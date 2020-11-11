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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) облсовет (535) Одесса (7378) Степанов Максим (2061)

Семь партий прошли в Одесский облсовет, в списке "Слуги народа", - глава Минздрава Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Семь партий прошли в Одесский облсовет, в списке

Одесская областная территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов в облсовет.

Как передает местное издание "Думская", итоговый протокол ТИК огласила 10 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

В выборах приняли участие 618855 избирателей из 1723193, или 35,91%. 51881 бюллетень был признан недействительным.

Пятипроцентный барьер преодолели семь партий. Больше всего голосов - 151991, или 26,81% - набрала "Оппозиционная платформа - За жизнь". На втором месте - президентская "Слуга народа". Ее поддержали 99479 избирателей, или 17,55%. Третьей стала партия мэра Одессы "Доверяй делам" - 66875 голосов, или 11,8%. Четвертой финишировала "Европейская Солидарность" - 58804, или 10,37%.

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Также в совет прошли партия "За майбутнє" (56749, или 10,01%), "Батьківщина" (38753, или 6,84%) и Партия Шария (28886, или 5,09%).

Среди прочих, депутатом стал министр здравоохранения Максим Степанов. Он баллотировался от "Слуги народа".

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его работа депутатом Одесского областного совета не повлияет на работу в Минздраве.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Таке враження, що Одеса прагне в узкіймір.
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10.11.2020 23:08
+7
Первое место в Одессе - Рабинович, не удивительно, хотя в Израиле таких шулеров евреи никогда бы не выбрали, поэтому у нас они вертятся Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 9511
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10.11.2020 23:09
+4
Не нармально. і за шарія дурбелики одеські проголосували. Сидить ватне кодло і по можливості підсирає.Як от на виборах.
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10.11.2020 23:46
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10.11.2020 22:59 Ответить
Дааа...!
Но шарики очень легко можно "лопнуть".... Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 7153
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10.11.2020 23:12 Ответить
в отличие от мировоззрения его избирателей
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10.11.2020 23:39 Ответить
Одесса становится очень проукраинской и сверхпатриотичной. Небесный Иерусалим на дроти
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10.11.2020 23:02 Ответить
Одесса была и есть нормальной...на всех положн члеННН!!!...Но ситуация в избирателном законодательстве делает все согласно закона (((((
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10.11.2020 23:07 Ответить
Майже 27% ЖОПОблоку це нормально?
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10.11.2020 23:24 Ответить
Не нармально. і за шарія дурбелики одеські проголосували. Сидить ватне кодло і по можливості підсирає.Як от на виборах.
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10.11.2020 23:46 Ответить
Таке враження, що Одеса прагне в узкіймір.
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10.11.2020 23:08 Ответить
усьо познайоцца всрав нє в нії

візьмемо демократичні вибори в Раду 2007 (інші вибори не вважаю чеснішими) :

ПР - 52,2 %

НУНС - 6,5 %

зараз :

ОПЗЖ - 26,8 %

ЄС - 10,37 %
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10.11.2020 23:47 Ответить
Але ж до ОПЗЖ сміливо додавайте Слуг. За коломойського, шарія, довіряй справам і отримаєте ту же ПР. Нічого в Одесі не змінилось, була неукраїнською, такою і залищилась.
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11.11.2020 00:31 Ответить
но раздробленную пр...а значит не имеющую достаточного веса.и это хорошо.
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11.11.2020 08:48 Ответить
Простите, но в роздробленности очень большие сомнения.
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11.11.2020 15:04 Ответить
гы...тут надо было на выборах смотреть,как эти опзж,доверяй делам,майбахи и прочие кипваловско-морские партии вырывали друг у друга из глотки кусок электората Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 8568.
угрожали бюджетникам,мол будете водиться с теми-то,фиг вам а не подачки.
там те еще братские отношения
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11.11.2020 15:11 Ответить
Первое место в Одессе - Рабинович, не удивительно, хотя в Израиле таких шулеров евреи никогда бы не выбрали, поэтому у нас они вертятся Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 9511
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10.11.2020 23:09 Ответить
Аксиома, чем лучше Рабиновичу тем хуже народу Украины бно наши не поймут бо двоешники и неевреи одним словом Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 1011
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10.11.2020 23:32 Ответить
лехаим медведчукчи со слугами...позорище.
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10.11.2020 23:11 Ответить
Да, не та уже Одесса, ой не та!!!! Выбрать таких дебилов!!!!! Просто в Одессе практически уже нет настоящих одесситов!
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10.11.2020 23:15 Ответить
Поддельные?
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10.11.2020 23:16 Ответить
Багато старих і з ними вже нічого не зробиш, алетреба піднімати патріотичний дух як в 2014, вводити патріотичне виховання в державних школах, треба щоб молодь розуміла що вони Українці, а не малороси.
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11.11.2020 00:51 Ответить
Олежки Ляшка не хватает для полноты картины.
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10.11.2020 23:28 Ответить
Чужоземні діаспори роблять в Одесі свою диверсійну справу , ********** біло-чорно- жовтим прапором російських нацистів ! Корінних одеситів в Одесі залишилось небагато , от і результат від уральських і інших переселенців... цим хворіє весь південь України. На жаль.
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10.11.2020 23:29 Ответить
Люди Одеси, Маріуполя, Харкова вам взагалі на Україну і Українців на***ти? Ви хочете залишитися з українцями які хочуть до ес і нато, чи ви хочете в рашу? Скільки нам ще терпіти весь цей ватний цирк? Скоро доведеться вирішувати.
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11.11.2020 00:48 Ответить
Пiдтримую на 100%.
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11.11.2020 15:16 Ответить
Это приговор Одессе.

Два сорта ватного говна - лайт СН и стронг ОПЗЖ.
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11.11.2020 01:18 Ответить
все приговаривающие одессу обычно утирались Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 1403.
все будет тип-топ.не сразу ,постепенно-но одесса избавляетчя от проросийскости.а это и есть лучший путь развития-эволюция
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11.11.2020 08:52 Ответить
Вот і попробуй "зшити" таку країну. Тут головне, щоб політичні противники не стали ворогами.
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11.11.2020 06:42 Ответить
Странно, в 2014 Одесса отстояла свой город от расеянской орды. Погибли патриоты.
Но как так могло произойти на выборах?
Хочется услышать самих одесситов.
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11.11.2020 15:13 Ответить
 
 