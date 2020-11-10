Маркива наградили орденом Архистратига Михаила, - МВД. ФОТОрепортаж
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Высокую церковную награду ПЦУ нацгвардейцу Виталию Маркиву вручил 10 ноября предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"Хотим отметить вас этой высокой церковной наградой - орденом святого Архистратига Михаила, который стоит во главе небесного воинства. В Украине есть достойные воины, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством", - сказал митрополит Епифаний.
Предстоятель Православной церкви Украины также выразил благодарность министру внутренних дел Арсену Авакову за то, что с самого начала держал дело Виталия Маркива на контроле.
"Для него это было одним из приоритетов деятельности и это очень важно, что министр помнит о каждом нацгвардейце", - отметил митрополит.
Виталий Маркив поблагодарил за награду и поддержку: "Осознание того, что ПЦУ также поддерживает меня и моих собратьев, придало сил и воли не сдаваться. От украинского народа, украинской диаспоры не только в Италии, но и по всему миру, постоянно поступали письма. Мы понимали, что это будет непростая борьба, это важно для всей Украины. Мы показали, что не оставляем своих и готовы бороться".
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что Виталий Маркив в числе первых записался в добровольческий батальон им. Кульчицкого и в марте 2014 года пошел защищать свою страну в самые горячие в то время точки, а потом провел 1222 дня в тюрьме в Италии.
Виталий Маркив поделился, что планирует продолжить службу в Национальной гвардии.
"Герой Украины Сергей Кульчицкий на своем примере показал мне и моим собратьям что такое боевой генерал, он первым возглавил нас, понимая, что у нас не было никакой профессиональной поддержки, но мы горели желанием защищать Украину. Мы дали себе клятву, что доведем дело до конца - Украина останется единой, это дело чести", - сказал Виталий Маркив.
Митрополит Епифаний вместе с Виталием Маркивым и Антоном Геращенко осмотрели стену памяти, размещенную на внешней стене Михайловского собора, и поставили в православном храме свечи в память о павших защитниках Украины.
Пожалуйста, подождите...
извините не по теме...но как тут не вспомнить другого узника - Рифмастера (Андрея Антоненко)
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Українські правоохоронці викликали на допит британського експерта з національної безпеки та оборони Ґлена Ґранта як свідка у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
До Києва він прилетів із Риги, де тепер живе. І 3 години спілкувався зі слідчими Печерського райвідділку. Ґрант каже, як свідка його викликали через нещодавно опублікований лист до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Експерт закликав міністра звільнити музиканта Андрія Антоненка через відсутність прямих доказів того, що той хоча б якось пов'язаний з убивством журналіста.
Британець каже, що свої висновки зробив, аналізуючи винятково відкриті дані справи.
"Що я писав про Антоненка, це те, що доказів недостатньо, прямих доказів, щоб утримувати його. Він має бути звільнений, адже докази недостатньо сильні. Я не кажу, що він винен або не винен. Я лише говорю про те, що доказів недостатньо, щоб залишати його у в'язниці", - заявив Ґлен Ґрант.Українська поліція від коментарів щодо допиту Ґранта утримується.
\\\\\\\\\Хотим отметить вас этой высокой церковной наградой - орденом святого Архистратига Михаила, который стоит во главе небесного воинства. Источник: https://censor.net/ru/p3230223\\\\\\\\
Вроде неглупый мужик в платье, а такую дичь толкает.
Кстати, если бы он сказал что разговаривал с этим "меченосцем", то даже веруны бы покрутили пальцем у бестолковки(поехал слегка наш бородач мол))
ну да, иди, "чистый", "узревай" тогО перед кеМ Сралин - дворовой первоклашка с рогаткой. не веришь? - притча про "пророка" Исаю(вроде бы)
Ну как? хорош божок то?
я те аргумент и доказательство, а ты ноешь как баба. да и не каждая будет так унижаться - гордыня - грех. Ты щас с умным видом, гордишься типо я глуп(хотя обосрался именно ты, проигнорировав мой комент и вопрос надо ли кому такой божок то)
ну уж нет, спорить с вами, я конечно же, не буду. шо ап стену молотом - стене пофиг.
Як каже кінцівка відомого анекдоту, "Ти або хрест зніми, або туси одягни...".
Как часо бывает: у людей первый, у Бога последний, и - наоборот. Земные награды от Церкви - признание человеческих добродетелей, которые продолжение Заповедей Божиих. Люди несовершенны, они лишь иногда уподобляются Богу и Божьей Славе, если отрекаются от себя ради других, или, будучи поставлены в исключительно тяжелые условия, проявляют свои лучшие качества. Награда Цеокви Виталию - признание проявления этих лучших качеств.
И это не говоря о том шо в мятежной провинции 10к. здоровых бугаев носятся по пустыне. Восстание готовят очередное?
Римляне такие: Да ну, они там просто в прятки играют, лучше мы пойдем в театр, там жена центуриона замечена в заигрывании с Кассием Юлианом, кстати, запишем это в "часопис", а то шо там тысячи быков бегают мы как-то проигнорируем.
Ну и? Ты хочешь сказать что римлянам было как-то побоку эти все хождения да уздоровления?....
https://defence-line.org/2020/11/evil-empire-chastina-1/
"вычисляет "число зверя""
А я думал шо тут очень упоротые, а оно вон что. Они реально поехавшие. Веруны то. Главное морозятся если спросить сколько лет планете и пару еще вещей как то - я написал же, че об "иисусе" нету нигде больше воспоминаний кроме как в писанине))
с поехавшими спорить? ах оставьте
Что за привычка обожествлять по поводу и без повода?
Ну стойко выдержал тюрьму. Молодец.
Отсидка по липовым обвинениям теперь обобая заслуга у нас.
(ВЫХОДИТ Гадя) ......
(все такие) ................................О_О