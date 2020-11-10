Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк
Новости Цензор.НЕТ Экономика
С января по сентябрь 2020 года в Украину поступили денежные переводы на более чем 8 млрд долларов. Национальный банк Украины прогнозирует, что за год работники переведут около 10 млрд долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Самые популярные "коридоры" для перевода средств в Украину не изменились. Больше всего денег работники пересылали из США, Италии, Израиля, РФ и Германии.
В то же время из Украины за границу перевели 575 млн долларов. Больше всего переводов было отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию и Польшу.
В Нацбанке отметили, что в этом году значительно увеличились отправки через системы перевода средств (без учета переводов, через карточные платежные системы, почтовые отделения и неформальные каналы). Так, за 9 месяцев в Украине перевели более 1,9 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.
Из Украины через системы перевода средств отправили 387 млн долларов, что на 41% больше, чем было раньше.
К тому же украинцы начали отправлять большие суммы: сумма одного перевода из Украины увеличилась на 33% и составляет в среднем 510 долларов.
Также в этом году почти на треть увеличился объем переводов через системы перевода средств в пределах Украины. В период с января по сентябрь в стране осуществили переводов на 178,5 миллиарда гривен или 6,75 миллиарда долларов.
В прошлом году, по расчетам Всемирного банка, объем денежных переводов украинских заробитчан составил 16 млрд долларов. Национальный банк насчитал чуть меньше - 12 миллиардов долларов.
А в этом году Нацбанк ожидает около 10 млрд долларов переводов из-за рубежа. Из-за коронавируса и карантина значительная часть работников (по расчетам НБУ - около 10%) вернулись в Украину, еще около 10% отменили свои поездки на сезонные работы за рубеж. В то же время доходы тех, кто остался за границей, уменьшатся из-за ухудшения состояния экономики в стране.
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Она только мешает и нихрена не решает .
Она лишь понижает уровень жизни народа , не сохраняет территориальную целостность страны , плодит аллигархат и живёт только для себя .
Нахрена они нам ???
Срочно ввести налог в 15% на переводы и деньги направить в фонд борьбы с коронавирусом, т.к. на "строительство" дорог ЗЕленым бабла не хватает.
Ты причину этому знаешь ?
Это не от того что их кто то выгоняет .
Польша вообще(и не только Польша) приняла закон (можешь найти в интернете) , все кто заехал до 15 или 14 ( не помню точно) мая, может находится в стране пока не закончится карантин( а это не понятно когда) + 30 дней на выезд. Продлевается все даже права если прошло больше пол года.
Ни кто людей не выгонял, не пиши ахинею, уехали те у кого сроки заканчивались (визы , безвизы и контракты) , так как новые не открывали, и если производство встало.
Кто въезжал уже после , на тех закон уже не распространялся.
А их бабушки пенсии в Украине получают, и лечиться от короны они тоже в Украину едут.
Тут или заработки, или нах обратно в Польшу.
Так, украинцы в Польше имеют право на:бесплатный тест на выявление коронавируса;
бесплатное лечение этого недуга.
Это касается всех наших граждан, даже тех, которые не имеют медицинского страхования в Польше, или оно не покрывает длительного лечения в медучреждении.