Госнадзор над услугами почтовой связи приведет к административному давлению на операторов рынка и коррупционным злоупотреблениям, - Хомич

Задекларированный государством курс на упрощение ведения бизнеса окончательно превращен в фарс.

Зарегистрированный в парламенте законопроект №4066 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи Украины" преследует цель усилить административное давление на почтовых операторов, заложив правовой фундамент для коррупционного вмешательства чиновников в наиболее динамично развивающийся бизнес.

Об этом, в своем блоге на портале "Новое Время", написала директор по правовым вопросам группы компаний "Новая почта" Инна Хомич. По ее словам, исторически рынок услуг почтовой связи развивался в Украине в довольно либеральной и благоприятной с точки зрения государственного регулирования среде. Появлялись новые операторы доставки, рынок развивался и процветал без какого-либо участия или помощи со стороны НКРСИ как регулятора.

"Рынок почтовой связи является примером того, как без активного вмешательства государства построить рынок, ориентированный на потребителя, платить налоги, создавать рабочие места и превращаться в драйверы роста для других субъектов хозяйствования, например - е-ком. Но здесь ручки наконец дошли - государство активно заинтересовалось - и началось", - пишет Хомич.

По ее мнению, попытка поставить услуги почтовиков под жесткий надзор одного государственного органа, который сам будет устанавливать нормативные правила игры и сам же их контролировать, порождает мощного коррупционного эгрегора, который будет умышленно создавать рынку всевозможные административные препятствия.

"Стандарты предоставления услуг почтовой связи являются одними из самых высоких среди рынков других услуг. Факты нарушения прав потребителей или интересов государства, имевшие хотя бы минимально распространенный и системный характер, неизвестны. При таких условиях введение отдельного государственного надзора и контроля со стороны специального регулятора (национальная комиссия) над всеми услугами почтовой связи является необоснованным, неоправданным и направленным на создание возможностей для значительного усиления административного давления на операторов почтовой связи и злоупотреблений", - утверждает юрист "Новой почты".

Хомич подчеркнула, что положения законопроекта в корне противоречат как украинскому, так и европейскому законодательству. В случае принятия закона НКРСИ получит полномочия осуществлять надзор за соблюдением операторами показателей качества услуг, выдавать обязательные распоряжения и предписания о устранении нарушений законодательства, накладывать административные взыскания, инициировать судебные процессы с операторами, устанавливать порядок получения отчетности, в том числе информации о финансово-экономических показателях деятельности. Вместе с тем, все эти требования в Украине, как и в Европе, обеспечиваются наблюдением со стороны других государственных органов: уполномоченного по правам человека, Госпродпотребслужбы, Госслужбы по вопросам труда, Нацполиции, ГНС, Госэкоинспекции и прочих, перед которыми регулярно отчитываются почтовики.

"Подобный подход к регуляции нарушает принципы государственного надзора, предусмотренные Законом Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Так, абз.9 ч.1 ст.3 указанного Закона считает недопустимым дублирование полномочий органов государственного надзора и недопустимым осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) различными государственными органами по одному и тому же вопросу", - резюмировала Инна Хомич.