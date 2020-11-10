Задержанный экс-чиновник МВД Федорян сам сообщил пограничникам факты, позволившие заподозрить его в госизмене, - начальник отдела прокуратуры АРК Ребров

Украинские правоохранители задержали крымчанина Николая Федоряна как только у них появились подозрения, что он сотрудничал с ФСБ России.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал начальник отдела прокуратуры Автономный Республики Крым Егор Ребров, комментируя арест Федоряна, которого подозревают в государственной измене, передает Цензор.НЕТ.

"Он один-два раза в год уже во времена оккупации Крыма выезжал на материковую часть Украины, однако правоохранительные органы не располагали информацией о его преступной деятельности. Она раскрылась, когда при очередном прохождении контрольно-пропускного пункта его решили спросить про служебную деятельность в качестве работника незаконно захваченного предприятия "Черноморнефтегаз", - отметил сотрудник прокуратуры.

По версии следствия, Николай Федорян использовал свое служебное положение менеджера "Черноморнефтегаза", чтобы содействовать российским силовикам органам в проведении незаконных обысков в домах крымских татар, преследуемых по "делам Хизб ут-Тахрир". А именно: выделял транспорт для сотрудников ФСБ.

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"Во время опроса Федоряна на КПВВ выплыли некоторые подозрительные факты, которые представили его как пособника иностранной спецслужбы… Подобные задержания осуществляются только при наличии подозрений в совершении уголовного преступления. Работа на захваченных оккупантами предприятиях сама по себе не считается преступлением", - подчеркнул Егор Ребров.

Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

9 ноября суд взял мужчину под стражу.

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