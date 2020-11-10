За неуважение к территориальной целостности Украины Никарагуа заплатит деньгами и репутационными потерями, - Кулеба
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За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в связи с открытием так называемого "почетного консульства Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина неоднократно предупреждала власть Никарагуа - публично и официально - о последствиях такого откровенно недружественного шага относительно нашего государства. Мы предупреждали их, что не оставим этот шаг без реакции, и не просто без словесной политической реакции, но и без экономической реакции. Министерство иностранных дел Украины инициировало применение против Никарагуа экономических санкций. За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями", - сказал Кулеба.
Министр подчеркнул, что открытие так называемого "почетного консульства Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь" является абсурдным, и является грубым нарушением международного права и украинского законодательства.
"Это ничтожный и жалкий шаг со стороны власти Никарагуа, который не будет воспринят международным сообществом и, безусловно, Украиной. Своим шагом Никарагуа только подыгрывает российской агрессии против нашего государства и ставит под сомнение то, что нельзя поставить под сомнение, а именно тот факт, что Крым является украинским", - отметил чиновник.
Глава МИД указал, что Украина будет применять санкции относительно любой страны, которая не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.
"И я хочу заверить, что мы будем применять санкции относительно любой страны, которая не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и будет делать шаги, подобные к тем, которые сделала Никарагуа", - добавил Кулеба.
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https://www.visahq.com/ukraine/embassy/nicaragua/
https://nuph.edu.ua/ru/posolstva-stran-mira-v-ukraine/
Посольство Республіки Нікарагуа в Україні
Надзвичайний і Повноважний Посол (за сумісництвом)
Луіс Альберто Моліна Куадра
Адреса: 117192, м. Москва, вул. Мосфільмовская, 50, корпус 1
А интересы Украины в Никарагуа представляет Украинское псольство на Кубе
Вооружённые силы Никарагуа имеют в своём составе ВВС, ВМС и сухопутные войска. Общая численность войск оценивается примерно в 14 000 человек. Военный бюджет составляет 85 миллионов долларов или около 0,7% расходов страны. На вооружении находится в основном советское и российское оружие, имеются также британские, французские, турецкие виды военной техники.Экономика[править | править код]
Основная статья: Экономика Никарагуа
Никарагуа - страна в основном с аграрной экономикой, одна из беднейших в Западном полушарии (беднее неё в Центральной Америке только Гондурас и Гаити). ВВП на душу населения по ППС в 2009 году - 4800 долл. (168-е место в мире). Доля населения ниже официального уровня бедности - 48 % (в 2005). Безработица - 8,2 % (в 2009). Госдолг - 17 % от ВВП. По данным ООН, 79% населения Никарагуа живёт менее, чем на 2 доллара в день[источник не указан 18 дней].
В сельском хозяйстве (17,5 % ВВП, 29 % работающих) производятся - кофе, бананы, тростниковый сахар, хлопок[15], рис, кукуруза, табак, соя.
Промышленность (26,5 % ВВП, 19 % работающих) - переработка сельхозпродукции, производство напитков, текстильное и обувное производство, переработка нефтепродуктов, лесопилки.
Сфера обслуживания - 56 % ВВП, 52 % работающих.
Проблемой является состояние энергетики. 84 % электроэнергии производится на ТЭС, хотя ещё в 1990 г. половина электричества производилась на ГеоЭС и ГЭС. В связи с высокими ценами на нефть такая структура энергопроизводства ведёт к инфляции и замедлению экономического роста (в 2007 г. инфляция составила 16,88 %, а рост ВВП - лишь 3,7 %). Лидирующие по темпам роста секторы экономики - банковский, строительный, пищевая промышленность, туризм, текстильное производство.
- Пусть пока бананы погрызут.
Их диктатор нам не ровня, лучше выпьем за здоровье
Молодых - и скажем "Зайт гезунт!" "