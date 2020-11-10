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Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ

Турецкие военные не будут непосредственно участвовать в миротворческой миссии в районе Нагорного Карабаха, роль Анкары ограничится рамками российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, который будет находиться на территории Азербайджана.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил рссийскому Интерфаксу представитель МИД России.

"Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции", - заявил он журналистам.

По словам источника, этот центр "создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху".

"Предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств. Отработкой деталей функционирования центра занимаются военные ведомства", - пояснил он.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+25
Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1373
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10.11.2020 19:50
+18
а туркам не пофиг,что вы там себе планируете? Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4202
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10.11.2020 19:45
+17
А мне кажется у Чавушоглу совершенно другой взгляд на этот вопрос.
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10.11.2020 19:44
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А мне кажется у Чавушоглу совершенно другой взгляд на этот вопрос.
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10.11.2020 19:44 Ответить
Турки могут и со своей территории касапов петрушить беспилотниками.
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10.11.2020 19:48 Ответить
Они уже в Азербайджане.
А по сообщениям расеян они уже месяц воюют в Карабахе.
Или ни армянам ни расеянам не вериш?!
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10.11.2020 22:38 Ответить
рожу хотят пуйлу сохранить, для внутреннего мокшанского рынка, типа хутинвсехпереиграл......
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10.11.2020 19:48 Ответить
а туркам не пофиг,что вы там себе планируете? Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4202
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10.11.2020 19:45 Ответить
Ясно,будут учавствовать)у свинособак попытка сделать хорошую мину при плохой игре
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10.11.2020 19:46 Ответить
Центр по контролю -- пустое место, аналог миссий на Донбассе.

Наблюдатели и всё .
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10.11.2020 19:46 Ответить
медленно вводить будут!)))
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10.11.2020 19:47 Ответить
то мокши просто дистанционное изнасилование отрицают...
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10.11.2020 19:48 Ответить
миру-мир, войны не нужно! - вот девиз товарища байрактара
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10.11.2020 19:49 Ответить
Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1373
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10.11.2020 19:50 Ответить
Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ
А придётся смириться...
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10.11.2020 19:51 Ответить
Не дотисли азери...ай яй
Труп парішії ще ворушиться..треба чекати
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10.11.2020 19:52 Ответить
Ишь , как кацапня всполошилась. Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4858
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10.11.2020 19:53 Ответить
Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9174
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10.11.2020 19:54 Ответить
це погано, якщо правда.
без турецьких вiйськ свинособаки сильно знахабнiють у тому коридорi...



але будемо сподiватися, що це лише заява для вати.
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10.11.2020 19:56 Ответить
А от є інфа,що буде десь 2.000-3.000 трків,і они вже в Азербайджані.
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10.11.2020 22:41 Ответить
Не планується але буде здійснюватися позапланово.
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10.11.2020 19:56 Ответить
После того как ***** получил от Алиева Степанакерт и Лачинский коридор, ему в принципе без разницы чего там вокруг этих мест будут делать турки.
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10.11.2020 19:57 Ответить
Как видно по заявлениям, твоим кирзовым соотечественникам, кацап, не все равно вашей *********.
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10.11.2020 20:02 Ответить
После того как Ердоган оставил ***** только Степанакерт и коридор , так будет вернее. До этого ***** через своих армянских миньонов имел ещё 7 азербайджанских районов.
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10.11.2020 20:05 Ответить
Плюс получил КОНТРОЛИРУЕМЬІЙ Азербайджаном коридор до Нахичевани,о чем расеяне стьідливо умалчивают,а значение такого коридора для победителей трудно переоценить.
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10.11.2020 22:46 Ответить
МИД свинособакии должен понять, что как турецкие военные решат,так и будет.
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10.11.2020 19:59 Ответить
Щось рано закукурікали. Підождем заяв Алієва і Ердогана з цього приводу.
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10.11.2020 19:59 Ответить
турки вже все сказали:
Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Нагірному Карабасі, - глава МЗС Чавушоглу



https://censor.net/ua/news/3230105/turechchyna_vizme_uchast_u_kontroli_peremyrya_v_nagirnomu_karabasi_glava_mzs_chavushoglu
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10.11.2020 20:08 Ответить
Хто б сумнівався. Рашка там на бек-вокалі в ролі підсобних робітників. Просто Алієву і Ердогану потрібен ринок збуту помідорів.
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10.11.2020 20:15 Ответить
Идея с казломордыми так себе выглядит. Тот факт, что это перемирие не надолго уже не оспаривается. Как будут действовать азеры, когда типо армяне не уйдут, увидим скоро. А вот игра в с миротворцами эрефии... скорей все будет по отаботаному сценарию. Сами вальнут пару своих иванов и объявят что это азеровские военные и напихают туда ихтамнетов.
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10.11.2020 20:00 Ответить
Навряд чи напхають. "Проковтнули" ж збитого гвинтокрила.
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10.11.2020 20:18 Ответить
Ну такое... кацы много чего глотают.
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11.11.2020 08:48 Ответить
Мокшанці всралися
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10.11.2020 20:01 Ответить
После такого примера освободительной войны ***** могут ждать интересные события в исламских регионах ********.
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10.11.2020 20:04 Ответить
Таваріщ Путєн прєдполагаєт, а таваріщ Ердоган - располагаєт
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10.11.2020 20:04 Ответить
Прямое не планируется, а с фланга очень даже....))
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10.11.2020 20:09 Ответить
Ну так запланируйте в своём тупом плане.
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10.11.2020 20:13 Ответить
Есть суверенная, международно признанная территория Азербайджана. На эту территорию азербайджанцы могу пригласить кого они захотят. Да хоть армию Папуа Новой Гвинеи. (если она у папуасов есть). Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7620 И никакие кирзовые кацапы, не нарушая в очередной раз международного права, не могут это Азербайджану запретить. Ну, будут стоять турецкие контингенты расстоянии 10 км. от кацапских "миротворцев", для гарантий от кирзовых провокаций и все.
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10.11.2020 20:14 Ответить
Уже не так...
https://censor.net/ru/news/3230247/turtsiya_vmeste_s_rossieyi_budet_uchastvovat_v_kontrole_za_peremiriem_v_karabahe_erdogan
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10.11.2020 21:01 Ответить
"Непрямое участие", "ограниченние рамками" Намедни письков вообще отказал туркам в участии в урегулировании. А вот если Султан будет огорчен и раздражен всей этой хренью ? Как насчет того, чтобы от Байрактаров летали над землей не армянские, а рашистские воины-пехотинцы ?
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10.11.2020 21:01 Ответить
кацапо-ординськi "миротворцi"

https://youtu.be/9VgEkneEpMg

протести в Вiрменii
https://youtu.be/1eRhkOYLmPw

https://youtu.be/VXKEFT95obs

в будинку Пашиняна
https://youtu.be/WF7FMXIlLOk
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10.11.2020 22:22 Ответить
 
 