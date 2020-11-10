Для Украины очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов, - капитан І ранга Лакийчук

Второй вебинар Львовского форума по безопасности 2020 был посвящен стратегии безопасности черноморского региона. Кроме сотрудничества с другими странами Черного моря в противостояния российской экспансии для Украины важно присутствие НАТО и США,

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности сказал капитан І ранга Павел Лакийчук, єксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", отвечая на вопрос, чем администрация новоизбранного президента США Джорджа Байдена может посодействоать Украине.

"Очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов. С точки зрения морского права военный корабль – это территория государства, которому он принадлежит. И когда происходит обострение в любой из стран Черного моря нам очень важно присутствие Соединенных Штатов. Нахождение корабля НАТО в порту Одессы является гарантией того, что россияне не нападут на Одессу, боясь боевого столкновения.

Никто за нас не может защитить нашу страну, но США и другие наши партнеры могут помочь вооружением. Администрация Трампа помогла джавеллинами. Есть большая надежда на то, что администрация Байдена даст зеленый свет на поставки противокорабельных ракет. Это очень важно для черноморской акватории". Да, мы разрабатываем ракету "Нептун", но это требует определенного времени", - отметил он.

Третий аспект сотрудничества с США в Черном море, который выделил эксперт, - продолжать сотрудничество по строительству украинских Военно-морских сил и включение их в единую информационную систему.

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