Зеленский: Число погибших украинских военных на Донбассе уменьшилось в десять раз, но провокации продолжаются
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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
Отмечается, что во время их телефонного разговора в фокусе внимания был вопрос достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита в "Нормандском формате".
"Есть позитив – самое длительное перемирие за весь период войны. Ключевое достижение: число погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом. Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это очень затрудняет продвижение к миру", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что украинская сторона в полном объеме выполнила договоренности об открытии КПВВ "Счастье" и "Золотое".
"Это подтвердили международные партнеры Украины, в частности дипломаты других государств, представители ОБСЕ в ТКГ. В то же время запланировано начало работы упомянутых пунктов сегодня было сорвано другой стороной, которая не открыла КПВВ на неподконтрольной Украины территории Луганщины", - говорится в сообщении.
Зеленский также рассказал о подготовленном Украиной плане совместных действий по Донбассу, заранее предоставленном партнерам по "Нормандскому формату", который будет способствовать активизации работы Трехсторонней контактной группы.
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интересно, совсем ли фрау забыла нелестные словечки из расшифровки базара Трампа и бубоси?
Суффиксы -ш- (-вш) в современном украинском языке не употребляются. С русского языка они переводятся или придаточным определительным (не «помогший», а «той, що допоміг»), или причастием с суффиксом -л- (не «наболівше питання», а «наболіле»).
вчи мову...
Втім, чкщо рахував Підрахуй .... або порівнювати з активними боями 2014-го.... то можливо так і є.
tZE inform
Боевые потери ВСУ за 2019 год составили 111 человек.
За 10 месяцев 2020 года погибло 72 бойца ВСУ.
Дайте йому оселедця (c) Наполеон Бонапарт
tZE inform
@tZEinform
·42 мин
"Есть позитив - самое длительное перемирие за весь период войны. Ключевое достижение: число погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом." Зеленский (совем больной) , нагло врет Меркель
Боевые потери ВСУ за 2019 год составили 111 человек. За 10 месяцев 2020 года погибло 72 бойца ВСУ.
? орки исчезнут или хоч сказать что мы выиграли время оснастились перегруповались и пойдем в наступление чтоб освобождать наши територии ни один населенный пункт наши не освободили более того договорились еще на больше уступок с разведением это же не спор на время кто сколько продержится орки не рассосутся Пуйло ордло не отдаст на наших условиях одтянулось во времени просто