Без дополнительных мер Украина придет к ситуации с заболеваемостью COVID-19 как в Италии, уже в январе, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Если не будут введены дополнительные карантинные меры, Украина может прийти к переполнению медицинских учреждений больными COVID-19, как это сейчас происходит в Италии, уже в январе 2021 года.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы видим примеры, когда в Италии тяжелых больных кладут просто на пол больниц. И нет возможности предоставить им медицинскую помощь. Если ничего не делать в Украине, мы приблизимся к этому порогу уже в январе", - сказал Шмыгаль.
По мнению главы украинского правительства выходом из сложившейся ситуации может стать введение жестких карантинных мер по выходным дням, что, по его мнению, не остановит экономику, но сдержит передвижение больших масс людей и уменьшит их социальные контакты.
"Это не даст нам снижения количества заболеваемости, но зафиксирует, по нашим расчетам и по расчетам ученых, то количество больных, которое будет поступать", - пояснил Шмыгаль.
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Я вижу только одну - президент постоянно щеголяет в общественных местах без маски
Тут именно тот случай, когда "Бигус-стайл".
это ж не в карман миллиард упал, а с этого миллиарда и расходы на строительство какае-никакие будут.
И вообще, что касается тендерных расследований журналистов, то это цырк на дроте.
Для расследования экономических процессов нужно иметь экономическое образование и практику.
У журналистов нет ни того, ни другого.
Гниди ЗЕлені від весняного карантину минуло більше як пів року, у вас був час на підготовку і були гроші з спец фонду, ви проср@ли і те і інше!
ВІВТОРОК, 10 ЛИСТОПАДА 2020,
За останню добу в країні померили 580 хворих на коронавірус. Востаннє такі показники реєстрували 15 квітня.
За останні 24 години зареєстрували 35 098 нових хворих - на майже 10 тисяч більше, ніж напередодні - що типово для статистики після вихідних. Рекордним для Італії залишається показник 7 листопада - майже 40 тисяч (39 811 нових хворих за добу).
Найбільше нових випадків зареєстрували у Ломбардії - майже 11 тисяч, наступні у списку - П'ємонт, Венето, Кампанія та Лаціо.
Відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених наразі становить 16%.
Госпіталізовані у реанімаціях наразі 2 971 хворих - на 122 більше, ніж напередодні.
Одужали за останню добу понад 17 730 пацієнтів з коронавірусом.
Нагадаємо, сьогодні ще 5 регіонів Італії увійшли до "помаранчевої" зони ризику, що означає для них закриття ресторанів та барів, а також обмеження в'їзду-виїзду.
Перед цим голова федерації медичних гільдій Італії Філіппо Анеллі закликав владу запровадити національний карантин, пояснюючи це тим, що система охорони здоров'я не може впоратися зі збільшенням кількості хворих, та попередив, що Італія може отримати ще 10 000 смертей упродовж місяця.
Тем более сидя в довольно благополучной Словакии,, это даже не этично по большому счету.
На днях с парнем виделся, который из Италии удрал от второго локдауна, говорит нет у них такого ада, как нам показывают разные дяди олигархи по телевизору, он в шоке был когда ему здесь рассказывали про эпидемию в Италии.
Я лично перживу локдаун, материально не пострадаю. Но для тысяч и тысяч украинских людей это искуственно раскачиваемая чиновниками паника закончится ужасно - преступлениям, разводами, психическими срывами, самоубийствами, убийствам и т.д. При этом самое ужасное, что почти все кому суждено умереть от Ковида все равно умрут, просто это будет расстянуто во времени, зато система будет спокойней работать.
"Таким образом, по данным Минфина, за последние две недели из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 4,9 млрд грн, в том числе расходы на дороги составили 3,9 млрд грн.
Расходы на дороги из Фонда COVID-19 за полмесяца превысили все остальные в 4 раза"
Источник: https://biz.censor.net/n3230191
У Зеленского и правительства было 9 месяцев и 66 миллиардов коронавирусного фонда для того, чтобы качественно приготовить страну к вызовам пандемии. Не сделано ничего от слова "совсем". Ни ИВЛов, ни кислорода, ни лекарств, ни средств защиты, ни коек, оборудованных всем необходимым в больницах. Украинцы остались один на один с этими проблемами. Я подчеркиваю - это преступление. И цена этого преступления растет каждый день. Почти 10 000 заболевших за сутки, за 24 часа. В Киеве тысяча заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах. Умерших в больницах, потому что нет кислорода, потому что они задохнулись. Заболевших, потому что нет средств защиты", - отмечает Петр Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3229267
1. Коля Оболонский-Тищенко (с последующим сожжением "Велюра" )
2. Кернеса .
3. Трухи и прочих мЭров , шо устоили клоунаду "дней города" или "Пир вовремя чумы" .