Турция вряд ли будет принимать участие в деоккупации Крыма, - президент Совета международных отношений Турции Айдын

Изменение политики Турции по поводу деоккупации Крыма в более решительную сторону не предвидится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение на Львовском форуме по безопаснсоти 2020 высказал президент Совета международных отношений Турции, профессор международных отношений Университета Кадира Хаса в Стамбуле Мустафа Айдын.

"Турция мало говорит о Крыме. Больше упоминает о нем тогда, когда отношения с Россией идут на спад. Я знаю, что Украина и Турция продвигались в сотрудничестве, в частности по обороне и безопасности, и вели переговоры по производству значимых систем безопасности. Это может иметь влияние, но у меня нет ожиданий по поводу изменения политики Турции по поводу Крыма и наземного противостояния России. Дипломатический статус-кво вероятно будет продолжаться", - отметил он.

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Напомним, Львовский форум по безопасности 2020 проходит 9-14 ноября в онлайн-формате. Сегодня состоялось обсуждение на тему "Безопасный и процветающий регион Черного моря: видение общего будущего".