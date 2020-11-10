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армия (8415) 93 отдельная механизированная бригада (242) ВСУ (5143)

600 бойцов 93-й ОМБр пройдут месячную подготовку под руководством иностранных инструктуров миссии Orbital

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

600 бойцов 93-й ОМБр пройдут месячную подготовку под руководством иностранных инструктуров миссии Orbital

В рамках операции Orbital представители Вооруженных сил Великобритании, Дании и Канады начали индивидуальную подготовку личного состава 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В течение месяца более 600 украинских военных будут учить по восьми курсами. 

Это курс командиров взводов, развития сержантского и старшинского состава, развития младшего сержантского состава, контрснайперский курс, курс разведки, базовая пехотная подготовка, минная безопасность и углубленный курс тактической медицины. 

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К каждому курсу выдвинуты определенные требования, согласно которым отбирали личный состав. Кроме теоретических и практических занятий, военных ждут боевые стрельбы и тактическая подготовка с использованием пейнтбольного оборудования.

Автор: Володимир Янченко
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Радий за земляків... Хай навчаються краще... Прадіди-б, мої, за них порадувалися...

«Марш черкаських батальйонів».
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
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Над нашим краєм з року в рік
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Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
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10.11.2020 23:58 Ответить
Сегодня уже вторая приятная новость о маленькой Дании .
Горжусь тем , что я являюсь частью датского общества которое помогает Украине .
Жаль что украинцы сами себе не помогают и голосует за воров , проходимцев , клоунов !
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11.11.2020 00:49 Ответить
Дай Боже їм здоров'я, витримки і натхнення! 600 бійців 93-ї ОМБр пройдуть місячну підготовку під керівництвом іноземних інструктурів місії Orbital - Цензор.НЕТ 9451
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11.11.2020 12:17 Ответить
 
 