Порошенко пожелал выздоровления Зеленскому и вспомнил о 40 миллиардах из "коронавирусного фонда"
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Петр Порошенко пожелал Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления от коронавируса. Он призвал власти вернуть в "коронавирусный фонд" 40 миллиардов гривен, потраченных не по назначению, и обеспечить финансовую помощь украинцам в случае объявления локдауна.
Об этом Порошенко заявил, находясь во Львове, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к властям, которые провалили оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я по себе знаю, что такое тяжело переболеть COVID-19. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу", - сказал пятый президент Украины.
Порошенко отметил, что власти говорят о введении так называемого "локдауна выходного дня", но забывают о деньгах.
"Люди должны есть, платить за квартиры - у людей есть расходы. Решения должны быть очень просты: вернуть изъятые из "коронавирусного фонда" 40 миллиардов", - подчеркнул Порошенко.
Лидер "Европейской Солидарности" уверен, что средства из фонда должны расходоваться не на дороги или полицию, а на защиту врачей, поддержку граждан и медицинское оснащение.
"Закупить и оборудовать кислородными станциями, кислородными концентраторами каждую кровать, обеспечить средствами защиты каждого врача, учителя, воспитателя", - отмечает пятый президент.
Напомним, 9 ноября Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.
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https://www.youtube.com/watch?v=ozF5wughdd0
И почему молодой команде не хватает 5-6 грн. сборов с каждой литры бензина и нужно залезть в левый фонд?
ЗЕ обязательно свалит, а что после него останется это ещё вопрос ?
А деньги на строительство дорог (тех ,что не в городах, конечно) выделяются кабмином. Так что правильно будет говорить: "при Овоще, при Юле... , при Гросе,... при Шмыгале.
И если на то пошло, то дорог при Гросе строилось не меньше, но при этом гораздо дешевле. Если не слышал, то его обвиняют в том, что у него собственный асфальтный заводик, поэтому он очень старался расходовать больше денег на строительство дорог. Правда или неправда - судить не берусь, но дорог он строил реально много и гораздо дешевле!
А если Вы говорите о дорогах в населенных пунктах, то даже к кабмину они не имеют никакого отношения. Зато имеют отношение к децентрализации и местным властям. Перестали отправлять часть бюджета на Киев - появились деньги на строительство дорог. И произошло это не в этом году и уж точно не благодаря клоуну.
Позволю себе "продолжить высказывание Порошенко: "Я искренне этого хочу... чтобы он оказался под судом за всё то паскудство, которое он и его приспешники сотворили с Украиной"...
"Его сопровождал насмешек шквал
Иные хохотали просто бешенно...
И только я, один лишь я рыдал -
Я так мечтал узреть его повешенным..."
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...
Їли ротердамську сосіську з майонезом і макали попенгагенську салямі в діжонську гірчицю
-Да понимаешь... Не заразился от жены, так заразился от друга.
И вы тоже старайтесь, тогда сэкономите на вентиляторах и будете иметь дороги.
Похоже на упомянутые тобой любимые места?
І, запам"ятай одну річ : "Мавпу можна побрить, вимить, одягти в смокінг, навчить користуваться столовими приборами і курить сигари, однак людиною вона від цього, не стане...".
Те саме стосується і кацапів...
гейбраки, ненавидят друг друга, обзывают и не любят ближнего, что говорить о *любите врагов своих*. В результате - войны, болезни, землетрясения, смерчи и торнадо, мировое падение экономики. И вот теперь устраивайте гейпарады! Пляшите и бухайте! Но нет, вам придётся в страхе сидеть дома. Вы боитесь один другого, чтоб не заразиться.
А не легче ли обратиться к Богу с вашими печалями? Ведь Бог справедлив и щедр, Он есть любовь и спасение. Бойтесь Его и прославляйте Святое Имя Его! Мы заслужили и худшего, чем имеем. Но Бог милостлив.
Боже, яке ж воно огидне..
Я вже чую як зараз рвуться соєві пєрдаккі