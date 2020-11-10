ЦИК обязал Черновицкую городскую ТИК до полуночи 11 ноября установить результаты выборов
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Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник приняла решение, которым обязала Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию до конца суток 11 ноября установить итоги голосования по выборам в Черновцах и области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В Центризбирком поступило заявление от местной партии "Единая альтернатива" о том, что из-за повторного подсчета голосов на отдельных избирательных участках Черновицкий горизбирком не установил вовремя итоги голосования на выборах депутатов Черновицкого областного совета и депутатов Черновицкого районного совета, а также результаты выборов Черновицкого городского совета и мэра.
Эта же партия пожаловалась на нарушение законодательства указанной ТИК при принятии решения о повторном подсчете голосов избирателей на 40 избирательных участках.
ЦИК установила, что эта ТИК на основании заявления уполномоченного лица Черновицкой областной организации "Партии черновчан" о проведении повторного подсчета голосов на 40 избирательных участках приняла решение о таком подсчете после завершения принятия избирательных документов соответствующих участковых избиркомов, нарушив сроки и порядок, то есть вопреки требованиям избирательного законодательства.
Кроме того, ЦИК отметила, что на момент рассмотрения этого вопроса к ним не поступала информация, что Черновицкая ТИК установила итоги и результаты местных выборов.
Таким образом, Центризбирком отменил решение Черновицкой городской ТИК о проведении повторного подсчета голосов на 40 избирательных участках.
"ЦИК обязала указанную комиссию не позднее 24 часов 11 ноября установить итоги голосования по выборам депутатов Черновицкого областного совета и депутатов Черновицкого районного совета, а также результаты выборов депутатов Черновицкого городского совета и результаты голосования по выборам Черновицкого городского головы, о чем составить соответствующие протоколы", - проинформировала пресс-служба.
Кроме того, ТИК обязана транспортировать первые экземпляры протоколов об итогах голосования по выборам депутатов Черновицкого облсовета и Черновицкого райсовета вместе с другими документами в Черновицкую районную и областную территориальные избирательные комиссии.
Не позднее 10:00 12 ноября Черновицкая городская ТИК должна направить в ЦИК информацию о выполнении данного постановления.
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