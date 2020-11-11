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С начала суток враг открывал огонь вблизи Каменки, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

С начала суток враг открывал огонь вблизи Каменки, ранен один украинский воин, - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим "тишины", используя стрелковое оружие, ранен один украинский военнослужащий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников были зафиксированы вблизи Водяного. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вблизи Водяного в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером - применил миномет калибра 82 миллиметра.

"С начала текущих суток, 11 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили один раз. Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь

В штабе отметили, что о дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителям ОБСЕ через СЦКК.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению", - добвили в пресс-центре ОС.

С начала суток враг открывал огонь вблизи Каменки, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+12
Царство небесне загиблим.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.11.2020 07:38
+12
Одужання пораненому військовому !
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11.11.2020 08:03
+10
Зеленский, тебе вернётся сторицей , ты гнусное ничтожество .оставил военных без оружия ,перед рашистскими оккупантами , как тебя ,просто от громкого хлопка переколбасило , а если бы это был снаряд ?
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11.11.2020 07:46
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Царство небесне загиблим.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.11.2020 07:38 Ответить
Зеленский, тебе вернётся сторицей , ты гнусное ничтожество .оставил военных без оружия ,перед рашистскими оккупантами , как тебя ,просто от громкого хлопка переколбасило , а если бы это был снаряд ?
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11.11.2020 07:46 Ответить
без какого оружия оставил?
думаешь, єто Зеленский взорвал 5 артскладов? интересная місль...
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11.11.2020 07:55 Ответить
А он наказал кого то? Від початку доби ворог відкривав вогонь поблизу Кам'янки, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3136
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11.11.2020 08:13 Ответить
наоборот, порошенко за это только поощрил
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11.11.2020 08:43 Ответить
Порошенко взривав?
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11.11.2020 08:27 Ответить
Нє, Пушкін
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11.11.2020 08:55 Ответить
А я вважаю, що ***** та запроданці з числа жителів України. А може це ти?
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11.11.2020 09:31 Ответить
Пока только за разбазаренный "вирусный фонд"
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11.11.2020 08:14 Ответить
Як виглядає ідіотизм

Від початку доби ворог відкривав вогонь поблизу Кам'янки, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 394
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11.11.2020 07:54 Ответить
Одужання пораненому військовому !
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11.11.2020 08:03 Ответить
Вже 107 тишини--це по зеленські Яка брехлива і боягузлива мерзота цей говнокомандующий. Іде повне приниження держави і армії,яка повністю демаралізована діями цих зелених продажних тварин.
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11.11.2020 08:21 Ответить
Только подобный человек может избавить Украину укранофоской власти
Від початку доби ворог відкривав вогонь поблизу Кам'янки, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8416
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11.11.2020 08:44 Ответить
не учитывая раненных и считая убитых самоубийцами и косорукими в обращении с оружием у преЗЕдента 100500-й день соблюдения перемирия...
и главная его гордость, достойная ордена дружбынародов - "за время прекращения огня количество убитых украинских военных сократилось"... (простите за мой цинизм!)
пораненому воїну найскорішого одужання і невеликих шрамів...
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11.11.2020 08:51 Ответить
"ТА СТОРОНА" вбиває та ранить наших воїнів а МИ ЖАЛІЄМОСЬ НА НЕЇ В ОБСЄ -ЦЕ ПОЗИЦІЯ ПОЗИЦІЯ НЕМОЧІ ТА ПРОГРАШУ
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11.11.2020 10:01 Ответить
 
 