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Новости За рубежом
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Азербайджан (746) Армения (798) миротворцы (944) Россия (91256) Нагорный Карабах (470) Ходжес (135)

"Это скорее оккупанты" - экс-командующий силами США в Европе Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес скептически относится к введению в Нагорный Карабах "российских миротворцев".

Об этом он заявил на Львовском форуме по вопросам безопасности, который проходит 9-14 ноября в формате видеоконференций, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ..

"Я всегда скептически отношусь к российским "миротворцам". Такого понятия вообще не существует. Они скорее оккупанты, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ, в Южную Осетию", - сказал генерал, оценивая перспективы размещения российского контингента в Нагорном Карабахе.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+58
хоть один адекватный...
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10.11.2020 22:05
+33
Очень сомневаюсь что Дяде Сэму этот кусок пирога был нужен. А вот ваше ху...ло все никак нажрецца
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10.11.2020 22:11
+24
"Это скорее оккупанты" - экс-командующий силами США в Европе Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе - Цензор.НЕТ 5548Мої співчуття
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10.11.2020 22:13
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хоть один адекватный...
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10.11.2020 22:05 Ответить
И тот бывший.
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10.11.2020 22:12 Ответить
Може ще й повернеться після 20 січня.
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10.11.2020 22:19 Ответить
Це означає, що серед чинних офіцерів США панує саме така думка. Просто на службі в них "язик на припоні".
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11.11.2020 08:45 Ответить
вся ця війнушка з однією метою:
підняти престиж кремля в світі на перед пиплом
крапка
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11.11.2020 00:35 Ответить
не тільки - ще сунути свого носу туди, де його ще немає.
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11.11.2020 09:23 Ответить
Дядя Сэм в пылу выборных баталий прозевал кусок земли, но скоро думаю подключатся к разделу пирога.
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10.11.2020 22:05 Ответить
Очень сомневаюсь что Дяде Сэму этот кусок пирога был нужен. А вот ваше ху...ло все никак нажрецца
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10.11.2020 22:11 Ответить
+ мільйон
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10.11.2020 22:15 Ответить
не нажрецца, пардон
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10.11.2020 22:18 Ответить
Дяди Сему этот пирог больше на коровью лепёху смахивает, а вот пироги без внимания думаю не останутся.
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10.11.2020 22:18 Ответить
шо значь скарее?! они и есть самое что ни на есть оккупанты!
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10.11.2020 22:08 Ответить
"І щуку кинули у річку".(чьЛєнєн).
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10.11.2020 22:47 Ответить
Десантники рюсские не умеют воевать Это показала война 1939 года в Финляндии и июнь 1941 года а дохлом сссре.В вермахте кстати не было даже такого понятия десантные войска,но красную армию разгромили за 3 месяца боев...
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10.11.2020 22:08 Ответить
там были парашютисты, они и были десантниками (спецназом, если хотите)
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10.11.2020 22:56 Ответить
... и там были егеря
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11.11.2020 00:01 Ответить
... (******** если хотите)
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11.11.2020 00:04 Ответить
да, рашистов нельзя пускать в дом ни под каким видом. это известно. зачем это Эрдогану - тут еще можно замутить конспирологию. а вот зачем это Алиеву - категорически непонятно.
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10.11.2020 22:10 Ответить
Так по факту (не по закону) він не і пустив в дім, а залишив на порозі. Тобто на окупованій вірменами території.
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10.11.2020 22:23 Ответить
т.е. поменял одних оккупантоа на других - еще более лживых и опасных... за что же его солдаты под огонь лезли?
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10.11.2020 22:25 Ответить
На мою думку, недарма Алієв і Ердоган заявляють про турецьких миротворців, а кремль так відгороджується їх (тур.мир.) поставлять з іншого боку, щоб москалики не змогли "отодвигать" кордон, як вони любили робити в Осетії...
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11.11.2020 15:17 Ответить
Эрдоган говорил про "совместный с рф центр контроля за соблюдением". из этого ничего не выйдет. а вот турецкая военная база в Азербайджане, скорее всего, будет. в одном из освобожденных районов, но не в самом Карабахе.
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11.11.2020 15:27 Ответить
Президент США должен быть против России: аргументы
Мнения / Общество 10-ноя, 18:039 373 0

Очень субъективно - для меня понятнее и предпочтительнее, чтобы у руля одной из самых сильных стран был человек, который против России. Потому что отношение к России - это маркер для любого адекватного украинца, начиная как минимум с 2014 года.

Сами американцы, понятное дело, не обязаны оглядываться на мнения других. Но давайте посмотрим на ситуацию:

У них в другой части полушария есть большая территория, которая перманентно создает проблемы.

Российских шпионов ловят по всему миру. Наркота, нарушенные договоренности, непонятный статус дипломатов / наркодилеров / диверсантов. Большое количество особей, которые воюют и совершают теракты. Великобритания, Франция, Украина, Сирия, Карабах, Афганистан, Грузия, Молдова и так далее - список пострадавших увеличивается.

Как-то контролировать это дело можно несколькими способами. Один из них - позволять. Т.е., зная, что они вмешиваются в выборы твоей собственной страны, что они однозначно ненадежны как партнеры, что они толкнут тебя в спину в абсолютно любом случае - ты выбираешь политику умиротворения и призрачной дружбы.

Да, они вмешиваются в выборы на твоей стороне - и поэтому ты ошибочно думаешь, что с ними надо по-хорошему. Здесь же выступает на первый план вот какая позиция американского лидера:

"Я приму РФ как партнера, потому что они помогли мне стать президентом". И здесь личное на первом плане, интересы Америки - на втором. В лучшем случае. По крайней мере так видится мне лично.

Второй способ - быть настоящим ястребом, а не на словах. И контролировать отношения с той же РФ не с позиции зависимости, не с позиции благодарности за вмешательство в дела суверенного государства, а с позиции имеющейся силы.

Вряд ли этот выбор проигрышный, потому что воевать с НАТО РФ не может, не имеет ресурсов и знаний, и не будет. И лидер, выбравший такую политику, мне, как украинке, симпатичнее.

Зачем потакать террористу, если ты можешь его раздавить? Даже не военным способом?

Что, сильно покачнется собственная экономика? Так она слаба как раз у РФ, а не у США. Риск, что Россию заберет себе Китай и тем самым он станет еще сильнее, создав определенные риски? Если в этом соль, то китайцы для Украины как-то более приемлемы. Они много работают, мы с ними торгуем, и они нас не убивают.

А сама Америка с Китаем до этих пор как-то договаривалась, этот партнер на первый взгляд несет меньшие риски, чем взбесившаяся бензоколонка. По крайней мере от Китая сегодня люди по всему миру НЕ ПОГИБАЮТ.

Это примитивным языком. Здесь, конечно, больше вопросов, чем ответов.

А сама суть - не пачкай руки о связи с РФ.

Германию сложно не понять - там русских после второй мировой войны столько, что беда. Изнасилованные немки породили определенный генетический набор, который сегодня предпочитает с русскими торговать. Плоть от плоти, как говорится.

Но США - зачем им эта грязь?

Елена Кудренко
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10.11.2020 22:11 Ответить
Война на Кавказе сделала паузу до весны в Нагорном Карабахе туманы в горах...
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10.11.2020 22:12 Ответить
первый адекватный высказался...

а то паРаша.сру пёрднула и все журнашлюхи подхватили визжать: "пабеда!!!" "пабеда!!!" "пабеда!!!"

на всё рыло теперь получат азеры, а не Карабах.
а паРашка легализовала свою оккупацию Карабаха и Армении...
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10.11.2020 22:12 Ответить
"Это скорее оккупанты" - экс-командующий силами США в Европе Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе - Цензор.НЕТ 5548Мої співчуття
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10.11.2020 22:13 Ответить
Знаю дещо інший вислів. Поки живі батьки - ми діти.
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10.11.2020 22:36 Ответить
доля покійних вірішується особистим ставленням до жертви Христа
заупокійні молитви намарні, поспілкуйтеся з Пастором
це допоможе
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11.11.2020 00:41 Ответить
Не в бровь, а в глаз.
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10.11.2020 22:14 Ответить
кацапо-ординськi "миротворцi"


https://youtu.be/9VgEkneEpMg



протести в Вiрменii
https://youtu.be/1eRhkOYLmPw

https://youtu.be/VXKEFT95obs

в будинку Пашиняна
https://youtu.be/WF7FMXIlLOk
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10.11.2020 22:15 Ответить
Просто уверен, что Эрдоган с Алиевым это тоже понимают, поэтому и появляются турецкие наблюдатели над "миротворцами" пуйла.
Кстати, пока о турецких наблюдателях рассказывал Алиев, кремлевские шавки тявкали без устали, что мол ничего подобного не предусмотрено, тогда Эрдоган позвонил путе, объяснил кто в доме хозяин и шавки как по команде заткнулись...)))
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10.11.2020 22:16 Ответить
на мошкве празднуют победу Азербайджана ))

https://youtu.be/-8G5l6ALbQ4
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10.11.2020 22:21 Ответить
красивая победа Азербайджана над пашиняном.
Это достойно фейерверка ))
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10.11.2020 22:50 Ответить
Це перемога кремля над Пашиняном з його європейським вибором шляху Арменії. Тепер Арменія навіки прикута до "тайожного союзу".І тепер російські збройні сили під камуфляжем "миротворців" присутні на території Азербайджану.
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11.11.2020 11:33 Ответить
Будь який договір чи співпраця з московією завжди завершується кров'ю та трагедією нації.
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11.11.2020 11:35 Ответить
Стоило только Дональду Трампу проиграть президентские выборы, как немецкая энергетическая компания Uniper тут же заморозила планы сооружения в ФРГ приемного терминала для сжиженного природного газа (СПГ). Именно так воспринимается заявление одного из европейских участников проекта "Северный поток - 2", обнародованное в пятницу, 6 ноября. В США в тот момент еще продолжался подсчет голосов, но поражение действующего президента, решительного противника нового российского газопровода, становилось все более очевидным

Байдену рано все здесь радовались. При нём мы можем увидеть и снятие санкций с Раши и что Северный поток-2 заработает
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10.11.2020 22:21 Ответить
ты сам понял что сказал?! байден снимает санкции с мокшандии?! да скорее ад замерзнет
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10.11.2020 22:24 Ответить
Для миші страшніше за кота звіра нема. "Це скоріше окупанти" - екскомандувач сил США в Європі Ходжес про "російських миротворців" у Карабасі - Цензор.НЕТ 984

"При нём мы можем увидеть" - а можем и не увидеть. Отже поживемо, побачимо.

А щодо потока, то давно слід перестати розраховувати на російський транзит. рано чи пізно москальський газ закінчиться з об'єктивних причин - чи то родовища збідніють, чи то Казахстан кращій маршрут винайде, чи ще щось трапиться.
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10.11.2020 22:34 Ответить
Чи ішак,чи падишах здохне.
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10.11.2020 22:53 Ответить
Щось таке. Але суть - газ закінчіиться.
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10.11.2020 23:06 Ответить
США далеко, Россия близко. Чо тут не понятно?
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10.11.2020 22:32 Ответить
То-то Рашка доставляла оружие самолётами через Каспию и Иран, не через Грузию.
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10.11.2020 22:40 Ответить
Наверное Алиеву виднее, что заселенный 50 тыс армянами Ханкенди, лучше обменять на коридор с Нахичеванью и без войны получить свои восточные земли Карабаха, которые войной бы отвоёвывали ещё год с людскими и экономическими потерями?
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10.11.2020 22:36 Ответить
все конфликты у них с одной целью - доить бюджет "сравнительно честными способами"
по Бендеру, и в пользу бедных чекистов
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11.11.2020 00:44 Ответить
В цьому випадку вони тим "куском" подавляться. Не на тих натрапили.
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11.11.2020 06:49 Ответить
Точное и четкое определение генерал-лейтенанта ВС США! Военная угроза от самозванных мифотворцев в разы больше чем от армянских ВС.
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10.11.2020 22:25 Ответить
А где вы были, не-оккупанты в это время? Им что надо было ожидаться ждунов? )
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10.11.2020 22:29 Ответить
Они были в лице Турции, так сказать НАТОвской силы.
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10.11.2020 22:33 Ответить
Что сделала Турция, помимо поставки оружия? Ты думаешь НАТО вступиться в этом конфликте?
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10.11.2020 22:34 Ответить
Например разместила войска в Нахичевани, готовые были вжарить с тыла или нет?
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10.11.2020 22:37 Ответить
Он в отставке
Почему бы его не пригласить министром обороны?
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10.11.2020 22:31 Ответить
А може--Сала-майтєна чи Лєйбідьєва прє гласімь?
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10.11.2020 22:56 Ответить
Оккупанты Армении да.
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10.11.2020 22:31 Ответить
А чего не продавили своих???, умничаете задним числом..
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10.11.2020 22:37 Ответить
"Це скоріше окупанти" - екскомандувач сил США в Європі Ходжес про "російських миротворців" у Карабасі - Цензор.НЕТ 8675
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10.11.2020 22:38 Ответить
Дай Бог, пусть будет спокойно.
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10.11.2020 22:44 Ответить
главное для мировых игроков было заманить паРашу в Карабах, под любым соусом
теперь главное - "сделать" её там красиво
думаю мы на пороге "вяликих сабытий"
военный сериал продолжается
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10.11.2020 23:16 Ответить
Ты точно так же, шесть лет назад писал, что главное дать рашке поглубже заглотнуть крымский крючок.
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11.11.2020 22:07 Ответить
Москалі ніколи нікого не захищали.
Вони завжди ОКУПОВУВАЛИ.
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11.11.2020 09:02 Ответить
Алієв радів, що статус Карабаху у "заяві" не визначений.
А його уже визначило московське міноборони на своїх картах - "Нагорно-Карабахская Республіка с Армієй Оброни". https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/11-november-russian-ministry-of-defense-published-map-of
Так що війна знову відкладена і чиряк залишився.
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11.11.2020 12:04 Ответить
 
 