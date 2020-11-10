В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным"

Блокирование принятия Конституционным Судом Украины "неудобных" решений - подтверждение того, что власти нужен ручной и послушный орган конституционной юрисдикции.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой КСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в КСУ называют "манипулятивными" выступления в эфире одного из телеканалов нардепов от фракции "Слуги народа" Анастасии Радиной и Елены Шуляк, в которых те раскритиковали решение Конституционного Суда об отмене ответственности за недостоверное декларирование. Так, слова Радиной о том, что КСУ фактически позволил не подавать декларации и о том, что в них можно безнаказанно подавать ложную информацию, не соответствует действительности, отмечают в Суде.

Шуляк же заявляла, что у судей КСУ имеют зарплата превышает 400 тысяч гривен, большой автопарк и "колоссальный" штат помощников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение кризиса вокруг решений КС лежит исключительно в законодательной плоскости, - Шмыгаль

"Информируем народных депутатов Украины и общественность о том, что в соответствии со статьей 30 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" судья Конституционного Суда имеет двух научных консультантов и помощника, должности которых относятся к должностям патронатной службы. Иное не предусмотрено, как и не предусмотрен автопарк. За судьей Конституционного Суда Украины закреплен один служебный автомобиль", - отмечается в заявлении.

В КСУ также уточнили, что средняя зарплата судьи - 254 тысячи гривен в месяц.

"Манипуляции" в телеэфире продолжал и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, который обвинил КСУ в том, что орган конституционной юрисдикции страны взял на себя функции парламента. Пресс-служба КСУ отметила, что в своей работе суд руководствуется только Конституцией Украины и заявили, что глава НАПК "не оставляет попыток при любой возможности дискредитировать Конституционный Суд Украины, сознательно вводя общественность в заблуждение".

"Приведенное свидетельствует лишь о продолжении нагнетания ситуации вокруг Конституционного Суда Украины со стороны заинтересованных лиц и стремлении блокировать его работу. В то же время, несмотря на все попытки дискредитировать Конституционный Суд Украины и уничтожить его авторитет, есть объективная оценка обществом работы Конституционного Суда Украины", - отметили в КСУ, приведя данный социологического опроса Центра Разумкова, опубликованного 10 ноября.

Также читайте: Комитет Рады отклонил законопроект Дубинского, разблокировав возвращение полномочий НАПК, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Читайте также: "Мы ожидаем "поправочный спам" от тех коллег, которые вносят представление в Конституционный Суд", - "слуга народа" Корниенко

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.