Парламент был и остается точкой баланса и ключевых решений по выходу из кризисов, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Парламент всегда был, остается и будет точкой баланса и принятия ключевых решений по выходу из кризисов разного уровня.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, комментируя роль парламента в решении конституционного кризиса.
По его словам, Верховная Рада отреагировала на ситуацию, сложившуюся в связи с решением Конституционного суда, достаточно быстро. Ведь в вопросе национальной безопасности и стратегического курса развития государства такой и должна быть позиция большинства парламента и общества, которые адекватно реагируют на происходящее в стране, уверен Дмитрий Разумков.
"Парламент всегда был, остается и будет точкой баланса и принятия ключевых решений по выходу из кризисов разного уровня, которые происходили в Украине достаточно часто. И именно Парламент принимал решения, которые позволяли выйти из этих кризисов ", - подчеркнул Председатель Верховной Рады.
Как отметил Дмитрий Разумков, для решения конституционного кризиса Верховная Рада применила быстрые и действенные решения.
Пожалуйста, подождите...
Но ... плывя в фарватере ОПЗЖ , Разумкову не светят должности , т к на все ведущие роли у ОПЗЖ есть свои кандидаты - мертветчук и компания . Насколько реально понимает Разумков , что его могут использовать и выбросить эти прожженые аферисты ОПЗЖ ?
А неотправиться ли тебе в эротическое путешествие?!
Сцук, ну если у нас ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика, то что должно быть центом? Совет олигархов? Сходняк? Папа Римский?
Перфразуючи відомий анекдот - несе Вовка Єрмаку усі його ідеї ,надрукаві йому на озвучення й каже - дивись скільки гівна ти мені підсунув прочитати , добре , що я хоч в нього не вступив.