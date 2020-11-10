Минобороны планирует закупить для ВСУ устаревшие гаубицы vz.77 "Дана". Это очередная попытка под видом модернизации провернуть сомнительную сделку, - Забродский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Недавно стало известно, что Минобороны рассматривает вопрос о закупке для Вооруженных сил 152-мм самоходной пушки-гаубицы производства Чехии vz.77 "Дана" для замены имеющихся на вооружении прицепных орудий-гаубиц Д-20 и самоходных гаубиц 2С3 "Акация".
Как сообщает Цензор.НЕТ, нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский считает это странным, особенно в контексте заявлений о необходимости повышения мобильности.
"Дело в том, что одно из главных отличий САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акация" от 155-мм самоходных гаубиц "CAESAR" и аналогов - не только калибр, но и длина ствола - 28 калибров (САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акация"), против - 52 калибров (САУ "CAESAR", САУ "Богдана" и аналоги), что позволяет последним наносить огневые поражения почти вдвое большем расстоянии, даже стандартными боеприпасами", - поясняет Забродский.
По его словам, "вполне понятно, что обеспечение огневого поражения противника на расстояниях, исключающих огневой артиллерийский контакт в ответ, при отсутствии аналогичных средств у российских оккупационных войск может создать существенные тактические и оперативные преимущества для ВС Украины во время проведения операции ОС и существенно изменить ситуацию на Восточном направлении агрессии РФ против Украины".
Однако много вопросов вызывает стремление оборонного ведомства закупить старые образцы артиллерийского вооружения у иностранных производителей, особенно "на фоне информации, что разработка 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" осуществлялась за государственные средства с общими ассигнованиями более 140 млн грн на это направление".
Тактико-технические характеристики САУ "Богдана", заявленные производителем, значительно превышают ТТХ "Даны" и "находятся на уровне лучших зарубежных образцов, значительно превышая российские аналоги", отмечает нардеп.
"Из открытых источников также известно, что длительный период времени государственные испытания опытного образца САУ "Богдана" были заблокированы неустановленными пока лицами по неизвестным причинам. И только недавно в СМИ появилась информация о восстановлении испытаний, которая однако требует еще официального подтверждения.
Трудно обосновать идею закупки 152-мм самоходной гаубицы vz.77 "ДАНА-М2", артиллерийской системы, которую сама же Чехия пока рассматривает как устаревшую артиллерийскую систему пытаясь реализовать САУ "Дана" третьим странам, в то же время собственные вооруженные силы Чехия планирует обеспечить 155 мм стандартизированной со странами НАТО, самоходной гаубицей "CAESAR" (CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie), производства компании Nexter, Франция.
Сейчас невозможно указать, какие тактические и оперативные преимущества, с точки зрения боевых характеристик, усматриваются Министерством обороны при применении самоходной пушки-гаубицы vz.77 "Дана", по сравнению с самоходными гаубицами 2С3 "Акация".
Однако можно уверенно говорить об очередной неуклюжей и не очень прикрытой попытке под видом модернизации/обновления артиллерийского парка наших Вооруженных сил провернуть сомнительную сделку с невыясненной пока конечной целью", - подчеркнул Забродский.
Пожалуйста, подождите...
Зато ВСЕГДА был сомнительным !
В войсках о нем открыто отрицательно отзывались и открыто отказывались тм пользоваться !
Цель ЗЕсепарни вполне себе выяснена, ракетные программы сразу остановили и начали "модернизацию" армии старым открвенно бесполезным хламом тратя на это и без того скромные ресурсы Украины. ЗЕсепарня всё делает для ослабления обороноспособности Украины.
« Конструкція[ред. | ред. код]
Самохідна артилерійська установка побудована на шасі КрАЗ-63221 зі спареною броньованою кабіною для розміщення обслуги бойової машини.[12]
Крім того вона має автоматизовану систему наведення на контролерах Siemens SIPLUS та SIMATIC HM,[12] та систему автоматичної подачі *********** на 6 снарядів[21]. »
Как "перестать стрелять"? Перекрьіть поставки БК!
Как остановить разработки? Перекрьіть финансирование,украсть деньги,и концьі закатать в асфальт.
Чем успешно и знимаються слуги,а потом ставят перед фактом,и "все президентьі" соглашаються.
Как кота заставить есть горчицу? Намазать под хвостом.
Может бьіть.
Есть сомнения.
Підписано черговий контракт на постачання до США радіолокаційної техніки українського виробництва. США отримають РЛС розробки українського Казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра».
«Ми маємо успішний досвід постачання радарів до США. Наскільки нам відомо, ці радари активно експлуатуються і замовники цілком задоволені якістю поставленою продукції. Більш того, наша співпраця з американськими партнерами розширюється: буквально декілька днів тому було підписано черговий контракт на постачання до США нашої радіолокаційної техніки», - повідомив головний конструктор оглядових радарів НВК «Іскра» Дмитро Семенов.
Вперше США купили українську радіолокаційну станцію 36Д6-М від НВК «Іскра» у 2008 році за 6,4 млн доларів.
Також, згідно з відкритими базами даних експортно/імпортних операцій, РЛС типу 36Д6 у різних модифікаціях поставлялися до США у 2010 (3,1 млн дол), 2017 (7,9 млн дол) та 2018 роках.
РЛС типу 36Д6 призначені для виявлення та розпізнавання цілей на малих та середніх висотах в умовах впливу активних та пасивних завад з видачі координатної та трасової інформації.
У 2019 році до Сполучених Штатів, в інтересах Повітряних Сил США, була поставлена РЛС 80К6К-1 на шасі КрАЗ-64431 за 8,3 млн доларів.
Крім НВК «Іскра» радіолокаційну техніку та її комплектуючі до США постачало ДП НДІ «Квант-Радіолокація» (корабельний РЛК «Мінерал-МЕ» у 2018 році за 8,4 млн дол), а також приватні компанії ТОВ «НВП «Аеротехніка-МЛТ» (в т.ч. модернізована РЛС П-180МА у 2009 році) та ПАТ «Холдингова компанія «Укрспецтехніка».
Нагадаємо, у травні 2020 року «Іскра» провела випробування перспективної РЛС 80К6КС1.https://uprom.info/news/vpk/nvk-iskra-otrymav-kontrakt-na-postachannya-chergovoyi-rls-do-ssha/
Кошулинські, скрипіни, дроздови, хмари, фаріони, яворівські...де ви ?
А какие именно рашистские аналоги "превышает" "Богдана"? "Коалицию" не превышает. Да и так ли нужны нам сейчас пушки?
УВЕРЕН, ЧТО К ЭТОМУ ПРИЧАСТНА ФСБ И КАЦАПСКАЯ СВОЛОЧЬ. !!!
"Чеська САУ Dana для ЗСУ: всі плюси та мінуси нової артилерійської системи"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/cheska_sau_dana_dlja_zsu_vsi_pljusi_ta_minusi_novoji_artilerijskoji_sistemi-2005.html
А так красивую цацу покаут зеЛОХторату,а чем из нее стрелять? ЗЕрмак знает,слугами наверно.
но артА (да еще такого калибра) - это артА, она тоже нужна
хоть репортажи из Карабаха посмотрел бы, что ли!
1. есть задачи для БПЛА, а есть вот для такой арты
2. я уж не говорю про низкую эффективность Байрактаров против танков (там бомба - аналог мины 120 мм), тут Харопы нужны с 30 кг взврывчатки (которых азеры в таких ситуациях и использовали)
3. стоимость Харопа - 300 тысяч мертвых президентов
а сколько стоит советский снаряд со складов хранения для Даны, ась? или Украина уже стала Саудовской Аравией? или хотя бы Азербайджаном?
короче, синьор нежелающий думать головой - с тобой все понятно...
А вопросы гаубицы, это, судя по всему, создание видимости. Что-то, мол, решается в армии.
что, разве Забродский в этой статье не занимается безответственным балабольством, рассчитывая на невежество читателей? занимается