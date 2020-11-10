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Новости Политика Украины Обмен пленными
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Донбасс (26945) пленные (1833) Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330)

Российская сторона сорвала переговоры гуманитарной подгруппы ТКГ по обмену пленными

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российская сторона сорвала переговоры гуманитарной подгруппы ТКГ по обмену пленными

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе из-за позиции российской стороны не обсуждала вопрос обмена взаимно удерживаемыми лицами.

Об этом говорится в сообщении в Фейсбук Украинской делегация в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российская сторона, несмотря на ранее заключенные договоренности, отказалась пропустить жителей Луганщины в обе стороны линии разграничения, чтобы они могли воспользоваться услугами Центра предоставления административных услуг, отделения "Ощадбанка" и банкоматы на КПВВ в Счастье, объясняя отказ мелкими техническими деталями.

"Из-за демарш российских представителей Украина не смогла добиться обсуждения двух других важных вопросов, переговоры по которым были согласованы для решения сегодня: вопросы обмена взаимно удерживаемых лиц и вопросы поиска без вести пропавших лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря позиции руководителя гуманитарной подгруппы народного депутата Украины Галины Третьяковой и содействию координатора подгруппы Тони Фриша на переговорах удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский план по достижению мира на Донбассе взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах, - делегация в ТКГ

"Конкретные условия будут обсуждены завтра, во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций", - сообщил представитель украинской делегации.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 1799
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10.11.2020 19:16
+12
потому шо русня делает только то что ей выгодно. А все остальное она делает исключительно вследствие пистюлей, а не смотрения в глаза.
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10.11.2020 19:21
+9
Вова Зименский - штанишки постирай Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 3997
Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 3848
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10.11.2020 19:24
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СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ! Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 8779
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10.11.2020 19:15 Ответить
Никто не сомневается .
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10.11.2020 19:19 Ответить
почему не написать - "россия в очередной раз послала Украину" ? может так некоторым понятнее будет
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10.11.2020 19:15 Ответить
Так. І що Зєлєнскій попри підігрування кацапам і пуцину за півтори року звільнив аж 136 заручників (можу трішки помилитися), відруствши вдвічі більше кацапів і колаборантів, деякі з яких були дуже цінними для Гааги. Раджу зебілам погуглити, скільки заручників звільнили при Порошенку. А може Володька ставить метою звільнення не українців, а кацапів?
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10.11.2020 19:36 Ответить
Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 1799
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10.11.2020 19:16 Ответить
не могут простить гыноцид банкоматофф в горловках...
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10.11.2020 19:17 Ответить
Нужно ещё Порошенко подключить . Он точно бы добился .
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10.11.2020 19:17 Ответить
Вова Зименский - штанишки постирай Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 3997
Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 3848
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10.11.2020 19:24 Ответить
Тому лапті і бились так за туалет в Краснодарі, а в результаті такий конфуз.
Російська сторона зірвала переговори гуманітарної підгрупи ТКГ щодо обміну полоненими - Цензор.НЕТ 4082
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10.11.2020 19:40 Ответить
Аlex Firman , тебя видать трахали не только в ж...пу , а ещё и морально и после этого заставляли говорить , что росия -- это чечня .
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10.11.2020 19:57 Ответить
Вава після дальнобійників на цензор зайшов????
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11.11.2020 14:15 Ответить
Ти не хочеш самостійно погуглити, скільки кацапських бранців було звільнено при Порошенку? А заодно і скільки при Зєлєнскому у за більше як півтори року.
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10.11.2020 19:39 Ответить
Обменять пленных не могут,а планов по продаже Родины Московии -громадьё. Уже бы капитулировали но цены хорошей не дали.
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10.11.2020 19:19 Ответить
"несмотря на ранее заключенные договоренности" - так какого хрена вы вцепились в тот Минск и смиренно исполняете когда "тасторона" все нарушает а только жалуетесь и оправдываете кацапов мол стреляли нарушили но не попали ничего страшного неприцельно когда ранили наших была более глубокая озабоченность с нашей стороны и рассказы ОБСЕ какие они наглые и бессовестные
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10.11.2020 19:20 Ответить
потому шо русня делает только то что ей выгодно. А все остальное она делает исключительно вследствие пистюлей, а не смотрения в глаза.
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10.11.2020 19:21 Ответить
только кнут кацапам и хороший надсмотрщик с плантаций (типа Камалы Харрис)
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10.11.2020 19:26 Ответить
Та ви шо? Невже? І вікриття всіх КПП не допомогло? І поза "зЕ", в яку ви ставите всю країну?
То може не варто було зривати спецоперацію по звільенню наших полонених?
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10.11.2020 19:22 Ответить
От пригадай , коли і скільки було звільнено наших полонених з чотирнадцятого року ? . )) ... . Моє особисте бачення , - не треба і не потрібно наразі відкривати ці " пропускні пунтки '' .
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10.11.2020 19:35 Ответить
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает». - Н. В. Гоголь
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10.11.2020 19:27 Ответить
А операция по силовому освобождению сорвана.
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10.11.2020 19:33 Ответить
А де ж хвалькувате обміняю всіх на всіх оманського брехуна?
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10.11.2020 19:34 Ответить
та фигня, прям завтра рашка рзвалица, сгынут наши вороженьки, як роса на сонце, запануем и мы, браття, ей своей сторонце
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10.11.2020 19:37 Ответить
Какая неожиданность! Пусть Кравчук лучше старается, у ЗЕ на него большие надежды. А что там с тем "шикарным планом", который никто не видел? Торопитесь, в апреле выборы в луганде, там же наши люди, они ждут...
Російська сторона зірвала переговори гуманітарної підгрупи ТКГ щодо обміну полоненими - Цензор.НЕТ 2681
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10.11.2020 20:02 Ответить
Пленные наши там---конечно основной козырь братов северных. И марионеток на Донбассе. Теоретически конечно---допустим все на всех поменяли и создаётся момент рискнуть с двух сторон закрыть нашу границу и одновременно почти широкомасштабно ворваться на свою землю. Но это для смелой власти, для тех кто в МО рвётся в бой, и тех кто там в наших окопах заждался. Опыт Азербайджана это подсказывает. Это наша земля и чужой нам не надо. В идеале весной ранней, по грязюке. Что бы некоторые там не успели смотаться. легко конечно воевать на диване. Но мы прессуем себе проблему очень затяжную. И решать однажды нужно будет. Но какой ценой? Чем позже---тем дороже.
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10.11.2020 20:10 Ответить
т.е. нарушены минские договорённости... С этим надо что-то делать...
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10.11.2020 20:19 Ответить
Т.е. они настолько переймались тем, что какие-то лугандонские пенсы не получат пенсии от Украины и не скупятся продуктами, что на сидящих годами в плену ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТИЛО? Идиоты зеленые, с перевернутыми с головы на ноги приоритетами! Кто бы вас подержал в "изоляции" лет так надцать?
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10.11.2020 23:18 Ответить
 
 