Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ
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Турецкие военные не будут непосредственно участвовать в миротворческой миссии в районе Нагорного Карабаха, роль Анкары ограничится рамками российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, который будет находиться на территории Азербайджана.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил рссийскому Интерфаксу представитель МИД России.
"Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции", - заявил он журналистам.
По словам источника, этот центр "создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху".
"Предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств. Отработкой деталей функционирования центра занимаются военные ведомства", - пояснил он.
8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от Степанакерта.
9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.
Пожалуйста, подождите...
А по сообщениям расеян они уже месяц воюют в Карабахе.
Или ни армянам ни расеянам не вериш?!
Наблюдатели и всё .
А придётся смириться...
Труп парішії ще ворушиться..треба чекати
без турецьких вiйськ свинособаки сильно знахабнiють у тому коридорi...
але будемо сподiватися, що це лише заява для вати.
Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Нагірному Карабасі, - глава МЗС Чавушоглу
https://censor.net/ua/news/3230105/turechchyna_vizme_uchast_u_kontroli_peremyrya_v_nagirnomu_karabasi_glava_mzs_chavushoglu
https://censor.net/ru/news/3230247/turtsiya_vmeste_s_rossieyi_budet_uchastvovat_v_kontrole_za_peremiriem_v_karabahe_erdogan
https://youtu.be/9VgEkneEpMg
протести в Вiрменii
https://youtu.be/1eRhkOYLmPw
https://youtu.be/VXKEFT95obs
в будинку Пашиняна
https://youtu.be/WF7FMXIlLOk