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Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины, - заявление штаба кандидата

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины, - заявление штаба кандидата

Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, в ходе телефонных переговоров с рядом европейских лидеров выразил готовность вместе с ними искать решение военного конфликта на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По сообщению штаба Байдена, тот коснулся этой темы во время разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Так, Байден выразил Макрону "интерес к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также - по иранской ядерной программе".

Джонсону же Байден заявил о желании "работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина".

Ранее в ноябре Байден, основываясь на прогнозах СМИ, объявил о своей победе на выборах президента США. Ряд мировых лидеров поздравил его с этим достижением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+27
А еще лучше без Франции от лягушатников при Макроне толку ноль.
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10.11.2020 23:13
+18
Только лохи читают лента ру и особо упоротые лохи на нее ссылаются!
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10.11.2020 23:21
+15
Единственное решение, это обеспечить Украину мощным ПВО и ударными беспилотниками и камикадзе-дронами и РэБами, и убрать зелень
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10.11.2020 23:18
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Байден пока не президент, и не факт что им станет.
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11.11.2020 00:45 Ответить
Ватная подстилка - той хто дозволяє ЗМІ вирішувати преможця, бо в Америці є конституція, на відміну від рашки.
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11.11.2020 01:05 Ответить
Оу!
Вот тє раз, як сказав би Штірліц!!!
Байден раптом став кандидатом, що оголосив про свою перемогу на виборах
Йа пацталом. Ржунімагу.
Троляки, як вам там переобувається? Новий розмір взуття не тисне?
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11.11.2020 00:45 Ответить
На диво, ЦН дуже коректно і правильно висловився.
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11.11.2020 06:59 Ответить
Байден готовий працювати з Великою Британією і Францією над вирішенням військового конфлікту на сході України, - заява штабу кандидата - Цензор.НЕТ 6657.
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11.11.2020 00:45 Ответить
Украинский бизнесмен сирийского происхождения Харес Юсеф заявил, что его попросили соврать о бизнес-соглашениях Хантера Байдена. Скоро в Украине и в Мацкве начнутся самоубийства.
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11.11.2020 00:47 Ответить
- Пане Байден! Які Ваші плани на перший період Вашої діяльності в якості президента США? Чи плануєте ви якісь зміни в контактах з владою України?
- У мене дуже хороші стосунки з Петром Порошенком… У нас спільне розуміння світових проблем, шляхів їх вирішення, тому тісні контакти будуть обов»язково…
- Зрозуміло… Однак, я мав на увазі контакти з чинним президентом України…
- Коли я був у Києві, то планував відвідать Оперу, але з-за щільного графіку зустрічей, часу не вистачило… Відвідини цирку та зустрічі з його клоунами до плану зустрічей не включалися взагалі…
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11.11.2020 01:00 Ответить
А еще Порошенко изобрел самолет, вертолет, атомную бомбу и вакцину от короновируса. Истинна вам говорю! Знающие люди из надежных источников сказали, им нету смыслу врати.
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11.11.2020 01:47 Ответить
А ***** чего изобрело? Ботокс?
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11.11.2020 06:37 Ответить
А дойчланд золдатен ундер офіцірен?
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11.11.2020 00:50 Ответить
Зондер команден нихт капитулирен
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11.11.2020 01:11 Ответить
"Не кажи GOP*, поки не прескочиш!"

* GOP - (Grand Old Party), Республіканська Партія США.
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11.11.2020 00:51 Ответить
Ненене. Оставьте Макарона разбираться с желтыми жилетами. С этим мальчиком только говно наперегонки есть.
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11.11.2020 01:01 Ответить
Напевно навіть повним деб...вже зрозуміло,що Оце нове ніц не вирішить
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11.11.2020 02:14 Ответить
А Нелох готов ?
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11.11.2020 08:23 Ответить
Бла-бла-бла! Для начала нужно вступить в должность!
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11.11.2020 08:30 Ответить
Оце так поворот. Наш шмаркля такого не очікував.
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11.11.2020 08:55 Ответить
Дайте нам беспилотники и Джавелины. На зачистку всего кубла потребуется два месяца.
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11.11.2020 10:18 Ответить
Кацапское очько еще больше сузилось
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11.11.2020 11:51 Ответить
Нашому б Теляті та Вовка з'їсти... Не знаю, кого слід вважати нікчемнішим: позавчорашніх "цуциків путіна" чи наше споконвічне телятко... Один більшовицький демон любив повторювати, що всяке порівняння кульгає... У мене - на обидві ноги. Тобто Московську імперію не можна порівнювати з вовком, бо вовк іноді виявляє якесь співчуття чи то жаль до беззахисної істоти. Наприклад, в світі відомо близько десятка випадків, коли вовки рятували дітей, і навіть приймали їх у свою зграю. Московщина ніколи й ні до кого не виявляла ані найменшого жалю, від Анрєя Боголупського й аж до Путлера... Та покульгаємо далі: 1)як Байден буде умовляти французів, які, при живій й об'єднаній Німеччині, завжди бачитимуть себе тільки сіамським близнюком у кривавої Москви? 2)Байден навіть не заїкнувся про Німеччину, але ж вона ще 100 років житиме страхами від путлерівської сентенції "Можем повторить"! 3)Зовсім не на гадці у Байдена маоїстський Китай, якого так ретельно підгодовували майже всі попередники Байдена, починаючи від Гувера й Ф.Д.Рузвельта (за винятком Трампа)... 4)за Іран Байден згадав лише чисто у "ядерному ключі", - іншим неофіційним володарям ядерного дубця (їх вже близько деятка) це прощається? ...
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11.11.2020 12:33 Ответить
"интерес к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также - по иранской ядерной программе".

источником проблем по ВСЕМ этим направлениям является недорашка...т.е с развалом этой недостраны решаться чуть ли не все геопроблемы нашей планеты...я бы крепко над этим задумался на месте Байдена...
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11.11.2020 15:22 Ответить
Кого ви слухаєте байден виграв тільки у новинах брехливих, побачите що трамп буде президентом , обама багато вам помог? Тільки виражав озабоченость.
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11.11.2020 15:43 Ответить
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