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Турция вряд ли будет принимать участие в деоккупации Крыма, - президент Совета международных отношений Турции Айдын

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция вряд ли будет принимать участие в деоккупации Крыма, - президент Совета международных отношений Турции Айдын

Изменение политики Турции по поводу деоккупации Крыма в более решительную сторону не предвидится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение на Львовском форуме по безопаснсоти 2020 высказал президент Совета международных отношений Турции, профессор международных отношений Университета Кадира Хаса в Стамбуле Мустафа Айдын.

"Турция мало говорит о Крыме. Больше упоминает о нем тогда, когда отношения с Россией идут на спад. Я знаю, что Украина и Турция продвигались в сотрудничестве, в частности по обороне и безопасности, и вели переговоры по производству значимых систем безопасности. Это может иметь влияние, но у меня нет ожиданий по поводу изменения политики Турции по поводу Крыма и наземного противостояния России. Дипломатический статус-кво вероятно будет продолжаться", - отметил он.

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Напомним, Львовский форум по безопасности 2020 проходит 9-14 ноября в онлайн-формате. Сегодня состоялось обсуждение на тему "Безопасный и процветающий регион Черного моря: видение общего будущего".
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Топ комментарии
+21
Почему это турция должна воевать за Крым? Никто кроме самой Украины этим заниматься не будет.
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11.11.2020 00:03
+10
Украине нужен только украинский Крым. По моему это логично. Российский, татарский, турецкий, китайский Крым и тд. это оккупация украинских земель.
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11.11.2020 00:32
+7
Відро холодної води на деякі гарячі голови. Турция вряд ли будет принимать участие в деоккупации Крыма, - президент Совета международных отношений Турции Айдын - Цензор.НЕТ 1067
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10.11.2020 23:55
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Відро холодної води на деякі гарячі голови. Турция вряд ли будет принимать участие в деоккупации Крыма, - президент Совета международных отношений Турции Айдын - Цензор.НЕТ 1067
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10.11.2020 23:55 Ответить
Хе-хе-хе Турция вряд ли будет принимать участие в деоккупации Крыма, - президент Совета международных отношений Турции Айдын - Цензор.НЕТ 2062
Кто ж из политиков правду говорит?
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10.11.2020 23:59 Ответить
Отказ байрактара от двигателей "Мотор-Сич" как бы намекает. Хотя, кто его знает - Эрдоган вообще чувак непредсказуемый.
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11.11.2020 00:02 Ответить
Да. Он не страшила мудрый, а скорее мудила страшный Загребалово под себя всех возможных властных полномочий может говрить только об одном - о диктаторских замашках, т.е. о самодурстве
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11.11.2020 00:07 Ответить
Понимаешь, история утверждает, что некоторые народы могут существовать и развиваться только в условиях диктатуры. Как пример - Ливия. Ну убрали диктатора и что произошло? Местные бабаи сразу стали друг дружку резать на куски, а страна стала лидером в поставках беженцев. То же и с Турцией. Не зря в их хороших традициях у султанов было выпиливать братьев (в лучшем случае - держать в дворце в "золотой клетке"), потому что иначе начинались разборки, от которых трясло страну. Я больше скажу: в Украине ослабление центральной власти тоже приводит к не самым лучшим результатам. Демократия - это то состояние общества, до которого это общество должно дорасти. Да и потом смотреть, чтоб она не стала во вред, как LBM-движуха в США.
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11.11.2020 00:26 Ответить
Я это прекрасно понимаю. У темненьких и кацапов (их можно отнести туда же) без вошьдя вааще никак Ну у них видать физиологическая необходимость держать языки в чьей-то заднице Но фокус в том,что турки давно и упорно ломятся в Евросоюз. А там типа надо соответствовать.
И да, демократия - очень, очень плохая система. Часто решения принятые быдломассой и обязательные к исполнению являются полным бредом
Хреново то, что лучше пока еще не придумали. Лично мне кажется, что давно уже пора признатся самим себе, что люди очень неоднородны и большинство не имеет достаточно мозга даже для того,что б планировать собственное будущее Может надо давать избирательное право по уровню АйКью или только налогоплатенльщикам. Но такая необходимость уже назрела. Наблюдать херомантию,которая сейчас практически во всем мире, сил уже нету.
Как бы к Маску в друзья набится и на Марс свалить
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11.11.2020 00:47 Ответить
В ексклюзивному коментарі Defense Express в компанії Baykar новину про їх "відмову" від української продукції прокоментували так: "Двигун для Bayraktar TB2 поршневий. Україна не виготовляє двигунів такого класу".

При цьому в компанії зауважили, що заміна австрійського двигуна на турецький не має ніякого відношення до існуючої співпраці по ударному безпілотному комплексу Akinci.
"Туреччина використала український двигун для Akinci для налагодження міцного співробітництва. На Akinci використовується газотурбінний двигун АІ-450", - відзначили в компанії Baykar.
Як Defense Express вже раніше повідомляв, ударний БПЛА Baykar Akinci оснащений двома турбовальними двороторними двигунами АІ-450Т розробленими на ДП "Івченко-Прогрес". Цей мотор має потужність у 3,3 рази більшу ніж Rotax 912, яким оснащували Bayraktar TB2 (100 к.с.).
Наразі відомо, що Туреччина закупила щонайменше 12 українських двигунів і ніяких претензій до їх використання, під час випробовувань перших прототипів БПЛА Akinci, озвучено не було.

Кто то где то, кого то на@бывает!

Продолжим наблюдение
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11.11.2020 01:42 Ответить
Помидоры для ********** и туристы из Нижнего Тагила для Эрдогана намного важней чем какие то "братья" крымские татары
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11.11.2020 04:57 Ответить
Так уже договорились Крым в обмен на окорочка.
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11.11.2020 00:03 Ответить
Почему это турция должна воевать за Крым? Никто кроме самой Украины этим заниматься не будет.
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11.11.2020 00:03 Ответить
За Украинский может и не будет, а вот за крымско-татарский, никогда не говори никогда)
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11.11.2020 00:21 Ответить
Украине нужен только украинский Крым. По моему это логично. Российский, татарский, турецкий, китайский Крым и тд. это оккупация украинских земель.
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11.11.2020 00:32 Ответить
Я согласен, но что бы тягаться с постоянным членом совбеза оон, нужно оочень сильное желание, чего , сожалению у нас нет, свинарчуки с русскими паспортами, бляхи на улицах, пьянки в велюрах- наше уфсе..
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11.11.2020 00:38 Ответить
Крим, насампeрeд, кримськотатарський.
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11.11.2020 01:21 Ответить
Крим український,а ні то нехай татари самі визволяють а не ниють!!!
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11.11.2020 02:12 Ответить
Пока режим коллаборантов 👿👹🤢🤡💩🎪 и иуд у корыта ……… пока
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11.11.2020 00:05 Ответить
А что ж режим "патриотов" не освободил за 5 лет?
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11.11.2020 09:03 Ответить
Ура патриоты могут только в Киеве демонстрации устраивать, а под пули никто жепу подставлять не хочет. Даже Чубаров, Джемилев, Сенцов, Джамала в Киеве сидят и призывают к деокупации Крыма руками и жизнями срочников. Неееее дураков нема.... Да и Крым всегда будет российским, крымчане видят какой у нас в укре беспредел, им с Россией лучше.
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11.11.2020 09:45 Ответить
К глубочайшему сожалению.......
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11.11.2020 21:18 Ответить
Все правильно.. Турция поможет только в опускании паРаши до уровня Венесуэлы .. Мы согласны.. Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин - Цензор.НЕТ 9136
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11.11.2020 00:06 Ответить
Вас же в Карабахе тоже не было?)
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11.11.2020 00:18 Ответить
Оно и к лучшему, начнёт помогать с Крымом, а там, глядишь, и свой интерес может появиться... А так, никто, никому особо ничего не обязан...
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11.11.2020 00:19 Ответить
Хрен с Крымом. Ну а донбасс хоть будет Турция освобождать?
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11.11.2020 00:19 Ответить
откуда такая святая наивность???
проблемы украинцев никто решать не будет кроме украинцев.
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11.11.2020 00:26 Ответить
В платформу обязательно войдет, а так все сами и надо привыкать
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11.11.2020 00:20 Ответить
"и наземного противостояния" - намекает шо токо дронами в случае чего Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин - Цензор.НЕТ 8554 Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин - Цензор.НЕТ 7147
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11.11.2020 00:21 Ответить
Borscht наш
Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин - Цензор.НЕТ 4644Місяць тому, 6.10, я добився того, що борщ офіційно зареєстрували в Україні як національну страву. Ця подія запустила величезну інформаційну хвилю у світі. Спочатку про це написали в The Times and The Sunday Times.

- Потім - The Washington Post Magazine
- Наступними стали The New York Times
- Далі - підкаст для канадської CBC News

...та десятки похідних статей. Ніколи не міг подумати, що буду спілкуватися з топовими світовими ЗМІ.

Подія наробила галасу через те, що борщ - це не просто страва. Це частина української ідентичності та наша національна цінність. Потужний культурний феномен, відповідь на питання «що єднає українців та відрізняє їх від інших націй». 6.10 ми не просто сказали про те, що борщ - український.

Ми вчинили опір Росії та її пропаганді, і нас підтримав світ. Хто не знав, в Росії вірять, що борщ - то їхній національний суп. Сусідам після всіх новин трохи поплохєло і мені написали з російсьского ТБ. Я відмовився з ними розмовляти, бо не збираюся підкидати інформаційне паливо в їхню машину пропаганди.
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11.11.2020 00:23 Ответить
Ну да, может хоть кто-то теперь в Украине будет чуть более хладнокровно относиться к Турции и её вождю. Эйфория конечно хорошая вещь, но не в этом случае. Потенциально, Турция несёт опасности и риски Украине - учитывая её региональные аппетиты и имперские планы. Пока они душат Кацапию, это хорошо. Но так, очевидно, будет не всегда.
Может некоторые индивиды, вроде существа под погонялом antiu-colorados, который кажется уже полностью свихнулся от любви к Эрдогану, чуть более трезво посмотрят на вещи.
Хотя врядле...
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11.11.2020 00:25 Ответить
Во всей истории у Турции никогда не бывало друзей, так как она всегда их кидала. Пользовалась на время (типа "друзья") и захватывала. Так и возникла Турция на карте Мира. Я очень боюсь, что славяне прольют кровь, а Крым завладеет Турция.
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11.11.2020 02:51 Ответить
Це особиста, дипломатично виважена думка професора Університету у цей проміжок часу. А що буде в голові у Ердогана, чи іншого президента Туреччини на той момент коли Україна буде готова у військовий спосіб звільнити Крим, знає хіба що один Господь Бог.
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11.11.2020 00:31 Ответить
Деоккупация будет проходить в несколько этапов, деградация,обнищание,неспособность финансирования, развал государства.Крым мина замедленного действия для РФ дежавью Афганистан для СССР.
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11.11.2020 00:50 Ответить
Турция врядли стала бы принимать участие в деоккупации Карабаха, если бы деоккупацией не занялся вплотную Азербайджан.
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11.11.2020 00:57 Ответить
Правда. Только СОВСЕМ наоборот!
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11.11.2020 02:41 Ответить
Спочатку Україна має розвинути логістичні хаби в Чорному морі і перехватити на себе всю морську торгівлю. Як це зробити - велике питання.
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11.11.2020 00:57 Ответить
А "до чого" тут "помощь" турции? Украине надо самой сначала дойти до "уровня" Азербайджана в плане военной мощи - тот 30 лет готовился к освобождению своей территории (Совбез ООН его поддерживал): закупал оружие и у ху*ла, причем за баксы, в отличие от армении, которой тот отдавал всё совковое старье в долг, а теперь "списал" в обмен на свою базу на границе с Азербайджаном и смену армянской "власти" - "договорились" эсэнговые "с*ки" - совковые "геополитики". Так что Украине надо подальше держаться от этих азиатских "шахеров-махеров" и наращивать свой военный потенциал, даже, если придется "заморозить" лугандон на десятилетия, плюя в "мирные зенки" ху*ла. Как только Украина дойдет до этого состояния то и остальные партнеры захотят стать на ее сторону, чтобы изгнать ху*ловского агрессора и оккупанта со всей территории Украины.
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11.11.2020 00:57 Ответить
Турция не будет принимать участие в деоккупации Крыма, она примет Крым после деокупации.
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11.11.2020 02:38 Ответить
Турецкие миротворцы войдут в Азербайджан.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.10 ноября 2020. Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин - Цензор.НЕТ 509
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11.11.2020 05:42 Ответить
А ось вам і плата за співпрацю з москалями у Карабасі...
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11.11.2020 08:23 Ответить
З мови дипломатів це означає: ...якщо Україна розпочне силовий варіянт звільнення Криму, Туреччина допоможе всіма наявними засобами...
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11.11.2020 08:42 Ответить
Росия и Турция - спелись!
Судить нужно не по словам а по делам. Например, наказание армян в Карабахе.
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11.11.2020 09:47 Ответить
ресурсов не хватит.
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11.11.2020 11:24 Ответить
именно Турция, при поддерже стран НАТО, будет инициатором освобождения оккупированных земель от кацапской оккупации
но не для халявщиков и хатоскрайников и даже не при их участии
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11.11.2020 11:28 Ответить
 
 