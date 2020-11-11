Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина - вскоре вслед за ней, - генерал армии США в отставке Ходжес

Грузия и Украина заслуживают членства в НАТО на основании совместных ценностей, а также угроз, которые перед ними стоят.

Об этом заявил генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес, выступая на Львовском форуме по безопасности – 2020, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Коалиции наций всегда являются вызовом. Ведь народы сплачиваются перед общей угрозой и вокруг общих ценностей. Наш Альянс, нерушимый с 1949 года, присоединяет другие страны. Я думаю, что Грузия уже б должна была быть в НАТО, а Украина – вскоре вслед за ней", – подчеркнул Ходжес.

Говоря о вопросе единства Альянса он выразил уверенность, что несмотря на нынешние разногласия, Турция остается важным и влиятельным союзником в Черноморском регионе и на Кавказе.

"Я даже не хочу думать о НАТО без Турции. Альянс достаточно устойчив", – отметил Ходжес.

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Как сообщалось, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, а также активизация исламистского терроризма в Европе привели к напряженности в отношениях между некоторыми странами ЕС, прежде всего Францией, и Турцией.

Львовский форум по безопасности проходит уже в четвертый раз при содействии Траста Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Отдела общественной дипломатии НАТО и Фонда Ганса Зайделя.

Учитывая пандемию COVID-19 форум, который продлится до 15 ноября, проходит в формате экспертного онлайн-марафона.