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Без дополнительных мер Украина придет к ситуации с заболеваемостью COVID-19 как в Италии, уже в январе, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Без дополнительных мер Украина придет к ситуации с заболеваемостью COVID-19 как в Италии, уже в январе, - Шмыгаль

Если не будут введены дополнительные карантинные меры, Украина может прийти к переполнению медицинских учреждений больными COVID-19, как это сейчас происходит в Италии, уже в январе 2021 года.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим примеры, когда в Италии тяжелых больных кладут просто на пол больниц. И нет возможности предоставить им медицинскую помощь. Если ничего не делать в Украине, мы приблизимся к этому порогу уже в январе", - сказал Шмыгаль.

По мнению главы украинского правительства выходом из сложившейся ситуации может стать введение жестких карантинных мер по выходным дням, что, по его мнению, не остановит экономику, но сдержит передвижение больших масс людей и уменьшит их социальные контакты.

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"Это не даст нам снижения количества заболеваемости, но зафиксирует, по нашим расчетам и по расчетам ученых, то количество больных, которое будет поступать", - пояснил Шмыгаль.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
А какие меры вы вообще приняли ?

Я вижу только одну - президент постоянно щеголяет в общественных местах без маски
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10.11.2020 20:57
+12
Фиганите еще 20 лярдов в асфальт, может поможет?
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10.11.2020 20:58
+12
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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10.11.2020 21:14
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А какие меры вы вообще приняли ?

Я вижу только одну - президент постоянно щеголяет в общественных местах без маски
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10.11.2020 20:57 Ответить
ковид фонд отмыли
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10.11.2020 21:01 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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10.11.2020 21:14 Ответить
Инфицированный (как показало время) ГЛАВА СТРАНЫ личным примером показывает :

Без додаткових заходів Україна прийде до ситуації із захворюваністю на COVID-19 як в Італії, вже в січні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1119
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10.11.2020 21:39 Ответить
Оточення олігарха Ігоря Коломойського отримало близько мільярда гривень з коронавірусного фонду, який виділили на ремонт доріг у Івано-Франківській області. Фірма, яку пов'язують з олігархом виграла усі тендери. Про це свідчить розслідування "Наші гроші".
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10.11.2020 21:01 Ответить
ну то такое...

Тут именно тот случай, когда "Бигус-стайл".

это ж не в карман миллиард упал, а с этого миллиарда и расходы на строительство какае-никакие будут.

И вообще, что касается тендерных расследований журналистов, то это цырк на дроте.

Для расследования экономических процессов нужно иметь экономическое образование и практику.

У журналистов нет ни того, ни другого.
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10.11.2020 21:07 Ответить
За деньги ковидного фонда не куплено ни одного аппарата ИВЛ!.Маски в 10 раз дороже купили.Вот и все меры.Бабло распилили и закатали в асфальт!.
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11.11.2020 01:49 Ответить
чем тупые зебилы занимались полгода непонятно, бабло на дорогах пилили? так а смысл если их в европу и в сша не пустят
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10.11.2020 20:58 Ответить
А чем же все эти месяцы занимались вместо подготовки к таким событиям? Пи...ли бабло из фонда коронавирусного!
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10.11.2020 20:58 Ответить
Фиганите еще 20 лярдов в асфальт, может поможет?
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10.11.2020 20:58 Ответить
А потім ще будуть розповідати, що треба вводити карантин вихідного дня, бо лікарні переповнені, і не вистачає апаратів ШВЛ!
Гниди ЗЕлені від весняного карантину минуло більше як пів року, у вас був час на підготовку і були гроші з спец фонду, ви проср@ли і те і інше!
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10.11.2020 20:59 Ответить
Карантин по выходным не выход: медики требуют локдаун https://www.obozrevatel.com/society/v-ukraine-nuzhno-vvesti-mesyachnyij-karantin-i-zakryit-vse-vrachi-byut-trivogu-no-vlast-boitsya-reaktsii-obschestva.htm
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10.11.2020 21:00 Ответить
медики наши без преувеличения негодяи, не врачи и медсестры, а руководство от главврачей и выше Мне плевать, что они требуют. Так как лечат у нас Ковид пачками дорогих ненужных и вредных препаратов, то удивительно что смертность не зашкаливает. А Голубовскую, главного инфекциониста, вообще судить надо за раздувание коллективного психоза, и антинаучные бредни, которая она в угоду медицинско фарамакологической мафии выдает еще со времен Супрун. Придет время мы узнаем сколько эти подонки наварили на так называемом "лечении" Ковида. И это вместо того, чтобы банально подготовить кислород и койки, что копейки по сравнению в пачкам и дорогих и бесполезных и даже вредных при вирусной инфекции атибиотиков и разного фуфламицина, типа ресмедивира или как он там.
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10.11.2020 21:13 Ответить
В Італії понад 35 тисяч заражень та вперше з квітня - майже 600 смертей

ВІВТОРОК, 10 ЛИСТОПАДА 2020,

За останню добу в країні померили 580 хворих на коронавірус. Востаннє такі показники реєстрували 15 квітня.

За останні 24 години зареєстрували 35 098 нових хворих - на майже 10 тисяч більше, ніж напередодні - що типово для статистики після вихідних. Рекордним для Італії залишається показник 7 листопада - майже 40 тисяч (39 811 нових хворих за добу).
Найбільше нових випадків зареєстрували у Ломбардії - майже 11 тисяч, наступні у списку - П'ємонт, Венето, Кампанія та Лаціо.
Відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених наразі становить 16%.
Госпіталізовані у реанімаціях наразі 2 971 хворих - на 122 більше, ніж напередодні.
Одужали за останню добу понад 17 730 пацієнтів з коронавірусом.
Нагадаємо, сьогодні ще 5 регіонів Італії увійшли до "помаранчевої" зони ризику, що означає для них закриття ресторанів та барів, а також обмеження в'їзду-виїзду.
Перед цим голова федерації медичних гільдій Італії Філіппо Анеллі закликав владу запровадити національний карантин, пояснюючи це тим, що система охорони здоров'я не може впоратися зі збільшенням кількості хворих, та попередив, що Італія може отримати ще 10 000 смертей упродовж місяця.
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10.11.2020 21:33 Ответить
Мы в Украине а не в Италии, у нас намного моложе население, намного моложе, и нет Ломбардии (50% cмертей). Так что не надо тулить этот фонарь.
Тем более сидя в довольно благополучной Словакии,, это даже не этично по большому счету.
На днях с парнем виделся, который из Италии удрал от второго локдауна, говорит нет у них такого ада, как нам показывают разные дяди олигархи по телевизору, он в шоке был когда ему здесь рассказывали про эпидемию в Италии.
Я лично перживу локдаун, материально не пострадаю. Но для тысяч и тысяч украинских людей это искуственно раскачиваемая чиновниками паника закончится ужасно - преступлениям, разводами, психическими срывами, самоубийствами, убийствам и т.д. При этом самое ужасное, что почти все кому суждено умереть от Ковида все равно умрут, просто это будет расстянуто во времени, зато система будет спокойней работать.
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10.11.2020 21:50 Ответить
Так зашугать народ, шо те, которым суждено умереть от ковида, умрут от инфаркта. Плюс отмененные плановые операции.
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10.11.2020 22:09 Ответить
Даже не сомневаюсь,что вы нам это устроите
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10.11.2020 21:00 Ответить
ЧТо же делать что же делать коронавирус наступает по серьёзному..аа!!! точно нужно ещё больше закупить катков асфальт укладывать!!!
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10.11.2020 21:01 Ответить
Нужно больше асфальта и бетона!!! Какая вам разница если вас повезут на кладбище по новой, красивой дороге, и по бокам будут светить фонари!!!
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10.11.2020 21:02 Ответить
Та ну не розказуй нам казок. В нас не має стільки пенсіонерів, яким виповнилося 87-93 роки. І які б ще хотіли попивати червоне сухе дивлячись із тераси на Альпи та море.
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10.11.2020 21:07 Ответить
Зато у нас есть группа риска, которую можно до смерти запугать.
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10.11.2020 21:11 Ответить
Та шо ви гАваріте?
"Таким образом, по данным Минфина, за последние две недели из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 4,9 млрд грн, в том числе расходы на дороги составили 3,9 млрд грн.
Расходы на дороги из Фонда COVID-19 за полмесяца превысили все остальные в 4 раза"
Источник: https://biz.censor.net/n3230191
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10.11.2020 21:09 Ответить
шо зашкварчало під дупой , зебіли ? ..але вже пізДно ..
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10.11.2020 21:10 Ответить
стопудово шото затевают гондолы -сначала ляшко, вчера степанов, сегодня дохтор-печёнка нагнетала, теперь шмугаль в панику загоняет...
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10.11.2020 21:13 Ответить
Шмыгаль,харош уже каркать.
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10.11.2020 21:14 Ответить
шмаркач
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10.11.2020 21:17 Ответить
Без додаткових заходів Україна прийде до ситуації із захворюваністю на COVID-19 як в Італії, вже в січні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 241 Без додаткових заходів Україна прийде до ситуації із захворюваністю на COVID-19 як в Італії, вже в січні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 365
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10.11.2020 21:18 Ответить
Раворовали деньги, люди лечатся и диагностируются за свои деньги, за это нужно садить в тюрьму, наедюсь эта банда а все ответит, до людей дойдет куда они завели страну!
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10.11.2020 21:20 Ответить
вилупки мають ціною власного здоров'я та життя усвідомити, що воно таке - приводити до влади некомпетентність та тупість.
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10.11.2020 21:27 Ответить
Но пострадают и адекватные люди, вот в чем проблема
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11.11.2020 22:28 Ответить
на жаль.
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11.11.2020 23:10 Ответить
Без додаткових заходів Україна прийде до ситуації із захворюваністю на COVID-19 як в Італії, вже в січні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1500
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10.11.2020 21:21 Ответить
они просрали все!шмыгаль не каркает!они не контролируют процесс!
У Зеленского и правительства было 9 месяцев и 66 миллиардов коронавирусного фонда для того, чтобы качественно приготовить страну к вызовам пандемии. Не сделано ничего от слова "совсем". Ни ИВЛов, ни кислорода, ни лекарств, ни средств защиты, ни коек, оборудованных всем необходимым в больницах. Украинцы остались один на один с этими проблемами. Я подчеркиваю - это преступление. И цена этого преступления растет каждый день. Почти 10 000 заболевших за сутки, за 24 часа. В Киеве тысяча заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах. Умерших в больницах, потому что нет кислорода, потому что они задохнулись. Заболевших, потому что нет средств защиты", - отмечает Петр Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3229267
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10.11.2020 21:22 Ответить
катафалки по грунтовке - то не наш путь...
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10.11.2020 21:26 Ответить
Это кабздец....глава исполнительной власти вещает - надо шо то делать....так делай *****, или вали нафиг пока ещё хоть крохи можно успеть поправить!
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10.11.2020 21:27 Ответить
А давайте отак по рахуємо. 60тисяч мазків в Україні і 10тисяч хворих, 220 тисяч мазків в Італії і 35 тисяч хворих. Тепер давайте помножимо тих десять тисяч на 3.5. або поділимо 60 на 10 і 220 на35 чи не те саме вийде.
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10.11.2020 21:36 Ответить
А і ще якщо прикинути що великий процент народу вертів ті правила карантину і ті маски...
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10.11.2020 21:57 Ответить
Да і рівень медичної структури далекий від Італійської.
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10.11.2020 22:02 Ответить
Дополнительные меры , это публичная порка следующих персонажей :

1. Коля Оболонский-Тищенко (с последующим сожжением "Велюра" )
2. Кернеса .
3. Трухи и прочих мЭров , шо устоили клоунаду "дней города" или "Пир вовремя чумы" .
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10.11.2020 21:36 Ответить
Как сказал один из старейшин индейцев про очки Жака Паганеля: "Это всё очень странно!". В марте уже всем объявили, что вторая волна коронавируса будет в октябре. Ситуация как в Италии будет в январе 2021. А улучшение ситуации будет уже в марте 2021. Кто-то что-то знает, что не знаем мы?
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10.11.2020 21:40 Ответить
Какие мероприятия не выполняются в Италии?
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10.11.2020 21:40 Ответить
Умерла от короновируса? А то что инсульт это неважно, по Вашему? Перестаньте всех списывать на этот страшный ковид, есть болезни посерьезней
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11.11.2020 07:32 Ответить
Чи ви знаєтe, що в школах відсутні учні. Страшно почали хворіти вчитeлі, які входять до зони ріску. Вони як камікадзe бо нe можна нe заразитись у класі, дe 30-40 учнів, а іх у вчитeля 5-6 кожeн дeнь. Діти нeсуть заразу по домівкам, заражаючи нe лишe батьків, а й бабусь та дідусів. Всі краіни вжe вeдуть онлайн освіьу, лишe у нас вчитeлів кинули на заклання. Чи хочуть позбутись пeнсіонeрів?
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10.11.2020 22:01 Ответить
Та ти вже дістав зі своїми школами, в нас вони відкрились на один день після 2-х тихнів канікул і знов закрились.
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10.11.2020 22:23 Ответить
"Тесты на коронавирус у троих медиков в Алтайском крае, одними из первых получивших вакцину «Спутник V», показали положительный результат" (С) ********* желательно в этом ряду увидеть.
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10.11.2020 22:13 Ответить
Ллють ссаніну у вуха,махлюють статистикою і роблять вигляд що ситуація не гірше чим у інших країнах.
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10.11.2020 22:14 Ответить
Дивлячись на їхні дії в боротьбі з ковід19, роблю висновки що мед дипломи їм видали не за знання
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11.11.2020 07:17 Ответить
В Италии за все время 600 тысяч заболевших, а у нас сейчас одномоментно 200 тыс больных... о чем он базарит?
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11.11.2020 13:15 Ответить
 
 