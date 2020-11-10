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Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк

Новости Цензор.НЕТ Экономика

С января по сентябрь 2020 года в Украину поступили денежные переводы на более чем 8 млрд долларов. Национальный банк Украины прогнозирует, что за год работники переведут около 10 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Самые популярные "коридоры" для перевода средств в Украину не изменились. Больше всего денег работники пересылали из США, Италии, Израиля, РФ и Германии.

В то же время из Украины за границу перевели 575 млн долларов. Больше всего переводов было отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию и Польшу.

В Нацбанке отметили, что в этом году значительно увеличились отправки через системы перевода средств (без учета переводов, через карточные платежные системы, почтовые отделения и неформальные каналы). Так, за 9 месяцев в Украине перевели более 1,9 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.

Из Украины через системы перевода средств отправили 387 млн долларов, что на 41% больше, чем было раньше.

К тому же украинцы начали отправлять большие суммы: сумма одного перевода из Украины увеличилась на 33% и составляет в среднем 510 долларов.

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Также в этом году почти на треть увеличился объем переводов через системы перевода средств в пределах Украины. В период с января по сентябрь в стране осуществили переводов на 178,5 миллиарда гривен или 6,75 миллиарда долларов.

В прошлом году, по расчетам Всемирного банка, объем денежных переводов украинских заробитчан составил 16 млрд долларов. Национальный банк насчитал чуть меньше - 12 миллиардов долларов.

А в этом году Нацбанк ожидает около 10 млрд долларов переводов из-за рубежа. Из-за коронавируса и карантина значительная часть работников (по расчетам НБУ - около 10%) вернулись в Украину, еще около 10% отменили свои поездки на сезонные работы за рубеж. В то же время доходы тех, кто остался за границей, уменьшатся из-за ухудшения состояния экономики в стране.

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Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
Обложите это налогом и вместо 8 млрд долларов, будут посылать на ..уй.
Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9134
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10.11.2020 19:18
+14
В кацабію більше грошей виводять з України, чим заводять. А це свідчить про те, що з росії гроші завозять прості трудяги, а везуть з України на кацабію гроші всякі судді продажного конституційного суду, які купують нерухомість в окупованому Криму. Також туди гроші виводять всякі Медведчуки і Добкін з Ахметовими...
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10.11.2020 19:18
+13
Вершина айсбергу. Налом більше приходить.
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10.11.2020 19:11
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с Польши и Чехии наличку везут?
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10.11.2020 19:08 Ответить
Саме так! Мабуть налом, який не входить в статистику, привезли більше ще більше.
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10.11.2020 19:10 Ответить
Oleksandr Boiko Тих,що я знаю всі везуть.Я ні разу не чув.що з цих країн хтось пересилає гроші.Ну хіба що передають знайомими.
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10.11.2020 19:18 Ответить
а экономику украинскую подпитывают как бы не шли дела...
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10.11.2020 19:08 Ответить
"***! Скільки бабла, не обкладеного подохідним податком!" - подумав **** Гетманцев.
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10.11.2020 19:42 Ответить
С этих денег уплачены налоги где они зарабатывают
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10.11.2020 22:34 Ответить
Я знаю. І взагалі я категорично проти втручання держави у пересилання/декларування/оподаткування зароьітчанських грошей. Не вмієш створити достойних робочих мість з гідною зарплатню - за ери руки від грошей тих, кого з усив ви'хати на роботу за кордон.
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11.11.2020 01:33 Ответить
Вершина айсбергу. Налом більше приходить.
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10.11.2020 19:11 Ответить
непорядок... надо бы постричь овец)
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10.11.2020 19:12 Ответить
детишкам на папиросы...
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10.11.2020 19:12 Ответить
нашли свое место в мировой экономике!
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10.11.2020 19:13 Ответить
Так зебилы говорят шо заробитчане это плохо,лучше на полставки менеждером в Украине Ермаку взятки в кибинет заносить.
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10.11.2020 19:15 Ответить
Ну и нахрена нам государственная надстройка ?
Она только мешает и нихрена не решает .
Она лишь понижает уровень жизни народа , не сохраняет территориальную целостность страны , плодит аллигархат и живёт только для себя .
Нахрена они нам ???
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10.11.2020 19:16 Ответить
А где же шариковы и швондеры харчеваться будут?
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10.11.2020 19:20 Ответить
А по мне , так пусть они здохнут от бескормицы ...
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10.11.2020 19:23 Ответить
Заробітчани переслали в країну $8 млрд за 8 місяців поточного року, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 2632
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10.11.2020 21:13 Ответить
на этом построена вся пенсионная система, а еще есть страховая система, система кредитования, все сделано чтоб человека превратить в батарейку, вот и бегаем как хомяки в колесе
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11.11.2020 18:27 Ответить
Ай яй яй, какие деньги мимо ЗЕлёного кошелька проходят!
Срочно ввести налог в 15% на переводы и деньги направить в фонд борьбы с коронавирусом, т.к. на "строительство" дорог ЗЕленым бабла не хватает.
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10.11.2020 19:17 Ответить
Ни кто ни кого не просил домой
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10.11.2020 19:58 Ответить
Что ты мне тут суёшь ?
Ты причину этому знаешь ?
Это не от того что их кто то выгоняет .
Польша вообще(и не только Польша) приняла закон (можешь найти в интернете) , все кто заехал до 15 или 14 ( не помню точно) мая, может находится в стране пока не закончится карантин( а это не понятно когда) + 30 дней на выезд. Продлевается все даже права если прошло больше пол года.
Ни кто людей не выгонял, не пиши ахинею, уехали те у кого сроки заканчивались (визы , безвизы и контракты) , так как новые не открывали, и если производство встало.
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10.11.2020 20:13 Ответить
Звиздеж 100%
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10.11.2020 21:03 Ответить
Ошибся, с марта
Кто въезжал уже после , на тех закон уже не распространялся.
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10.11.2020 21:39 Ответить
У меня дети уехали в Польшу в феврале. По сей день там. И сейчас люди едут туда и ездили. А то что ты показал - именно паника первых месяцев карантина с непоняткой полной. Многие сами уезжали. Никто никого не выгонял.
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11.11.2020 00:37 Ответить
Обложите это налогом и вместо 8 млрд долларов, будут посылать на ..уй.
Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9134
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10.11.2020 19:18 Ответить
В кацабію більше грошей виводять з України, чим заводять. А це свідчить про те, що з росії гроші завозять прості трудяги, а везуть з України на кацабію гроші всякі судді продажного конституційного суду, які купують нерухомість в окупованому Криму. Також туди гроші виводять всякі Медведчуки і Добкін з Ахметовими...
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10.11.2020 19:18 Ответить
Ты явно не дружишь с математикой. Всего ввозят 8 000 000 000$, а вывозят только 575 000 000$ То есть в кацабию вывозят только 175 000 000$ а ввозят из кацабии 565 000 000$ То есть ввозят из кацабии в украину, в три раза больше чем вывозят. И это только официальная статистика.
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11.11.2020 22:21 Ответить
Надо с этим что-то делать.
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10.11.2020 19:19 Ответить
одночасно країна агресор-росія очолила топ країн куди українці пересилають найбільше переказів з України..
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10.11.2020 19:19 Ответить
Там чучело с налоговой уже согласно наложить на эти переводы свою лапу.Что бы он с выводком мог на мозолях заробитчан получше харчеваться.В очереди за этим козлом,с ложками,стоят ещё несколько сот тысяч таких же гельминтов,гордо именующихся украинскими чиновниками,из за которых собственно и подались украинцы,бросив семьи,по всему шарику зарабатывать деньги.
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10.11.2020 19:36 Ответить
закон процветания украины: чем больше заробитчан уедут, тем больше грошей пришлют
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10.11.2020 19:39 Ответить
Так привезут они в Украину валюту. Ну и что? Обменяют на гривны и в магазины. А там все товары импортные. А владельцы магазинов понесут гривны в обменник и махнут за новыми партиями товара, который иногда даже и произведён руками Украинских заробитчан, но за бугром. Какая польза Украине от тех денег? Это как сахар через стекло лизать.
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11.11.2020 22:41 Ответить
А сколько олигархи вывели в офшоры!?
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10.11.2020 19:42 Ответить
Деньги слуг не считаются
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10.11.2020 20:00 Ответить
8 миллиардов зелёных!!! Такие бабки и проходят мимо киевской бюрократии. Надо срочно обложить налогами.
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10.11.2020 19:43 Ответить
Тарифы быстрее поднимут.
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10.11.2020 21:52 Ответить
Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6407
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10.11.2020 19:46 Ответить
Как отлично вы считаете чужие деньги )))
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10.11.2020 19:48 Ответить
В кишенях ще десь приблизно стільки привозять.
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10.11.2020 20:52 Ответить
З яким це присмаком цей підрахунок ? Може акцент підрахунку краще змінити в бік офшорів ?
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10.11.2020 21:58 Ответить
Давайте посчитаем. Для них даже НДС и прибыль считать не будем. Только ЕСВ, НДФЛ, ВС. Живём...
А их бабушки пенсии в Украине получают, и лечиться от короны они тоже в Украину едут.
Тут или заработки, или нах обратно в Польшу.
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10.11.2020 22:44 Ответить
Те бабушки, что работали в Украине естественно получают украинские пенсии. Они же здесь платили налоги и отчисления в пенсионный фонд. Что не так? Бабушки свое отплатили. Теперь как бы и получают свое от государства. Те бабушки, которые ездили на заработки в ту же Польшу и там официально работали получают здесь в Украине польскую пенсию. Есть соответствующий договор. И эта пенсия повыше будет той, что получают те бабушки что в Украине работали. Так что все справедливо. Те что заболели короной там - лечатся на месте. Никто никуда больным не едет.

Так, украинцы в Польше имеют право на:бесплатный тест на выявление коронавируса;
бесплатное лечение этого недуга.
Это касается всех наших граждан, даже тех, которые не имеют медицинского страхования в Польше, или оно не покрывает длительного лечения в медучреждении.
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11.11.2020 00:56 Ответить
цікаво скільки грошей в Україну переслала квартально-коломойшинська ...здота від зеленої шмарклі за 8 місяців, і скільки вивела з України за 1,5 року?
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11.11.2020 07:54 Ответить
 
 