В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Блокирование принятия Конституционным Судом Украины "неудобных" решений - подтверждение того, что власти нужен ручной и послушный орган конституционной юрисдикции.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой КСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, в КСУ называют "манипулятивными" выступления в эфире одного из телеканалов нардепов от фракции "Слуги народа" Анастасии Радиной и Елены Шуляк, в которых те раскритиковали решение Конституционного Суда об отмене ответственности за недостоверное декларирование. Так, слова Радиной о том, что КСУ фактически позволил не подавать декларации и о том, что в них можно безнаказанно подавать ложную информацию, не соответствует действительности, отмечают в Суде.
Шуляк же заявляла, что у судей КСУ имеют зарплата превышает 400 тысяч гривен, большой автопарк и "колоссальный" штат помощников.
"Информируем народных депутатов Украины и общественность о том, что в соответствии со статьей 30 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" судья Конституционного Суда имеет двух научных консультантов и помощника, должности которых относятся к должностям патронатной службы. Иное не предусмотрено, как и не предусмотрен автопарк. За судьей Конституционного Суда Украины закреплен один служебный автомобиль", - отмечается в заявлении.
В КСУ также уточнили, что средняя зарплата судьи - 254 тысячи гривен в месяц.
"Манипуляции" в телеэфире продолжал и председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, который обвинил КСУ в том, что орган конституционной юрисдикции страны взял на себя функции парламента. Пресс-служба КСУ отметила, что в своей работе суд руководствуется только Конституцией Украины и заявили, что глава НАПК "не оставляет попыток при любой возможности дискредитировать Конституционный Суд Украины, сознательно вводя общественность в заблуждение".
"Приведенное свидетельствует лишь о продолжении нагнетания ситуации вокруг Конституционного Суда Украины со стороны заинтересованных лиц и стремлении блокировать его работу. В то же время, несмотря на все попытки дискредитировать Конституционный Суд Украины и уничтожить его авторитет, есть объективная оценка обществом работы Конституционного Суда Украины", - отметили в КСУ, приведя данный социологического опроса Центра Разумкова, опубликованного 10 ноября.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.
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"неудобных"любьіх решений" - Єдина відповідна реакція влади у тих умовах, що склалися.
ПУСТЬ ОТКРОЮТ СВОИ ДЕКЛАРАЦИИ
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
ДО 1 марта 2021 года раша требует иметь всем владельцам недвижимости в Крыму кацапское гражданства . Иначе все уходит в собственность раши
И КАК Тупицкий с судьями, и 95 квартал, и другие чиновники БУДУТ РЕШАТЬ ВОПРОС ? Предавать Украину?
Когда вдруг не договорятся и по конституции отвечать прийдется, потому как любая фронда будет на конституцию опираться прорываясь к власти.
А может вы ("ксу"), дурачки? А, услужливый дурак - ОПАСНЕЕ ВРАГА!!!
хоч де