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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины
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Грузия (4339) НАТО (8937) Украина (44298) членство в НАТО (1215) Ходжес (135)

Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина - вскоре вслед за ней, - генерал армии США в отставке Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина - вскоре вслед за ней, - генерал армии США в отставке Ходжес

Грузия и Украина заслуживают членства в НАТО на основании совместных ценностей, а также угроз, которые перед ними стоят.

Об этом заявил генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес, выступая на Львовском форуме по безопасности – 2020, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Коалиции наций всегда являются вызовом. Ведь народы сплачиваются перед общей угрозой и вокруг общих ценностей. Наш Альянс, нерушимый с 1949 года, присоединяет другие страны. Я думаю, что Грузия уже б должна была быть в НАТО, а Украина – вскоре вслед за ней", – подчеркнул Ходжес.

Говоря о вопросе единства Альянса он выразил уверенность, что несмотря на нынешние разногласия, Турция остается важным и влиятельным союзником в Черноморском регионе и на Кавказе.

"Я даже не хочу думать о НАТО без Турции. Альянс достаточно устойчив", – отметил Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это скорее оккупанты" - экс-командующий силами США в Европе Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе

Как сообщалось, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, а также активизация исламистского терроризма в Европе привели к напряженности в отношениях между некоторыми странами ЕС, прежде всего Францией, и Турцией.

Львовский форум по безопасности проходит уже в четвертый раз при содействии Траста Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Отдела общественной дипломатии НАТО и Фонда Ганса Зайделя.

Учитывая пандемию COVID-19 форум, который продлится до 15 ноября, проходит в формате экспертного онлайн-марафона.
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Топ комментарии
+10
Перший раз наш шанс у Бухаресті завалила Йуля. Другий у Вільнюсі - Яник.
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11.11.2020 07:53
+8
Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина - вскоре вслед за ней, - генерал армии США в отставке Ходжес - Цензор.НЕТ 6598 Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина - вскоре вслед за ней, - генерал армии США в отставке Ходжес - Цензор.НЕТ 7382
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11.11.2020 07:32
+5
В мае 2019-го, люмпены решили что им не нужен ни ес, ни нато, а им нужны приколы, нищета и позор. Собственно эти путем Украина идет семимильными шагами благодаря клоунам коломойши.
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11.11.2020 08:06
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Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина - вскоре вслед за ней, - генерал армии США в отставке Ходжес - Цензор.НЕТ 6598 Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина - вскоре вслед за ней, - генерал армии США в отставке Ходжес - Цензор.НЕТ 7382
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11.11.2020 07:32 Ответить
Он 🤖 - провокатор голосовавший , за коллаборантов 🤢
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11.11.2020 07:50 Ответить
Написав малорос ..мовою окупанта ! Грузія вже мала б бути в НАТО, а Україна - невдовзі слідом за нею, - генерал армії США у відставці Ходжес - Цензор.НЕТ 3764
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11.11.2020 08:43 Ответить
Йенс Столтенберг ГенСек НАТО, уже предупредил Грузию,готовьтесь в Альянс...
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11.11.2020 07:44 Ответить
Нечего обманывать . Не будут ни Украина ни Грузия в НАТО пока их территории оккупированы Рахой . Государства с оккупироваными территориями в НАТО не принимаются .Пример тому Япония и Финляндия .
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11.11.2020 07:52 Ответить
принимаются, но с оговоркой что НАТО не будет задействован в решении этих конфликтов
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11.11.2020 07:59 Ответить
есть примеры ?
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11.11.2020 08:00 Ответить
Турция и кипр
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11.11.2020 08:08 Ответить
Кіпр не є частиною Греції і членом Нато
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11.11.2020 08:20 Ответить
Турция
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11.11.2020 08:49 Ответить
Перший раз наш шанс у Бухаресті завалила Йуля. Другий у Вільнюсі - Яник.
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11.11.2020 07:53 Ответить
Брехати некрасиво. Це сущність кацапів.
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11.11.2020 08:02 Ответить
Ходжеса - министром обороны
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11.11.2020 07:57 Ответить
В мае 2019-го, люмпены решили что им не нужен ни ес, ни нато, а им нужны приколы, нищета и позор. Собственно эти путем Украина идет семимильными шагами благодаря клоунам коломойши.
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11.11.2020 08:06 Ответить
Бред,аццкий бред!
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11.11.2020 08:51 Ответить
бундесКомсомолка допомогла путіну.

Утім, як згадаю як "литвтн" ховався під парасольку у ВР, коли разом з ПРегіональною наволоччю голосував за продовження базування кацапів у Криму, то хохли й без бундесКомсомолки можуть самі себе, як кажуть в Галичині, виграти. А в "литвина" ж брати очолювали великі військові з'єднання і я припускаю, що вони нічим не відрізняються від покидька-брата, тодішнього голови ВР.
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11.11.2020 08:37 Ответить
зараз він може казати все що забажає,а діючи генерали не можуть,субординація не дозволяє..
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11.11.2020 13:11 Ответить
НАТО не отстойник для нищих, корумпированных и криминально преуспевающих образований, коими стали, когда-то процветающие и богатые страны...
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11.11.2020 13:30 Ответить
 
 