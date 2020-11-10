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В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд

Блокирование принятия Конституционным Судом Украины "неудобных" решений - подтверждение того, что власти нужен ручной и послушный орган конституционной юрисдикции.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой КСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в КСУ называют "манипулятивными" выступления в эфире одного из телеканалов нардепов от фракции "Слуги народа" Анастасии Радиной и Елены Шуляк, в которых те раскритиковали решение Конституционного Суда об отмене ответственности за недостоверное декларирование. Так, слова Радиной о том, что КСУ фактически позволил не подавать декларации и о том, что в них можно безнаказанно подавать ложную информацию, не соответствует действительности, отмечают в Суде.

Шуляк же заявляла, что у судей КСУ имеют зарплата превышает 400 тысяч гривен, большой автопарк и "колоссальный" штат помощников.

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"Информируем народных депутатов Украины и общественность о том, что в соответствии со статьей 30 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" судья Конституционного Суда имеет двух научных консультантов и помощника, должности которых относятся к должностям патронатной службы. Иное не предусмотрено, как и не предусмотрен автопарк. За судьей Конституционного Суда Украины закреплен один служебный автомобиль", - отмечается в заявлении.

В КСУ также уточнили, что средняя зарплата судьи - 254 тысячи гривен в месяц.

"Манипуляции" в телеэфире продолжал и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, который обвинил КСУ в том, что орган конституционной юрисдикции страны взял на себя функции парламента. Пресс-служба КСУ отметила, что в своей работе суд руководствуется только Конституцией Украины и заявили, что глава НАПК "не оставляет попыток при любой возможности дискредитировать Конституционный Суд Украины, сознательно вводя общественность в заблуждение".

"Приведенное свидетельствует лишь о продолжении нагнетания ситуации вокруг Конституционного Суда Украины со стороны заинтересованных лиц и стремлении блокировать его работу. В то же время, несмотря на все попытки дискредитировать Конституционный Суд Украины и уничтожить его авторитет, есть объективная оценка обществом работы Конституционного Суда Украины", - отметили в КСУ, приведя данный социологического опроса Центра Разумкова, опубликованного 10 ноября.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
В КСУ также уточнили, что средняя зарплата судьи - 254 тысячи гривен в месяц, плюс все надбавки и выйдет 400000 грн.
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10.11.2020 21:43
+12
Банда зрадників ще й пащеку роззявляє.На нари довічно за зраду. В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным" - Цензор.НЕТ 1630
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10.11.2020 21:41
+12
кс, не надо никого ни в чём обвинять, свою промосковскую лживую деструкционную сущность вы уже показали.... т.е. - нечего на зеркало пенять если рожа кривая. тупицкий (фамилия у тебя подходящая ) ну на куя ты полез в этот чувствительный для нашей страны вопрос именно сейчас? вам всем что рыги забашляли? ну вот и не нойте теперь! йух вам теперь а не зарплаты по 400 тыс гр. в месяц.... миллионеры корейки блин, сидят на жопах ровно ничего не делают а бабло капает и еще и так заносят....кого из вас не возьми все миллионеры с дворцами и маетками и это в бедной стране! за наш счет суки жируете.
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10.11.2020 21:47
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Банда зрадників ще й пащеку роззявляє.На нари довічно за зраду. В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным" - Цензор.НЕТ 1630
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10.11.2020 21:41 Ответить
Зрадники и те и те. Только одних выбрали, а другие в законе
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10.11.2020 21:49 Ответить
c конфискацией всего нажитого "непосильным трудом"...
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10.11.2020 21:58 Ответить
Судьи в законе.
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10.11.2020 21:43 Ответить
решение принятое КС указывает на то ,что он работает против Украины и ее народа, и это есть частью рашистской гибридной деятельности в Украине.
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10.11.2020 21:43 Ответить
В КСУ также уточнили, что средняя зарплата судьи - 254 тысячи гривен в месяц, плюс все надбавки и выйдет 400000 грн.
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10.11.2020 21:43 Ответить
В США и ЕС судьи КС получают не больше 8 минимальных зарплат.
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10.11.2020 21:54 Ответить
кс, не надо никого ни в чём обвинять, свою промосковскую лживую деструкционную сущность вы уже показали.... т.е. - нечего на зеркало пенять если рожа кривая. тупицкий (фамилия у тебя подходящая ) ну на куя ты полез в этот чувствительный для нашей страны вопрос именно сейчас? вам всем что рыги забашляли? ну вот и не нойте теперь! йух вам теперь а не зарплаты по 400 тыс гр. в месяц.... миллионеры корейки блин, сидят на жопах ровно ничего не делают а бабло капает и еще и так заносят....кого из вас не возьми все миллионеры с дворцами и маетками и это в бедной стране! за наш счет суки жируете.
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10.11.2020 21:47 Ответить
Украинский вариант битвы жабы и гадюки.
В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным" - Цензор.НЕТ 3670
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10.11.2020 21:47 Ответить
Нам нужен не просто не ручной суд, а не ох.евшие зажравшиеся рыла непонятно что о себе возомнившие.
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10.11.2020 21:49 Ответить
Наш Гарант Констітуції все це зробить для нас!
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10.11.2020 21:55 Ответить
А де ж заява, на кшталт - "Просимо вважати нас офіційною опозицією чинного зережиму!" В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным" - Цензор.НЕТ 4500
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10.11.2020 21:54 Ответить
Зачем нам эти паразиты?
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10.11.2020 21:57 Ответить
"Блокирование принятия Конституционным Судом Украины "неудобных" любьіх решений" - Єдина відповідна реакція влади у тих умовах, що склалися.
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10.11.2020 22:00 Ответить
Мудаки судьи обнаглевшие. Мудак ЗЕ потакающий им.
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10.11.2020 22:01 Ответить
на хрена нам этот суд вообще..?
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10.11.2020 22:01 Ответить
254 тыс.грн. в месяц ! Видно, Коломойский им платит больше раза в два.
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10.11.2020 22:05 Ответить
Каждый новый през обычно выступал с инициативой, сделать европейские зарплаты судейскому корпусу, чтобы они не воровали, и что, средняя зарплата в КСУ 250 тыс, и шо они не воруют, ничего подобного, наоборот, еще больше воруют и параллельно уничтожают страну в пользу оккупанта, а наша родажная власть ослепла и оглохла, значит народ обязан самостоятельно уничтожать предателей Украины.
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10.11.2020 22:11 Ответить
Сначала нужен суд без ворья и кацапских прихвостней. А потом благодаря этому можно приниматься и за предателей во главе зеленского.
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10.11.2020 22:13 Ответить
Конституция - "закон прямої дiї", при ней гарант - должен ее защищать и охранять, с другого боку КС, который должен неразумному "нарiду" "роз'яснювати i вирiшувати". по факту гарант Конституцию то ли не читал, то ли не понял, а КС больше озабочен своими "маєтками, чем своими обязанностями.
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10.11.2020 22:21 Ответить
ВООБЩЕ ЭТИ СУДЬИ КС УЖЕ ДОСТАЛИ СВОЕЙ НАГЛОСТЬЮ
ПУСТЬ ОТКРОЮТ СВОИ ДЕКЛАРАЦИИ
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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10.11.2020 22:24 Ответить
Как сообщали Українськi Новини, глава КС Тупицкий за два месяца получил почти 100 тыс. гривен отпускных в то время как зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина.
Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
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10.11.2020 22:25 Ответить
Возвращаюсь к теме ИМУЩЕСТВА СУДЕЙ В КРЫМУ
ДО 1 марта 2021 года раша требует иметь всем владельцам недвижимости в Крыму кацапское гражданства . Иначе все уходит в собственность раши
И КАК Тупицкий с судьями, и 95 квартал, и другие чиновники БУДУТ РЕШАТЬ ВОПРОС ? Предавать Украину?
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10.11.2020 22:29 Ответить
А я думаю , чего жто слуги народа так ратуют за двойное гражданство ? А они своё имущество в Крыму спасают 😀😀😀
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10.11.2020 22:31 Ответить
Конституцию не читал но одобряю. Землля с лесами, озерами, надрами, продается, берите гаранту не жалко. Но зарплата в зоо тыс это уже слишком это не по нашему. Вот для этого и нужен этот суд когда народ не может себя от барыг защитить. Конституция это ограничение можновладцив, чтоб они своими неконституциоными законами людей в конченное быдло нё перетворили. Их не боязнь перед населением здерживает их смена власти пугает
Когда вдруг не договорятся и по конституции отвечать прийдется, потому как любая фронда будет на конституцию опираться прорываясь к власти.
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10.11.2020 22:36 Ответить
В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным" - тоже смешные =) А что, разве "ксу", не ручная и не послушная кацапстану???
А может вы ("ксу"), дурачки? А, услужливый дурак - ОПАСНЕЕ ВРАГА!!!
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10.11.2020 23:53 Ответить
безбожники не можуть бути суддями
хоч де
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11.11.2020 00:47 Ответить
Не треба плутати Конституційний суд як орган системи правосуддя і його корумпованих мерзенних суддів, які повинні мотати захмарні терміни за: третій термін Кучмі, за повноваження Януковичу, за гвалтування української мови в угоду язика окупантів для тупих недотьоп, . Чомусь цих стрижаків відгодовують як племінних бичків їм потрібно платити не 700 000 в місяць а 30 000 не 250 000 а 4000 грн пенсію оце буде правильно, а також всі органи бородьби з корупцією повинні бути в тілі Конституції або як структури тих органів які є в Конституції. Ця зелена наволоч бореться не за незалежний суд а її ціль напхати туди своїх підмочених морд для виконаня не суду а їх хотєлок з узаконнення розкрадання України.
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11.11.2020 08:28 Ответить
тупицкий и ко, как общество оцениваеи работу вашей шарагиной конторы бросающей гавно на вентилятор в интересах бывших рыгов , мертвечуа, олигархов и себя любимых, вы можете оценить из ходя из постов блогеров в ответ на эту статью..... бедные вы бедные, зарплата у них не 400 а 256 тыс.... (а премии и надбавки посчитать **** забыла) и машинок у вас нет и маетков и пентхаузов и часов по десяткам тысяч евро.... блин зла не хватает хотя бы уж молчали ..... вы же сами себе устроили коммунизм для себя любимых в отдельно взятой бедной стране под названием Украины. сами приняли такие законы для себя любимых что делай что хочешь и тебя за жопу взять никак нельзя.... вы для кого трудитесь бедненькие? для себя? так на йух вы нам такие нахлебники красивые нужны? а понтов то сколько - красный халат одел и возмущается он.... *** всех в окопы в АТО в луганду на та зване перемирие!!!!
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13.11.2020 19:39 Ответить
 
 