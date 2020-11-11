Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины, - заявление штаба кандидата
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, в ходе телефонных переговоров с рядом европейских лидеров выразил готовность вместе с ними искать решение военного конфликта на востоке Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По сообщению штаба Байдена, тот коснулся этой темы во время разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Так, Байден выразил Макрону "интерес к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также - по иранской ядерной программе".
Джонсону же Байден заявил о желании "работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина".
Ранее в ноябре Байден, основываясь на прогнозах СМИ, объявил о своей победе на выборах президента США. Ряд мировых лидеров поздравил его с этим достижением.
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Вот тє раз, як сказав би Штірліц!!!
Байден раптом став кандидатом, що оголосив про свою перемогу на виборах
Йа пацталом. Ржунімагу.
Троляки, як вам там переобувається? Новий розмір взуття не тисне?
Короче, Порох порішає...
- У мене дуже хороші стосунки з Петром Порошенком… У нас спільне розуміння світових проблем, шляхів їх вирішення, тому тісні контакти будуть обов»язково…
- Зрозуміло… Однак, я мав на увазі контакти з чинним президентом України…
- Коли я був у Києві, то планував відвідать Оперу, але з-за щільного графіку зустрічей, часу не вистачило… Відвідини цирку та зустрічі з його клоунами до плану зустрічей не включалися взагалі…
* GOP - (Grand Old Party), Республіканська Партія США.
источником проблем по ВСЕМ этим направлениям является недорашка...т.е с развалом этой недостраны решаться чуть ли не все геопроблемы нашей планеты...я бы крепко над этим задумался на месте Байдена...