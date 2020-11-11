РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8729 посетителей онлайн
Новости Происшествия Взяточники
12 217 35
Закарпатье (2394) СБУ (18679) Слуга народа (2547) Офис Президента (1692)

В ОП отреагировали на задержание в Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа": Взяточники должны понести наказание несмотря на партийную принадлежность

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В ОП отреагировали на задержание в Закарпатье главы ОТГ от

Взяточники и коррупционеры должны нести законное наказание, независимо от политической принадлежности.

Как передает Цензор.НЕТ, так Офис Президента в Телеграме прокомментировал задержание новоизбранного главы ОТГ на Закарпатье.

В ОП отмечают, что перед законом все должны быть равны, ведь именно этот принцип отстаивает команда Президента Зеленского: "У нас нулевая толерантность к коррупции. Взяточники и коррупционеры должны нести законное наказание, независимо от политической принадлежности, вероисповедания или иных особенностей".

Также подчеркивается, что времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, остались в прошлом. "Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять. Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции", - утверждают в ОП.

Также читайте: На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича (обновлено). ФОТО

В то же время отмечается, что результаты работы правоохранительной системы "пока явно недостаточны". "Хотя команда Президента Владимира Зеленского сделала все для того, чтобы антикоррупционные органы стали действительно независимыми и эффективными. Среди прочего, наша команда обеспечила запуск полноценной работы Антикоррупционного суда. Мы продолжаем работать над изменениями в правоохранительной и судебной системах", - говорится в заявлении.

В Офисе Президента отметили, что вместе со всем обществом ждут справедливых приговоров для "всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах", а наказание за коррупцию должно стать суровым и неотвратимым.

Как сообщалось, на Закарпатье СБУ задержала избранного от партии "Слуга народа" главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
😂😅😜 -- ваш служка Юрченко уже понёс ! По Раде без браслета бегает … Зеленский ,як не брихнэ ,так не дихнэ !
показать весь комментарий
11.11.2020 02:33
+13
Что там по Тищенко и его пособнику-террористу Гончарову?
показать весь комментарий
11.11.2020 01:46
+10
очередная клоунада от балаганных шутов . Не удивлюсь есил увижу этого взяточника на более высокой должности .
показать весь комментарий
11.11.2020 08:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что там по Тищенко и его пособнику-террористу Гончарову?
показать весь комментарий
11.11.2020 01:46 Ответить
😂😅😜 -- ваш служка Юрченко уже понёс ! По Раде без браслета бегает … Зеленский ,як не брихнэ ,так не дихнэ !
показать весь комментарий
11.11.2020 02:33 Ответить
все бла-бла-бла и ля-ля-ля-------и все это пук в лужу
показать весь комментарий
11.11.2020 09:34 Ответить
Другое дело было при Шоколадном!
показать весь комментарий
11.11.2020 14:03 Ответить
Мир ещё не видел таких брехливых и наглых президентов...
показать весь комментарий
11.11.2020 18:52 Ответить
ДаЙОшь довiчне... Эх, жаль еще не объявили результаты пятиопоросного опитування
показать весь комментарий
11.11.2020 02:01 Ответить
Для цьго треба серед бомжів, що живуть на звалищах вибрати нове ЦВК і підрахункові комісії))
Взяточники должны понести наказание несмотря на партийную принадлежность, - в ОП отреагировали на задержание в Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1134
показать весь комментарий
11.11.2020 06:53 Ответить
каарочи, насчет западных регионов, рыба гниет с головы.
показать весь комментарий
11.11.2020 02:16 Ответить
А сайт офісу презедента не хоче розказати: хто рекомендував цього хабарника щоб дати йому етикетку від Зе на вибори, хто перевіряв при цьому і скільки таких достойних хабарників ще буде серед обраних від Зе? І хто за це все і як саме буде відповідати? Бо цей грн, що ми такі круті її своїх забажаєм: це лапша на вуха! Так хто буде відповідати, га?
показать весь комментарий
11.11.2020 07:17 Ответить
"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
показать весь комментарий
11.11.2020 07:33 Ответить
не хоче, бо місця від слуг за гроші ж і продавалися
показать весь комментарий
11.11.2020 09:12 Ответить
очередная клоунада от балаганных шутов . Не удивлюсь есил увижу этого взяточника на более высокой должности .
показать весь комментарий
11.11.2020 08:03 Ответить
Да и так уже всем ясно, что большинство взяточников из ОПХЖ и СН. А КС выполняет хотелки СН.
показать весь комментарий
11.11.2020 08:26 Ответить
Українські суди гірші за корупцію, вважають інвестори https://www.bbc.com/ukrainian/news-54891061

Взяточники должны понести наказание несмотря на партийную принадлежность, - в ОП отреагировали на задержание в Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1347
показать весь комментарий
11.11.2020 08:35 Ответить
А как там насчет наказания вашего взяточника юрченко, он уже понес наказание? Взяточники должны понести наказание несмотря на партийную принадлежность, - в ОП отреагировали на задержание в Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8519
показать весь комментарий
11.11.2020 08:39 Ответить
При парашенко такого не було
показать весь комментарий
11.11.2020 09:07 Ответить
Ты прав, кацап.
Чтоб слуга народа, ещё не вступив толком в должность, взятки брать начал, такого точно не было.
показать весь комментарий
11.11.2020 09:26 Ответить
прич чем тут порох или зе.... у нас страна вся такая! взятка - это система у нас! искоренить это я думаю в ближайшие 20-30 лет не удастся... шанс был! когда после майдана смена власти прошла, взятки месяц не брали на таможнях, в ментовках и т.п.! боялись! а потом педро пришел, и все пошло опять по накатанной... не знаете, почему???
показать весь комментарий
11.11.2020 10:13 Ответить
А чого ж брата єрьмака не арештували ?
Він державні посади роздавав за бабло !
показать весь комментарий
11.11.2020 09:07 Ответить
Ящірка зображає "відкидання хвоста"...
показать весь комментарий
11.11.2020 09:17 Ответить
Є злочин, до чого тут попри партійна принадлежність? Чи вона впливає на правосуддя? І де в конституції зазначено коли злочинець є партійний то покарання йому не призначається, як партійному члену ЦК КПРС часів Брежнєва?
показать весь комментарий
11.11.2020 09:18 Ответить
хоть слуги хоть господа, как крали так и крадут.
показать весь комментарий
11.11.2020 09:18 Ответить
Ого какая неделя показухи.Байден не лох верить в выступления 95го квартала.ЗЕлёные мрази закупайте ваЗЕлин
показать весь комментарий
11.11.2020 09:24 Ответить
А как же Ермак с братом ,или их тёплыми не возьмёте 🤫🤔😂😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
11.11.2020 09:24 Ответить
как там Кремлевская Крыса ермак, уже сидит за торговлю портфелями или за слив вагнеревцев и т.д????
показать весь комментарий
11.11.2020 09:59 Ответить
Чтоб эта мразь сидела, надо сначала клоуна убрать, он же закадычный друг ермака, сам же говорил.
показать весь комментарий
11.11.2020 18:57 Ответить
Когда посадят, тогда и поверим.
показать весь комментарий
11.11.2020 10:48 Ответить
Молодці. Тепер пильніше шукуйте в оп, вру, кму
показать весь комментарий
11.11.2020 10:48 Ответить
а потому что это чудо!.как говорил о зеленском арахамия наш президент не берет вятки. и этот тоже не берет.. им несут и нагло пихают в карман а комуто везут, чемоданами и оставляют у стола. но они же не берут
показать весь комментарий
11.11.2020 14:41 Ответить
Три жиденьких лайка под новостью В ОП відреагували на затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу": Хабарники мають понести покарання попри партійну належність - Цензор.НЕТ 2601 Через полгода уже третья весна, а "посадок" так и нет. Поймали какую-то курицу, общипали перья и отпустили. А у зебилов экстаз В ОП відреагували на затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу": Хабарники мають понести покарання попри партійну належність - Цензор.НЕТ 2601 От ето барьба с карупцией! Маладец Зеленский! Клоун и твои избиратели тупые овцы.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:42 Ответить
На пожизненное его, как проголосовали на опросе!
Но нет.. оно сидеть не будет. Пошумят и отпустят.
Ведь они даже на несколько лет посадить не могут, что тут за пожизненное говорить
показать весь комментарий
11.11.2020 16:07 Ответить
Трёп это, юрченко, пиво под курткой таскал с магазинов перед депутатством.
толерантные клоуны
показать весь комментарий
11.11.2020 17:30 Ответить
уже и генпрокурорша своя в доску и моноговно большинство . а зеленое быдло все ворует и взятки берет . а шимпан-зе на софию и марусю позовы строчит в органы -- когда им ворьем заниматься --- зимой не садят . опять до весны будем ждать
показать весь комментарий
11.11.2020 19:03 Ответить
 
 