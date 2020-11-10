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НАТО (8937) порт (678) США (23185) Черное море (1331)

Для Украины очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов, - капитан І ранга Лакийчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Для Украины очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов, - капитан І ранга Лакийчук

Второй вебинар Львовского форума по безопасности 2020 был посвящен стратегии безопасности черноморского региона. Кроме сотрудничества с другими странами Черного моря в противостояния российской экспансии для Украины важно присутствие НАТО и США,

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности сказал  капитан І ранга Павел Лакийчук, єксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", отвечая на вопрос, чем администрация новоизбранного президента США Джорджа Байдена может посодействоать Украине.

"Очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов. С точки зрения морского права военный корабль – это территория государства, которому он принадлежит. И когда происходит обострение в любой из стран Черного моря нам очень важно присутствие Соединенных Штатов. Нахождение корабля НАТО в порту Одессы является гарантией того, что россияне не нападут на Одессу, боясь боевого столкновения.

Никто за нас не может защитить нашу страну, но США и другие наши партнеры могут помочь вооружением. Администрация Трампа помогла джавеллинами. Есть большая надежда на то, что администрация Байдена даст зеленый свет на поставки противокорабельных ракет. Это очень важно для черноморской акватории". Да, мы разрабатываем ракету "Нептун", но это требует определенного времени", - отметил он.

Третий аспект сотрудничества с США в Черном море, который выделил эксперт, - продолжать сотрудничество по строительству украинских Военно-морских сил и включение их в единую информационную систему.

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Топ комментарии
+6
Украине важно, чтоб всякие зе-и-опзже ****** воду не мутили, а буба не молол херни про отсутствие необходимости вооружаться Для Украины очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов, - капитан І ранга Лакийчук - Цензор.НЕТ 1593
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10.11.2020 21:55
+5
главное ,шо они кацапню уже тогда не любили...и были правы Для Украины очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов, - капитан І ранга Лакийчук - Цензор.НЕТ 7618
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10.11.2020 21:54
+4
не трынди...лучше посчитай сколько при голодоморе и при "взятии"киева к 7 ноября военный недоучка жуков положил
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10.11.2020 21:56
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10.11.2020 21:46 Ответить
у тебя мамы нет и не было, тебя ***** высрал
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10.11.2020 21:50 Ответить
ты каждый день приползаешь за порцией унижения, так наслаждайся, свинья в лаптях
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10.11.2020 21:55 Ответить
не трынди...лучше посчитай сколько при голодоморе и при "взятии"киева к 7 ноября военный недоучка жуков положил
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10.11.2020 21:56 Ответить
Молодчина Гыг, дал дятлу просраться и тот исчез c форума
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10.11.2020 22:14 Ответить
главное ,шо они кацапню уже тогда не любили...и были правы Для Украины очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов, - капитан І ранга Лакийчук - Цензор.НЕТ 7618
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10.11.2020 21:54 Ответить
Он шо,з бодуна?
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10.11.2020 21:47 Ответить
Украине важно, чтоб всякие зе-и-опзже ****** воду не мутили, а буба не молол херни про отсутствие необходимости вооружаться Для Украины очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов, - капитан І ранга Лакийчук - Цензор.НЕТ 1593
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10.11.2020 21:55 Ответить
вооружаться надо в любом случае .Зеля это или Буба с Петей говорят , . не важно
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10.11.2020 21:59 Ответить
Трамп отправлял два раза стратегические бомбардировщики В-52 в Украину..Байден их отправит на военную базу НАТО в Мариуполе для постоянной дислокации...
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10.11.2020 21:56 Ответить
это очень важно .Во-первых украинцы чувствуют защиту сильного от ватных идиотов .Во-вторых продажных ублюдков вУкраине хватает и им это тоже предостережение .Правительство под чутким руководством Зелепупиков и ермачков с зажопниками понимают что эти дяди серьёзные и трепаться и пугать зря не будут .Ну и напоследок это Рашке чёткий сигнал .Полезете -получите по самые помидоры .
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10.11.2020 21:58 Ответить
всегда не нравилось
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10.11.2020 23:18 Ответить
 
 