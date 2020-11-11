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Парламент был и остается точкой баланса и ключевых решений по выходу из кризисов, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Парламент был и остается точкой баланса и ключевых решений по выходу из кризисов, - Разумков

Парламент всегда был, остается и будет точкой баланса и принятия ключевых решений по выходу из кризисов разного уровня.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, комментируя роль парламента в решении конституционного кризиса.

По его словам, Верховная Рада отреагировала на ситуацию, сложившуюся в связи с решением Конституционного суда, достаточно быстро. Ведь в вопросе национальной безопасности и стратегического курса развития государства такой и должна быть позиция большинства парламента и общества, которые адекватно реагируют на происходящее в стране, уверен Дмитрий Разумков.

"Парламент всегда был, остается и будет точкой баланса и принятия ключевых решений по выходу из кризисов разного уровня, которые происходили в Украине достаточно часто. И именно Парламент принимал решения, которые позволяли выйти из этих кризисов ", - подчеркнул Председатель Верховной Рады.

Как отметил Дмитрий Разумков, для решения конституционного кризиса Верховная Рада применила быстрые и действенные решения.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
О! Ума палата.
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11.11.2020 00:20
+3
хм.. стесняюсь спросить - а балансируете вы там в парламенте на кую что-ли, и им же принимаете ключевые решения !?.. если так, то все с вами понятно и с вашим глав-пианистом. Парламент был и остается точкой баланса и ключевых решений по выходу из кризисов, - Разумков - Цензор.НЕТ 2536
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11.11.2020 00:29
+2
Разумков ближе к ОПЗЖ , чем к слугам . И это прокол Богдана
Но ... плывя в фарватере ОПЗЖ , Разумкову не светят должности , т к на все ведущие роли у ОПЗЖ есть свои кандидаты - мертветчук и компания . Насколько реально понимает Разумков , что его могут использовать и выбросить эти прожженые аферисты ОПЗЖ ?
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11.11.2020 00:28
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О! Ума палата.
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11.11.2020 00:20 Ответить
У порівнянні з тими , кого він привів для Зеленського - більше ніж палата. Але зараз він зробить відбір з них же й побудує свою ролітсилу, ну щось як Гройсман.
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11.11.2020 10:51 Ответить
Скажений принтер вже набалансував.
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11.11.2020 00:23 Ответить
Хитросделанный совкодрочер , такой -же сцыкун , как и 🤡 🤢
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11.11.2020 00:33 Ответить
Разумков ближе к ОПЗЖ , чем к слугам . И это прокол Богдана
Но ... плывя в фарватере ОПЗЖ , Разумкову не светят должности , т к на все ведущие роли у ОПЗЖ есть свои кандидаты - мертветчук и компания . Насколько реально понимает Разумков , что его могут использовать и выбросить эти прожженые аферисты ОПЗЖ ?
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11.11.2020 00:28 Ответить
хм.. стесняюсь спросить - а балансируете вы там в парламенте на кую что-ли, и им же принимаете ключевые решения !?.. если так, то все с вами понятно и с вашим глав-пианистом. Парламент был и остается точкой баланса и ключевых решений по выходу из кризисов, - Разумков - Цензор.НЕТ 2536
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11.11.2020 00:29 Ответить
Баланс между жопашниками и плесенью??
А неотправиться ли тебе в эротическое путешествие?!
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11.11.2020 00:49 Ответить
Що Діма вже для ЗЕнедоумка каже "до побачення" чи "давай Астанємся друзьямі" 😀😀😀
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11.11.2020 00:49 Ответить
Этот организм мне напоминает причесанного дебила
Сцук, ну если у нас ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика, то что должно быть центом? Совет олигархов? Сходняк? Папа Римский?
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11.11.2020 01:01 Ответить
Вот я так смотрю на наш парламент. И приходит мне такая мысль в голову. Что пока молод - ты должен пахать, в не с тупым круглым лицом на публику показывать, какой ты дурак.
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11.11.2020 01:03 Ответить
"Парламент всегда был, остается и будет точкой баланса и принятия ключевых решений по выходу из кризисов разного уровня, которые происходили в Украине достаточно часто. И именно Парламент принимал решения, которые позволяли создать кризис, что-бы икать выход из этих кризисов ", - подчеркнул Председатель Верховной Рады.Источник: https://censor.net/ru/n3230272
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11.11.2020 01:37 Ответить
"Там собиралася компания блатная, - Маруся, Роза, Рая, Валя и спутник жизни Васька Шмаровоз".
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11.11.2020 07:18 Ответить
Брешет же, скотиняка. И не краснеет, а только зеленеет еще больше.
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11.11.2020 08:27 Ответить
Пінчук найбільш обережний та розумновиважений олігарх(як на людях) , хоча насправді такий же хитросдєланий. Слідкуємо за його Свободою Слова. Спочатку виставив сцаря дебіла з підлизувачами лєщенками, які підливали йому лестощів, щоб він наговорив собі на 150 років тюряги. Поті Разумкова , коли Вова усрався від того, що у ВР його проект навіть не розглядали, й заліг спочатку на дно, а потім ще глибше з короною й Дєрьмаком . Й розвів для Разумкова дуєль від депутатів ВР з однієї сторони й тошнотних підтримувачів сцаря з іншої. Але серед депутатів був турбоголос від Гончаренко ... В результаті рахунок за двома випусками на ICTV переміг Разумков . Зараз будемо спостерігати як Воно за коронкою буде ховатися й від усьогоо цього що на нього накотило (вірніше у шо Воно саме встрягло).

Перфразуючи відомий анекдот - несе Вовка Єрмаку усі його ідеї ,надрукаві йому на озвучення й каже - дивись скільки гівна ти мені підсунув прочитати , добре , що я хоч в нього не вступив.
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11.11.2020 11:06 Ответить
 
 