Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины, - заявление штаба кандидата

Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, в ходе телефонных переговоров с рядом европейских лидеров выразил готовность вместе с ними искать решение военного конфликта на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По сообщению штаба Байдена, тот коснулся этой темы во время разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Так, Байден выразил Макрону "интерес к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также - по иранской ядерной программе".

Джонсону же Байден заявил о желании "работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина".

Ранее в ноябре Байден, основываясь на прогнозах СМИ, объявил о своей победе на выборах президента США. Ряд мировых лидеров поздравил его с этим достижением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times