600 бойцов 93-й ОМБр пройдут месячную подготовку под руководством иностранных инструктуров миссии Orbital

В рамках операции Orbital представители Вооруженных сил Великобритании, Дании и Канады начали индивидуальную подготовку личного состава 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В течение месяца более 600 украинских военных будут учить по восьми курсами.

Это курс командиров взводов, развития сержантского и старшинского состава, развития младшего сержантского состава, контрснайперский курс, курс разведки, базовая пехотная подготовка, минная безопасность и углубленный курс тактической медицины.

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К каждому курсу выдвинуты определенные требования, согласно которым отбирали личный состав. Кроме теоретических и практических занятий, военных ждут боевые стрельбы и тактическая подготовка с использованием пейнтбольного оборудования.