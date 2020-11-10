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Минобороны (8233) оружие (9382) Забродский (65) ВСУ (5141)

Минобороны планирует закупить для ВСУ устаревшие гаубицы vz.77 "Дана". Это очередная попытка под видом модернизации провернуть сомнительную сделку, - Забродский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны планирует закупить для ВСУ устаревшие гаубицы vz.77

Недавно стало известно, что Минобороны рассматривает вопрос о закупке для Вооруженных сил 152-мм самоходной пушки-гаубицы производства Чехии vz.77 "Дана" для замены имеющихся на вооружении прицепных орудий-гаубиц Д-20 и самоходных гаубиц 2С3 "Акация".

Как сообщает Цензор.НЕТ, нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский считает это странным, особенно в контексте заявлений о необходимости повышения мобильности.

"Дело в том, что одно из главных отличий САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акация" от 155-мм самоходных гаубиц "CAESAR" и аналогов - не только калибр, но и длина ствола - 28 калибров (САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акация"), против - 52 калибров (САУ "CAESAR", САУ "Богдана" и аналоги), что позволяет последним наносить огневые поражения почти вдвое большем расстоянии, даже стандартными боеприпасами", - поясняет Забродский.

По его словам, "вполне понятно, что обеспечение огневого поражения противника на расстояниях, исключающих огневой артиллерийский контакт в ответ, при отсутствии аналогичных средств у российских оккупационных войск может создать существенные тактические и оперативные преимущества для ВС Украины во время проведения операции ОС и существенно изменить ситуацию на Восточном направлении агрессии РФ против Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оборону не выдано ни одной госгарантии, ракетные программы не финансируются, затягивается подписание контрактов, - Забродский о сфере нацбезопасности

Однако много вопросов вызывает стремление оборонного ведомства закупить старые образцы артиллерийского вооружения у иностранных производителей, особенно "на фоне информации, что разработка 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" осуществлялась за государственные средства с общими ассигнованиями более 140 млн грн на это направление".

Тактико-технические характеристики САУ "Богдана", заявленные производителем, значительно превышают ТТХ "Даны" и "находятся на уровне лучших зарубежных образцов, значительно превышая российские аналоги", отмечает нардеп.

"Из открытых источников также известно, что длительный период времени государственные испытания опытного образца САУ "Богдана" были заблокированы неустановленными пока лицами по неизвестным причинам. И только недавно в СМИ появилась информация о восстановлении испытаний, которая однако требует еще официального подтверждения.

Трудно обосновать идею закупки 152-мм самоходной гаубицы vz.77 "ДАНА-М2", артиллерийской системы, которую сама же Чехия пока рассматривает как устаревшую артиллерийскую систему пытаясь реализовать САУ "Дана" третьим странам, в то же время собственные вооруженные силы Чехия планирует обеспечить 155 мм стандартизированной со странами НАТО, самоходной гаубицей "CAESAR" (CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie), производства компании Nexter, Франция.

Также смотрите: ВСУ досрочно получили партию реактивных пехотных огнеметов РПО-16, - "Укроборонпром". ФОТО

Сейчас невозможно указать, какие тактические и оперативные преимущества, с точки зрения боевых характеристик, усматриваются Министерством обороны при применении самоходной пушки-гаубицы vz.77 "Дана", по сравнению с самоходными гаубицами 2С3 "Акация".

Однако можно уверенно говорить об очередной неуклюжей и не очень прикрытой попытке под видом модернизации/обновления артиллерийского парка наших Вооруженных сил провернуть сомнительную сделку с невыясненной пока конечной целью", - подчеркнул Забродский.

Минобороны планирует закупить для ВСУ устаревшие гаубицы vz.77 Дана. Это очередная попытка под видом модернизации провернуть сомнительную сделку, - Забродский 01

Также читайте: Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+34
И кто же у нас сегодня наживается на крови? Уж не автор ли знаменитого произведения "Янехол 42"?
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10.11.2020 20:47
+17
КрАЗ - Кременчугский Автозавод...
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10.11.2020 21:05
+14
Зеленые скоты воруют везде и всегда...им на обороноспособность страны плевать...этим скотам свой карман ближе..
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10.11.2020 20:56
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И кто же у нас сегодня наживается на крови? Уж не автор ли знаменитого произведения "Янехол 42"?
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10.11.2020 20:47 Ответить
Дана непогана САУ, має великий моторесурс, швидко пересувається по місцевості на великі відстані. Грузія використовувала САУ Дана і нанесла путіна жахливі втрати під час війни 2008 року. Нагадаю що ми втратили САУ Мста-С саме через технічні несправності шасі, вони просто не змогли виїхати зі Старобешево в тил і були захоплені або знищені ворогом! Якби в нас тоді були САУ Дана, всі б були збережені і евакуйовані в тил і продовжили б війну. САУ Богдана це сирий варіант самохідної гаубиці і в неї ствол вже не такий і довгий як у САУ Цезар, Забродський просто не знає ТТХ української зброї! САУ Цезар має довжину ствола 52 калібри, а САУ Богдана має довжину ствола 47 калібрів, як у САУ МСТА-С
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11.11.2020 01:39 Ответить
вы фото увидели на каком шасси стоит правильно КРАЗ..... Криворожский автомобильный завод где ..опять же правильно побывал сам бубочка так чему не помощь свои землякам то...а какая разница.....то
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10.11.2020 20:50 Ответить
КрАЗ - Кременчугский Автозавод...
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10.11.2020 21:05 Ответить
да какая разница... Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 8385
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10.11.2020 21:23 Ответить
Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 3446
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10.11.2020 21:08 Ответить
Вот на фото Дана, а Цензора фотка Богданы...
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10.11.2020 21:09 Ответить
Молот НИКОГДА НЕ БЫЛ ПЕРСПЕКТИВНЫМ !!!
Зато ВСЕГДА был сомнительным !
В войсках о нем открыто отрицательно отзывались и открыто отказывались тм пользоваться !
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10.11.2020 21:29 Ответить
провернуть сомнительную сделку с невыясненной пока конечной целью

Цель ЗЕсепарни вполне себе выяснена, ракетные программы сразу остановили и начали "модернизацию" армии старым открвенно бесполезным хламом тратя на это и без того скромные ресурсы Украины. ЗЕсепарня всё делает для ослабления обороноспособности Украины.
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10.11.2020 20:52 Ответить
Зеленые скоты воруют везде и всегда...им на обороноспособность страны плевать...этим скотам свой карман ближе..
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10.11.2020 20:56 Ответить
Зевреї не "воруют". Це гешефт. Він не має кордонів, совісті і патріотизму(карочє, бізнєс і нічого особистого).
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10.11.2020 22:12 Ответить
Чехи просто и банально избавляются от устаревшего хлама. Купить то можно. Но за какие деньги? По цене лома. Или пусть сами плавят например. В Африку такое уже не толкнёшь как раньше. Там брали всё но в долг. Совок приучил тогда. В целом поступают по хазяйски.
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10.11.2020 20:57 Ответить
Тваринко, а нащо ти БРЕШЕШ ?
« Конструкція[ред. | ред. код]
Самохідна артилерійська установка побудована на шасі КрАЗ-63221 зі спареною броньованою кабіною для розміщення обслуги бойової машини.[12]
Крім того вона має автоматизовану систему наведення на контролерах Siemens SIPLUS та SIMATIC HM,[12] та систему автоматичної подачі *********** на 6 снарядів[21]. »
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11.11.2020 10:21 Ответить
Вот именно. Богдану нужно доводить несколько лет и закупать лет 10 и боеприпасы к ней. А старых арсеналов ещё полно достреливать. Если у Акаций стволы уже изношены, а тем более у Д-20, то чем то их подменять нужно на эти 10 лет. А Дану и азербайджанцы прикупили и гр жили ар из нее очень активно.
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10.11.2020 21:35 Ответить
Вопрос цены. Если по невысокой с проведением ремонта/модернизации, то вполне себе вариант.
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10.11.2020 21:36 Ответить
Переход на 155 калибр это на 10-15 лет задача. А войну никто не отменял. В мирное время была бы не нужна. А сейчас возможны варианты.
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10.11.2020 21:43 Ответить
Богдану нужно доводить. С производством снарядов что то думать. На 100 пушек хотя бы по 1000 снарядов по 1500 дол. уже 150 млн. баксов. А нужно больше и разной дорогой номенклатуры.
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10.11.2020 22:10 Ответить
ЗЕрмаку не надо. Все закрьіли.
Как "перестать стрелять"? Перекрьіть поставки БК!
Как остановить разработки? Перекрьіть финансирование,украсть деньги,и концьі закатать в асфальт.
Чем успешно и знимаються слуги,а потом ставят перед фактом,и "все президентьі" соглашаються.
Как кота заставить есть горчицу? Намазать под хвостом.
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10.11.2020 23:10 Ответить
Понятно что закрыли. Если выбрали русскомирцев то получите русский мир.
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10.11.2020 23:19 Ответить
Беня завод строит.вот у него и будут закупать
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10.11.2020 23:53 Ответить
А почему не 40-50,когда зеленьій чмьірь с командойгарантировано сдохнет?
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10.11.2020 23:03 Ответить
Чего 40-50? Лет? Через 50 лет уже будет космическая беспилотная артиллерия рулить.
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10.11.2020 23:21 Ответить
А слуги ПЛАНИРУЮТ принять "БЬогдану".
Может бьіть.
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10.11.2020 23:44 Ответить
Так 152мм.уже в наличии почти нет.так что разницы никакой.155 боеприпас перспективный.
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10.11.2020 23:52 Ответить
Почему нет? У меня другая информация, что их ещё дофига. На года.
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10.11.2020 23:54 Ответить
да тут же у Бутусова читал об этом.у него инфы наверное поболее
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11.11.2020 00:01 Ответить
искал, не нашел.но нашел его статью о Данах https://censor.net/ru/resonance/3102700/nujna_li_nam_dana_kakie_sau_nujny_vsu
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11.11.2020 00:08 Ответить
Для Гиацинтов да, дефицит. А для Д-20 еще с 50-х годов на складах закладки были.
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11.11.2020 10:57 Ответить
А вьі увереньі в наличии нормальньіх,а на тех,которіе будут рваться когда и где захотят?
Есть сомнения.
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10.11.2020 23:00 Ответить
Если влезает по диаметру,не значит "можна!"
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10.11.2020 22:57 Ответить
НВК «Іскра» отримав контракт на постачання чергової РЛС до США

Підписано черговий контракт на постачання до США радіолокаційної техніки українського виробництва. США отримають РЛС розробки українського Казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра».
«Ми маємо успішний досвід постачання радарів до США. Наскільки нам відомо, ці радари активно експлуатуються і замовники цілком задоволені якістю поставленою продукції. Більш того, наша співпраця з американськими партнерами розширюється: буквально декілька днів тому було підписано черговий контракт на постачання до США нашої радіолокаційної техніки», - повідомив головний конструктор оглядових радарів НВК «Іскра» Дмитро Семенов.
Вперше США купили українську радіолокаційну станцію 36Д6-М від НВК «Іскра» у 2008 році за 6,4 млн доларів.
Також, згідно з відкритими базами даних експортно/імпортних операцій, РЛС типу 36Д6 у різних модифікаціях поставлялися до США у 2010 (3,1 млн дол), 2017 (7,9 млн дол) та 2018 роках.
РЛС типу 36Д6 призначені для виявлення та розпізнавання цілей на малих та середніх висотах в умовах впливу активних та пасивних завад з видачі координатної та трасової інформації.
У 2019 році до Сполучених Штатів, в інтересах Повітряних Сил США, була поставлена РЛС 80К6К-1 на шасі КрАЗ-64431 за 8,3 млн доларів.
Крім НВК «Іскра» радіолокаційну техніку та її комплектуючі до США постачало ДП НДІ «Квант-Радіолокація» (корабельний РЛК «Мінерал-МЕ» у 2018 році за 8,4 млн дол), а також приватні компанії ТОВ «НВП «Аеротехніка-МЛТ» (в т.ч. модернізована РЛС П-180МА у 2009 році) та ПАТ «Холдингова компанія «Укрспецтехніка».
Нагадаємо, у травні 2020 року «Іскра» провела випробування перспективної РЛС 80К6КС1.https://uprom.info/news/vpk/nvk-iskra-otrymav-kontrakt-na-postachannya-chergovoyi-rls-do-ssha/
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10.11.2020 20:58 Ответить
Зелена корупція та саботаж, на користь ворога...
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10.11.2020 20:59 Ответить
ЗеБАРЬІГИ или ЗЕРЬІГИ?
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10.11.2020 23:11 Ответить
"Из открытых источников также известно, что длительный период времени государственные испытания опытного образца САУ "Богдана" были заблокированы неустановленными пока лицами по неизвестным причинам. И только недавно в СМИ появилась информация о восстановлении испытаний, которая однако требует еще официального подтверждения. Источник: https://censor.net/ru/n3230249»

Кошулинські, скрипіни, дроздови, хмари, фаріони, яворівські...де ви ?
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10.11.2020 21:00 Ответить
Вот наша разработка: САУ 2С22 "БОГДАНА". Агентура врага (кацапстана/параши) в Украине всячески блокирует выделение средств на испытания/принятие на вооружение и серийное производство наших САУ.

Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 4571
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10.11.2020 21:13 Ответить
С 2015 года разрабатывается. Изготовлено экземпляров .... 1 (ОДИН!!!!). Что то Порошенка не горел желанием производить это.
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10.11.2020 21:45 Ответить
Действительно, не горел... Целых 3.5 года разрабатывали... Не то что Янелох, насытил артиллерию новейшим... - ничем Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 1048
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10.11.2020 22:28 Ответить
богдана краще...
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10.11.2020 21:13 Ответить
"Тактико-технические характеристики САУ "Богдана", заявленные производителем, значительно превышают ТТХ "Даны" и "находятся на уровне лучших зарубежных образцов, значительно превышая российские аналоги", отмечает нардеп"

А какие именно рашистские аналоги "превышает" "Богдана"? "Коалицию" не превышает. Да и так ли нужны нам сейчас пушки?
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10.11.2020 21:15 Ответить
вам не треба, а військам стануть в нагоді
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10.11.2020 21:52 Ответить
Пока евреи и кацапы-колаборанты при власти---Украина будет страдать и отставать от всего мира в развитии.
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10.11.2020 21:16 Ответить
Молодежь быстро учится, да еще с такими наставниками.
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10.11.2020 21:22 Ответить
На фото не Дана, Дана идёт на базе Татры. Да и не выпускается она уже давно, выпускается модернизированная, по моему Зузана. Так она как раз 155 мм с длиной ствола 52 калибра
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10.11.2020 21:23 Ответить
Кліка Зеленського з своїми російськими кураторами все роблять щоб ослабити Українську армію
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10.11.2020 21:23 Ответить
Тут надо разобраться--КТО ЗАБЛОКИРОВАЛ РАЗВИТИЕ НАШИХ САМОХОДНЫХ ГАУБИЦ И НАКАЗАТЬ ЕГО.
УВЕРЕН, ЧТО К ЭТОМУ ПРИЧАСТНА ФСБ И КАЦАПСКАЯ СВОЛОЧЬ. !!!
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10.11.2020 21:25 Ответить
Ну вот, опять кацапы виноваты. Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 7336
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10.11.2020 21:40 Ответить
Ну не себя же винить за казнокрадство и разгильдяйство. Для этого есть внешний враг.
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10.11.2020 21:47 Ответить
Зеленая заЖопная сволочь.
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10.11.2020 23:13 Ответить
Поверхностная, политически-паникерская статья. На мой взгляд вот более трезвая оценка ситуации..
"Чеська САУ Dana для ЗСУ: всі плюси та мінуси нової артилерійської системи"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/cheska_sau_dana_dlja_zsu_vsi_pljusi_ta_minusi_novoji_artilerijskoji_sistemi-2005.html
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10.11.2020 21:38 Ответить
Тому вважати чеську Dana ******** далекобійною системою неможливо, проте в умовах України її дальність вогню знаходиться на межі необхідної. Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 1930
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11.11.2020 16:47 Ответить
Сомнительную сделку с невыясненной пока конечной целью, цель всегда одна, бабосики и подрыв обороноспособности Страны.
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10.11.2020 21:41 Ответить
Эээто оружие не актуально уже, его могу закупать в данный момент ВСУ только враги или дебилы( а дебилы это не осознанные враги) беспилотные или дрон камикадзе стоит в десять раз дешевле эффект на лицо
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10.11.2020 23:11 Ответить
Так их применять надо! А на параде не покажеш!
А так красивую цацу покаут зеЛОХторату,а чем из нее стрелять? ЗЕрмак знает,слугами наверно.
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10.11.2020 23:16 Ответить
Пока Демченко и Ермак там будут всё будет сливаться и срываться, смотрите как они будут ракетные катера делать
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10.11.2020 23:22 Ответить
БПЛА - это крайне нужна вещь
но артА (да еще такого калибра) - это артА, она тоже нужна
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11.11.2020 08:21 Ответить
Согласен, он точность и результативность у камикадз и байраков на три головы выше, так что если покупать то только то что даст сто процентный результат а не навалить у нас есть пока что синьор Дилетантов)
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11.11.2020 17:10 Ответить
ты не владеешь темой про реальное ведение б/д
хоть репортажи из Карабаха посмотрел бы, что ли!

1. есть задачи для БПЛА, а есть вот для такой арты
2. я уж не говорю про низкую эффективность Байрактаров против танков (там бомба - аналог мины 120 мм), тут Харопы нужны с 30 кг взврывчатки (которых азеры в таких ситуациях и использовали)
3. стоимость Харопа - 300 тысяч мертвых президентов
а сколько стоит советский снаряд со складов хранения для Даны, ась? или Украина уже стала Саудовской Аравией? или хотя бы Азербайджаном?

короче, синьор нежелающий думать головой - с тобой все понятно...
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11.11.2020 20:24 Ответить
Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 8460
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10.11.2020 23:27 Ответить
Споры сейчас должны быть только по вопросам производства и закупки ударных беспилотников.
А вопросы гаубицы, это, судя по всему, создание видимости. Что-то, мол, решается в армии.
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11.11.2020 05:17 Ответить
под юбкой Зели в Украине орудует целая армия кацапских Штирлицев и СБУшный Бакланов-засланец им в помощь
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11.11.2020 06:25 Ответить
Так Заброцкий "специалист" по экономике стал ?! . А сейчас про гаубицы пасквили пишет . Совсем в ПЕСике испортился . Хлеб хозяйский отрабатывает .
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11.11.2020 07:30 Ответить
потому, что по соотношению цена / качество / украинские запасы б/к - все приемлемо получается
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11.11.2020 08:20 Ответить
ну, и зачем мой комментарий удалать, а, администрация?
что, разве Забродский в этой статье не занимается безответственным балабольством, рассчитывая на невежество читателей? занимается
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11.11.2020 08:31 Ответить
 
 