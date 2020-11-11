В ОП отреагировали на задержание в Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа": Взяточники должны понести наказание несмотря на партийную принадлежность
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Взяточники и коррупционеры должны нести законное наказание, независимо от политической принадлежности.
Как передает Цензор.НЕТ, так Офис Президента в Телеграме прокомментировал задержание новоизбранного главы ОТГ на Закарпатье.
В ОП отмечают, что перед законом все должны быть равны, ведь именно этот принцип отстаивает команда Президента Зеленского: "У нас нулевая толерантность к коррупции. Взяточники и коррупционеры должны нести законное наказание, независимо от политической принадлежности, вероисповедания или иных особенностей".
Также подчеркивается, что времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, остались в прошлом. "Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять. Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции", - утверждают в ОП.
В то же время отмечается, что результаты работы правоохранительной системы "пока явно недостаточны". "Хотя команда Президента Владимира Зеленского сделала все для того, чтобы антикоррупционные органы стали действительно независимыми и эффективными. Среди прочего, наша команда обеспечила запуск полноценной работы Антикоррупционного суда. Мы продолжаем работать над изменениями в правоохранительной и судебной системах", - говорится в заявлении.
В Офисе Президента отметили, что вместе со всем обществом ждут справедливых приговоров для "всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах", а наказание за коррупцию должно стать суровым и неотвратимым.
Как сообщалось, на Закарпатье СБУ задержала избранного от партии "Слуга народа" главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.
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- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
Чтоб слуга народа, ещё не вступив толком в должность, взятки брать начал, такого точно не было.
Він державні посади роздавав за бабло !
Но нет.. оно сидеть не будет. Пошумят и отпустят.
Ведь они даже на несколько лет посадить не могут, что тут за пожизненное говорить
толерантные клоуны