РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4373 посетителя онлайн
Новости Происшествия
7 181 14
Крым (26017) прокуратура (4867) государственная измена (949)

Задержанный экс-чиновник МВД Федорян сам сообщил пограничникам факты, позволившие заподозрить его в госизмене, - начальник отдела прокуратуры АРК Ребров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Задержанный экс-чиновник МВД Федорян сам сообщил пограничникам факты, позволившие заподозрить его в госизмене, - начальник отдела прокуратуры АРК Ребров

Украинские правоохранители задержали крымчанина Николая Федоряна как только у них появились подозрения, что он сотрудничал с ФСБ России.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал начальник отдела прокуратуры Автономный Республики Крым Егор Ребров, комментируя арест Федоряна, которого подозревают в государственной измене, передает Цензор.НЕТ.

"Он один-два раза в год уже во времена оккупации Крыма выезжал на материковую часть Украины, однако правоохранительные органы не располагали информацией о его преступной деятельности. Она раскрылась, когда при очередном прохождении контрольно-пропускного пункта его решили спросить про служебную деятельность в качестве работника незаконно захваченного предприятия "Черноморнефтегаз", - отметил сотрудник прокуратуры.

По версии следствия, Николай Федорян использовал свое служебное положение менеджера "Черноморнефтегаза", чтобы содействовать российским силовикам органам в проведении незаконных обысков в домах крымских татар, преследуемых по "делам Хизб ут-Тахрир". А именно: выделял транспорт для сотрудников ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежедневно админграницу с оккупированным Крымом пресекают до 700 человек, - замглавы Минреинтеграции Яременко

"Во время опроса Федоряна на КПВВ выплыли некоторые подозрительные факты, которые представили его как пособника иностранной спецслужбы… Подобные задержания осуществляются только при наличии подозрений в совершении уголовного преступления. Работа на захваченных оккупантами предприятиях сама по себе не считается преступлением", - подчеркнул Егор Ребров.

Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

9 ноября суд взял мужчину под стражу.

Также читайте: Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене"

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
" Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым" - що робив в той час, коли захоплювали Крим? Чи була державна зрада?
показать весь комментарий
10.11.2020 23:20
+3
Почему Они все так Лезут , если у вас там все так Хорошо или не Очень.???
показать весь комментарий
10.11.2020 23:23
+2
Когда уже мертвечука повьяжуть?Это похоже на ловлю вшей и блох в крысином гнезде.
показать весь комментарий
11.11.2020 02:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
" Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым" - що робив в той час, коли захоплювали Крим? Чи була державна зрада?
показать весь комментарий
10.11.2020 23:20 Ответить
Почему Они все так Лезут , если у вас там все так Хорошо или не Очень.???
показать весь комментарий
10.11.2020 23:23 Ответить
Очередной загранпаспортный турист. Желание безвиза перекрывает осторожность ,страх и здравый смысл
показать весь комментарий
10.11.2020 23:27 Ответить
Наградить орденом Знак Почета!
показать весь комментарий
10.11.2020 23:28 Ответить
... и поменять на таксиста с бамбаса!
показать весь комментарий
11.11.2020 09:00 Ответить
Да тут один распинался, что знает его лично, и что он уволился из МВД еще до оккупации... И что он ездил к своей матери... Слова прокурора подтверждают эту инфу... Но не более... Факт измены и коллаборации на лицо...
показать весь комментарий
10.11.2020 23:38 Ответить
Я не распинался, а служил вместе, с ним когда он пришёл в Евпаторийский горотдел участковым после училища.Грамотный и хороший специалист.Я не знаю ,что у него в мозгах и почему он не уехал на материк.Я знал его в прошлой жизни.
показать весь комментарий
11.11.2020 08:15 Ответить
Затриманий ексчиновник МВС Федорян сам повідомив прикордонникам факти, що дозволили запідозрити його в державній зраді, - начальник відділу прокуратури АРК Ребров - Цензор.НЕТ 2968 начальник отдела прокуратуры АРК Ребров оправдывается, чтобы его Дерьмак с Зеленским не вздрючили... Затриманий ексчиновник МВС Федорян сам повідомив прикордонникам факти, що дозволили запідозрити його в державній зраді, - начальник відділу прокуратури АРК Ребров - Цензор.НЕТ 8081

Фсё - накрылась твоя карьера медным тазом - если тебя не вздрючат Дерьмак с Зеленским, то тогда их вздрючит вышестоящее московское начальство.... Затриманий ексчиновник МВС Федорян сам повідомив прикордонникам факти, що дозволили запідозрити його в державній зраді, - начальник відділу прокуратури АРК Ребров - Цензор.НЕТ 8081
показать весь комментарий
10.11.2020 23:46 Ответить
о! чистосердечное признание открывает массу возможностей) дома новый год будет отмечать
показать весь комментарий
10.11.2020 23:55 Ответить
А вы ****** порошенковские(хотя он нормальный тип) жили на оккупированной территории? Как оно, за что покупать еду и за чьи деньги? И куда тебе "специалисту" деваться, если тут вдруг ты никому не нужен?
показать весь комментарий
11.11.2020 00:57 Ответить
Так что вы молчите, где моя зп в 2к$ которая была у меня(о Боже) уже 6 лет назад?
показать весь комментарий
11.11.2020 01:02 Ответить
Неплохо проверить ВСЕХ чиновников, которые ездили в Крым с Августа 2014...
показать весь комментарий
11.11.2020 01:08 Ответить
Когда уже мертвечука повьяжуть?Это похоже на ловлю вшей и блох в крысином гнезде.
показать весь комментарий
11.11.2020 02:25 Ответить
"Во время опроса Федоряна на КПВВ выплыли некоторые подозрительные факты, которые представили его как пособника иностранной спецслужбы, - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности, а это не является подозрительным фактом что он занимал такую должность и едет в окупированный Крым.
показать весь комментарий
11.11.2020 09:40 Ответить
 
 