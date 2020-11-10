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Новости Политика Украины
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Украинский план по достижению мира на Донбассе взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах, - делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинский план по достижению мира на Донбассе взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах, - делегация в ТКГ

Делегации Украины в Трехсторонней контактной группе заявила, что предложенный украинской стороной "План действий" по Донбассу взят за основу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение делегации в Facebook.

"На заседании политической подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". Некоторое недоумение нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что якобы украинская делегация обещала утверждение "Плана" украинским парламентом. Однако после напоминания российским представителям, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в конструктивное русло. Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - сообщает делегация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подгруппа ТКГ начала обсуждение плана Кравчука по достижению мира на Донбассе
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Топ комментарии
+15
Украинский план по достижению мира на Донбассе взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6355
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10.11.2020 17:53
+9
Мир на Донбассе . русский ...
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10.11.2020 17:51
+7
В маніпуляціях вони спеціалісти.
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10.11.2020 18:01
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А план який?
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10.11.2020 17:50 Ответить
Мир на Донбассе . русский ...
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10.11.2020 17:51 Ответить
Рузькому мир - українцю мор.
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10.11.2020 17:53 Ответить
До речі, які "гарні" обтічні формулювання узеленського - "...Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - сообщает делегация. Источник: https://censor.net/ru/n3230214 Украинский план по достижению мира на Донбассе взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 7266
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10.11.2020 17:55 Ответить
В маніпуляціях вони спеціалісти.
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10.11.2020 18:01 Ответить
Для русні більш підходить аргентінський.
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10.11.2020 19:15 Ответить
Украинский план по достижению мира на Донбассе взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6355
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10.11.2020 17:53 Ответить
Згадую мультик "Слідство ведуть колобки".
"-У вас єсть план...!?"
Зе, за планом в Чуйську долину!
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10.11.2020 17:59 Ответить
Ось КПП потрібно прибрати, щоб не заважали терористам, вільно проходити на територію України.
Про припинення вогню, розброєння, виведення окупаційний військ та український контроль над окупованою територією і кордоном кравчук вимог не ставив, бо кацапів ці пункти бісять, як і розмови про український крим.
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10.11.2020 18:00 Ответить
Не чекаю нічого хорошого
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10.11.2020 18:02 Ответить
На смітник. Український план з досягнення миру на Донбасі взято за основу, але поки рано говорити про конкретні результати, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 8970 Разом з розробниками.
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10.11.2020 18:05 Ответить
Выборы в марте, а с выводом войск кацапы кинут.
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10.11.2020 18:19 Ответить
Полтора года правления Зеленского, но говорить о результатах попрежнему рано.
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10.11.2020 18:22 Ответить
Український план з досягнення миру на Донбасі взято за основу, але поки рано говорити про конкретні результати, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4822
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10.11.2020 18:23 Ответить
а все что надо было сделать, это что бы кремлевский план предлагала украинская сторона.
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10.11.2020 18:25 Ответить
кем План взя за основу? нашей ТКГ, которая єтот план даже через парламент не провела?
первій раз я согласен с москалями - ну, ок, давайте рассмотрим єту филькину грамоту, которая ничего не сотит и не значит))
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10.11.2020 18:28 Ответить
Ой впихнёт нам Путин ОРДЛО на своих условиях, ой впихнёт!
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10.11.2020 18:30 Ответить
Спокійно. "Пихалка" вже не та, не "впихується" навіть з допомогою наших "гнид".
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10.11.2020 19:19 Ответить
то, шо взят за основу це неоспоримо...для пипифакса и прочих гигиенических надобностей
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10.11.2020 19:02 Ответить
У азербайджанцев поучились бы землю свою освобождать от кацапов.
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10.11.2020 19:06 Ответить
Цирк голобородька отыграл и всех развёл, цирк с конституционным судом отыграл, цирк зеленский и ирмак заболели отыграет и закрыт вопрос о власти которая ни чего не делает по защите людей, скоро следующая серия отвлечения внимания от тарифов и т.д.
Задача зеленского устраивать балаган и досидеть на должности, прикрывая воровство.
Увольнять виноватых фунтов зеленского будут долго, это шоу.
Лишь бы не тронуть зеленского.
Не обсуждайте вбросы от зеленского, это шоу разводил.
Циничнее власти не было, у всех раньше была полуправда, а здесь одно враньё.
Он устраивает олигархов, они грабят народ.
Он устраивает россиян, у него план устраивающий россиян, они требуют, что бы этот план утвердила ВР.
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10.11.2020 19:11 Ответить








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·1 чКравчук заговорив про Військові Злочини з боку України на Донбасі
"Україна має нести відповідальність за військові злочини на рівні з "ЛДНР" НЕ буде поділу на ОРДЛО і Україну Такі дії не мають терміну давності." -сказав Кравчук





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@mzvaleriy

·1 ч

мразо...та
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10.11.2020 19:17 Ответить
ну а чому б росії не "брати за основу"? вибори в березні 2021 це ж дарунок.
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10.11.2020 19:24 Ответить
Вьіборьі - небольшая цена за вьвод российских "добровольцев" и вооружений с Донбасса. Кинуть с вьіводом войск не получится , иначе РФ своими руками похоронит весь Минский процесс. Нормандский формат внимательно отследит - со спутников и авиаразведкой , ведь танки и пр. тяжельіе вооружения давно пересчитаньі и постоянно мониторятся.
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10.11.2020 19:46 Ответить
направду?
надання законного статусу колаборантам та покидькам, їхня присутність в місцевих органах влади це "невелика ціна"?
у нас діаметрально протилежні погляди на те, як країна має поводитись із злочинцями та як має долати наслідки окупації..
маячню про супутники та аеророзвідку "нормандського формату" я не коментуватиму.
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10.11.2020 20:17 Ответить
А кем по этому плану будут границу закрывать?ОБСЕ?Тогда это будет такой же проходной двор как и сейчас.
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10.11.2020 20:05 Ответить
Дебилы,дебилы и ещё раз дебилы.Это все те кто озвучивает план и пытаются или будут пытаться идти по этому плану.Как-то всё равно, кто его разрабатывал:то ли ОП.то ли Зеленский и его консультанты,то ли русня-ответ очивиден,если по нему идти-ВСЁ БУДЕТ СДЕЛАНО В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ.И в этом главным виновником будут виноваты только президент и +73% народа.
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10.11.2020 20:16 Ответить
НА ПІДКОНТРОЛЬНОМУ УКРАЇНІ ДОНБАСІ НА ВИБОРАХ ЩО ПРОЙШЛИ ДО ВЛАДИ ПРИЙШЛИ ОПЗЖ . ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК. НАШ КРАЙ . ЗА МАЙБУТНЄ ТОБТО ПРОРОСІЙСЬКІ СИЛИ

ЯКЩО ВИБОРИ В ЛНДР БУДУТЬ В БЕРЕЗНІ БЕЗ ЛЮСТРАЦІЇ ТО ВСІ БАНДЮГИ БУДУТЬ НЕ ТІЛЬКИ РЕАБІЛЕТОВАНІ А Й ОТРИМАЮТЬ ВЛАДУ ТОБТО ПЛАН РФ ВТИСНУТИ В УКРАЇНУ ТРОЯНСЬКОГО КОНЯ БУДЕ РЕАЛІЗОВАНИЙ З ПОДАЧІ КРАВЧУКА
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10.11.2020 20:46 Ответить
ЗГІДНО ПЛАНУ кравчука КОНТРОЛЬ КОРДОНУ ПЕРЕДАЕТЬСЯ ОБСЕ!!!!
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10.11.2020 21:09 Ответить
вы сами знаете ответ..
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10.11.2020 21:36 Ответить
 
 