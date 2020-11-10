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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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За неуважение к территориальной целостности Украины Никарагуа заплатит деньгами и репутационными потерями, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За неуважение к территориальной целостности Украины Никарагуа заплатит деньгами и репутационными потерями, - Кулеба

За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в связи с открытием так называемого "почетного консульства Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина неоднократно предупреждала власть Никарагуа - публично и официально - о последствиях такого откровенно недружественного шага относительно нашего государства. Мы предупреждали их, что не оставим этот шаг без реакции, и не просто без словесной политической реакции, но и без экономической реакции. Министерство иностранных дел Украины инициировало применение против Никарагуа экономических санкций. За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что открытие так называемого "почетного консульства Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь" является абсурдным, и является грубым нарушением международного права и украинского законодательства.

"Это ничтожный и жалкий шаг со стороны власти Никарагуа, который не будет воспринят международным сообществом и, безусловно, Украиной. Своим шагом Никарагуа только подыгрывает российской агрессии против нашего государства и ставит под сомнение то, что нельзя поставить под сомнение, а именно тот факт, что Крым является украинским", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства"

Глава МИД указал, что Украина будет применять санкции относительно любой страны, которая не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"И я хочу заверить, что мы будем применять санкции относительно любой страны, которая не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и будет делать шаги, подобные к тем, которые сделала Никарагуа", - добавил Кулеба.

Также читайте: Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа из-за консульства в оккупированном Крыму

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
ацтекам покуй.их ***** кормит.как перестанет кормить или поменяется власть - сразу изменит своё мнение. вводите эмбарго и закрывайте с такими дипотношения.призывайте к этому всех стран кто вас поддерживает
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10.11.2020 21:52
+15
мыдалью за уважение к территориальной целостности Украины опзж рабиновича и медведчукчи не забудьте наградить...
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10.11.2020 21:53
+12
Введите санкции против паРашки , а уж потом против ее клонов из Латинской Америки . Уже 6 лет ждем.....не дождемся . И все 6 лет сплошное и безальтернативное миролюбство -торговать и не провоцировать .В результате -маєм те що маємо , как любил говаривать ранее один из родителей того самого безальтернативного миролюбства
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10.11.2020 21:54
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ацтекам покуй.их ***** кормит.как перестанет кормить или поменяется власть - сразу изменит своё мнение. вводите эмбарго и закрывайте с такими дипотношения.призывайте к этому всех стран кто вас поддерживает
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10.11.2020 21:52 Ответить
при Порохе такого не было ! За неповагу до територіальної цілісності України Нікарагуа заплатить грошима і репутаційними втратами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8525
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10.11.2020 22:17 Ответить
Порох это политик и промышленник ....а кто такый шмаркля ? голобородько или клоун с смехопанарамы ?
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10.11.2020 22:28 Ответить
Сейчас набегут кремлёмвские свинособаки !
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10.11.2020 21:53 Ответить
а буба заплатит абстиненцией За неуважение к территориальной целостности Украины Никарагуа заплатит деньгами и репутационными потерями, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7988
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10.11.2020 21:53 Ответить
мыдалью за уважение к территориальной целостности Украины опзж рабиновича и медведчукчи не забудьте наградить...
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10.11.2020 21:53 Ответить
Вы Никарагуа обьясните они же издалека, наверное подумали или их ввели в заблуждение что они открыли консульство в нашем Крыму.
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10.11.2020 21:54 Ответить
видишь ли...когда ты проститутка - ты будешь исполнять любой каприз за деньги дающего.как иссякнет деньги в руке,так и переобуются как наши ЗЕбилы или сливновной бочек в своём ток шоу пардон помойке
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10.11.2020 21:58 Ответить
Введите санкции против паРашки , а уж потом против ее клонов из Латинской Америки . Уже 6 лет ждем.....не дождемся . И все 6 лет сплошное и безальтернативное миролюбство -торговать и не провоцировать .В результате -маєм те що маємо , как любил говаривать ранее один из родителей того самого безальтернативного миролюбства
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10.11.2020 21:54 Ответить
Короче-ничем не заплатит ввиду отсутствия чего бы то ни было.
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10.11.2020 21:54 Ответить
Там інтернету немає, щоб глянути на карту світу. Їм дали 1000 долларів і збудували халабуду з деревом. Про які репутаційні втрати йде мова ?
))))))))))
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10.11.2020 21:55 Ответить
А чим угорські ****** заплатять? Перегортанням сторінок історії? За неуважение к территориальной целостности Украины Никарагуа заплатит деньгами и репутационными потерями, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2102
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10.11.2020 21:56 Ответить
Кулеба,лучше про марсиан расскажи.
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10.11.2020 21:59 Ответить
Бла бла бла
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10.11.2020 21:59 Ответить
Красивые слова, а дальше. Почему посол Никарагуа не стоит раком в МИДе Украины, почему не высланы дип. работники из нашей страны. И так далее вплоть до разрыва дип. отношений
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10.11.2020 22:01 Ответить
Нікарагуа не має посольства в Україні, також і Україна не має посольства в Нікарагуа.
https://www.visahq.com/ukraine/embassy/nicaragua/
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10.11.2020 22:57 Ответить
Спб за замечание. Хотя это не совсем так
https://nuph.edu.ua/ru/posolstva-stran-mira-v-ukraine/

Посольство Республіки Нікарагуа в Україні
Надзвичайний і Повноважний Посол (за сумісництвом)
Луіс Альберто Моліна Куадра
Адреса: 117192, м. Москва, вул. Мосфільмовская, 50, корпус 1

А интересы Украины в Никарагуа представляет Украинское псольство на Кубе
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10.11.2020 23:17 Ответить
Це посли відповідно у Росії та на Кубі (за сумісництвом). А по факту Україна з Нікарагуа не має відносин.
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10.11.2020 23:24 Ответить
Что мешает вызвать посла Никарагуа из Мацквы в Киев и трахнуть его ... по совместительству?
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11.11.2020 05:48 Ответить
Смешно, там товарооборот копеечный, ну что оттуда может покупать Украина, а вот в рашке покупаем примерно на 10 млрд баксов.
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10.11.2020 22:01 Ответить
та **** с них возьмешь, они наверняка не понимают, что они вообще делают, им стекла битого на бусы отгузили, они и рады.
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10.11.2020 22:02 Ответить
Давайте просто увидел никарагуанца взял и дал в тыкву что бы тот упал на асфальт и разбил голову и умер благодаря их дебильному правительству и это правильно будет, надо учить через низы коли через верх не получается За неуважение к территориальной целостности Украины Никарагуа заплатит деньгами и репутационными потерями, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2676 помнтите песню убили негра, неважно кто пел, но суть правильная За неуважение к территориальной целостности Украины Никарагуа заплатит деньгами и репутационными потерями, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3644
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10.11.2020 22:11 Ответить
Ты много никарагуанцев видел в Украине? И как ты их различишь, если что? Они ж не носят на лбу таблички с надписью "я никарагуанец" За неповагу до територіальної цілісності України Нікарагуа заплатить грошима і репутаційними втратами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7104
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11.11.2020 08:28 Ответить
Да я же с юмором, народ не всегда виноват ,что у него такие выродки у власти За неповагу до територіальної цілісності України Нікарагуа заплатить грошима і репутаційними втратами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3470
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11.11.2020 11:16 Ответить
Та я понял За неповагу до територіальної цілісності України Нікарагуа заплатить грошима і репутаційними втратами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5394
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11.11.2020 21:19 Ответить
Уверен что в Никарагуа это предусмотрели. Российские пенсионеры с лихвой компенсируют эти потери.
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10.11.2020 22:14 Ответить
Основная статья: Вооружённые силы Никарагуа
Вооружённые силы Никарагуа имеют в своём составе ВВС, ВМС и сухопутные войска. Общая численность войск оценивается примерно в 14 000 человек. Военный бюджет составляет 85 миллионов долларов или около 0,7% расходов страны. На вооружении находится в основном советское и российское оружие, имеются также британские, французские, турецкие виды военной техники.Экономика[править | править код]
Основная статья: Экономика Никарагуа
Никарагуа - страна в основном с аграрной экономикой, одна из беднейших в Западном полушарии (беднее неё в Центральной Америке только Гондурас и Гаити). ВВП на душу населения по ППС в 2009 году - 4800 долл. (168-е место в мире). Доля населения ниже официального уровня бедности - 48 % (в 2005). Безработица - 8,2 % (в 2009). Госдолг - 17 % от ВВП. По данным ООН, 79% населения Никарагуа живёт менее, чем на 2 доллара в день[источник не указан 18 дней].
В сельском хозяйстве (17,5 % ВВП, 29 % работающих) производятся - кофе, бананы, тростниковый сахар, хлопок[15], рис, кукуруза, табак, соя.
Промышленность (26,5 % ВВП, 19 % работающих) - переработка сельхозпродукции, производство напитков, текстильное и обувное производство, переработка нефтепродуктов, лесопилки.
Сфера обслуживания - 56 % ВВП, 52 % работающих.
Проблемой является состояние энергетики. 84 % электроэнергии производится на ТЭС, хотя ещё в 1990 г. половина электричества производилась на ГеоЭС и ГЭС. В связи с высокими ценами на нефть такая структура энергопроизводства ведёт к инфляции и замедлению экономического роста (в 2007 г. инфляция составила 16,88 %, а рост ВВП - лишь 3,7 %). Лидирующие по темпам роста секторы экономики - банковский, строительный, пищевая промышленность, туризм, текстильное производство.
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10.11.2020 22:18 Ответить
Ми далеко не втікли, а може й позаду
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10.11.2020 22:26 Ответить
Різниця рівня життя між Нікарагуа та Україною така ж сама, як між Україною та Швейцарією.
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10.11.2020 22:33 Ответить
Как насчет разрыва дип. отношений с Никарагуа?
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10.11.2020 22:20 Ответить
Сколько уже раз повторять можно - в Украине нет посольства Никарагуа, а в Никарагуа нет посольства Украины. Поэтому фактически разрывать нечего
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11.11.2020 08:30 Ответить
как то тревожно стало за судьбу свободолюбивого никарагуанского народа..venceremo короче За неповагу до територіальної цілісності України Нікарагуа заплатить грошима і репутаційними втратами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6947
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10.11.2020 22:21 Ответить
Тю, думав Колю Оболонського пошлють бабло вибивати
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10.11.2020 22:24 Ответить
А санкціі проти краіни агресора коли вводитимуть , халло Киів !? Двіжухи на млрд. баксів з Козлостаном щорічно зростають
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10.11.2020 22:49 Ответить
санкції - 95 квартал не поїде з концертом?
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10.11.2020 22:53 Ответить
Яка никараХуя? Це що *** за херня така? Де це воно, це говно? Це вони до нас навчатися їдуть? Ну бліїя це просто якась химерна письда... Вигнаати їх нахрен!
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10.11.2020 22:56 Ответить
В Латинской Америке, в Боливии, события жаркие происходят. Ровно год назад там свергли антиамериканского президента Эво Моралеса, который вел дружбу с Кубой, Венесуэлой, в общем, был в российской орбите. Вот статья на Цензоре https://censor.net/ru/photo_news/3159127/prezident_ushel_v_otstavku_po_trebovaniyu_armii_morales_sbejal_fotoreportaj Его сторонников повсеместно тоже свергали - мэра одного по улицам протащили - известные кадры. Сам Моралес бежал из страны. США он называл колонизаторами, а капитализм - врагом человечества, то есть понятны его убеждения. И вот сейчас, спустя год, его партия вернулась во власть через выборы За неповагу до територіальної цілісності України Нікарагуа заплатить грошима і репутаційними втратами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7603 и уже декларирует возвращение в российскую орбиту - восстановление дружбы с Венесуэлой и все такое в том же духе. Может скоро в Крыму боливийское консульство откроют.
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10.11.2020 23:16 Ответить
А Вануату має в кримнаші своє консульство чи посольство?
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10.11.2020 23:20 Ответить
А венгерских нацистов за участие в украинских выборах уже простили ???
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10.11.2020 23:44 Ответить
"В Гондурасе плохо с мясом, что нам делать с Гондурасом?
- Пусть пока бананы погрызут.
Их диктатор нам не ровня, лучше выпьем за здоровье
Молодых - и скажем "Зайт гезунт!" "
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11.11.2020 00:18 Ответить
р@****@шить никарагуа!
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11.11.2020 00:18 Ответить
Отак і потрібно давно робити, зробили Україні якась держава підлість, нехай платить по повній її товарами. Відвідали Крим , наприклад депутати з Італії, чи Австріх, і їх товари повинні бути дорощі за інші. Тільки так їм можна вказувати, що щось не те вони роблять. Тому ідея чудова.
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11.11.2020 06:27 Ответить
Какой крутой Кулеба, так решителен и строг против маленькой, далекой страны Никарагуа. Вот бы так против россии выдал гневный спич.
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11.11.2020 06:55 Ответить
Что говорить?Ближе к делу.Подготовить ВМСУ к оккупации Никарагуа.Артиллерийская подготовка,высадка десанта и жевто-блакитный в Манагуа.
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11.11.2020 07:25 Ответить
Тут надо бы сказать, что у товарища Даниэля Ортеги репутация очень своеобразная...
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11.11.2020 08:19 Ответить
Нічого иншого від комуняцької "нікараґуа" я й не очікував.
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11.11.2020 08:46 Ответить
Треба бити нікарагуанських курв. Що б знали падли, як на Україну рота роззявляти!
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11.11.2020 09:06 Ответить
Що таке Нікарагуа? У свій час,коли в Нікарагуа не без допомоги сересер розкачували "соціалістічєскіє прєобразованія",то Нікарагуа стовпичила під дверьми кремлівських совєтікобонз, жебракуючи з протянутою рукою на гроші,зброю,харчі. І наша " керівна совєтська душа",плюючи на свої злидні,які перли повсім дорогам,селам,районам,містам сересер, широкою рукою доставали із широких штанів долари,зерно, мясо,автомати,патрони,техніку,пушки,навіть рідко танки,для ось таких нікарагуа-друзів,яких у світі було майже півсотні. І все це безвозвратно,безоплатно,безкоштовно грузилось на кораблі і по морям,по волнам плило кудись,не зрозуміло для якої чергової "соцреволюсйон". До речі,все це в основному грузилось в портах України,особливо харчові продукти в сотнях,тисячах,десятки тисяч тон. І це все за рахунок українського совєтського робітника,який на кінець 80-х років вже сосав палець замість конфет" Лєдєнци" та сигарет "Памір" з "Новостю", а пляшку водки міг отримати лише з боєм серед таких же злиднів в гастрономі " Дружба" по одній бутилці на дві руки. Сересер,як сказав раніш, так і не копійки не отримав за всі ці поставки ні від кого,навіть, бананами. А тепер чому Нікарагуа і ще декіялька задрипанців так яро підтримують Росію і в ООН,і ось так, плюючи на Україну за колишні поставки зерна і різного розносолу. А все просто,як два пальці....Просто Росія...."пробачила їм всі ці борги,поставки та доставки" як завжди, за рахунок інших. То біш...нас, меньших на той час братушек-республічок. І хоча б якось "возмєстіть потєрі Рассєі", яку вона ,так рахує ця Нікакасрака, що " прастіла" борги їм, тепер і підтримує ,бо ще щось хоче вже вижебракувать у Путіна,бо цивілізоіаний світ не хоче торгувати та мати стосунки з лайном,яке постачає лише наркоту до США і іншим країнам. А Росія ....ось через таке лайно,як Нікарагуа,Венесуела,Куба і має ще щось із зовнішнім світом по принципу Мєдвєдєва....Дєнєг нєт,но ви дєржитєсь.
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20.02.2021 16:47 Ответить
 
 