна"?
у нас діаметрально протилежні погляди на те, як країна має поводитись із злочинцями та як має долати наслідки окупації..
маячню про супутники та аеророзвідку "нормандського формату" я не коментуватиму.
ЯКЩО ВИБОРИ В ЛНДР БУДУТЬ В БЕРЕЗНІ БЕЗ ЛЮСТРАЦІЇ ТО ВСІ БАНДЮГИ БУДУТЬ НЕ ТІЛЬКИ РЕАБІЛЕТОВАНІ А Й ОТРИМАЮТЬ ВЛАДУ ТОБТО ПЛАН РФ ВТИСНУТИ В УКРАЇНУ ТРОЯНСЬКОГО КОНЯ БУДЕ РЕАЛІЗОВАНИЙ З ПОДАЧІ КРАВЧУКА