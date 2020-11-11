Минсоцполитики готовит новое постановление о запуске E-social в обход Минфина, - ОО "Разумная сила"

Действия министра социальной политики Украины Марины Лазебной и ее заместителя Валерия Бушкова наносят экономический ущерб государству, заявляет ОО "Разумная Сила".

Об этом ее представители сообщили в комментарии Цензор.НЕТ.

Действия сотрудников Министерства социальной политики Украины, наносящие экономический ущерб государству при реализации Проекта Е-SOCIAL, были ранее подтверждены Счетной палатой Украины, а также юридическим департаментом министерства социальной политики Украины.

20 октября 2020 года Советником по решению споров (официальное лицо, предусмотренное пдурой Международного банка реконструкции и развития) вынесено решение, которым полностью подтверждена правовая позиция исполнителя работ, удовлетворены его финансовые требования к Министерству социальной политики Украины, а также установлены факты фальсификации сотрудниками Министерства социальной политики Украины документов при реализации проекта Е-SOCIAL (Протокол засідання комісії з питань проведення приймальних випробувань "Інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)" від 28.09.2020 року).

6 ноября 2020 года Министерство социальной политики Украины на сайте Кабинета Министров Украины разместило новость о разработке и передаче до 1 декабря 2020 года проекта Положения про Единую информационную систему социальной сферы.

По информации "Разумной силы", под этот проект положения уже второй раз готовится проект Постановления Кабинета Министров Украины.

Первый проект Постановления Кабинета Министров Украины был отклонен Министерством финансов Украины, которое указало, что принятие подобных постановлений прямо затрагивает интересы Украины в вопросах сотрудничества с Международным банком реконструкции и развития, и поэтому перед его принятием необходимо провести консультации и согласование с представителями Международного банка реконструкции и развития.

"Данные условия министром социальной политики Украины Лазебной и её заместителем Бушковым проигнорированы. Для "обхода" замечаний Министерства финансов Украины подготовлен новый проект постановления КМУ о запуске пилотного проекта Единой информационной системы социальной сферы, но уже без согласования с Министерством финансов Украины.

В пояснительной записке сказано, что поскольку планируется использование исключительно донорских средств, в согласовании с Министерством финансов Украины нет необходимости. Данный факт указывает либо на полную профнепригодность руководителей Министерства социальной политики Украины в вопросах сотрудничества с Международным банком реконструкции и развития, а также в вопросах соблюдения законодательных и нормативных актах Украины, либо на сознательные шаги, направленные на конфликт с Международным банком реконструкции и развития. Ведь в случае консультаций с Мировым банком, как того требует Минфин, в Министерство социальной политики будет направлена проверка, которая выявить факты неэффективной работы сотрудников Минсоца в проекте E-SOCIAL, - отмечают в организации.

Как в первом, так и во втором случае, потенциальным "донорам" (в первую очередь USAID – по нашей информации именно с ними Министерством цифровой трансформации Украины проводятся переговоры о финансировании пилотного проекта) стоит задуматься - иметь ли дело с лицами, которые де факто и де юре, путем фальсификации документов, в нарушение подписанных ранее договоров с Международным банком реконструкции и развития, а также украинского законодательства, пытаются завладеть денежными средствами международных организаций, зная о том, что проект Е-SOCIAL полностью обеспечен финансово".

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Также экспертами общественной организации сообщается, что 2 ноября текущего года истек срок, до которого Министерство социальной политики Украины могло выполнить свои финансовые обязательства по проекту Е-SOCIAL без начисления штрафных санкций, предусмотренных договором. Теперь по вине Министра социальной политики из госбюджета необходимо будет возвращать кроме кредитных денег МБРР и процентов за их использование еще и деньги, предусмотренные штрафными санкциями:

"Проект E-SOCIAL, одна из целей которого экономить бюджетные средства в социальной сфере, в руках безответственных и некомпетентных чиновников Минсоцполитики превращается в источник дополнительных бюджетных затрат".